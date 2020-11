Ich danke meinem geschätzten Freund Ilan Pappe für diesen wichtigen Artikel . Er, der das wichtige Standardwerk der Nakba schrieb “Die ethnische Säuberung Palästinas” verfasste. Schrieb auch das Vorwort für mein Buch “Das Elfte Gebot”-Israel darf alles.



Mitglieder der paramilitärischen Haganah-Gruppe eskortieren Palästinenser, die aus Haifa vertrieben wurden, nachdem jüdische Streitkräfte im April 1948 die Kontrolle übernommen hatten (AFP)



Von Balfour bis zur Nakba: Die siedlerisch-koloniale Erfahrung Palästinas

Von Ilan Pappe



4. November 2020

Der verstorbene prominente Gelehrte des Siedler-Kolonialismus, Patrick Wolfe, erinnerte uns wiederholt daran, dass es sich nicht um ein Ereignis, sondern um eine Struktur handelt. Während der Siedler-Kolonialismus in vielen Fällen einen historischen Ausgangspunkt hat, leitet seine ursprüngliche Motivation seine Aufrechterhaltung in der Gegenwart.

Im Großen und Ganzen sind siedlerkoloniale Projekte durch das motiviert, was Wolfe als “die Logik der Eliminierung der Eingeborenen” definierte. Der Wunsch der Siedler, eine neue Heimat zu schaffen, kollidiert fast zwangsläufig mit den Bestrebungen der einheimischen Bevölkerung. In einigen Fällen führt dieser Konflikt zur physischen Ausrottung der einheimischen Bevölkerung, wie in Amerika und Australien zu beobachten ist; in anderen, wie in Südafrika, erzwingen die Siedler die Enklave der einheimischen Bevölkerung in geschlossenen Gebieten und verhängen ein Apartheidsystem.

Die Verbindungen zwischen dem britischen Empire, dem Zionismus und anderen siedlerkolonialen Projekten wurden in den Jahren nach der Balfour-Erklärung noch deutlicher

Der Zionismus in Palästina ist ein siedlerkoloniales Projekt, und Israel ist bis heute ein siedlerkolonialer Staat. Diese Darstellung wird heute in der wissenschaftlichen Welt weithin akzeptiert, aber von den israelischen Mainstream-Wissenschaftlern abgelehnt.

Am 2. November 1917 befürwortete der damalige britische Außenminister Arthur Balfour die Idee eines “nationalen Hauses für das jüdische Volk” ohne “Vorurteile” gegenüber den “bürgerlichen und religiösen Rechten” der “nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina”. Obwohl dies bedeuten könnte, dass Juden die einheimische und Mehrheitsbevölkerung Palästinas seien, machten sie in Wirklichkeit 10 Prozent der Bevölkerung aus.

Diese falsche Darstellung der palästinensischen Realität in der Balfour-Erklärung zeigt, wie anwendbar das siedlerisch-koloniale Paradigma auf den Fall der zionistischen Bewegung in Palästina ist. Die Siedlerbewegung erhielt die Unterstützung einer kolonialen und imperialen Macht, die sie ab 1942 verleugnen würde, und teilte die Auffassung der lokalen Bevölkerung als – bestenfalls – eine tolerierte Minderheit und schlimmstenfalls als Usurpatoren. Großbritannien gewährte diesem Akt der Kolonisierung internationale Legitimität und säte damit die Saat für die künftige Enteignung der einheimischen Bevölkerung.

Viele Historiker erklären die Balfour-Erklärung mit dem britischen strategischen Denken. Sie war Teil eines Versuchs, ein muslimisches Heiligtum zu verhindern, und eine Befürchtung, dass andere europäische Mächte die Zionisten unterstützen könnten.

Die britische Unterstützung für die Schaffung eines jüdischen Heimatlandes in Palästina hatte ihre Wurzeln im evangelikal-christlich-zionistischen Dogma, das bereits zu Beginn des 19. Lange vor der Balfour-Erklärung drang der christliche Siedlerkolonialismus nach Nordamerika und Afrika vor.

Wehrlos und führerlos

Der britische Zweig des christlichen Zionismus konzentrierte sich stärker auf die religiöse Bedeutung einer jüdischen “Rückkehr” nach Palästina – ein Vorläufer für die Wiederkunft des Messias. Diese tausendjährige Ideologie beeinflusste wichtige britische Politiker zur Zeit der Balfour-Erklärung, darunter den damaligen Premierminister David Lloyd George.

Die Verbindungen zwischen dem britischen Empire, dem Zionismus und anderen siedlerkolonialen Projekten wurden in den Jahren nach der Balfour-Erklärung noch deutlicher. Sie wurde zu einem entscheidenden Faktor in der Geschichte des Landes, als es in die verbindliche Charta integriert wurde, die der Völkerbund Großbritannien über Palästina gewährte.

Palästinenser fliehen aus dem Dorf Qumiya während der Nakba 1948 (Archiv/Palästina im Gedächtnis)

Seine Bedeutung wurde durch die Ernennung von Herbert Samuel, einem prozionistischen anglo-jüdischen Anglo-Juden, zum ersten Hochkommissar Palästinas erhöht. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Palästina im Jahr 1920 führte Samuel eine Politik ein, die es der Siedler-Kolonial-Bewegung ermöglichte, mehr Siedler aufzunehmen und ihre Stellung im Land auszubauen, indem sie Land kaufte, hauptsächlich von abwesenden Grundbesitzern.

Die palästinensische Nationalbewegung war organisiert genug, um mit populären und gewaltsamen Mitteln Widerstand zu leisten. In den ersten Jahren wurde die verwundbare jüdische Kolonie von den Briten geschützt, die während des palästinensischen Aufstands 1936-39 besonders wichtig waren, der mit aller Macht, die das britische Empire aufbrachte, brutal niedergeschlagen wurde. Dies führte zur Vernichtung der militärischen und politischen Elite Palästinas, wobei viele getötet, verwundet oder vertrieben wurden – was die palästinensische Gesellschaft wehrlos und führerlos machte, als sie 1948 am meisten gebraucht wurde.

Westliche Heuchelei

Es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem vagen britischen Versprechen, das der zionistischen Bewegung vor einem Jahrhundert gegeben wurde, und der Katastrophe, die 1948 über das palästinensische Volk hereinbrach. Einige wenige britische Politiker müssen Zweifel an der Gültigkeit der Erklärung entwickelt haben. Sie dachten 1930 über die Ablehnung der Balfour-Erklärung nach, zogen sich aber schnell von einer so dramatischen Kehrtwende zurück.

Palästina und der Westen: Ein Jahrhundert des Verrats

1939 versuchten britische Politiker, die jüdische Einwanderung nach Palästina und den Erwerb von Land zu beschränken, aber später wurden sie für diese Politik gegeißelt, weil der Aufstieg von Nazismus und Faschismus Palästina zu einem der wenigen sicheren Zufluchtsorte für Juden machte, die aus Europa flohen. Die Verurteilung kam aus einer heuchlerischen westlichen Welt, die während des Holocausts sehr wenig zur Rettung der Juden beitrug und unmittelbar nach dem Krieg ihre Tore für die Überlebenden öffnete.

Die Briten mussten ein internationales Urteil akzeptieren, wonach die europäischen Juden dadurch entschädigt werden sollten, dass sie der zionistischen Bewegung erlaubten, Palästina weiter zu kolonisieren. Sie wurden auch zu Feinden der zionistischen Bewegung. Dieser Druck, zusammen mit der Umwandlung Großbritanniens von einer Weltmacht zu einem Akteur zweiter Klasse auf der internationalen Bühne, führte im Februar 1947 zu der Entscheidung, die Palästina-Frage an die Vereinten Nationen zu verweisen.

Großbritannien war zwischen Februar 1947 und Mai 1948 immer noch für Recht und Ordnung verantwortlich, und im Rahmen dieser Verantwortung wurde es Zeuge, blieb gleichgültig gegenüber dem endgültigen und katastrophalen Ergebnis der Balfour-Erklärung, der ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes im Jahre 1948, und fungierte zeitweise als Komplize.

Blaupause für ethnische Säuberungen

Die britische Entscheidung veranlasste die militärische und politische Führung der jüdischen Gemeinde, eine eigene Version der “Logik der Eliminierung der Eingeborenen” zu entwickeln. Im März 1948 legte diese Führung den Plan Dalet vor, der meiner Meinung nach eine klare Blaupause für die systematische Vertreibung der Palästinenser aus Palästina darstellte.

Die Bedeutung des Plans lag darin, wie er in eine Reihe operativer Befehle umgesetzt wurde, die im März, April und Mai 1948 an die jüdischen Streitkräfte versandt wurden. Das Wesen dieser Befehle bestand darin, Dörfer, Städte und Stadtviertel zu besetzen, ihre Bewohner zu vertreiben und im Falle der Dörfer Häuser in die Luft zu sprengen, um eine Rückkehr in diese Dörfer zu verhindern.

Das siedlerisch-koloniale Projekt des Zionismus ist nicht so erfolgreich wie das amerikanische oder australische und hat möglicherweise immer noch ein ähnliches Ende wie das in Südafrika.

Die Briten waren bereits auf dem Rückzug aus Teilen Palästinas, als diese ethnischen Säuberungen begannen, aber sie waren im städtischen Raum Palästinas präsent, und dort fanden auch die wichtigsten ethnischen Säuberungen statt. Sie beobachteten und vermittelten, wie im Fall von Haifa, aber sie griffen nicht ein, als die Menschen, die im Rahmen eines Abkommens zu fliehen begannen, auf dem Weg zum Hafen von jüdischen Truppen beschossen wurden.

Dies war ein beschämendes Kapitel, so beschämend wie die Erklärung selbst. Als die ethnischen Säuberungen beendet waren, wurde die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung vertrieben, die Hälfte der Dörfer zerstört und die meisten Städte entvölkert. Auf ihren Ruinen baute Israel Kibbuzim und pflanzte europäische Kiefern, um zu versuchen, den arabischen Charakter Palästinas auszulöschen.

Der Weg nach vorn

Großbritannien erkannte recht schnell den jüdischen Staat an und trug weiter zur palästinensischen Katastrophe bei, indem es die Teilung des Palästina nach dem Ende des Mandats zwischen Jordanien und Israel unterstützte. Darüber hinaus taten die Briten alles in ihrer Macht Stehende, um die Gründung eines palästinensischen Staates auch nur in einem Teil Palästinas zu verhindern. Der Ruin Palästinas wurde die unvermeidliche Folge der Balfour-Erklärung.

Dennoch ist das siedlerisch-koloniale Projekt des Zionismus nicht so erfolgreich wie das amerikanische oder australische und könnte immer noch ein ähnliches Ende haben wie das in Südafrika. Es ist noch zu früh, um dies zu sagen, aber durch dieses Prisma kann man besser verstehen, warum es einen Konflikt in Israel und Palästina gibt und was – zumindest im Prinzip – der Weg zu seiner Lösung sein sollte. Übersetzt mit Deepl.com

Ilan Pappe ist Professor für Geschichte, Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien und Ko-Direktor des Exeter-Zentrums für ethnopolitische Studien an der Universität Exeter.

