Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett (L) und Außenminister Yair Lapid (R) beim traditionellen Gruppenfoto mit den Ministern der neuen israelischen Regierung am 14. Juni 2021 in Jerusalem, Israel [Amir Levy/Getty Images]



Warum Widerstand wichtig ist: Palästinenser fordern Israels Einseitigkeit und Dominanz heraus

Von Ramzy Baroud

1. August 2022



Bis vor kurzem spielte die israelische Politik für die Palästinenser keine Rolle. Obwohl das palästinensische Volk seine politische Handlungsfähigkeit unter den demoralisierendsten Bedingungen aufrechterhielt, hatte sein kollektives Handeln nur selten Einfluss auf die Ergebnisse in Israel, was zum Teil auf das massive Machtgefälle zwischen beiden Seiten zurückzuführen war.

Jetzt, da die Israelis ihre fünfte Wahl in weniger als vier Jahren antreten, ist es wichtig, die Frage zu stellen: “Welche Rolle spielen Palästina und die Palästinenser in der israelischen Politik?”

Israelische Politiker und Medien, selbst diejenigen, die das Scheitern des “Friedensprozesses” beklagen, sind sich einig, dass der Frieden mit den Palästinensern keine Rolle mehr spielt und dass sich die israelische Politik fast ausschließlich um Israels eigene sozioökonomische, politische und strategische Prioritäten dreht.

Dies ist jedoch nicht ganz richtig.

Zwar kann man sagen, dass keiner der etablierten israelischen Politiker einen Dialog über die Rechte der Palästinenser, einen gerechten Frieden oder die Koexistenz führt, doch ist Palästina nach wie vor ein wichtiger Faktor in den Wahlkampagnen der meisten israelischen politischen Parteien. Anstatt für den Frieden einzutreten, vertreten diese Lager düstere Ideen, die von der Ausweitung illegaler jüdischer Siedlungen bis zum Wiederaufbau des “Dritten Tempels” – also der Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee – reichen. Das erste Lager wird von den ehemaligen israelischen Premierministern Benjamin Netanjahu und Naftali Bennett vertreten, das zweite von extremistischen Persönlichkeiten wie Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich.

Daher hat Palästina in der israelischen Politik schon immer auf eine so vulgäre Art und Weise eine Rolle gespielt. Schon vor der Gründung des Staates Israel auf den Ruinen des historischen Palästina im Jahr 1948 war sich die zionistische Bewegung darüber im Klaren, dass ein “jüdischer Staat” nur mit Gewalt existieren und seine jüdische Mehrheit aufrechterhalten kann, und zwar nur dann, wenn Palästina und das palästinensische Volk aufhören zu existieren.

“Der Zionismus ist ein kolonisatorisches Abenteuer, und deshalb steht und fällt er mit der Frage der Streitkräfte”, schrieb der zionistische Ideologe Ze’ev Jabotinsky vor fast 100 Jahren. Diese Philosophie der Gewalt durchdringt das zionistische Denken bis heute. “Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Man muss sich die Hände schmutzig machen”, sagte der israelische Historiker Benny Morris 2004 in einem Interview in Bezug auf die Nakba und die anschließende Enteignung des palästinensischen Volkes.

1967 Besatzung, Naksa – Karikatur [Sarwar Ahmed/MiddleEastMonitor]

Bis zum Krieg von 1967 waren die palästinensischen und arabischen Staaten für Israel bis zu einem gewissen Grad von Bedeutung. Der palästinensische und arabische Widerstand zementierte die politische Handlungsfähigkeit der Palästinenser über Jahrzehnte. Der verheerende Ausgang des Krieges, der einmal mehr die zentrale Bedeutung der Gewalt für die Existenz Israels unter Beweis stellte, führte jedoch dazu, dass die Palästinenser ins Abseits gedrängt und die Araber fast völlig ausgegrenzt wurden.

Seitdem sind die Palästinenser für Israel fast ausschließlich aufgrund der israelischen Prioritäten von Bedeutung. So ließen die israelischen Führer ihre Muskeln vor ihren triumphierenden Wählern spielen, indem sie palästinensische Ausbildungslager in Jordanien, Libanon und anderswo angriffen. Palästinenser wurden auch als Israels neue billige Arbeitskräfte eingesetzt. In gewisser Weise ironisch, aber auch tragisch, waren es die Palästinenser, die Israel nach der demütigenden Niederlage der Naksa oder des Rückschlags aufgebaut haben.

Die Anfangsphase des “Friedensprozesses”, vor allem während der Madrider Gespräche 1991, vermittelte den falschen Eindruck, dass die palästinensische Vertretung endlich zu greifbaren Ergebnissen führt; diese Hoffnung verflüchtigte sich jedoch schnell, als die illegalen jüdischen Siedlungen weiter expandierten und die Palästinenser weiterhin ihr Land und ihr Leben in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verloren.

Der verstorbene Oppositionsführer Ariel Sharon vom rechtsgerichteten Likud am 24. Juli 2000 auf dem Ölberg [MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images].

Das beste Beispiel für Israels völlige Missachtung der Palästinenser war der so genannte “Rückzugsplan”, den der verstorbene israelische Premierminister Ariel Sharon 2005 im Gazastreifen durchführte. Die israelische Regierung hielt die Palästinenser für so unbedeutend, dass die palästinensische Führung von jeder Phase des israelischen Plans ausgeschlossen wurde. Die rund 8 500 illegalen jüdischen Siedler im Gazastreifen wurden lediglich in andere, illegal besetzte palästinensische Gebiete umgesiedelt, und die israelische Armee zog einfach aus den dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens ab, um eine hermetische Blockade gegen den verarmten Streifen zu verhängen.

Der Belagerungsapparat für den Gazastreifen ist bis heute in Kraft geblieben. Das Gleiche gilt für jede israelische Aktion im besetzten Westjordanland und in Jerusalem.

Aufgrund ihres Verständnisses des Zionismus und ihrer Erfahrungen mit dem israelischen Verhalten haben Generationen von Palästinensern zu Recht geglaubt, dass die israelische Politik niemals zu Gunsten der palästinensischen Rechte und politischen Bestrebungen ausfallen kann. In den letzten Jahren begann sich dieser Glaube jedoch zu verändern. Obwohl sich die israelische Politik nicht geändert hat – im Gegenteil, sie hat sich weiter nach rechts verschoben – wurden die Palästinenser, ob bewusst oder unbewusst, zu direkten Akteuren in der israelischen Politik.

Die israelische Politik basiert seit jeher auf der Notwendigkeit eines weiteren Kolonialismus, der Stärkung der jüdischen Identität des Staates auf Kosten der Palästinenser und dem ständigen Streben nach Krieg. Die jüngsten Ereignisse deuten darauf hin, dass diese Faktoren nicht mehr allein von Israel kontrolliert werden.

Der Volkswiderstand im besetzten Ost-Jerusalem und die wachsende Verbindung zwischen ihm und verschiedenen anderen Formen des Widerstands in ganz Palästina machen den bisherigen Erfolg Israels bei der Segmentierung der palästinensischen Gemeinschaften zunichte und spalten den palästinensischen Kampf in verschiedene Gruppierungen, Regionen und Prioritäten. Die Tatsache, dass Israel gezwungen ist, die Reaktion des Gazastreifens auf seine jährliche Provokation in Jerusalem, den so genannten “Flaggenmarsch”, ernsthaft in Betracht zu ziehen, veranschaulicht dies deutlich.

Wie sich immer wieder zeigt, nimmt der wachsende Widerstand in ganz Palästina auch israelischen Politikern die Möglichkeit, einen Krieg um Stimmen und politischen Status innerhalb Israels zu führen. So hat Netanjahus verzweifelter Krieg im Mai 2021 seine Regierung nicht gerettet, die kurz darauf zusammenbrach. Bennett hoffte ein Jahr später, dass sein “Fahnenmarsch” eine palästinensische Reaktion im Gazastreifen provozieren würde, die seiner bröckelnden Koalition mehr Zeit verschaffen würde. Die strategische Entscheidung der palästinensischen Gruppen, nicht auf die israelischen Provokationen zu reagieren, durchkreuzte Bennetts Pläne. Auch seine Regierung brach kurz darauf zusammen.

Eine Woche nach dem Ende der letzten israelischen Koalition veröffentlichten Gruppen im Gazastreifen ein Video eines gefangenen und vermutlich toten Israelis, um Israel zu zeigen, dass der Widerstand im Gazastreifen noch mehr Trümpfe in der Hand hat. Das Video erregte in Israel große Aufmerksamkeit und veranlasste den neuen israelischen Ministerpräsidenten Yair Lapid zu der Aussage, dass Israel “die heilige Pflicht hat, seine Gefangenen nach Hause zu bringen”.

All diese neuen Elemente haben unmittelbare Auswirkungen auf die israelische Politik und das israelische Kalkül, auch wenn die Israelis weiterhin den offensichtlichen Einfluss der Palästinenser, ihres Widerstands und ihrer politischen Strategien leugnen.

Der Grund, warum Israel sich weigert, die politische Handlungsfähigkeit der Palästinenser anzuerkennen, liegt darin, dass Tel Aviv dann keine andere Wahl hätte, als die Palästinenser als Partner in einen politischen Prozess einzubinden, der Gerechtigkeit, Gleichheit und friedliche Koexistenz garantieren könnte. Solange dieser gerechte Frieden nicht verwirklicht ist, werden die Palästinenser weiterhin Widerstand leisten. Je eher Israel diese unausweichliche Realität anerkennt, desto besser. Übersetzt mit Deepl.com

Buchvorstellung von Ramzys Barouds neuestem Buch – Die letzte Erde: A Palestinian Story am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

