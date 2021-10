Viel Lärm um nichts oder?

Schon kontaktierte das Büro von Harris, die Israel-Lobby, um sich zu “erklären”. Merke, egal, ob US-Vize oder einfacher Bürger, die Wahrheit über den “jüdischen Staat” zu sagen ist verboten und die Keule wird sofort geschwungen!

VP Harris reassures pro-Israel groups after nodding response to student’s ‘genocide’ comment became a scandal This is an amazing story. Vice President Kamala Harris visited a political science class at George Mason University in Virginia on Tuesday and after a Middle Eastern student described personal pain over Israel committing “ethnic genocide and displacement of people, the same that happened in America,” Harris nodded and said everyone’s perspective must be included in a democracy.

Bild: Kamala Harris listens to a student’s complaint about Israel’s “ethnic genocide” at George Mason University on Tuesday, Sept. 28. Screenshot from CSPAN.

Vizepräsidentin Harris beruhigt Pro-Israel-Gruppen, nachdem die nickende Antwort auf den “Völkermord”-Kommentar eines Studenten zum Skandal wurde



Von Philip Weiss



1. Oktober 2021

Dies ist eine erstaunliche Geschichte. Vizepräsidentin Kamala Harris besuchte am Dienstag einen Politikwissenschaftskurs an der George Mason University in Virginia. Nachdem ein Student aus dem Nahen Osten seinen persönlichen Schmerz darüber beschrieben hatte, dass Israel einen “ethnischen Völkermord und die Vertreibung von Menschen begeht, das Gleiche, was in Amerika passiert ist”, nickte Harris und sagte, dass in einer Demokratie die Perspektive eines jeden berücksichtigt werden müsse. Der Austausch wurde zu einem Skandal – und Harris hat sich beeilt, Pro-Israel-Gruppen zu versichern, dass sie mit dem Studenten nicht übereinstimmt.

“Harris’ Büro ruft prominente Pro-Israel-Gruppen und Führer zur Schadensbegrenzung auf, nachdem sie mit einem Studenten konfrontiert wurde, der sagte, dass Israel einen ethnischen Völkermord begehe, und nicht darauf einging”, berichtet Politico.

Harris wandte sich unter anderem an die Demokratische Mehrheit für Israel, den Abgeordneten Ted Deutch und Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation League.

Democratic Majority for Israel gab daraufhin eine Erklärung ab:

Wir haben uns gefreut, dass sich die leitenden Mitarbeiter von Vizepräsidentin Harris heute bei uns gemeldet haben, um zu bestätigen, was wir bereits wussten: Ihr “Engagement für Israels Sicherheit ist unerschütterlich”, und sie “ist mit der Charakterisierung Israels durch den George-Mason-Studenten überhaupt nicht einverstanden”.

Die Angelegenheit flog auf, weil die israelischen Medien in Aufruhr gerieten. Die Jerusalem Post behauptete, Harris habe den Vorwurf der Studentin “bestätigt”, und titelte ihre Geschichte: “US-Vizepräsidentin Kamala Harris applaudierte einer Schülerin, die Israel des ‘ethnischen Völkermords’ beschuldigte, und sagte: ‘Ihre Wahrheit kann nicht unterdrückt werden.'”

Hier ist der ursprüngliche Austausch im Klassenzimmer, wie Michael Arria in The Shift berichtete. Harris besuchte die Schule, um den Tag der Wählerregistrierung zu begehen. Der Schüler, der angeblich jemenitischer/iranischer Herkunft ist, sagt: “Ich sehe, dass im Laufe des Sommers

Ich sehe, dass es im Laufe des Sommers Proteste und Demonstrationen in astronomischer Zahl gegeben hat, die sich auf die Seite Palästinas gestellt haben, aber erst vor ein paar Tagen wurden Gelder bewilligt, um Israel weiterhin zu unterstützen, was mir im Herzen weh tut, weil es sich um ethnischen Völkermord und die Vertreibung von Menschen handelt, dasselbe, was in Amerika passiert ist, und ich bin sicher, dass Sie sich dessen bewusst sind.

Ich erwähne das, weil die Amerikaner mit dem Mangel an medizinischer Versorgung und an erschwinglichen Wohnungen zu kämpfen haben. All dieses Geld landet in der Finanzierung Israels und der Unterstützung Saudi-Arabiens. Ich denke, die Menschen haben sich sehr oft dazu geäußert, was sie brauchen, und ich habe das Gefühl, dass man ihnen nicht zuhört. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich das Thema ansprechen muss, weil es mein Leben und das Leben der Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen, betrifft. Es ist einfach etwas, das ich zur Sprache bringen musste.

Harris nickte mehrmals und sagte, sie sei froh, dass die Schülerin das Thema angesprochen habe:

Ich bin froh, dass du es getan hast, und es geht wieder einmal darum, dass deine Stimme, deine Erfahrung, deine Perspektive, deine Wahrheit nicht unterdrückt werden kann und gehört werden muss, richtig. Und das ist eines der Dinge, für die wir in einer Demokratie kämpfen. Eine Demokratie ist am stärksten, wenn alle mitmachen, und sie ist am schwächsten, wenn jemand außen vor gelassen wird…. Unser Ziel sollte Einigkeit, aber nicht Uniformität sein…

Aber Einigkeit sollte nie auf Kosten einer Person gehen, die um der Einigkeit willen sagt, oh, du bist still bei dieser Sache, du unterdrückst diese Sache… Wahre Einigkeit bedeutet, dass jeder in diesem Raum eine Stimme hat, und wir sehen, wo das in Bezug auf eine gesunde Debatte über die Themen endet, richtig. Und der Punkt, den Sie ansprechen… das bezieht sich auf die Nahostpolitik, die Außenpolitik, wir haben immer noch gesunde Debatten in unserem Land darüber, was der richtige Weg ist, und niemandes Stimme sollte dabei unterdrückt werden.

Harris’ Offenheit war für Israel-Befürworter höchst beunruhigend, und nun hat sie Schadensbegrenzung betrieben. Jonathan Greenblatt von der ADL hat gestern getwittert:

Habe gerade mit dem Büro von @VP gesprochen. Ich bin froh, dass sie bestätigt hat, dass sie stolz auf ihre Unterstützung für #Israel ist und weiß, dass die Behauptung, Israel begehe ‘ethnischen Völkermord’, schlichtweg falsch ist. Ich freue mich auf eine Klärung der Angelegenheit, damit es keinen Zweifel daran gibt, dass das, was dieser Student gesagt hat, hasserfüllt/falsch war.

Der Abgeordnete Ted Deutch aus Florida erhielt ebenfalls eine Zusicherung. Marc Rod von Jewish Insider:

@RepTedDeutch sagt mir, dass der Stab der Vizepräsidentin ihm “ihre langjährige Unterstützung für den Staat Israel und ihre Ablehnung der ungeheuerlichen Beschuldigung des Studenten des Völkermordes” bestätigt hat und dass er “sicher ist, dass sie öffentlich sagen werden, was sie mir heute bestätigt haben.”

Ted Deutch Erklärung berichtet von Jewish Insider

Jewish Insider, eine in der politischen Gemeinschaft weit verbreitete pro-israelische Nachrichtenseite, erhielt eine Erklärung von Symone Sanders, Harris’ Hauptsprecherin: “Während ihrer gesamten Karriere hat sich die Vizepräsidentin unerschütterlich für Israel und die Sicherheit Israels eingesetzt. Während eines Besuchs an der George Mason University, bei dem es um das Wahlrecht ging, äußerte ein Student im Rahmen einer politikwissenschaftlichen Vorlesung eine persönliche Meinung. Die Vizepräsidentin ist mit der Charakterisierung Israels durch den Studenten überhaupt nicht einverstanden. Übersetzt mit Deepl.com

