Warum gibt es nicht mehr Publizisten, Journalisten und Autoren als Jürgen Todenhöfer?

Einen einstigen Richter in einem Prozess gegen die Terrororganisation RAF als Terroristenfreund darzustellen, ist ein Hammer aus der untersten Schublade. Nach meiner Rückkehr aus dem „Islamischen Staat“ habe ich einen offenen Brief an den selbsternannten “Kalifen” Baghdadi geschrieben, in dem ich seinen “Staat” und seine Ideologie als anti-islamisch bezeichnete. Danach meldete die offizielle IS-Propagandazeitschrift “Dabiq” unmissverständlich, ich sei wieder zum Abschuss freigegeben. Mit Foto, damit ja nicht versehentlich ein Falscher umgelegt werde. Die deutschen Sicherheitsbehörden hat das offenbar mehr interessiert als den „Tagesspiegel“.