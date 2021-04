Bild: From Iran to Yemen, As`ad AbuKhalil summarizes the bipartisan consistency with which Israeli interests dominate in U.S. foreign policy.

THE ANGRY ARAB: Die Trump-Biden-Nahost-Politik

Vom Iran bis zum Jemen

Von As`ad AbuKhalil

30. März 2021

Vom Iran bis zum Jemen, As`ad AbuKhalil fasst die überparteiliche Konsequenz zusammen, mit der israelische Interessen in der US-Außenpolitik dominieren.

Präsident Joe Biden nimmt an einer CNN Town Hall mit Anderson Cooper, Feb. 16, in Milwaukee, Wisconsin, teil. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Speziell für Consortium News

Während des letzten Präsidentschaftswahlkampfes weckten Joe Biden und seine Unterstützer hohe Erwartungen über die Auswirkungen, die sein Sieg auf die Außenpolitik haben würde. Die amerikanischen und europäischen Mainstream-Medien – die allesamt mit Nachdruck für Biden warben – machten sich über die Vorliebe des ehemaligen Präsidenten Donald Trump für Bündnisse mit Despoten lustig. Der frühere Präsident wurde oft für seine engen Beziehungen zu ägyptischen und saudischen Führern verspottet, zum Beispiel (natürlich wurde er nie für seine Nähe zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu verspottet, weil westliche Medien nichts gegen die israelische Besatzung und Aggression haben).

Diese Medien hinterließen den Eindruck, dass Trump der erste US-Präsident sei, der Diktatoren im Nahen Osten und darüber hinaus verhätschelt. Die Medien machten – untypischerweise – den Mord an Jamal Khashoggi zu einer Cause Celebre und machten Maßnahmen gegen den saudischen Kronprinzen Muhammad Bin Salman, oder MbS, für die Anordnung der Tötung des Kolumnisten der Washington Post, zu einem primären außenpolitischen Thema. Es wurde wiederholt im Wahlkampf und sogar in Präsidentschaftsdebatten und Presseinterviews angesprochen. Biden bot an, dass MbS keine erlösenden Eigenschaften habe und erklärte – zum ersten Mal in den Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien – das saudische Regime zu einem “Paria”.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein US-Präsidentschaftskandidat einen Rückzieher in der US-Politik gegenüber Saudi-Arabien machen würde.

Barack Obama, Trump und John Kerry drohten Saudi-Arabien mit verschiedenen Repressalien, sollten sie gewählt werden. Die Realität ist inzwischen wohlbekannt.

Kerry genoss als Obamas Außenminister enge Beziehungen zum saudischen Regime und empfing MbS sogar in seinem Haus in D.C. Man sagte uns damals, Kerry sei beeindruckt, dass ein saudischer Prinz Klavier spielen könne.

Die US-Außenpolitik ist zu tief mit imperialistischen Interessen verwurzelt, als dass sie von neuen Präsidenten leicht geändert werden könnte, selbst wenn diese wirklich an einer Neuausrichtung der Außenpolitik interessiert sind – vor allem im Nahen Osten oder sonst wo.

US-Außenminister John Kerry, links, mit dem stellvertretenden Kronprinzen Mohammad bin Salman, 2015. (State Department)

Nach einigen Monaten der Biden-Administration wird deutlich, dass sich die neue Administration nicht so sehr von der Trump-Administration unterscheidet, was die US-Außenpolitik im Nahen Osten angeht. Fast alle der Trump-Initiativen werden beibehalten.

Israel: Die USA haben die Verlegung ihrer Botschaft vom besetzten Jaffa (“Tel Aviv”) ins besetzte Jerusalem beibehalten, und in Jerusalem wird dafür kräftig gebaut. Biden könnte die neue Botschaft einweihen, was offiziell und juristisch die Anerkennung der israelischen Besatzung Jerusalems durch die USA besiegeln und damit einen Nagel in den Sarg der “Zwei-Staaten-Lösung” schlagen würde. Die USA haben auch keine Kritik an der starken Ausweitung der jüdischen Siedlungen im Westjordanland geäußert, und Außenminister Antony Blinken hat Trumps offizielle Anerkennung der israelischen Besetzung der Golanhöhen nicht rückgängig gemacht. Darüber hinaus ist die Biden-Administration mit der Annäherung der arabischen Despoten an Israel genauso zufrieden wie Trump es war. In der Tat könnte MbS feststellen, dass der nächste Weg zu Bidens Herz und sogar zu den Herzen der liberalen Medien durch einen Friedensvertrag mit Israel führt.

Netanjahu, links, und Trump treffen sich am 15. September 2020 im Oval Office. (Weißes Haus, Andrea Hanks)

Syrien: Die Biden-Administration hält die grausamen U.S.-Sanktionen gegen Syrien aufrecht, die der syrischen Bevölkerung schaden – egal, ob sie pro-Regime ist oder nicht. U.S.-Sanktionen betreffen nie den Lebensstil und den Lebensunterhalt der Herrschenden, aber sie schaden immer dem Durchschnittsvolk. Seit meiner Ankunft in den USA im Jahr 1983 haben sich die USA nur dann auf das Wohlergehen einer Bevölkerung unter US-Sanktionen berufen, als die Reagan-Administration dem Druck widerstand, Sanktionen gegen das Apartheid-Südafrika zu verhängen. Aus Unterstützung für das Apartheid-Regime behaupteten die USA, dass Sanktionen der dortigen Zivilbevölkerung schaden könnten.

Syrische Frauen und Kinder auf der Flucht am Budapester Bahnhof, September 2015. (Mstyslav Chernov, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Aber die USA haben sich bei all ihren Sanktionen gegen arabische und muslimische Länder nicht ein einziges Mal auf das Wohlergehen der Menschen berufen – eben weil das Leben von Arabern und Muslimen in den Augen der USA nicht mit dem Leben weißer Siedler in Südafrika gleichzusetzen ist.

Die USA haben sich auch geweigert, die amerikanischen oder israelischen Bombardierungen in Syrien zu reduzieren, vielleicht weil sie jeder (aktuellen oder zukünftigen) Regierung in Damaskus einen Friedensvertrag mit Israel entlocken wollen. Die USA wollen, dass das syrische Regime und seine Gegner verstehen, dass Washington keine politische Lösung zulassen wird, ohne die israelischen “Sicherheitsinteressen” und die hegemonialen Interessen der USA in Betracht zu ziehen.

“Das Leben von Arabern und Muslimen ist in den Augen der USA nicht gleichwertig mit dem Leben von weißen Siedlern in Südafrika.”

Die Biden-Administration hat die US-Truppen weiterhin in Syrien gehalten und könnte ihre Zahl erhöhen. Die USA verbergen ihre wahren Absichten nicht: dass die Truppen dort sind, um Israels Feinde zu bekämpfen, nicht um mit einer nicht existierenden Bedrohung durch ISIS fertig zu werden.

Jemen: Der US-amerikanisch-saudische Krieg gegen den Jemen geht unvermindert weiter und das saudische Regime hat seine Angriffe auf den Jemen wieder aufgenommen. Die Biden-Administration hat den Export von so genannten “Offensivwaffen” an Saudi-Arabien ausgesetzt, liefert aber weiterhin “Defensivwaffen”. Nachdem sie das saudische Regime im Wahlkampf zu einem “Paria”-Staat erklärt hatte, haben Beamte der Biden-Administration – über die in den Medien des saudischen Regimes viel berichtet wurde – ihre Unterstützung für die “Verteidigung Saudi-Arabiens” erklärt – was das saudische Regime und die Herrschaft von MbS bedeutet.

Während die Biden-Administration das saudische Regime lautstark unterstützt hat, wenn seine Ölraffinerien von Houthi-Raketen angegriffen wurden, hat sie nicht ein einziges Mal die saudische Bombardierung des Jemen und das dadurch verursachte Leiden der jemenitischen Zivilbevölkerung verurteilt. Die USA haben auch einen saudischen sogenannten Friedensplan für den Jemen gebilligt, dem das grundlegende Element für einen Frieden fehlt, das die Aufhebung der grausamen Sanktionen beinhalten würde. (Im saudischen Plan verspricht das Regime dreist, dass es Lebensmittellieferungen in den Flughafen von Hudaydah zulassen wird, und bestätigt damit, dass es dem jemenitischen Volk Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter verweigert). Aber dies ist nicht nur ein saudischer Krieg; es ist ein Saudi-UAE Krieg mit voller westlicher und israelischer Rückendeckung.

Irak: Wie die Trump-Administration weigert sich auch die Biden-Administration, die Forderungen des irakischen Volkes durch seine Vertreter zu beherzigen, die mit überwältigender Mehrheit für den Abzug der US-Truppen aus dem Land gestimmt haben. Die Biden-Administration ist sogar bestrebt, die US-Truppen in Syrien und im Irak zu halten. Die derzeitigen Beamten gehören zu denen, die protestierten, als Trump den Abzug der US-Truppen anstrebte.

Sprecher des irakischen Parlaments beim Abschluss der Abstimmung über den Abzug der US-Truppen am 5. Januar. (YouTube Standbild)

Außerdem übertreibt die Biden-Administration wieder einmal die Bedrohung durch ISIS, um die permanente Präsenz von US-Truppen im Irak und in Syrien zu rechtfertigen. Wenigstens war die Trump-Administration ehrlich, als sie zugab, dass es bei den US-Truppen in Syrien mehr darum ging, Israels Feinde zu bekämpfen, als ISIS zu bekämpfen, wie Trump sagte, wegen des Öls. (Wie bekannt ist, haben Al-Qa`idah und ISIS es konsequent vermieden, Israel anzugreifen oder auch nur zu bekämpfen).

Iran: Das Weiße Haus hat den Weg der Trump-Administration bei der Verschärfung der zermürbenden Sanktionen gegen das iranische Volk fortgesetzt. Schlimmer noch, die Biden-Crew hat im Grunde die Trump-Administration für den Zusammenbruch des Atomabkommens freigesprochen. Das neue Team der Demokraten hat im Grunde die Haltung von Trump verinnerlicht, der – trotz gegenteiliger Beweise – darauf bestand, dass der Iran das Abkommen verletzte, bevor die USA beschlossen, es zu verletzen (obwohl das Abkommen in das Völkerrecht integriert wurde, sobald es vom UN-Sicherheitsrat angenommen wurde).

Die USA weigern sich immer noch, die Sanktionen aufzuheben, obwohl die erneute Verhängung von US-Sanktionen der Grund für die schrittweise Abkehr des Irans von den Bedingungen des Abkommens war. Die Biden-Administration weigert sich nicht nur, den ersten und logischen Schritt zu tun, um zum Abkommen zurückzukehren, sondern signalisiert, dass sie dem Iran neue Bedingungen auferlegen wird (in Bezug auf ballistische Raketen), was eine Verletzung der Bedingungen des ursprünglichen Abkommens darstellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die liberalen Mainstream-Medien das Ausmaß, in dem die Biden-Administration vom Pfad von Trumps außenpolitischen Neuerungen abweichen würde, weit übertrieben haben.

Im Falle Israels war es unvermeidlich, dass die neue Administration es nicht wagen würde, einige der beispiellosen Schritte, die Trump gegenüber Israel unternommen hat, zurückzunehmen, oder dass Biden – wie alle vorherigen US-Präsidenten – weiterhin Despoten im Nahen Osten und darüber hinaus umarmen würde.

Aber darüber hinaus ist die Biden-Administration in mehr als einer Frage und in mehr als einem Land in die Fußstapfen von Trump getreten, so wie Obama vor ihm in die Fußstapfen der Bush-Administration trat. Zweiparteiensystem in der Außenpolitik ist immer noch lebendig und gut, egal wie viel Unheil dieser Konsens den Menschen in der Welt bringt. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des “Historical Dictionary of Lebanon” (1998), “Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und “The Battle for Saudi Arabia” (2004). Er twittert als @asadabukhalil

