Was weisse Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten Alice Hasters Hanserblau

Dieses Buch betrifft uns alle. Was Alice Hasters beschreibt, geht so unter die Haut und sollte die Leser wachrütteln. Dieser Rassismus im Alltag kann uns alle betreffen, natürlich speziell die Menschen die nicht in Norm der „Bio-Deutschen“ und ihrer Vorstellungen passen. Meine muslimischen Freunde können sicher auch ein Lied davon singen, über den alltäglichen Rassismus und Vorurteile, Unwissen und Hass ihnen entgegengebracht wird. Jeder sollte sich mit dem eigenen Rassismus und Vorurteilen befassen und dazu lädt dieses Buch von Alice Hastings ein. Unbedingt empfehlenswert! Mich hat es tief betroffen gemacht, von der ersten bis zur letzten Seite.



Evelyn Hecht-Galinski

Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen

Buch

Warum ist es eigentlich so schwer, über Rassismus zu sprechen? „Darf ich mal deine Haare anfassen?“, „Kannst du Sonnenbrand bekommen?“, „Wo kommst du her?“ Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Aber dennoch: Sie sind rassistisch. Warum, das wollen weiße Menschen oft nicht hören.

Alice Hasters erklärt es trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie Rassismus ihren Alltag als Schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar: Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft, aber der einzige Weg, ihn zu überwinden.

Alice Hasters Alice Hasters wurde 1989 in Köln geboren. Sie studierte Journalismus in München und arbeitet u. a. für die Tagesschau und den RBB. Mit Maxi Häcke spricht sie im monatlichen Podcast Feuer&Brot über Feminismus und Popkultur. Alice …

