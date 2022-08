US-Nachrichtensender zieht kritischen Bericht zurück – und fördert damit Kiews Propaganda von Caitlin Johnstone

Ein Kommentar von Caitlin Johnstone Nach massiven Einwänden der ukrainischen Regierung hat CBS News einen Dokumentarfilm vom Netz genommen, in dem von zahlreichen Interviewpartnern Bedenken geäußert wurden, dass ein großer Teil der in die Ukraine gelieferten Waffenlieferungen überhaupt je an die Front gelangen.

Nach massiven Einwänden der ukrainischen Regierung hat CBS News einen Dokumentarfilm vom Netz genommen, in dem von zahlreichen Interviewpartnern Bedenken geäußert wurden, dass ein großer Teil der in die Ukraine gelieferten Waffenlieferungen überhaupt je an die Front gelangen.

Die ukrainische Regierung hat daraufhin einen Protest gegen den Bericht von CBS News auf ihrer amtlichen Webseite veröffentlicht und dabei namentlich ukrainische Offizielle zitiert, die gegen die Aussagen im Film Einspruch erhoben, und erklärt, warum alle Interviewpartner, die im Bericht zu Wort gekommen – und der ukrainischen Seite offensichtlich nicht genehm sind – aus dem Film geschnitten werden sollten. CBS News nahm daraufhin den Film vom Netz und löschte auch den Tweet mit einem Trailer, mit dem er angekündigt worden war. Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba verkündete daraufhin, dass dies ein guter Anfang sei, aber noch nicht genug.

“Wir heißen den ersten Schritt willkommen, aber das ist nicht genug”, twitterte Kuleba. “Ein riesiges Publikum wurde in die Irre geführt, indem man unbegründete Behauptungen geteilt und damit das Vertrauen in eine Nation beschädigt hat, die lebenswichtige militärische Hilfe benötigt und sich einer Aggression und einem Völkermord widersetzt. Es sollte eine interne Untersuchung darüber geben, wer diesen Film ermöglicht hat und warum.”

Auch der Onlineartikel von CBS News zum Dokumentarfilm wurde umbenannt von “Nur 30 Prozent erreichen ihr vorgesehenes Ziel: Warum Militärhilfe für die Ukraine nicht immer an der Front landet” in den viel moderateren Titel “Warum Militärhilfe in der Ukraine möglicherweise nicht immer an der Front landet”. Die Begründung der Redaktion zu der neuen Version des Artikels lautet wie folgt: “Dieser Artikel wurde aktualisiert, um Veränderungen seit den Dreharbeiten für den ‘CBS News‘-Bericht ‘Arming Ukraine’ (Die Ukraine bewaffnen) widerzuspiegeln und auch der Dokumentarfilm selbst wird angepasst. Jonas Ohman sagt, dass sich die Situation rund um die Waffenlieferungen seit den Dreharbeiten mit CBS News seit Ende April erheblich verbessert hat. Die Regierung der Ukraine wies zudem darauf hin, dass der US-Verteidigungsattaché, Brigadegeneral Garrick M. Harmon, im August 2022 zum Zweck der Rüstungskontrolle und -überwachung nach Kiew kam.”

CBS News erklärt nicht, warum es so lange gedauert hat, bis dieser Film überhaupt veröffentlicht wurde oder warum im Vorfeld der Veröffentlichung nicht überprüft wurde, ob sich in den vergangenen Monaten, inmitten eines sich dynamischen entwickelnden Krieges, etwas an der Situation vor Ort geändert hat. Oder warum man ursprünglich der Meinung war, die im Film gemachten Aussagen seien glaubwürdig genug, so dass der Film veröffentlicht werden kann und – nach dem Kiew Einwände erhob – nicht mehr.

Jemand hat die alte Version der Dokumentation auf YouTube hochgeladen, aber weil allgemein bekannt ist, dass die Schere der Zensur auf dieser Plattform besonders scharf ist, kann man sich den Film auch auf Bitchute ansehen.

Grundsätzlich stellt sich der Film auf die Seite der Ukraine und zeigt sich Russland gegenüber sehr ablehnend. Aber er enthält eine Reihe von Aussagen, die alle darauf schließen lassen, dass es gute Gründe zur Annahme gibt, dass viele der militärischen Güter, die in die Ukraine geschickt werden, nie dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Der ursprüngliche Artikel zitierte den oben erwähnten Jonas Ohman, Gründer von Blue/Yellow, einer in Litauen ansässigen Organisation, die seit Beginn des Konflikts in der Ukraine, das Land mit nicht letaler militärischer Hilfe versorgt.

“All diese Güter gehen über die ukrainisch-polnische Grenze. Und ab da passiert etwas. Nur etwa 30 Prozent dieser Güter erreichen tatsächlich ihr endgültiges Ziel. 30 bis 40 Prozent, das ist meine Schätzung”, sagte er noch im April dieses Jahres.