Ich danke Bernd Duschner den ich kenne und für seinen unermütlichen Einsatz schätze sehr für seinen Beitrag auf den Nachdenkseiten

Evelyn Hecht-Galinski

Warum Serbiens Bevölkerung und Regierung Sanktionen gegen

Russland ablehnen

Von Bernd Duschner

15. Juni 2022



Das Folgende ist ein in vieler Hinsicht aufschlussreicher Beitrag von Bernd Duschner. Er

begleitet zusammen mit einer Hilfsorganisation seit Jahren das Geschehen im ehemaligen

Jugoslawien, speziell in Serbien. Sein Beitrag macht einmal mehr sichtbar, wie wenig

autonom die deutsche Politik ist. Sie ist ein Wurmfortsatz der USA – im Umgang mit Serbien

wie mit Russland. Albrecht Müller.



Die Regierung in Belgrad ist die einzige europäische Regierung, die keine Sanktionen gegen

Russland verhängt hat. Sie steht unter starkem Druck von Washington, Brüssel und Berlin.

Ungeachtet dessen hat Serbiens Präsident Aleksander Vucic am 29. Mai 2022 mit Russlands

Präsident Putin einen 3 Jahres-Vertrag über die Lieferung von russischem Gas vereinbart.

Die Konditionen sind äußerst günstig für Serbien. Zufrieden konnte die Staatssekretärin im

Energieministerium Jovanka Atanatovic verkünden, dass es bis zum Ende der kommenden

Wintersaison keine Erhöhung der Gaspreise geben werde. (1)



USA und EU ist die eigenständige Politik des EU-Beitrittskandidaten Serbien ein Dorn im

Auge. Als der russische Außenminister Lawrow am 6. Juni, wenige Tage vor dem Besuch von

Bundeskanzler Scholz am 10. Juni nach Belgrad kommen wollte, wurden ihm von Bulgarien,

Nordmazedonien und Montenegro das Überflugrecht verweigert. Dies sei eine „souveräne

Entscheidung“ dieser Nato-Staaten gewesen, möchte der Sprecher des US-

Außenministeriums Ned Price glauben lassen. (2) In Serbien hat diese plumpe Demütigung

den USA und der EU bei der Regierung und Bevölkerung keine Sympathie eingebracht. Weiterlesen auf den Nachdenkseiten.de

