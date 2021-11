Was kann man eigentlich von dieser mehr als zerstrittenen Arabischen Liga zu erwarten, die mehr als 70 Jahre illegale Besatzung in Palästina hinnimmt? Allerdings befindet sie sich damit in “bester” Gesellschaft mit der Europäischen Union.

https://www.middleeastmonitor.com/20211105-why-does-the-arab-league-condemn-turkeys-efforts-in-libya-and-stay-silent-about-israel/

Bild: Die ägyptische Hauptstadt Kairo am 4. März 2020 [MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images]

Warum verurteilt die Arabische Liga den Einsatz der Türkei in Libyen und schweigt zu Israel?

Von Motasem A Dalloul

5. November 2021

Anfang dieser Woche landete ein libysches Privatflugzeug auf dem israelischen Ben-Gurion-Flughafen, an Bord befanden sich enge Mitarbeiter des libyschen Warlords General Khalifa Haftar. Die Identität der Personen an Bord wurde nicht bekannt gegeben, aber ein israelischer Journalist enthüllte, dass der Jet in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet war und dass sein nächstes Ziel nach Israel Ägypten war.

“Ein Flugzeug (P4-RMA), das von den Männern des libyschen Generals Khalifa Haftar benutzt wird, der den Osten Libyens kontrolliert, ist auf dem Weg von Dubai zum Ben-Gurion-Flughafen”, twitterte Itay Blumental, der für den israelischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk Kan arbeitet. “Es wird später nach Ägypten weiterfliegen”, fügte er hinzu.

Der Grund für den Besuch wurde nicht genannt, aber klar ist, dass es keine diplomatischen Beziehungen zwischen Libyen und dem Besatzungsstaat Israel gibt. Der israelische Journalist erklärte jedoch, dass es geheime Beziehungen zwischen den beiden Seiten gibt.

Tatsächlich haben mehrere Analysten und Untersuchungen herausgefunden, dass zwischen dem Putsch-General, der den größten Teil des Ostens Libyens kontrolliert, und Israel enge Beziehungen bestehen, die der General jedoch gerne geheim halten möchte – auch um seinen “salafistischen und nationalistischen Anhängern” zu gefallen.

Es ist nicht verwunderlich, dass es Verbindungen zwischen dem libyschen General und Israel gibt, denn viele arabische Länder und Führer unterhalten offizielle oder inoffizielle Beziehungen zu dem Besatzungsstaat. Seltsam ist nur, dass Israel Haftar hilft, Libyen zu zerstören, und die Arabische Liga damit zufrieden ist, während sie mit den türkischen Beziehungen zu der von den Vereinten Nationen unterstützten libyschen Regierung in Tripolis unzufrieden ist, die sie dabei unterstützt, Libyen vor Haftars Vorstößen zu schützen und es wieder aufzubauen.

Seit der Gründung der libyschen Regierung der Nationalen Eintracht (GNA) im Jahr 2015 stand die Türkei im Rahmen ihres Engagements für UN-Resolutionen an ihrer Seite. Ankara erklärte, es unterstütze einen politischen Prozess in Libyen im Einklang mit dem UN-Sicherheitsrat.

Als Haftars Truppen 2019 Gebiete unter der Kontrolle der GNA angriffen, antwortete die Türkei auf die Hilferufe der Regierung und unterstützte die international anerkannte Verwaltung, während andere den Putschisten unterstützten.

Die GNA erklärte vor ihrer Auflösung, dass die Türkei auf ihr Ersuchen hin Unterstützung in Libyen geleistet hat und dies auch weiterhin tun wird, solange das Land darum bittet. In der Zwischenzeit erklärte die Türkei, dass sie ihre Unterstützung in den Bereichen Bildung, Gesundheit, humanitäre Hilfe und Beratung in Libyen gemäß einem mit der GNA unterzeichneten Abkommen fortsetzen werde.

“Wie wir immer wieder zum Ausdruck bringen, ist es unser Ziel, die territoriale Integrität, einen dauerhaften Waffenstillstand, dauerhaften Frieden und Stabilität in Libyen zu gewährleisten, wo wir auf 500 Jahre Einheit, gemeinsame Geschichte, Kultur, Verständnis und Glauben zurückblicken können”, berichtete Anadolu aus türkischen Quellen, als die GNA an der Macht war.

Die Türkei unterminierte Haftars Versuch, in Tripolis einzumarschieren und die von den Vereinten Nationen unterstützte GNA abzusetzen, und stoppte die Angriffe auf Zivilisten und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur. Die Arabische Liga hat die Türkei jedoch immer wieder aufgefordert, Libyen zu verlassen und sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen”.

Im September verurteilte die Arabische Liga die Türkei wegen ihrer angeblichen Einmischung in die inneren Angelegenheiten der arabischen Länder und forderte sie auf, Handlungen zu unterlassen, die “die Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten bedrohen”, und verwies dabei auf ihre bilateralen Abkommen mit der GNA und ihre Unterstützung und ihren Schutz für sie.

Unterdessen schweigt die Arabische Liga zu der eindeutig destruktiven Einmischung des israelischen Besatzungsstaates zusammen mit Haftar in Libyen. Im Sommer 2018 vermittelten die Vereinigten Arabischen Emirate ein geheimes Treffen zwischen Haftar und dem israelischen Geheimdienst Mossad, bei dem letzterer zustimmte, die Libysche Nationale Armee (LNA) mit Waffen zu beliefern, was einen Verstoß gegen das 2011 vom UN-Sicherheitsrat verhängte Waffenembargo gegen Libyen darstellt.

Der Washington Free Beacon enthüllte im April dieses Jahres, dass israelische Geheimdienstmitarbeiter sich privat mit Haftars Sohn trafen, um dessen Präsidentschaftskandidatur 2021 zu besprechen.

Haftar sei “ein vertrauenswürdiger ehemaliger Militärführer unter Muammar Qaddafi gewesen, bevor er in den 1990er Jahren zur CIA überlief. Es hieß, dass “ein Sieg von [Saddam] Haftar [dem Sohn von Khalifa Haftar] zu engeren Beziehungen zwischen Israel und Libyen führen könnte.”

Im Jahr 2015 traf Haftar während eines Besuchs in Amman mit israelischen Beamten zusammen und forderte sie auf, Luftangriffe in der libyschen Stadt Sirte durchzuführen, was sie auch taten. Im Gegenzug verpflichtete sich Haftar, Öl- und Waffengeschäfte mit Israel abzuschließen.

Trotz alledem bleibt die Arabische Liga stumm.

Anfang 2017 sagte Richard Silverstein, der Grund für das Schweigen sei einfach, dass Israel ein Freund der meisten effektiven Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga ist – Ägypten, die VAE und Jordanien.

Er berichtete, dass eine israelische Armeequelle sagte: “Ein Freund von unserem Freund – und ein Feind von unserem Feind – ist unser Freund, und Haftar ist ein Freund von Ägypten, Jordanien und den VAE.” Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...