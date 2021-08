What Israel hopes to gain from America’s Afghan disaster The rapid collapse of the US-installed puppet regime in Afghanistan will be remembered for decades as a defining moment in the decline of American imperial power. The scenes of chaos and desperation at Kabul airport drew apt comparisons with the humiliating American withdrawal from Saigon in 1975, after more than a decade of American slaughter in Vietnam, Cambodia and Laos.

Bild:Amid the chaotic US withdrawal from Afghanistan, diplomats are airlifted out of the US embassy compound in Kabul, 15 August 2021. EPN/Newscom

Was Israel von Amerikas afghanischem Desaster zu gewinnen hofft

Von Ali Abunimah

Die elektronische Intifada

18. August 2021



Ein Hubschrauber hebt ab, während Menschen mit Gepäck in der Nähe stehen

Inmitten des chaotischen US-Rückzugs aus Afghanistan werden Diplomaten aus dem Gelände der US-Botschaft in Kabul geflogen, 15. August 2021. EPN/Newscom

Der rasche Zusammenbruch des von den USA installierten Marionettenregims in Afghanistan wird jahrzehntelang als ein entscheidender Moment für den Niedergang der amerikanischen imperialen Macht in Erinnerung bleiben.

Die Szenen des Chaos und der Verzweiflung auf dem Flughafen von Kabul zogen treffende Vergleiche mit dem demütigenden amerikanischen Rückzug aus Saigon im Jahr 1975, nach mehr als einem Jahrzehnt des amerikanischen Gemetzels in Vietnam, Kambodscha und Laos.

Der überstürzte Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan erinnert auch an den demütigenden Rückzug Israels aus dem Südlibanon im Jahr 2000, nachdem zwei Jahrzehnte brutaler israelischer Besatzung den lokalen Widerstand nicht niederschlagen konnten.

Während Israel gehofft hatte, dass seine Vertretung, die Südlibanon-Armee, zurückbleiben würde, um die Drecksarbeit zu erledigen, brach die kollaborierende Miliz sofort zusammen und ihre Mitglieder flohen nach Israel, so wie der afghanische Präsident Ashraf Ghani aus seiner Hauptstadt floh – Berichten zufolge mit Koffern voller Geld.

Die von den USA angeführte Invasion in Afghanistan war der erste der beiden amerikanischen Rachefeldzüge nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Ihm folgte 2003 die Invasion im Irak.

Diese Kriege kosteten Billionen von Dollar, mindestens 800.000 Menschenleben und unermessliches Leid.

Hinzu kommen die Kosten, die Verwüstungen und die Kosten des amerikanischen “Kriegs gegen den Terror” und der Regimewechsel- und Stellvertreterkriege in Syrien, Libyen, Jemen und überall auf der Welt.

Doch insbesondere der Irak und Afghanistan stehen als krasse Denkmäler für die Unfähigkeit der Vereinigten Staaten, ihren imperialen Willen vollständig durchzusetzen.

Die Invasion des Irak wurde als notwendig dargestellt, um nicht vorhandene Massenvernichtungswaffen zu zerstören und Demokratie und Menschenrechte einzuführen. Der Angriff auf Afghanistan wurde damit gerechtfertigt, dass er notwendig sei, um die afghanischen Frauen zu befreien.

Diese Rechtfertigungen waren natürlich Propaganda für den öffentlichen Konsum.

Die wahren Ziele der neokonservativen Denker, die die Regierung von George W. Bush dominierten, als die Kriege angezettelt wurden, waren die Neugestaltung der Region und die Sicherung der amerikanischen globalen Hegemonie für das nächste Jahrhundert.

Viele der Neokonservativen, die letztlich in der US-Regierung saßen, sahen keinen Unterschied zwischen den Interessen der USA und Israels und wollten, dass die Vereinigten Staaten jeden Staat destabilisieren und zerstören, der als Hindernis für die israelische Macht und Expansion angesehen wurde.

Mit der Fantasie, dass die amerikanischen Besatzungstruppen mit “Süßigkeiten und Blumen” begrüßt werden würden, hofften die US-Planer, den Irak in ein gefügiges Protektorat und eine Militärbasis zu verwandeln – wie Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg.

“Ich glaube, wir werden tatsächlich als Befreier begrüßt werden”, erklärte Vizepräsident Dick Cheney am Vorabend der Irak-Invasion.

Der Irak sollte sogar ein Labor für ultrakapitalistische Politik sein, die dann, nachdem sie sich als erfolgreich erwiesen hatte, in die Vereinigten Staaten reimportiert werden sollte.

Befürchtungen

Auch wenn der Schaden, den diese amerikanischen Kriege angerichtet haben und weiterhin anrichten, nicht übertrieben werden kann – einschließlich der anhaltenden Kriegsführung durch Wirtschaftssanktionen, die sich gegen einfache Menschen in Syrien und im Iran richten -, lässt sich das allgegenwärtige Gefühl des amerikanischen Versagens und Niedergangs nicht verbergen.

Das ist auch in Israel spürbar, wo einige Analysten versuchen, dem schnellen Vormarsch der Taliban und dem völligen Zusammenbruch der afghanischen Armee, für deren Ausbildung und Ausrüstung die Vereinigten Staaten 83 Milliarden Dollar ausgegeben haben, etwas Gutes abzugewinnen.

Für Yossi Melman, einen Kolumnisten von Haaretz, der seit Jahrzehnten über israelische Geheimdienste berichtet, ist die “wichtige Lehre, die Israel aus dieser Situation ziehen muss, dass das Zeitalter des amerikanischen Engagements im Nahen Osten zu Ende geht”.

Dennoch hofft er, dass Israel “auf indirekte Weise profitieren” könnte, indem es sich als Beschützer von Amerikas “sunnitischen” Klientenregimen anbietet, die sich nach dem Sieg der Taliban verwundbarer fühlen könnten.

“Als stärkste Macht zwischen dem Indischen Ozean und dem Mittelmeer könnte Israel diese sich abzeichnende Realität ausnutzen und sich zum Rückgrat der militärischen und strategischen Unterstützung für die sunnitische Welt machen, die Angst vor dem Iran und dem fundamentalistischen Terror hat, der wieder auftauchen könnte”, behauptet Melman.

Die Ansicht, dass Israel die USA ersetzen könnte, ist illusorisch, da sie auf der Vorstellung beruht, dass Israels Macht unabhängig von Washington existiert.

Natürlich ist Israel aufgrund seiner militärischen Überlegenheit sowie seines politischen und diplomatischen Rückhalts völlig von den USA abhängig.

Das ist etwas, was die israelische Führung sehr gut versteht, weshalb Israel und seine Lobby so viel in den Versuch investieren, die amerikanische Unterstützung zu verstärken.

Melmans Hoffnung, dass Israel von einem amerikanischen Scheitern profitieren könnte, ist zwar unrealistisch, entspricht aber dem Geist des ehemaligen Premierministers Benjamin Netanjahu, der schnell berechnete, wie Israel die Anschläge vom 11. September zu seinem Vorteil nutzen könnte.

“Das ist sehr gut”, sagte Netanjahu kühl an dem Tag, an dem die Welt fassungslos zusah, wie Flugzeuge in das World Trade Center flogen. “Nun, nicht sehr gut, aber es wird sofortige Sympathie erzeugen” – für Israel.

Der Mythos der robusten Selbstständigkeit war schon immer ein zentraler Bestandteil der israelischen Marke. Ariel Kahana, Korrespondent von Israel Hayom, twitterte Bilder von den Abflügen der Amerikaner aus Kabul und Saigon, zusammen mit einigen Ratschlägen für Israel.

“Verlassen Sie sich nicht auf ausländische Kräfte, auch nicht auf amerikanische, um unsere Sicherheit zu gewährleisten”, sagte Kahana.

“Gegen den extremistischen, mörderischen Islam, einschließlich des Irans, helfen keine Abkommen, Absprachen oder guter Wille, sondern nur extremer Druck, Gewalt und Härte.”

Yigal Dilmoni, ein Siedlerführer, schloss sich Kahanas Worten an und fügte einen Seitenhieb auf die “Friedensbemühungen” der Obama-Regierung und ihres Außenministers hinzu.

“Man denke nur an den wahnhaften John Kerry, der uns Kameras und Drohnen angeboten hat, um die Grenze im Jordantal zu bewachen, anstatt die israelische Armee und die Siedlungen”, twitterte Dilmoni.

Eskalation gegen den Iran

Eran Lerman, ein Oberst der israelischen Armee und Vizepräsident des Jerusalemer Instituts für Strategie und Sicherheit, sieht den Prestigeverlust der USA durch das Afghanistan-Debakel ebenso nüchtern.

“Um diesen Auswirkungen so weit wie möglich entgegenzuwirken, wäre es für die USA von entscheidender Bedeutung, an anderer Stelle – da der Fall Afghanistan eindeutig nicht mehr zu retten ist – zu zeigen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören”, schreibt Lerman.

Wie es der Zufall will, ist das Ziel, das er für eine verstärkte amerikanische Kriegsführung vorschlägt, zufällig Israels wichtigster regionaler Feind, der Iran.

“Provokationen auf See, Raketenbeschuss auf Saudi-Arabien und Israel, regionale Subversion und ein schnell voranschreitendes militärisches Atomprojekt – all das erfordert eine robuste Antwort und keine Kapitulation am Verhandlungstisch”, behauptet Lerman und zählt die angeblichen Missetaten des Iran auf.

Tatsächlich ist es Israel, das einen nicht ganz so verdeckten Krieg gegen den Iran führt, Schiffe und Einrichtungen angreift und Wissenschaftler ermordet.

Um die Hamas der Möglichkeit zu berauben, “als Sieger im ideologischen Kampf mit der nicht-islamistischen Variante des palästinensischen Nationalismus” aufzutreten, die von der mit Israel verbündeten Palästinensischen Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas vertreten wird, schreibt Lerman auch mehr israelische Brutalität gegen die Palästinenser in Gaza vor.

Diese Analysten sind nicht unbedingt nur Stimmen in der Wildnis.

Ein “ehemaliger hochrangiger israelischer Geheimdienstmitarbeiter” erklärte gegenüber Al-Monitor, dass “es möglich ist, die Ereignisse” in Afghanistan “zu unseren Gunsten zu nutzen”.

Der Beamte fügte hinzu, dass die “demütigende Kapitulation vor den Taliban” Präsident Joe Biden dazu veranlassen könnte, “härter zu werden und zu beschließen, die Muskeln der USA gegenüber dem Iran spielen zu lassen”.

Gelegenheit zur moralischen Selbstdarstellung

Für andere ist Afghanistan eine goldene Gelegenheit für Israel und seine Lobby, sich in heuchlerischer Pose zu zeigen.

Der israelische Journalist Barak Ravid schrieb eine Kolumne, in der er vorschlug, dass Israel einen Propagandacoup landen könnte, indem es einige afghanische Flüchtlinge aufnimmt.

“Niemand spricht davon, Zehntausende von Menschen aus Afghanistan hierher zu bringen”, sagte Ravid einem israelischen Radiosender und fügte hinzu, dass es sich nur um eine “symbolische” Zahl von 50-200 Flüchtlingen handeln würde.

“Es gibt andere Gründe, nicht nur humanitäre oder moralische”, sagte Ravid. Nächste Woche reise der israelische Premierminister Naftali Bennett zu seinem ersten Treffen mit US-Präsident Joe Biden nach Washington.

“Ich denke, auf politischer Ebene möchte Israel als liberales westliches Land wahrgenommen werden”, erklärte Ravid. Die Aufnahme einer Handvoll afghanischer Flüchtlinge wäre ein Teil dieser Profilierung.

Dies ist eine Wiederholung der Forderungen an Israel, Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen – wo Israel dschihadistische Gruppen unterstützt und bewaffnet hat, darunter einige mit Verbindungen zu al-Qaida.

“Juden können nicht gleichgültig bleiben, wenn Hunderttausende von Flüchtlingen einen sicheren Zufluchtsort suchen”, sagte Isaac Herzog, jetzt Israels Präsident, im Jahr 2015.

Israel hat zwar keine Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen, aber es gehört schon eine enorme Chuzpe dazu, solche Forderungen zu stellen, wenn Israel sich weigert, Millionen von ethnisch gesäuberten palästinensischen Flüchtlingen in ihre Heimat zurückkehren zu lassen, nur weil sie keine Juden sind.

Auch das American Jewish Committee, eine der wichtigsten US-Lobbygruppen Israels, nutzt die Situation in Afghanistan aus, um sich als Leuchtturm der Humanität aufzuspielen.

Es ist dasselbe AJC, das Israels barbarische Bombardierung des Gazastreifens im Mai rechtfertigte und verteidigte, bei der Dutzende von Kindern getötet und ganze Familien ausgelöscht wurden.

Es ist dasselbe AJC, das behauptet, die Intoleranz der Taliban verabscheuungswürdig zu finden, aber wie andere zionistische Gruppen die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge mit der bigotten Begründung ablehnt, sie seien keine Juden.

Die israelische Führung schweigt öffentlich zu Afghanistan, aber sie ist zweifellos besorgt darüber, was die Ereignisse dort für sie bedeuten.

Eine israelische “hochrangige diplomatische Quelle” sagte Al-Monitor, dass Naftali Bennett in Washington Biden sagen wird, dass “ein Nachgeben gegenüber dem Iran nach dem Einknicken in Afghanistan eine katastrophale Kettenreaktion mit schädlichen Auswirkungen für kommende Generationen auslösen könnte”.

Die Quelle fügte hinzu, dass “die Amerikaner die einzigen sind, die über eine glaubwürdige, bedeutende militärische Option verfügen, die keine Bodentruppen erfordert, um die nukleare Infrastruktur des Iran zu zerstören oder zumindest schwer zu beschädigen”.

Trotz der Prahlerei und des Getöses über die eigene Unabhängigkeit ist Israel immer noch auf Amerika angewiesen, um seine Kriege zu führen. Übersetzt mit Deepl.com

