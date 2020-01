US soldiers, officers will go home in coffins after Soleimani assassination: Nasrallah US soldiers, officers will go home in coffins after Soleimani assassination: Nasrallah Note to ICH Community; If you have a link to a better video and audio of this speech. please post in the comment section. Thank you.

Hezbollah: US forces in Middle East would return home in coffins Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah said on Sunday the US military in the Middle East would pay the price for the killing of Iranian Major General Qassem Soleimani, and US soldiers and officers would return home in coffins, reports Reuters.

US-Soldaten, Offiziere werden nach dem Soleimani-Attentat in Särgen nach Hause gehen: Nasrallah

05. Januar 2020 „Information Clearing House“ – Der Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah hat die Ermordung von Generalleutnant Qassem Soleimani, dem Kommandeur der Quds Force des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, und des stellvertretenden Kommandeurs der irakischen Volksmobilisierungseinheiten, Abu Mahdi al-Muhandis, scharf verurteilt. Die US-Soldaten und Offiziere würden als Vergeltung in Särgen nach Hause zurückkehren.

„Wenn die Särge der amerikanischen Soldaten und Offiziere … in die Vereinigten Staaten transportiert werden, werden (Präsident Donald) Trump und seine Regierung erkennen, dass sie die Region wirklich verloren haben und die Wahlen verlieren werden“, sagte Sayyed Hassan Nasrallah in einer Fernsehansprache, die live aus der libanesischen Hauptstadt Beirut übertragen wurde, als er am Sonntagabend zu seinen Anhängern sprach.

Betonen, dass es keine Zahl gibt, die General Qassem Suleimani in Bezug auf Vergeltungsmaßnahmen entspricht; der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hasan Nasrallah, sagte, dass die Antwort auf sein Blut die Vertreibung der US-Truppen aus der Region sein muss.

In einer Gedenkfeier für General Suleimani, Abu Mahdi Al-Muhandis und andere Märtyrer, die im US-Streik auf dem Flughafen von Bagdad am frühen Freitag (3. Januar 2020) gefallen sind, sagte Sayyed Nasrallah, dass die USA gedemütigt aus der Region herauskommen werden.

„Die minimale Vergeltung für die Ermordung von General Suleimani ist die Befreiung des Irak von den US-Streitkräften“, sagte seine Eminenz vor der Menge im Sayyed Shuhadaa-Komplex in Beiruts südlichem Vorort Dahiyeh.

Er betonte, dass, wenn dieses Ziel erreicht ist, die Befreiung Palästinas und der Al-Quds unmittelbar bevorsteht.

Sayyed Nasrallah bekräftigte unterdessen, dass eine gerechte Bestrafung der Mörder von General Suleimani bedeutet, dass die US-Streitkräfte, Kriegsschiffe und Stützpunkte den Preis dafür zahlen müssen.

„Wir sind weder verärgert noch ängstlich, aber wir sehen eine Chance, die US-Besatzung und Hegemonie loszuwerden.“

Ermordung und Martyrium

Sayyed Nasrallah würdigte General Suleimani als einen weltweit großen islamischen Befehlshaber und betonte, dass das Datum seiner Ermordung neben dem irakischen stellvertretenden Befehlshaber Abu Mahdi Al-Muhandis, Hashd Shaabi, eine neue Etappe nicht nur für Iran und Irak, sondern für die gesamte Region darstellt.

Er lobte Al-Muhandis auch als einen „lieben und großen Befehlshaber“.

„Suleimani hat sein persönliches Ziel erreicht. Das Martyrium zu umarmen war sein Wunsch, seit er jung war… In den letzten Jahren verbrachte er viele Nächte weinend und erinnerte sich an die Märtyrer, da er sie vermisste.“

Seine Eminenz sprach den Familien und Verwandten der beiden Kommandanten ihr Beileid aus.

„Das Martyrium ist eines von zwei ruhmreichen Dingen. Entweder ist es der Sieg oder das Martyrium. Der Tag des Martyriums von General Suleimani und Al-Muhandis ist eine weitere Probe des Sieges des Blutes über das Schwert. In der Schule von Imam Hussein (a.s.) und Sayyeda Zeinab (a.s.) verehren wir das Martyrium und sehen nichts als Schönheit.“

Die Hisbollah S.G. erläuterte dann, was am frühen Freitag geschah, indem sie sagte, dass General Suleimani den Libanon am Donnerstag nach Damaskus und dann nach Bagdad verließ, wo er von Al-Muhandis empfangen wurde.

Während sie die Autos fuhren, wurden sie brutal von präzisen US-Raketen angegriffen, die zur totalen Zerstörung der Fahrzeuge führten, sagte Sayyed Nasrallah und bemerkte, dass alle Menschen in den Autos zu schwer zu identifizierenden Körperteilen wurden.

Wenige Stunden später bekannte sich das Pentagon zu dem Angriff, und US-Präsident Donald Trump selbst sagte, dass er den Angriff befohlen habe, fügte Sayyed Nasrallah hinzu.

„Wir stehen vor einem klaren Verbrechen und nicht vor einem mysteriösen, was auf zwei Dinge hinweist: Erstens, dass alle bisherigen Versuche, General Suleimani heimlich zu ermorden, gescheitert sind, und zweitens, dass die Bedingungen, die unsere Region vor allem im Irak erlebt hat, eine Rolle spielen.

Trump’s Außenpolitik ein Fehlschlag

Sayyed Nasrallah sprach dann über das Scheitern von Trumps Außenpolitik und bemerkte, dass der US-Präsident verwirrt ist, da seine Amtszeit sich dem Ende nähert.

„In den drei Jahren seiner Amtszeit hat Trump die Ziele, die er sich zu Beginn seiner Amtszeit gesetzt hatte, nicht erreicht. Alle Formen des Drucks von Trump haben versagt, den Iran zu unterwerfen.“

„Er wollte nur den Iran an den Verhandlungstisch bringen. Und nun wird seine Amtszeit enden, ohne dieses Ziel zu erreichen.“

„In Syrien gibt es eine klare Verwirrung, die letzte davon ist das Verlassen der Verbündeten von Trump (den Kurden). Zusätzlich zu der unklaren Entscheidung, ob er die Truppen zurückziehen oder umverteilen will, um die Ölfelder dort zu schützen.“

„Im Libanon und trotz aller Ausgaben, die in dem Versuch, das Bild des Widerstands zu verzerren, getätigt wurden“, hat es die US-Regierung versäumt, dem Land ihre Bedingungen zu diktieren.

Er stellte fest, dass dasselbe inzwischen auch im Jemen, in Afghanistan und Palästina gilt, fügte Sayyed Nasrallah hinzu.

Der Irak und die Versuche, einen Konflikt mit dem Iran zu schaffen

„Er (Trump) ist so transparent, da er arrogant ist und die internationale Gemeinschaft nicht anerkennt. Er sagte wiederholt, dass die USA das irakische Öl übernehmen wollen. Und als er über den Zustand im Irak befragt wurde, sagte er immer, dass es dort keinen Staat gibt.“

Er fügte hinzu, dass Washington die Takfiri-Gruppe, ISIL, als Vorwand benutzte, um in den Irak zurückzukehren und dort wieder Stützpunkte zu errichten.

Dieser Plan wurde vereitelt, als ISIL besiegt wurde, sagte Sayyed Nasrallah und unterstrich die wichtige Rolle, die General Suleimani und Al-Muhandis bei der Konfrontation mit der Terroristengruppe gespielt haben.

„Nach der Niederlage des ISIL gewannen die nationalen irakischen Fraktionen die Parlamentswahlen und eine neue Regierung wurde von Herrn Adel Abdul Mahdi gebildet, und sie weigerten sich, Teil der anti-iranischen Kampagne zu sein, da diese auch den ‚Deal des Jahrhunderts‘ ablehnte. Daher glaubten die Amerikaner, dass sie den Irak verlieren würden.“

Sayyed Nasrallah fügte hinzu, dass Washington dann versuchte, Zwietracht zwischen dem Irak und dem Iran zu verklagen und den Irak in einen Bürgerkrieg zu ziehen.

Die Hisbollah S.G. sprach auch über das Versagen der US-Administration in Venezuela, Kuba und Nordkorea.

„In seinem neuen Wahlkampf spricht er nur über die 400 Milliarden Dollar, die er Saudi-Arabien abgenommen hat, über Waffengeschäfte mit arabischen Staaten, die Dutzende von Milliarden Dollar wert sind, und über die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Al-Quds (Jerusalem).“

Suleimani Zentralfigur in der Achse des Widerstandes

Zurück zu der Ermordung von General Suleimani, betonte Sayyed Nasrallah, dass der US-Schlag, der den iranischen Oberbefehlshaber tötete, kein isolierter Vorfall ist und den Beginn eines neuen Ansatzes der Trump-Administration darstellt.

„Sie (Trump-Administration) haben sich darauf geeinigt, Suleiman zu ermorden, der eine zentrale Figur in der Achse des Widerstandes ist“, sagte Sayyed Nasrallah und bemerkte, dass er den iranischen General vor Versuchen, ihn zu töten, gewarnt hat.

Sayyed Nasrallah unterstrich die wichtige Rolle, die General Suleimani in den Ländern der Region von Palästina bis zum Libanon, Syrien, Irak, Jemen und Afghanistan gespielt hat, und bemerkte, dass er eine existenzielle Bedrohung für die zionistische Entität darstellt.

„Israel betrachtet Suleimani als den gefährlichsten Mann. Aber es konnte es nicht wagen, ihn zu töten. Also wandte es sich an die USA.“

Vergeltung

Die Vergeltung für die Ermordung von Suleimani hat sowohl im Iran als auch im Irak bereits begonnen, sagte Sayyed Nasrallah.

„Das Ziel der USA hinter dem Mord an Suleimani war es, den Iran in Angst und Schrecken zu versetzen und ihn zu unterwerfen. Die Konfrontation hat jedoch bereits seit der Rede von Imam Khamenei begonnen, in der der Oberste Führer schwere Rache geschworen hat.“

In der Zwischenzeit hofften die USA im Irak eine Atmosphäre der Angst und des Streits mit dem Iran zu schaffen, sagte Sayyed Nasrallah und bemerkte, dass dieses Ziel vereitelt wurde, als die Iraker auf die Straße gingen und ein gemeinsames Begräbnis für die irakischen und iranischen Märtyrer abhielten.

In diesem Zusammenhang sagte Sayyed Nasrallah, dass es jetzt im Irak Aufrufe zum Rückzug der USA gebe, und stellte fest, dass die Augen auf das irakische Parlament gerichtet seien. Er hoffe, dass das irakische Parlament einen Gesetzentwurf verabschieden werde, um die US-Truppen aus dem arabischen Land herauszubringen.

Die minimale Vergeltung für die Ermordung von General Suleimani und Al-Muhandis besteht darin, die ausländischen Streitkräfte aus dem Irak zu vertreiben und ihn von den US-Truppen zu befreien“. Sayyed Nasrallah sagte.

Seine Eminenz bemerkte unterdessen, dass die Verantwortung der Axisi des Widerstandes jetzt darin besteht, „angesichts der Ziele der USA, uns zu erschrecken, vorwärts zu gehen und sich untereinander zu koordinieren und näher zu kommen, um unsere Fähigkeiten zu stärken“.

„Suleimani ist nicht nur eine iranische Figur. Er ist der gesamte Axisi-Widerstand: Palästina, Jemen, Libanon, Syrien, Afghanistan und jedes Land, das Unterstützer der Résistance hat.“

„Der Iran kann Vergeltung üben, wie es ihm gefällt, aber das befreit die Achse des Widerstands nicht von Vergeltungsmaßnahmen in seinem Namen“, sagte Sayyed Nasrallah und betonte, dass solche Vergeltungsmaßnahmen nicht auf Wunsch der Islamischen Republik erfolgen.

„Faire Bestrafung“

Unter Bezugnahme auf das Wort „gerechte Bestrafung“, das Sayyed Nasrallah kurz nach dem Martyrium der beiden Kommandeure in seiner Erklärung verwendet hatte, betonte seine Eminenz, dass es keine gleichwertige Figur zu General Suleimani gibt.

„Suleimanis Schuh ist mehr wert als Trumps Kopf. Faire Bestrafung bedeutet, dass die US-Streitkräfte, Basen und Kriegsschiffe den Preis dafür zahlen müssen.“

In diesem Zusammenhang bemerkte Sayyed Nasrallah, dass US-Zivilisten nicht ins Visier genommen werden dürfen, weil ein solcher Schritt den Interessen von Trump dient.

„Die US-Truppen werden unsere Region gedemütigt, besiegt und verängstigt verlassen. Die Märtyrer, die sich in der Vergangenheit selbst in die Luft gesprengt und die US-Truppen aus der Region vertrieben haben, sind nun viel mehr.“

„Die Rache an Suleimani und Al-Muhandis muss durch die Vertreibung aller US-Truppen aus unserer Region erfolgen. Wenn wir dieses Ziel erreichen, dann brauchen wir keinen Kampf, um Palästina zu befreien, und die Zionisten werden ihre Koffer packen und weggehen“.

„Wenn die Menschen unserer Region in diese Richtung gehen… Wenn die US-Särge in ihr Land zurückkommen… Wenn die US-Offiziere, die vertikal in die Region gekommen sind, horizontal zurückkehren werden, dann werden Trump und seine Regierung erkennen, dass sie die Region verloren haben und die Wahlen verloren haben. Diese Idioten wissen nicht, was sie getan haben!“

„Die gerechte Bestrafung im Namen von Suleimani wird auch eine gerechte Bestrafung im Namen von Imad Mughniyeh, Mustafa Badriddine, Abu Mahdi Al-Muhandis und allen anderen Märtyrern sein.“

Am Ende seiner Rede bekräftigte Sayyed Nasrallah, dass er sich für General Suleimani freut, weil er seinen Wunsch nach dem Martyrium erfüllt hat, und bemerkte, dass „wir weder wütend noch ängstlich sind, aber wir sehen sein Blut als eine Gelegenheit, die USA aus der Region zu vertreiben“.

„O ehrenwertes Volk… Wir werden den Weg fortsetzen und endlich triumphieren“, schloss seine Eminenz seine Rede.

Quelle: Al-Manar Deutsche Website

Übersetzt mit DeepL.com

