Warum Deutschland sich in Sachen Antisemitismus und Palästina irrt Von Inna Michaeli

Inna Michel spricht mir aus dem Herzen, gäbe es doch viele beherzte jüdischer Bürgerinnen wie sie, die Welt wäre um vieles reicher und toleranter! Aber von Mai bis heute hat sich nichts verändert. Zwar gibt es eine neue Regierungskoalition und einen neuen Berliner Senat und Bürgermeisterin, aber mit dem selben Denken und fast den gleichen Köpfen. Als waschechte Berlinerin sage ich Respekt und Danke!





“Kindermörder Israel – Slogans wie “Kindermörder Israel” beschreiben die grausame Realität: Einer von drei Palästinensern, die Israel in Gaza tötet, sind Kinder. So unangenehm und aufrüttelnd es für viele Deutsche (und nicht wenige Juden) auch ist, was sollen die Menschen skandieren, wenn Israel Kinder tötet? Wie können die Opfer ihre Wut und Trauer ausdrücken, wie können sie um ihre Kinder trauern, die immer wieder von Israel getötet werden”?

Why Germany gets it wrong about antisemitism and Palestine Fears about antisemitism are understandable, given German history – but in fact, it’s the unquestioning support for a “Jewish state” that is mistaken Palestine solidarity demonstrations and actions in Germany have been accused of antisemitism, yet when we ask what was actually antisemitic about them, it turns out not to be antisemitism at all.

Bild:In Germany, defending the right of the Palestinian people to exist, to live in safety and dignity in their homeland, is regularly met with accusations of antisemitism@JewishBund. All rights reserved

Warum Deutschland sich in Sachen Antisemitismus und Palästina irrt

Von Inna Michel

20.Mai 2021

Ängste vor Antisemitismus sind angesichts der deutschen Geschichte verständlich – aber in Wirklichkeit ist es die bedingungslose Unterstützung für einen “jüdischen Staat”, die falsch ist

Palästina-Solidaritätsdemonstrationen und -aktionen in Deutschland werden des Antisemitismus bezichtigt, doch wenn wir fragen, was daran eigentlich antisemitisch war, stellt sich heraus, dass es gar kein Antisemitismus war. Lassen Sie mich erklären, warum. Was ich hier anbiete, ist ein öffentlicher Dienst, die Perspektive einer jüdischen queeren Frau für die deutschen Medien, Politiker und die Öffentlichkeit.

In Deutschland wird das Eintreten für das Existenzrecht des palästinensischen Volkes, für ein Leben in Sicherheit und Würde in seinem Heimatland, regelmäßig mit dem Vorwurf des Antisemitismus belegt. Diese Vorwürfe haben jedoch wenig mit Juden zu tun, sondern vielmehr mit einem deutschzentrierten Weltbild und Rassismus gegen Palästinenser, Muslime und Migranten in Deutschland und ganz Europa.

Deutsche Politiker sprechen Tag und Nacht von der Verpflichtung Deutschlands, Antisemitismus auszurotten und jüdisches Leben zu erhalten. Eine Form dieses Engagements ist die bedingungslose diplomatische, militärische und finanzielle Unterstützung Israels, auch wenn es in Gaza Kriegsverbrechen begeht und ein Regime aufrechterhält, das kürzlich von Human Rights Watch als Apartheid bezeichnet wurde. Eine weitere Möglichkeit, dieses Engagement zu demonstrieren, besteht darin, Personen und Organisationen, die sich für die Menschenrechte der Palästinenser und gegen das israelische Apartheidregime einsetzen, als antisemitisch zu diffamieren, auch wenn diese Personen oder die Mitglieder dieser Organisationen selbst Juden sind. Eine weitere Möglichkeit ist es, Migranten und Flüchtlinge für den “importierten Antisemitismus” verantwortlich zu machen und Deutschland als Beschützer der Juden vor Antisemitismus zu positionieren, dessen Quelle implizit nicht in Deutschland liegt.

Nehmen wir zum Beispiel Berlins Innensenator Andreas Geisel. In einem Interview mit der “Zeit” erklärte der SPD-Politiker 2019: “Wenn ich höre, dass BDS [die Boykott-, Divestment- und Sanktionskampagne gegen Israel] sich angeblich gegen Antisemitismus engagiert, kann ich nur müde lächeln. Solche Organisationen behaupten gerne, sie seien antizionistisch, aber nicht antisemitisch. In der Praxis ist BDS israelfeindlich. Da sind die Übergänge zum Antisemitismus fließend.” Im Gegensatz zu Geisels Verquickung von Antisemitismus und Antizionismus ist hier nichts fließend, und es handelt sich auch nicht um eine Verschwörung, um etwas anderes zu meinen als das, was sie sagen.



Die Palästinenser und diejenigen, die sie unterstützen, sind nicht diejenigen, die nicht zwischen Rassismus gegen Juden und Widerstand gegen Israel unterscheiden können.



Während Israel für einige weiße Rassisten das Zentrum der globalen jüdischen Verschwörung und eine Kraft des Bösen darstellt (so wie sie es verstehen, natürlich), sind andere ganz angetan davon. Rechtsextreme Bewegungen und Politiker können sich oft zu Israel bekennen, während sie gleichzeitig antisemitische Ansichten fördern oder tolerieren. Denken Sie an die rechtsextreme AfD in Deutschland, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Ungarn oder Donald Trump. Auf der anderen Seite arbeiten Bewegungen wie Palästina Spricht” mit vielen Juden zusammen und sprechen sich mit einer Integrität gegen Antisemitismus aus, von der staatliche Institutionen nur träumen können. Sie machen unmissverständlich klar, dass Antisemiten nicht willkommen sind, dass Zionismus nicht mit Judentum gleichzusetzen ist und dass Juden in ihrer Gesamtheit in keiner Weise für die Verbrechen des israelischen Staates verantwortlich sind.

Nicht die Palästinenser und ihre Unterstützer sind es, die nicht zwischen Rassismus gegen Juden und Widerstand gegen Israel unterscheiden können. Es sind Politiker wie Geisel und Michael Müller, Berlins Regierender Bürgermeister, die die gewaltfreie und antirassistische BDS-Bewegung mit den Nazis verglichen haben.

Es wird allgemein angenommen, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte besonders empfindlich gegenüber Antisemitismus ist. Doch obwohl deutsche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und staatliche Institutionen Antisemitismus als Argument gegen die Rechte der Palästinenser anführen, sind sie selten sensibel für die jüdische Erfahrung oder überhaupt für Rassismus. Im Gegenteil, sie scheinen ausschließlich auf die weiße deutsche Geschichte, Erfahrung und kulturelle und emotionale Assoziationen eingestellt zu sein – mit anderen Worten, sie sind für sich selbst sensibilisiert.

Das populäre Narrativ spricht von deutscher Schuld, aber es ist nicht die Art von Schuld, die mit einer Dezentrierung und Anerkennung des Anderen einhergeht – es ist eine egozentrische, narzisstische Position. Das Ergebnis ist eine Politik, die effektiv zu Tod und Zerstörung in Palästina führt und zu Versuchen, die Palästina-Solidarität zu kriminalisieren und in Deutschland selbst gewalttätig gegen Migranten vorzugehen. Für einen Staat, der so sehr mit “Integration” beschäftigt ist, arbeitet Deutschland hart daran, uns zu entfremden.

Es ist leicht zu erkennen, wie diese Weltanschauung zu der Polizeigewalt führt, die wir dann bei Demonstrationen erleben. Abgesehen von der klassischen Polizeigewalt ist diese besondere Brutalität auch politisch motiviert und dient dem Ziel, die Palästina-Solidaritätsbewegung zu zerschlagen. Dabei handelt es sich um eine wachsende, populäre Bewegung, die in Berlin und im übrigen Deutschland stärker ist als je zuvor.



Kindermörder Israel – Slogans wie “Kindermörder Israel” beschreiben die grausame Realität: Einer von drei Palästinensern, die Israel in Gaza tötet, sind Kinder. So unangenehm und aufrüttelnd es für viele Deutsche (und nicht wenige Juden) auch ist, was sollen die Menschen skandieren, wenn Israel Kinder tötet? Wie können die Opfer ihre Wut und Trauer ausdrücken, wie können sie um ihre Kinder trauern, die immer wieder von Israel getötet werden?

Ein Zuhörer, der Juden als Synonym für Israel sieht, ist derjenige, der ein Problem mit Antisemitismus hat.



Es scheint, dass dieser spezielle Slogan einige Menschen aus zwei Gründen aufregt. Der eine ist die vermeintliche Gleichsetzung von Juden und Israel. Wenn man also “Israel” sagt, hört der Zuhörer “Juden”, unabhängig davon, in welchem Kontext und von wem das gesagt wird. Aber ein Hörer, der denkt, dass Juden ein Synonym für Israel sind, ist derjenige, der ein Antisemitismusproblem hat, nicht der Slogan.



Eine Möglichkeit, dieses Problem zu vermeiden, schlug ein Kommentator in einem deutschen Facebook-Thread vor, wäre es, “Netanjahu” statt Israel zu sagen. Netanjahu hat sicherlich Blut an seinen Händen, aber nicht nur Netanjahu. Israel hat schon vor Netanjahu Kinder in Gaza getötet und wird wahrscheinlich auch nach ihm töten – mit dem Segen Deutschlands und der Europäischen Union.

Es geht nicht um eine einzelne Person, sondern um eine ganze Maschinerie. Es ist das israelische Bildungssystem, das Kinder vom Kindergarten an zu Soldaten erzieht, es ist der obligatorische Militärdienst, der eine militarisierte Gesellschaft schafft, es sind die Medien, die sich mit der Armee verbünden und stets im Voraus die ideologische Rechtfertigung für jedes Kriegsverbrechen liefern. Es ist eine Kultur, die ein ständiges Gefühl der Opferrolle aufrechterhält, die die Nakba und die Besatzung leugnet, die die Palästinenser entmenschlicht, die ihre Jugend zum Besetzen, Schießen und Töten schickt. Israel tötet, der Staat und die Gesellschaft.

Der zweite Grund, warum ein solcher Slogan die Menschen aufregt, ist die jahrhundertealte antisemitische Blutverleumdung, die Anschuldigung, dass Juden christliche Kinder töten, um deren Blut zu nutzen, die in der Geschichte verschiedener Regionen zu finden ist, aber vor allem in Europa vorherrscht. Dies ist in der Tat eine schreckliche antisemitische Trophäe. Doch die christliche europäische Geschichte ist kein universeller Bezugspunkt. Sie ist ein Bezugspunkt für eine bestimmte ethnische und religiöse Gruppe in Deutschland, nämlich weiße Deutsche mit christlichem Erbe. Sie ist natürlich auch ein Bezugspunkt für Juden in Deutschland.

In Deutschland haben die verschiedenen ethnischen und religiösen Gemeinschaften unterschiedliche historische Verläufe und kulturelle Assoziationen, und die Erwartung, dass alle die vornehmlich christlich-europäischen Empfindungen und Assoziationen teilen, ist problematisch. Bei palästinensischen Flüchtlingen, die erst lange nach dem Holocaust nach Deutschland gekommen sind, weckt der Begriff “Kindermörder Israel” eher Assoziationen an die palästinensischen Kinder, die durch das israelische Militär und die israelische Politik getötet wurden, als an die Blutverleumdung. Auch für israelische Juden, die in Israel aufgewachsen und sozialisiert worden sind, ist diese Blutverleumdung kein zentraler Bezugspunkt. Ja, das ist die primäre Assoziation für diejenigen, die in oder in der Nähe der christlichen europäischen Tradition aufgewachsen sind – aber die Geschichte hier handelt nicht von ihnen. Sich selbst und seine besonderen kulturellen Assoziationen und Gefühlslandschaften als universellen Bezugspunkt zu dezentrieren, ist die Aufgabe, vor der die deutsche Gesellschaft steht. Es geht darum, in anderen Welten zu lernen zu sagen: Es geht nicht um mich.



Verbrennung der israelischen Flagge – Am 15. Mai, dem Tag, an dem der Nakba – der Vertreibung der Palästinenser aus dem 1948 gegründeten Staat Israel – gedacht wird, kam es in Deutschland zu den vielleicht größten Solidaritätskundgebungen mit dem palästinensischen Volk überhaupt. Es war unmöglich zu ignorieren, wie intersektionell diese Demonstrationen waren, vom lateinamerikanischen Block bis zu intersektionellen Feministinnen.

Doch der Bericht des Guardian über die Proteste hob stattdessen die Verurteilung des angeblichen Antisemitismus durch deutsche Politiker hervor, ignorierte Reden jüdischer Aktivisten und Gruppen wie Jewish Voice oder dem Jüdischen Bund und konzentrierte sich stattdessen auf solche Schrecken wie das Verbrennen einer israelischen Flagge. Ein Großteil der Mainstream-Medienberichterstattung über die Demonstrationen zum Nakba-Tag erwähnte nicht einmal die Nakba und erklärte den Lesern nicht, was die Nakba und ihre Fortsetzung in Form von ethnischer Säuberung und der Verweigerung des Rechts der Palästinenser auf Rückkehr ist. In Berlin, der Stadt mit der größten palästinensischen Bevölkerung in Europa, leben Menschen, deren Familienangehörige in den letzten Tagen von Israel ermordet wurden. Diese Proteste werden oft als “gegen” Israel bezeichnet, aber die Tatsache, dass sie in erster Linie “für” palästinensisches Leben sind, wird dabei übersehen.

Dies ist beispielhaft für den öffentlichen Diskurs zu diesem Thema in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und anderswo: Israelische Flaggen sind wichtig, palästinensisches Leben nicht. Wenn Menschen, Politiker und Medien, sich mehr um das Verbrennen von Nationalflaggen kümmern als um das Niederbrennen von Häusern und Wohnvierteln und die Tötung ganzer Familien, sollten sie sich wirklich einmal gründlich umsehen.

Auch hier steht die israelische Flagge in den Augen des Betrachters für Juden (und der Betrachter geht davon aus, dass jeder seine Assoziationen teilt). Man kann vom Davidstern schwärmen, so viel man will, aber auf ein Haus in Sheikh Jarrah gemalt, ist er nicht mehr als ein Symbol für Gewalt und ethnische Säuberung. Auf die israelische Flagge gemalt, ist er ein Symbol für Kolonisierung, Besatzung und ein Apartheidregime.

Während Chanukka 2017 inszenierte die jüdische Gruppe Antifa Berlin eine Chanukkia mit den Worten: “Auf unserer Chanukkia stehen jetzt statt Kerzen die Symbole menschlicher Unfreiheit – die Nationalflaggen repressiver Regime aus aller Welt, die auf ihre ganz eigene Weise für das globale Elend verantwortlich sind. Ihre Sakralisierung ist die moderne Form des Götzendienstes”. Im Gegensatz zu dem, was einige deutsche Politiker denken, sind nicht alle Juden gleich.

Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein – Ein weiterer Slogan, der in vielen deutschen Ohren – und in vielen jüdischen – Stress auslöst, ist “vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein”. Wie der hohle Ausdruck “Israels Existenzrecht” ruft er die Angst hervor, dass Juden vernichtet werden, wenn sie nicht einen Staat aufrechterhalten können, in dem Juden das Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer kontrollieren. Für viele Menschen bedeutet “kein Israel” “keine Juden”. Diese Angst zu nähren bedeutet, die Logik aufrechtzuerhalten, dass das jüdische Leben von der rassischen und ethnisch-nationalen demografischen und politischen Vorherrschaft einer Gruppe über eine andere abhängt und nicht von einem egalitären und demokratischen Rahmen der Bürgerrechte, so unvollkommen er auch sein mag.

Offene Antisemiten, die Israel und Juden in einen Topf werfen, sind jedoch nicht die einzigen, die dies tun. Der israelische Staat tut sein Bestes, um sich als Sprachrohr der jüdischen Gemeinden in der Welt zu positionieren. In den deutschen Medien wird Israel oft gedankenlos als “der jüdische Staat” bezeichnet, obwohl demokratische Grundsätze nahelegen würden, dass ein Staat weder ethnisch noch religiös exklusiv sein sollte.

Tragischerweise stellen sich auch jüdische Institutionen in vielen Ländern auf die Seite der israelischen Politik und schwenken bei jeder Gelegenheit die israelische Flagge, auch in den Momenten, in denen in Gaza Bomben fallen und ganze Familien töten. Dies macht die Aufgabe, zwischen Israel und Juden zu unterscheiden, umso schwieriger – doch eine antirassistische Position verlangt, dass wir dies tun.

Es geht hier auch um eine tiefere politische und philosophische Frage. Was bedeutet es überhaupt, dass Israel existiert? Ich war ein Kind, als meine Familie nach Israel einwanderte, ich habe die israelische Staatsbürgerschaft und bin im israelischen Bildungssystem aufgewachsen. Ich wusste nicht, wo Palästina liegt und was es genau ist, bis ich erwachsen war.



Wenn man in Gaza den Tod wählt, wählt man nicht das Leben für irgendjemanden. Man wählt den Tod. – Ich bin in Haifa aufgewachsen und wusste nicht, dass es eine palästinensische Stadt war und ist. Ob mit oder ohne Recht, Israel existiert für mich – als Nationalstaat, als System, als Gesellschaft, die einen Großteil dessen, was ich bin, ausmacht. Es existiert als koloniales Projekt und als eine Maschinerie der Unterdrückung. Doch genau dieses Land, auf dem Israel existiert und das es ständig versucht, sich anzueignen, zu besetzen und unter seine Kontrolle zu bringen, ist Palästina.

Palästina existiert als Land, als Staat, aber auch als Idee von Freiheit, Heimkehr und Dekolonisierung. Es existiert auch als palästinensische Gesellschaft, in der Diaspora und in Palästina. Sie überschneidet sich in unterschiedlichem Maße mit der jüdisch-israelischen und existiert in verschiedenen Konstellationen kolonialer Kontrolle, vom belagerten Gazastreifen über das besetzte Westjordanland bis hin zur israelischen Staatsbürgerschaft für Palästinenser.



Jüdisches Leben erfordert nicht den palästinensischen Tod – Letztlich bezieht das israelische Apartheidsystem seine Legitimität unter anderem daraus, dass es den Juden in Palästina und auf der ganzen Welt sagt, wenn es zusammenbricht, werden auch sie zusammenbrechen. Auch in Deutschland wird diese Botschaft laut und deutlich vermittelt. Die südafrikanische Apartheid stützte sich auf einen ähnlichen Mythos, indem sie ihre Verbündeten in Großbritannien, den USA, Deutschland und anderswo davon überzeugte, dass ihr Zusammenbruch eine Vernichtung der Weißen durch die Schwarzen auslösen würde.

Doch was ist, wenn das nicht stimmt? Was ist, wenn dieses System eines Tages zusammenbricht – so wie die Sowjetunion, die Deutsche Demokratische Republik oder die Tschechoslowakei zusammengebrochen sind – und wir dann noch sehr lebendig sind?

Die Raketen der Hamas werden nicht nur von Israel, sondern auch von Deutschland, der EU und den USA angeführt, um den Tod und die Zerstörung in Gaza zu rechtfertigen. Als ob Gaza brennen müsste, damit Juden leben können.

Was, wenn jüdisches Leben nicht den Tod von Palästinensern erfordert? (Aber selbst wenn es so wäre, ist mein Leben sicher nicht mehr wert als das von Rajaa Abu Al-Ouf, einer engagierten Sozialarbeiterin und Psychologin, die sich für die psychologische Betreuung von Kindern einsetzte und letzte Woche in Gaza zusammen mit ihren Kindern ermordet wurde).



Was, wenn jüdische Existenz nicht bedeutet, dass wir als Juden zwangsläufig zu Besatzern, Kolonisatoren, Kindermördern werden müssen? Was ist, wenn die Erwartung an uns, diese Dinge zu werden, selbst die schlimmste antisemitische Blutverleumdung ist?

Wer in Gaza den Tod wählt, wählt nicht das Leben für irgendjemanden. Man wählt den Tod. – Denken Sie an die Israelis an der Grenze zu Gaza, die unter den Raketen leiden. In dem Moment, in dem ein Bewohner des Südens oder anderswo sich weigert, als Rechtfertigung für das Massaker in Gaza zu dienen, und anfängt, von einer friedlichen Lösung zu sprechen, wird er oft als Verräter gebrandmarkt (Sie merken ganz richtig, dass ich hier nicht von der Hamas spreche, denn wenn es nicht die Hamas oder der Islamische Dschihad war, war es jemand anderes. Man kann nicht Millionen von Menschen im größten Gefängnis der Welt festhalten und erwarten, dass sie einem Blumen zuwerfen).



Als die Hamas demokratisch gewählt wurde, hatten Israel und die internationale Gemeinschaft die Chance, ihr den Übergang von einer militarisierten Gruppe zu politischen Akteuren zu ermöglichen. Viele Regierungen haben als “Terrorgruppen” begonnen. Nelson Mandela stand in den USA bis 2008 auf der Terror-Watchlist. In Deutschland wurde er von den verschiedenen deutschen Regierungen lange Zeit als “Staatsterrorist” betrachtet. Offensichtlich ging es hier darum, keine legitime palästinensische Souveränität zuzulassen.

Dies ist auch mein Appell an die jüdischen Mitbürger in Deutschland und darüber hinaus. Ich kenne unsere generationenübergreifenden Traumata. Viele von uns wissen aus der Generation unserer Großeltern sehr gut, was es bedeutet, wenn die ganze Familie ermordet wird. Wie Verlust und Trauma und ja, auch Angst, in den nächsten Generationen weiterleben.

Angst ist ein mächtiges Instrument, mit dem Menschen kontrolliert werden – lassen wir uns also nicht kontrollieren. Fürchten wir uns vor dem, wovor wir uns wirklich fürchten müssen: weiße Vorherrschaft und Kolonialismus, Faschismus und Nationalismus, mörderische Regime und Apartheid. Auch wenn diese Dinge unter dem Namen Israel auftreten.



Als jüdische queere Frau weiß ich, dass ich bei meinen palästinensischen Freunden und Kameraden wirklich sicherer bin als beim deutschen Establishment. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Betroffenen gegen Antisemitismus und alle Formen von Rassismus vorgehen müssen – und nicht, indem wir falschen Trost bei weißen RetterInnen suchen. Solange sich Juden an das weiße deutsche Establishment wenden, um sich in Sicherheit zu wiegen, wird dies die lähmende Angst und Furcht nicht beenden, denn wir haben gute Gründe, diesem Establishment nicht unser Leben anzuvertrauen: Das Establishment, das Tausende von Flüchtlingen im Mittelmeer ertrinken lässt und israelischen Kriegsverbrechern die Hand schüttelt, bevor es bereit ist, mit kritischen Juden zu sprechen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...