Bild: Ein Teilnehmer geht mit einer israelischen Flagge während der Holocaust-Gedenkfeierlichkeiten in Auschwitz am 28. April 2022 (AFP)

Warum Israel palästinensische Solidarität mit Holocaust-Opfern ablehnt

Von Joseph Massad

29. Mai 2022

Die Tatsache, dass rund 22.000 Soldaten, d. h. ein Drittel der zionistischen Armee, der Haganah, und die Hälfte ihrer Kampftruppe während des Krieges von 1948 Überlebende des Holocaust waren, ist von entscheidender Bedeutung, da sie an der Vertreibung der Palästinenser und an vielen grausamen Massakern beteiligt waren. Wie Tom Segev in seinem Buch The Seventh Million (Die siebte Million) darlegt, waren die Holocaust-Überlebenden auch an der Plünderung palästinensischen Eigentums beteiligt.

Diese Formel wurde 1948 in der Erklärung zur Gründung des Staates Israel verankert: “Der nationalsozialistische Holocaust, der Millionen von Juden in Europa verschlang, bewies erneut die Dringlichkeit der Wiedererrichtung des jüdischen Staates, der das Problem der jüdischen Heimatlosigkeit lösen würde, indem er das Tor für alle Juden öffnet und das jüdische Volk zur Gleichheit in der Familie der Nationen erhebt.”

Zum 40. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto 1943 kündigte die PLO an, einen Gedenkkranz am Denkmal des Warschauer Ghettos niederzulegen, um “die jüdischen Helden” zu ehren. Im Gegensatz zur Sharaka-Delegation, die sich eher mit Israel als mit den jüdischen Opfern des Holocausts solidarisieren will, sagte Fuad Yassin, der PLO-Vertreter in Polen, dass die Juden, die im Kampf gegen die deutschen Besatzer starben, “unsere Kameraden und Brüder sind … wir betrachten sie als die jüdischen Helden”.

Der geplante Besuch Arafats im Museum sollte nicht als Solidaritätsbekundung zwischen einem Volk, das nach wie vor Opfer von Unterdrückung ist, und einem anderen Volk, das in der Vergangenheit Opfer von Unterdrückung war, aber nicht mehr Opfer ist, inszeniert werden, sondern als Bekräftigung Arafats, dass er Israel, dessen Verbrechen er seit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens verzeiht, versteht und mit ihm sympathisiert.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat vor drei Jahrzehnten aufgegeben … aber das palästinensische und arabische Volk wehrt sich weiterhin gegen diese israelische Neuschreibung der palästinensischen und jüdischen Geschichte

Sein Besuch sollte die palästinensische Duldung bestätigen, den Holocaust als Rechtfertigung für Israels “Existenzrecht” als Siedler-Kolonialgebilde zu betrachten. Arafats bevorstehender Besuch erinnert an den Besuch von Anwar Sadat in Yad Vashem im Jahr 1977 in Begleitung von Menachem Begin. Wie Arafats Besuch war auch Sadats Besuch eine symbolische Unterwerfung unter die israelische Aneignung des Holocausts.

Die Unterwerfung der PLO unter Israels Neuschreibung des zionistischen Siedlerkolonialismus hatte in der Tat schon vor Oslo begonnen. Ein Teil des Preises für die Madrider Friedenskonferenz von 1991 war die Aufhebung der Resolution der UN-Generalversammlung von 1975, in der der Zionismus als “eine Form des Rassismus und der Rassendiskriminierung” bezeichnet wurde, im Dezember 1991. Der israelische UN-Botschafter Chaim Herzog bezeichnete Proteste gegen den israelischen Rassismus als völkermörderischen Antisemitismus und sagte den Delegierten der Generalversammlung bei der Verabschiedung der Resolution im Jahr 1975, Hitler hätte sich unter ihnen wohlgefühlt.

Der anhaltende israelische Versuch, Palästinenser und andere Araber mit der Geschichte des Holocaust zu beschäftigen, ist ein Versuch, das palästinensische und arabische Engagement von der zionistischen jüdischen und israelischen Gegenwart abzulenken und Israels anhaltende Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu rechtfertigen.

Bei den israelischen Forderungen, dass Palästinenser und Araber des Holocausts gedenken sollen, geht es überhaupt nicht um den Holocaust, sondern um den anderen Teil der Formel, nämlich um die Anerkennung und Unterwerfung unter Israels “Existenzrecht” als siedlerkolonialer, rassistischer jüdischer Staat. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat vor drei Jahrzehnten aufgegeben, ebenso wie die arabischen Regierungen, die Friedensabkommen mit Israel unterzeichnet haben – aber das palästinensische und arabische Volk wehrt sich weiterhin gegen diese israelische Neuschreibung der palästinensischen und jüdischen Geschichte. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.