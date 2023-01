Scott Ritter empfiehlt:



What would happen if Orbán did what Germany just did? While Hungary stands accused of „Rule of Law” deficiencies, Germany’s leftwing goverment has just passed a law that may well end up costing citizens their jobs, if they disagree with the government. Previous post

Was würde passieren, wenn Orbán das tun würde, was Deutschland gerade getan hat?

Boris Kálnoky

ist der Leiter der MCC Media School

29.12.2022



Während Ungarn der Mangel an Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen wird, hat die deutsche Linksregierung gerade ein Gesetz verabschiedet, das Bürgerinnen und Bürgern den Job kosten kann, wenn sie mit der Regierung nicht einverstanden sind.

Mitte Dezember geschahen zwei Dinge, die uns helfen können zu verstehen, worum es in der EU-Debatte über Rechtsstaatlichkeit” geht.

Es wurde eine viel beachtete Einigung über die Aussetzung der EU-Gelder für Ungarn erzielt. Im Wesentlichen wurde die Tür für Ungarn offen gehalten, alle ihm zustehenden Gelder zu erhalten, wenn es weiterhin eine Reihe von Reformen zur “Stärkung der Rechtsstaatlichkeit” durchführt.

Doch darum ging es bei der Einigung nicht wirklich. Die Abstimmung im EU-Rat über Ungarns Gelder wurde absichtlich mit einer Abstimmung über zwei andere Themen kombiniert: Eine globale Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne und ein 18 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für die Ukraine. Beide zielten darauf ab, supranationale politische Abhängigkeitsstrukturen zu vertiefen, anstatt ein wirkliches Problem zu lösen.

Um diese 18 Milliarden Euro für die Ukraine zu mobilisieren, bedurfte es keiner gemeinsamen EU-Anleihe. Dieses Geld kann von den Mitgliedsstaaten selbst beigesteuert werden. Ungarn ist es sogar gelungen, eine Lösung auszuhandeln, die eine weitere gemeinsame Verschuldung der EU verhindert (die Ukraine-Hilfe wird nicht aus dem EU-Haushalt bezahlt). Der einzige Grund, warum die EU-Kommission überhaupt mehr gemeinsame Schulden wollte, war die Einführung einer Kultur der gemeinsamen EU-Kreditaufnahme. Bislang ist dies nur einmal gelungen, nämlich bei der Finanzierung des so genannten Covid-Hilfspakets. Und das wurde politisch als “einmalige” Ausnahme “verkauft”, die sich nie wiederholen sollte. Seitdem versucht die Kommission jedoch immer wieder, sie zu wiederholen.

Die globale Mindeststeuer wurde entwickelt, um den Wettbewerbsvorteil kleinerer Länder (die die Steuersätze größerer Volkswirtschaften leichter unterbieten können, um ausländische Investitionen anzuziehen) zu beseitigen und die mächtigsten europäischen Volkswirtschaften zu begünstigen. Obwohl sie als “globale” Steuer bezeichnet wird, ist sie in Wirklichkeit hauptsächlich auf die EU beschränkt. Die USA haben sich aus dem Abkommen zurückgezogen.

Auch hier konnte Ungarn ein Abkommen aushandeln, das seine eigene Steuerstruktur unverändert lässt. Die ungarische “Gewerbesteuer” – die nicht auf dem Gewinn, sondern auf dem Umsatz basiert – wird auf die “Mindeststeuer” auf Unternehmensgewinne angerechnet, die in Ungarn somit unverändert bei sehr niedrigen neun Prozent liegt.

Der wesentliche Punkt ist, dass die EU (und die führenden Mächte in ihr) bei diesen Verhandlungen nicht in erster Linie versucht haben, die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn zu stärken. Sie zielten darauf ab, die Befugnisse der Mitgliedsstaaten zu schwächen. Da die Frage der ungarischen EU-Gelder nur geklärt werden konnte, wenn auch die beiden anderen Fragen gelöst waren, wurde die Zustimmung Ungarns zur Stärkung der supranationalen Strukturen de facto zur Bedingung für den Erhalt der Gelder. Ungarn hat ein erfolgreiches Nachhutgefecht geführt. Dennoch war die Einigung auch ein kleiner Schritt nach vorn für die EU-Föderalisten, die die “Vereinigten Staaten von Europa” anstreben.

Unterdessen hat Deutschland ein besorgniserregendes Gesetz verabschiedet, das Menschen dazu ermutigt, ihre Mitbürger auszuspionieren und sie zu melden, wenn sie Dinge sagen, die als kritisch für die deutsche “verfassungsmäßige Ordnung” gelten.

Ursprünglich sollte das Gesetz nur eine EU-Richtlinie zum Schutz von “Whistleblowern” umsetzen, die Verstöße gegen EU-Vorschriften melden. Doch die linke Bundesregierung hat den Gesetzesentwurf mit Änderungen in letzter Minute in ein Instrument zur politischen Machtübernahme in Deutschland verwandelt. Sie können den Entwurf und die Änderungen hier nachlesen.

Entscheidend ist, dass das Gesetz vorsieht, dass Beamte wie Polizisten und Lehrer ohne Gerichtsbeschluss entlassen werden können, wenn sie gegen das deutsche Grundgesetz verstoßen. Das ist eine enorme Änderung der Rechtslage für Beamte, die bisher nur entlassen werden konnten, wenn ihnen vor Gericht nachgewiesen wurde, dass sie gegen die Verfassung verstoßen. Mit der neuen Regelung muss das nicht mehr bewiesen werden. Behauptungen werden ausreichen.

Die Bespitzelung von Nachbarn wird aber nicht auf staatliche Organisationen beschränkt. Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitern werden angewiesen, auf eigene Kosten Meldestellen einzurichten, bei denen jeder jeden melden kann, wenn er glaubt, etwas Unrechtes gesehen, gehört oder sonst wie beobachtet zu haben. Dabei geht es nicht um etwas Illegales an sich – die Bürgerinnen und Bürger können Vorfälle melden, die zwar nicht illegal und vielleicht sogar durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit geschützt sind, die aber darauf hindeuten, dass jemand das deutsche Grundgesetz kritisiert. Die Opfer können die Entscheidung vor Gericht anfechten, allerdings auf eigene Kosten.

Die Meinungsfreiheit bleibt also durch das Grundgesetz geschützt. Aber wer sie ausübt, kann seinen Job verlieren. Nicht nur, wenn Sie Beamter sind. Oder warum sollte das Gesetz auch für private Unternehmen gelten? Dort, wie auch in staatlichen Organisationen, können “Whistleblower” ihre Kollegen “anonym” anprangern. Und von da an kann der Whistleblower nicht mehr entlassen werden, solange der Meldung nachgegangen wird.

Stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrer und mögen einen anderen Lehrer an Ihrer Schule nicht – vielleicht, weil Sie auch ein linker Aktivist sind und der andere eher konservativ daherkommt. Vielleicht hat er etwas Abfälliges über die EU gesagt? Oder über die Regierung? Oder über die Gender-Debatte? Melden Sie ihn oder sie einfach.

Oder vielleicht beneiden Sie in einem privaten Unternehmen einen Kollegen um seinen Job und würden ihn gerne selbst haben? Melden Sie sie einfach. Wenn Sie dies tun, um jemandem zu schaden, und zwar wahrheitswidrig, können Sie laut Gesetz bestraft werden. Aber da Ankläger anonym bleiben können, wird das vielleicht nie bewiesen werden.

Oder befürchten Sie, dass Ihnen in Ihrem Unternehmen aus irgendeinem Grund die Kündigung droht? Zeigen Sie einfach jemanden an. Von da an können Sie nicht mehr entlassen werden, bis die Angelegenheit untersucht wurde.

Das deutsche “Grundgesetz” ist ein gutes und gerechtes Gesetz. Aber die Auslegungen können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. So verbietet es zum Beispiel die Diskriminierung aufgrund des “Geschlechts”. Die Verfasser des Grundgesetzes meinten damit, dass es keine Diskriminierung zwischen Männern und Frauen geben sollte. Heutzutage versteht eine neue Auslegung dieses Passus “sex” im Sinne von “Geschlecht”, obwohl dies rechtlich nicht geklärt ist. Stellen Sie sich nun vor, ein Arbeitskollege erklärt, dass es seiner Meinung nach nur zwei biologische Geschlechter gibt und dass die Ehe nur für Mann und Frau gelten sollte. Obwohl dies eine völlig gesetzeskonforme Auffassung ist, kann er nun wegen Verstoßes gegen die Verfassung angezeigt werden. Dies muss nicht vor Gericht bewiesen werden: Irgendein Beamter der staatlichen Verwaltung kann entscheiden, dass diese Person dem Staat nicht mehr dienen kann.

In privaten Unternehmen können Arbeitgeber beschließen, dass sie nicht als ein Ort mit einer Unternehmenskultur angesehen werden wollen, die Kritik an der “Vielfalt” toleriert. Obwohl das Gesetz nichts über die Konsequenzen für Personen aussagt, die von dem abweichen, was als Geist des Grundgesetzes angesehen wird, kann es im wirklichen Leben sehr wohl sehr ernste Konsequenzen geben.

Für die politischen Parteien schließlich eröffnet das Gesetz neue strategische Optionen in ihrem Streben nach politischer Macht. Um eine Partei willkürlich auszuwählen, könnten die Grünen beispielsweise beschließen, strategisch Aktivisten in großen Unternehmen und staatlichen Einrichtungen zu platzieren (oder diejenigen zu aktivieren, die dort bereits tätig sind) und dann jeden anzuzeigen, der nicht mit ihnen übereinstimmt. Das Ergebnis könnte eine politische Säuberung von staatlichen Institutionen und großen Unternehmen sein.

Was die “Rechtsstaatlichkeit” betrifft, so ist einer ihrer konzeptionellen Pfeiler die Unschuldsvermutung “bis zum Beweis der Schuld”. Das deutsche Gesetz stellt dies auf den Kopf: Obwohl rechtlich immer noch die Unschuldsvermutung gilt, kann Ihre Existenz materiell vernichtet werden, wenn Sie einer “falschen” Meinung verdächtigt werden.

Stellen Sie sich nun vor, was passieren würde, wenn Viktor Orbán in Ungarn ein solches Gesetz erlassen würde. Wie würde die EU, wie würden deutsche Medien und Politiker reagieren? Ich überlasse es Ihrer Phantasie. Übersetzt mit Deepl.com

