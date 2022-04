Wohltuend das es jüdische Aktivisten und Journalisten wie Philip Weiss gibt. Happy Pessach!

Evelyn Hecht-Galinski

“Scott Roth schreibt über das Bild: “Die beste BDS-Werbung seit langem”. Das stimmt. Nichts wird die israelische Regierung ändern und nichts wird die amerikanische Regierung ändern, wenn nicht eine aktivistische Menschenrechtsbewegung für Boykott, Desinvestition und Sanktionen entsteht.”

https://mondoweiss.net/2022/04/kamala-harris-serves-wine-from-illegal-israeli-settlement-at-her-seder/



bild: Seder at VP’s residence, April 15, 2022, at which Kamala Harris served wine from Psagot, an illegal Israeli settlement in the occupied West Bank.



Nachdem ihr zweiter Ehemann Doug Emhoff ein Foto getwittert hatte, auf dem zu sehen ist, wie die Vizepräsidentin bei ihrem Seder am Freitagabend Wein aus einer illegalen israelischen Siedlung serviert, twitterte die Sprecherin der Vizepräsidentin: “Der Wein, der beim Seder serviert wurde, war in keiner Weise als Ausdruck der Politik gedacht.”

Vizepräsidentin Harris serviert Wein aus illegaler israelischer Siedlung bei ihrem Seder



Von Philip Weiss



17. April 2022



Seder in der Residenz des Vizepräsidenten, 15. April 2022, bei dem Kamala Harris Wein aus Psagot, einer illegalen israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland, servierte.

Das ist wirklich verrückt. Die Biden-Administration sagt, sie sei der Zweistaatenlösung verpflichtet und gegen israelische Siedlungen. Am späten Freitagabend prahlte der Ehemann der Vizepräsidentin Kamala Harris, Douglas Emhoff, damit, dass er das Pessachfest “mit unseren hart arbeitenden Mitarbeitern mit einem Seder in der Residenz der Vizepräsidentin” feiere, und er twitterte ein Foto, auf dem zu sehen ist: Siedlungswein aus der illegalen Siedlung Psagot nördlich von Ramallah.

Auf dem Foto sieht man die Flasche aus dem Psagot-Weinberg direkt vor dem Vizepräsidenten. Was für ein Scherz.

Auf Twitter wurde das Bild in großem Umfang geteilt, und der leitende Kommunikationsberater des Vizepräsidenten, Herbie Ziskend, twitterte gestern Abend:

Der Wein, der beim Seder serviert wurde, war in keiner Weise als Ausdruck der Politik gedacht.

D.h., unsere Politik im Nahen Osten bedeutet unseren Beamten nichts, wir unterstützen Israel einfach, egal was es tut. Und all die Behauptungen, dass wir die israelische Regierung nicht unter Druck setzen können, weil die Koalition der Mitte so zerbrechlich ist, sind Blödsinn, denn die wirkliche Politik ist: Wir setzen die Regierung nie unter Druck, weil es in den Vereinigten Staaten eine mächtige Israel-Lobby gibt.

Anders gefragt: Wer gehört zu Kamala Harris’ Mitarbeitern, die Wein aus den besetzten Gebieten kaufen? Wer weiß überhaupt, dass er israelischen Wein kaufen soll? Irgendjemand hat diesen Job!

Und in der Zwischenzeit sagen uns die liberalen Zionisten, dass sie die Biden-Administration drängen, Schritte zu unternehmen, um die Zwei-Staaten-Lösung zu bewahren, aber sie werden die Biden-Administration oder die israelische Regierung nicht unter Druck setzen – nein, man gibt ihnen einfach weiterhin 4 Milliarden Dollar pro Jahr und kauft Wein aus Apartheid-Siedlungen und behauptet, man würde kleine Schritte unternehmen, um die Hoffnung für die besetzten Palästinenser am Leben zu erhalten, die seit 74 Jahren des zionistischen Wunders keine Rechte haben.

Scott Roth schreibt über das Bild: “Die beste BDS-Werbung seit langem”. Das stimmt. Nichts wird die israelische Regierung ändern und nichts wird die amerikanische Regierung ändern, wenn nicht eine aktivistische Menschenrechtsbewegung für Boykott, Desinvestition und Sanktionen entsteht. Übersetzt mit Deepl.com

