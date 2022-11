Von den westlichen Medien verleumdet, verteidigen die Kräfte im Donbass ihre Zukunft gegen ukrainischen Beschuss und Faschismus Von Eva Bartlett

https://www.globalresearch.ca/maligned-western-media-donbass-forces-defending-their-future-from-ukrainian-shelling-fascism/5799632



Von den westlichen Medien verleumdet, verteidigen die Kräfte im Donbass ihre Zukunft gegen ukrainischen Beschuss und Faschismus



Amerika wird weithin als einer der Hauptverantwortlichen für den Konflikt in der Ukraine angesehen, der Bruder gegen Bruder ausspielt



Von Eva Bartlett

20. November 2022

CovertAction Zeitschrift 19 November 2022



Verleumdet, stigmatisiert und von der westlichen Medienpropaganda belogen, wurde die mehrheitlich russischsprachige Bevölkerung der Donbass-Region in einem brutalen Krieg der “ethnischen Säuberung” zu Tausenden abgeschlachtet, den das Neonazi-Regime in Kiew gegen sie führte. Dieses Regime wurde von den USA eingesetzt, nachdem die CIA den rechtmäßig gewählten ukrainischen Präsidenten 2014 durch einen Putsch gestürzt hatte.

Obwohl die Menschen im Donbass um russische Militärhilfe gebeten hatten, um sich gegen die zunehmend mörderischen Angriffe der ukrainischen Regierungstruppen zu verteidigen, bei denen mehr als 14 000 Menschen getötet wurden, lehnte der russische Präsident Wladimir Putin eine Intervention ab. Stattdessen versuchte er, ein Friedensabkommen zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln.

Die USA und Großbritannien arbeiteten jedoch heimlich zusammen, um die Friedensverhandlungen zu sabotieren, und überredeten Präsident Zelenksy, das Friedensabkommen Minsk III zu ignorieren, das die ukrainische Regierung zuvor unterzeichnet hatte und das von Russland, Frankreich und Deutschland gegengezeichnet worden war.

In der Erkenntnis, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten niemals zulassen würden, dass Friedensverhandlungen zum Erfolg führen, schickte Putin schließlich am 24. Februar Truppen in die Ukraine. Die russischen Truppen sollten die zahlen- und waffenmäßig unterlegenen Donbass-Spezialeinheiten unterstützen und verstärken, die ihr Land seit fast acht Jahren gegen die Angriffe der Kiewer Regierung verteidigen.

Stimmen von den Frontlinien der Ostukraine

In der Volksrepublik Donezk (DVR) begab ich mich im Oktober zu einem Außenposten an der Frontlinie in Avdeevka (nördlich und westlich von Donezk), der 70 Meter von den ukrainischen Streitkräften entfernt war, wie die Donbass-Befehlshaber sagten, mit denen ich dort sprach.

Um zu diesem Posten zu gelangen, begab ich mich mit zwei anderen Journalisten zu einem Treffpunkt mit zwei Kommandeuren von Pjatnaschka-Freiwilligen, darunter Abchasen, Slowaken, Russen, Osseten und andere Nationalitäten, darunter auch Einheimische aus dem Donbass.

Von dort aus fuhren sie uns bis zu einem Punkt, an dem sie so weit wie möglich fahren konnten, bevor sie den Rest des Weges zu Fuß zurücklegten, mehrere Minuten durch Gestrüpp und Gräben, bis sie schließlich zu ihrem mit Sandsäcken aus Holz und Zement befestigten Außenposten kamen.

Er hat im Laufe der Jahre den Besitzer gewechselt, mal war er von ukrainischen Truppen besetzt, mal wurde er von den Streitkräften des Donbass kontrolliert.

Einer der Soldaten, ein Kommandant der Einheit mit dem Rufnamen “Vydra” (Otter), war früher ein Bergarbeiter aus der DVR, der mit seiner Familie in Russland lebte. Im Jahr 2014 kehrte er in den Donbass zurück, um seine Mutter und die dort lebenden Verwandten zu verteidigen. Er sprach über den Außenposten.

“Wir haben ihn mit unseren Händen gegraben und gebaut. Im Laufe der Jahre haben die Ukrainer diese Stellungen mehrmals eingenommen. Wir haben sie zurückgedrängt, sie haben uns gestürmt … Nun, wir bekämpfen uns schon seit acht Jahren.”

Dort ist Artilleriebeschuss die größte Gefahr, der sie ausgesetzt sind.

“Vor einem Scharfschützen kann man sich verstecken, aber nicht vor der Artillerie, und sie verwenden Großkaliber.”

Seine Unterkunft ist ein feuchtes, beengtes Zimmer mit einem winzigen improvisierten Bett, und ein weiteres kleines Zimmer mit einem Bett für die anderen Bewohner des Außenpostens.

Bild: “Vydra”, ein Kommandant der Pjatnaschka-Kämpfer. [Quelle: Foto mit freundlicher Genehmigung von Eva Bartlett]

Auf einem Schild steht: “Bei Beschuss in den Schutzraum gehen”. Solche Schilder sieht man überall in Donezk und anderen Städten des Donbass, da die Ukraine unablässig zivile Wohngebiete beschießt. In einem Außenposten an der Frontlinie, wo Artilleriebeschuss die Regel ist, ist das Schild leicht absurd und eindeutig ein Scherz.

Auf dem Schild befindet sich eine orthodoxe Ikone. Ukrainische Nationalisten hängen und sprühen Nazi-Graffiti und Todesslogans; diese Kämpfer verehren ihren Glauben.

Auf einem Plakat mit der DVR-Flagge ist zu lesen: “Wir haben noch nie eine Niederlage erlebt, und es ist klar, dass diese von oben beschlossen wurde. Der Donbass wurde noch nie in die Knie gezwungen, und das wird man auch nie zulassen.”

Die einzigen Dinge, die den Raum schmücken, sind Thunfisch- und Fleischkonserven, Instantnudeln und Waschpulver. Sie leben vom Minimum und haben nichts Glamouröses an sich. Sie engagieren sich freiwillig, weil dies ihr Land ist und sie es schützen wollen, wie sie mir sagten.

Als Vydra gefragt wurde, ob er die Ukrainer hasse, antwortete er – für manche vielleicht überraschend – mit Nachdruck: Nein, er habe Freunde und Verwandte in der Ukraine.

“Wir haben keinen Hass auf die Ukraine. Wir hassen die Nationalisten, die an die Macht gekommen sind. Aber die einfachen Ukrainer? Warum eigentlich? Viele von uns sprechen Ukrainisch. Wir verstehen sie, sie verstehen uns. Viele von ihnen sprechen Russisch.

Ich habe viel Zeit mit Sport verbracht, mit Ringen. Deshalb habe ich viele Freunde in Dnepropetrowsk, Charkow, Kirowograd, Odessa, Lwow, Iwano-Frankiwsk, Transkarpatien.

Ich habe Verwandte in der Westukraine, und wir kommunizieren immer noch. Ja, auf der Straße sagen sie das eine, aber wenn wir miteinander reden, sagen sie: ‘Das müsst ihr aber, denn der SBU hört zu’.

Die Ukraine schreit nach Demokratie und legt dann Menschen ohne Grund in Handschellen. Meine Tante hat Ärger bekommen, weil sie mein Foto auf ihrem Skype-Konto gefunden hat.

Und ich stehe auf der Myrotvorets-Website [Tötungsliste].” (Wie auch der Autor, siehe diesen Artikel.)

Er sprach über den Beschuss durch die Ukraine im Jahr 2014, als die Menschen im Donbass unbewaffnet waren und nicht damit rechneten, von ihrem eigenen Land bombardiert zu werden.

“Als die Artillerie die Stadt Yenakievo östlich von Gorlovka traf, waren wir schutzlos. Wir zogen mit Jagdgewehren und Fackeln los, um sie zu bekämpfen. Die meisten Waffen, die wir später hatten, wurden von ihnen erbeutet. Wir mussten ohne Waffen auf das Schlachtfeld gehen, um die Waffen zu bekommen.”

Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass die ukrainischen Streitkräfte Donezk einnehmen könnten, antwortete er: “Nein, natürlich nicht, das ist ihnen 2014 nicht gelungen und das werden sie auch jetzt nicht.

Auf die Frage, ob er eine Botschaft für die Soldaten der ukrainischen Armee habe, antwortete Vydra ohne zu zögern,

“Geh nach Hause! Das sagen wir schon seit 2014: Geht nach Hause. Wir wollen sie eindeutig nicht hier haben, aber wir wollen sie auch nicht umbringen. Ich spreche nicht von Nationalisten, ich spreche von ukrainischen Soldaten, die in der ukrainischen Armee eingezogen oder zwangsverpflichtet werden. Leute, geht nach Hause, entweder ihr ergebt euch oder ihr geht. Dies ist unser Land. Wir gehen nicht weg, wir gehen nirgendwo hin.”

Ich fragte ihn, wie er sich fühle, als Untermensch behandelt und bezeichnet zu werden, als Teil der Propaganda der ukrainischen Nationalisten, die ihn einer Gehirnwäsche unterziehen. Wie ich bereits schrieb:

“Ukrainische Nationalisten erklären offen, dass sie Russen als Untermenschen betrachten. Schulbücher lehren diese verzerrte Ideologie. Videos zeigen das Ausmaß dieser Mentalität: Den Kindern wird nicht nur beigebracht, Russen zu hassen und sie als Unmenschen zu betrachten, sondern sie werden auch einer Gehirnwäsche unterzogen, die sie glauben lässt, dass das Töten von Bewohnern des Donbass akzeptabel ist. Die ukrainische Regierung selbst finanziert von Neonazis betriebene Indoktrinationslager für Jugendliche.”

“Das ist beleidigend”, sagte Vydra, “wir sind traurig: Es gibt kranke Menschen. Wir müssen sie heilen, langsam.”

Ich fragte ihn, ob er glaube, dass eine Freundschaft zwischen Ukrainern und Russen möglich sei.

“Es wird Jahre dauern, bis eine Freundschaft möglich ist. Nehmen Sie Tschetschenien, eine Region Russlands, die sich im Krieg befand. Aber langsam, langsam… Wir müssen alle zusammenleben. Wir sind ein Volk.”

In der Tat sind tschetschenische Kämpfer heute eine der effektivsten Kräfte, die an der Seite des Donbass und russischer Soldaten für die Befreiung der Gebiete im Donbass von den ukrainischen Streitkräften kämpfen.

Er öffnete eine Hosentasche mit Reißverschluss und präsentierte stolz eine kleine Plastikhülle mit Kinderzeichnungen, Heiligen- und Christus-Ikonen und Gebeten…

“Das ist etwas sehr Persönliches, es ist wie mein Schutzengel. Ich habe es in Plastik eingepackt, ich bewahre nicht einmal meinen Ausweis in Plastik auf. Ich trage ihn seit Februar in meiner Tasche. Ich war schon an allen möglichen Brennpunkten. Ein Kind hat das gemalt, wir bekommen Briefe von Kindern. Es ist sehr schön, sie anzuschauen, wenn es schwer ist und wir unter Beschuss stehen.”

Er las einen Brief vor:

“Wir warten auf euch. Danke, dass ihr euer Leben riskiert habt, um den Donbas zu verteidigen. Yulia und Ira.”

“Ich weiß nicht einmal, wer Julia und Ira sind”, sagte er lächelnd.

Er zeigte die Ikonen und sagte: “Das ist der Heilige Uschakow, unser großer Kommandant. Das ist Jesus Christus, unser himmlischer Beschützer. Diese abchasische Ikone wurde mir von den Jungs geschenkt. Dies ist ein Gebetsbuch. Und hier ist ein Gebet”, sagte er über ein einseitiges Gebet.

“Diese Worte sollen uns helfen, wenn die Zeiten sehr hart sind. Wenn wir schwer beschossen werden, kann das stundenlang andauern. Während ihr also dort sitzt, könnt ihr das lesen.

Besonders für die Jüngeren, 22, 23 Jahre alt, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. Das ist neu für sie.”

Kommandeure sprechen von geopolitischen Gründen für den Krieg in der Ukraine

Draußen, vor einer orthodoxen Fahne und einer Sammlung gesammelter Munition – auch aus dem Westen -, sprachen zwei Zugführer, “Kabar” und “Kamaz”, über das größere geopolitische Bild. [Siehe Video]

“Amerika hat hier das Sagen”, sagte Kabar. “Es baut seine Außenpolitik auf der Grundlage seiner Innenpolitik auf, d. h. durch Konflikte mit anderen Ländern. Sie sind es gewohnt, ihre Macht durch Terrorismus in der ganzen Welt zu demonstrieren, indem sie in Syrien und im Osten Brände schüren. Sie haben dort die Karte des radikalen Islam gespielt.

Und jetzt spielen sie die Karte des Faschismus. Sie sehen sich nicht auf der anderen Seite des Guten. Sie brauchen Kriege, Blut, Grausamkeit, und dafür haben sie Europa verpflichtet.

Aber einen Punkt haben sie übersehen: Russland hat sich seit den Tagen der Sowjetunion noch nie in großen Kriegen zurückgezogen. Sie haben Europa dazu gedrängt, Russland abzuschlachten, und sie haben Russland in eine Lage gebracht, in der es seine nationalen Interessen sichern muss. Europa muss das verstehen, die Geschichte beachten und aufhören, sich von den Vereinigten Staaten leiten zu lassen.”

Auf die Frage, was er von den Ukrainern halte, antwortete “Kabar” ähnlich wie Vydra.

“Wir geben nicht dem ganzen ukrainischen Volk die Schuld. Die Ukrainer sind unsere Freunde, sie sind unsere Verwandten. Sie sind vom Bösen heimgesucht worden, und es ist nicht ihre Schuld, die einfachen Leute sind nicht schuld daran. Wir werden sie vom Faschismus befreien, wir werden ihnen Brüderlichkeit zeigen, und wir werden Freunde finden.

Bild: “Kabar”, ein Kommandant der Pjatnaschka-Kämpfer. [Quelle: Foto mit freundlicher Genehmigung von Eva Bartlett]

Dies ist eine gute Gelegenheit für uns, das Böse zu besiegen. Gott hat uns mit diesem Recht, das Böse zu bekämpfen, geehrt”.

Auf die Frage, warum er kämpfe, antwortete Kamaz, dass dies seine Heimat sei, er sei hier geboren und er habe einen Sohn, von dem er nicht wolle, dass er den Krieg der Ukraine im Donbas erbe.

“Ich selbst bin Grieche mit griechischer Staatsangehörigkeit. Die Ukrainer sind Slawen, sie sind unsere Brüder, ihre Großväter haben Schulter an Schulter mit unseren Großvätern gegen Nazismus und Faschismus gekämpft. Wir sind hier, um ihn zu beenden, damit unsere Kinder ein normales, glückliches Leben führen können. Wir kämpfen für die Zukunft”.

Er sprach von Amerikas ständigem Bedürfnis nach Krieg.

“Wir haben es in Syrien und Jugoslawien gesehen, wo sie alles zerstörten und dann alles auf ihre Weise einrichteten, so dass sich die Menschen unterwerfen mussten, fast wie Sklaven.”

Ich fragte ihn, ob er einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland für möglich halte.

“Ja, möglicherweise, warum nicht? Aber im Moment hat der Präsident der Ukraine gesagt, dass es keine Verhandlungen geben wird.

Verhandlungen sind möglich, aber ich glaube nicht mit diesem Präsidenten. Wenn er zur Vernunft kommt, wird er nicht verhandeln können, denn er hat eine Menge Geld genommen.”

Bevor wir den Außenposten verließen, unterhielten wir uns noch ein wenig mit den Kommandanten. Ein Welpe suchte die Aufmerksamkeit eines jungen Soldaten. Ein anderer Welpe lief um unsere Füße herum. Die Kommandanten und Soldaten des Außenpostens kümmern sich um die Hunde. Ihre Anwesenheit verlieh der Szene einen etwas surrealen Touch: ein Außenposten, der regelmäßig beschossen wird, wo das Leben jeden Moment aufhören kann zu existieren, und diese glücklichen, gut versorgten Welpen, die wie Hunde überall herumlaufen.

Westliche Medien verdrehen die Realität, loben Nazis und dämonisieren Verteidiger

Während viele im Westen glauben, dass dieser Konflikt im Februar 2022 begann, wissen diejenigen, die die Ereignisse seit 2014 verfolgen, dass sich die Donbass-Republiken nach dem Maidan-Putsch und dem Massaker von Odessa sowie dem Aufkommen des Faschismus in der Ukraine gegen das ukrainische Volk von den ukrainischen Nazis und dem Faschismus distanzieren wollten.

Die Opfer, die die Menschen in den Donbass-Republiken gebracht haben, insbesondere diejenigen, die für den Schutz ihrer Familien und Angehörigen gekämpft haben, waren und sind immens.

So wie die Helden der Syrischen Arabischen Armee verleumdet wurden, so wurden auch die Streitkräfte des Donbass von den westlichen Medien verleumdet, obwohl beide ihre Heimat gegen terroristische Kräfte verteidigen, die vom Westen ausgebildet und finanziert werden. Terroristen, denen die Freiheit gegeben wurde, endlose Gräueltaten an der Zivilbevölkerung des Donbass zu begehen.

Diese Verteidiger, von denen viele in feuchten Schützengräben leben, haben sich den Krieg nicht ausgesucht, sie haben sich auf ihn eingelassen, um ihre Angehörigen und ihre Zukunft zu schützen. Obwohl sie seit mehr als acht Jahren von der Ukraine bekämpft werden, haben sie sich ihre Menschlichkeit bewahrt. Übersetzt mit Deepl.com

Eva Karene Bartlett ist eine kanadisch-amerikanische Journalistin, die jahrelang vor Ort über Konfliktgebiete im Nahen Osten berichtet hat, insbesondere über Syrien und Palästina (wo sie fast vier Jahre lang lebte). Wo lebt sie?

Sie wurde 2017 mit dem International Journalism Award for International Reporting ausgezeichnet, der vom Mexican Journalists’ Press Club (gegründet 1951) verliehen wird, und war die erste Empfängerin des Serena Shim Award for Uncompromised Integrity in Journalism.

Ihre ausführliche Biografie finden Sie in ihrem Blog In Gaza. Sie twittert unter @EvaKBartlett und hat einen Telegram-Kanal, Reality Theories. Eva kann auch unter evakbartlett2017@gmail.com erreicht werden.

Gekennzeichnetes Bild: Die Autorin mit Pjatnaschka-Kommandeuren auf einem Außenposten in der Nähe von Awdejewka, Donezker Volksrepublik. (Quelle: Foto mit freundlicher Genehmigung von Eva Bartlett)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist das CovertAction Magazine

Urheberrecht © Eva Bartlett, CovertAction Magazine, 2022

