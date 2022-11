Wie wird Deutschland sich jetzt verhalten, wo man doch solchen Wert auf “Menschenrechte und Werte” legt? Weiter in großer Freundschaft und Eintracht mit diesen Faschisten, Vorbestraften und Korrupten zusammenarbeiten? Oder endlich eine Demokratie in diesem zionistischen Apartheidstaat bekämpfen? Aber endlich BDS, die Boykottbewegung und die Freiheit Palästinas unterstützen? Dieser Staat ist eine Schande für jeden anständigen jüdischen Bürger weltweit! Es ist endlich an der Zeit einen Palästinenser Staat, als Einstaat mit einer ungeteilten Hauptstadt Jerusalem einzurichten. Dafür lohnt es sich zu kämpfen in Palästina . From the River to the Sea Palestine has to be Free



Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-election-far-right-triumph-threatens-future



Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrichd Bezale Die rechtsextremen Politiker Itamar Ben-Gvir unl Smotrich bei einer Kundgebung mit Anhängern in der israelischen Stadt Sderot am 26. Oktober 2022 (AFP)





Wahlen in Israel: Rechtsextremer Triumph bedroht die Zukunft des Landes



von Richard Silverstein

2. November 2022



Die von Benjamin Netanjahu angeführte rechtsextreme Koalition hat die israelischen Wahlen gewonnen. Bei der Auszählung der Stimmzettel am Mittwoch zeichnete sich ab, dass sein Bündnis aus ultraorthodoxen und ultranationalistischen Parteien 65 Sitze erringen würde. Damit verfügen sie über die Mehrheit der 120 Sitze in der Knesset und Netanjahu, der bereits der dienstälteste Regierungschef des Landes ist, kann eine sechste Amtszeit als Ministerpräsident antreten.

Der Weg zum Sieg nahm einige Wendungen. Einer der meisterhaftesten Schachzüge Netanjahus bestand darin, ein zuvor zersplittertes rechtsextremes politisches Feld zu vereinen. Das von Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich angeführte Bündnis des religiösen Zionismus sorgte für den größten Schock des Wahlzyklus, indem es seine Stimmenzahl gegenüber der letzten Runde verdoppelte und die Vorherrschaft seines brandgefährlichen Zionismus bestätigte.

Der religiöse Zionismus ist ein erklärtermaßen kahanistisches Bündnis, das Gewalt gegen Palästinenser ausdrücklich befürwortet und nicht nur die Ausweitung des Siedlungsbaus, sondern auch den Wiederaufbau des Heiligen Tempels anstrebt. Während Meir Kahane, der 1990 in New York ermordet wurde, den Triumph seiner jüdisch-faschistischen Ideen nicht mehr erleben konnte, haben seine Jünger diese Aufgabe vollendet.

Wenn jede Demokratie der Welt ihre Türen schließen würde, wäre dies ein kraftvolles Zeichen des Widerstands gegen die Tyrannei.

Dennoch ist Netanjahus Mehrheit ziemlich dünn. Er muss alle seine Verbündeten in Schach halten und einen Kuhhandel um die Ministersitze betreiben, der mit Hintertürchen, Kriecherei und geschmierten Händen verbunden ist. Der Likud-Führer hat ein besonderes Händchen für diese Art von politischem Geplänkel; er ist der ultimative Insider. Aber wenn er bei diesem Prozess scheitert, könnte seine Regierung scheitern, so wie die Mitte-Rechts-Koalition, die vor ihm regierte.

Und nur weil Netanjahu ein Experte im politischen Poker ist, heißt das nicht, dass er ein vollendeter Politiker ist. Dieser Status ist Führungspersönlichkeiten vorbehalten, die eine Vision haben und diese umzusetzen versuchen. Für Netanjahu ist es nicht wichtig, zu einem Thema Stellung zu beziehen, es sei denn, es dient seinem persönlichen Interesse am Machterhalt. Sein Slogan könnte genauso gut lauten: “L’etat, c’est moi.” Während dies in einer Monarchie wie der von Ludwig XIV. ausreichen mag, ist es in einer angeblichen Demokratie ein ungewöhnliches Phänomen.

Unter westlichen Liberalen ist die Demokratie ein Selbstzweck. Doch im Fall von Netanjahu ist sie ein Mittel für etwas viel Wichtigeres: Selbsterhaltung. Er ist wie ein Hai, der stirbt, wenn er sich nicht mehr bewegt. Vor allem muss er an der Spitze der Pyramide stehen und nach unten schauen.

Schwerer Schlag für die Palästinenser

Neben dem Verlust der Regierungskoalition gab es bei den Wahlen in dieser Woche einen großen Verlierer: Die palästinensischen Parteien. Als sich im Jahr 2020 vier Parteien mit arabischer Mehrheit zur Gemeinsamen Liste zusammenschlossen, gewannen sie 15 Sitze und waren damit die zweitgrößte Oppositionsgruppierung. Doch dieses Mal konnten sie sich nicht auf eine Kandidatenliste einigen, und das Bündnis zerbrach. Der Hadash-Taal-Fraktion wurden bei der Abstimmung in dieser Woche nur fünf Sitze vorausgesagt, was ein schwerer Schlag für die palästinensische Gemeinschaft war.

Ben-Gvir und Smotrich hingegen haben sich durchgesetzt. Ein ehemaliger stellvertretender Leiter des Shin Bet sagte einmal, dass Smotrich, der gegen die Räumung israelischer Siedlungen im Gazastreifen protestierte, 2005 plante, Fahrzeuge auf einer Hauptverkehrsstraße in die Luft zu sprengen, aber er wurde festgenommen, bevor er den Anschlag ausführen konnte. Smotrich hat die Vorwürfe bestritten.

Ben-Gvir könnte unterdessen als “geistiger Führer” der so genannten jugendlichen illegalen Siedler gelten, die dafür bekannt sind, Palästinenser zu terrorisieren. Einer dieser Jugendlichen hat Ben-Gvir einmal beschuldigt, solche Anschläge zu dulden, obwohl er sehr darauf achtet, seine Fingerabdrücke davon fernzuhalten – Anschuldigungen, die Ben-Gvir bestritten hat. Übersetzt mit Deepl.com

