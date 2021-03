Keine “Neue Hoffnung”

Wahlergebnisse: Israel wird von einer Person als Geisel gehalten, und es ist nicht Netanjahu

Von Noa Landau

29.03.2021

Israel wird derzeit von einer Person als Geisel gehalten. Wenn er wählt, wird es eine Regierung geben, und wenn er nicht wählt, werden wir ein fünftes Mal in die Wahlkabinen gehen. Es ist nicht das erste Mal, dass diese Person im Begriff ist, uns in einen weiteren lähmenden politischen Wahlkampf zu ziehen, und das inmitten einer der größten Wirtschafts- und Gesundheitskrisen, die dieses Land je heimgesucht hat. Und nein, es ist weder Benjamin Netanjahu, noch ist es der zentrale Naftali Bennett oder Mansour Abbas.Die Person, die wieder einmal das ganze Land an seinen “Unaussprechlichen” festhält, ist Yoaz Hendel. Ja, der staatsmännische Typ mit dem guten Aussehen und der bodenständigen Ausstrahlung, den man schon beim Bodenschrubben und Kaffeekochen am Lagerfeuer gesehen hat, alles mit einem falsch-verlegenen Lächeln. Er ist derjenige, der das Land immer wieder daran gehindert hat, auf einen Pfad der Vernunft zurückzukehren. Diesmal ist er in die Partei der Neuen Hoffnung gewechselt, unter der Führung eines neuen Trottels namens Gideon Sa’ar. Aber die Masche ist die gleiche. Auch diesmal ist eines der größten Hindernisse für die Bildung einer Regierung des Wandels die Weigerung Hendels, eine Koalition zu bilden, die von den legitimen Vertretern der arabischen Bürger Israels unterstützt wird.Nach den Endergebnissen hat der Block für den Wandel die erforderlichen 61 Knessetstimmen für die Bildung einer Regierung, die die von Netanjahu ablösen wird, auch ohne irgendwelche Gefälligkeiten von Naftali Bennett, vorausgesetzt, dass die Gemeinsame Liste und die Vereinigte Arabische Liste entweder beitreten oder sie unterstützen. Yesh Atid hat 17 Knesset-Sitze, Kahol Lavan hat acht, Yisrael Beiteinu und Labor haben jeweils sieben, New Hope und Meretz haben jeweils sechs. Die Gemeinsame Liste hat sechs und die Vereinigte Arabische Liste hat vier. Ein anderes mögliches Szenario ist, dass Bennett sich einer solchen Gruppe anschließt und die Gemeinsame Liste außerhalb der Koalition bleibt oder ihre Unterstützung zurückzieht.

Abgesehen von der Frage der Ego-getriebenen Kämpfe um die Führung des Blocks und der Expedition, auf die sich UAL-Führer Abbas eingelassen hat, sollte diese Gruppe im Prinzip die besten Chancen haben, sich um das einzige Thema zu vereinen, Netanjahu zu ersetzen und eine weitere Wahl zu verhindern. Aber diese Gruppe hat ein Problem: Sa’ars Partei, und eigentlich Hendel, der zwar das extremste Element ist, aber das Aussehen eines Moderaten hat.

Es stimmt, dass andere Mitglieder der Neuen Hoffnung, einschließlich Sa’ar selbst, wie auch Ze’ev Elkin, nicht gerade Fans der arabisch-jüdischen Zusammenarbeit sind – im Gegenteil. Aber sie sind auch erfahrene Politiker und pragmatisch, wenn es nötig ist. Sie erkennen, dass Netanyahu alles tun wird, um zu gewinnen, und dass jeder, der ihn ersetzen will, den gleichen Ansatz verfolgen muss.

Hendel hingegen ist bereits schuldig, eine Gelegenheit, Netanjahu zu ersetzen, in der letzten Wahlrunde vereitelt zu haben. Damals spielte er zusammen mit Zvi Hauser die Rolle des einzigen Hindernisses für die Bildung einer Regierung unter der Führung von Benny Gantz, mit Unterstützung der Gemeinsamen Liste. Wie der damalige Vermittler Ofer Shelah verriet, gab es bereits Absprachen sogar mit Avigdor Lieberman, einem anderen Politiker, der historisch gesehen gegen eine Regierungsbildung mit israelischen Arabern war. Aber im letzten Moment torpedierten Hendel und Hauser das Ganze. Gantz konnte sie nicht zum Einlenken bewegen, und der Rest ist Geschichte.

In einer Zeit, in der die Wirtschaft dringend ein Budget braucht, muss Sa’ar – wenn er es mit der Ablösung des kriminellen Angeklagten ernst meint – erfolgreich sein, wo Gantz versagt hat. Er muss Hendel an seinen rechtmäßigen Platz setzen. Abgesehen davon, dass an einer Koalition, die von Vertretern von 20 Prozent der Bevölkerung unterstützt wird, nichts auszusetzen ist, wäre es lächerlich, dies zu unterlassen, während Netanyahu im Begriff ist, zuzustimmen, seine linke Niere an Abbas zu verkaufen, um eine Regierung zu bilden und einem Prozess zu entgehen. Aber Hendel kümmert das nicht. Schon vor der Wahl wurde er mit den Worten zitiert, dass es nicht unbedingt sein Ziel sei, “Bibi und Sara ihre Koffer packen zu sehen.”

Es ist an der Zeit, dass die Leute erkennen, wer wirklich für den politischen gordischen Knoten verantwortlich ist, der dieses Land verstrickt: der Mann, der sich hinter dem lächelnden Bild eines Reservisten versteckt, der am Lagerfeuer Kaffee kocht. Übersetzt mit Deepl.com