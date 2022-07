https://consortiumnews.com/2022/07/26/scott-ritter-washingtons-russian-drone-fantasy/

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, Mitte, mit dem stellvertretenden NATO-Generalsekretär Mircea Geoana, links, und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, 7. Oktober 2021. (NATO)

Washingtons russische Drohnen-Fantasie



Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

26. Juli 2022

Der offiziellen Darstellung der US-Regierung zufolge hat sich ein “verzweifeltes” Russland – das auf dem Schlachtfeld in der Ukraine erhebliche Rückschläge erlitten hat, darunter den Verlust einer “großen Anzahl” von Aufklärungsdrohnen, während seine eigene militärische Industriekapazität aufgrund der “wirtschaftlichen Isolation” Russlands nicht in der Lage ist, angemessenen Ersatz zu liefern – an den Iran gewandt, um Unterstützung zu erhalten.

“Unsere Informationen”, erklärte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, “deuten darauf hin, dass die iranische Regierung sich darauf vorbereitet, Russland in kürzester Zeit mehrere hundert UAVs [unbemannte Luftfahrzeuge], einschließlich waffenfähiger UAVs, zu liefern.” sagte Sullivan. “Es ist unklar, ob der Iran bereits einige dieser UAVs an Russland geliefert hat”.

Sullivans Einschätzung stützt sich auf Berichte des US-Geheimdienstes, wonach russische Beamte zweimal – am 8. Juni und am 5. Juli – den Iran besucht haben, um mindestens zwei Versionen iranischer UAVs im Einsatz zu beobachten.

Beide Besuche fanden auf dem Luftwaffenstützpunkt Kashan in Zentraliran statt. Die Anlage in Kashan wurde von Israel öffentlich als Hauptausbildungsstätte für das iranische UAV-Programm bezeichnet. Laut Sullivan handelt es sich bei diesen Besuchen um die ersten Besuche durch russische Beamte. “Dies deutet auf ein anhaltendes russisches Interesse am Erwerb angriffsfähiger iranischer UAVs hin”, so Sullivan.

Die Biden-Administration geht davon aus, dass Russland “Hunderte” iranischer UAVs erwerben möchte und dass der Iran bereit ist, in naher Zukunft mit der Ausbildung russischer Bediener für den Einsatz dieser UAVs zu beginnen.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, gab der Geschichte den letzten Schliff: “Es war wichtig, der Welt klar zu machen, dass wir wissen, dass Russland diese zusätzlichen Fähigkeiten braucht”, sagte Kirby. “Sie bauen ihre Ressourcen in beschleunigtem Tempo aus”.

Der Direktor der CIA, William Burns, wiederholte diese Einschätzung kürzlich bei einem Vortrag im Aspen Institute. “Es ist wichtig, uns daran zu erinnern”, sagte Burns zu den angeblichen russischen Bemühungen um die Beschaffung iranischer UAVs, “dass dies in gewisser Weise die Mängel der russischen Verteidigungsindustrie und die Schwierigkeiten widerspiegelt, die sie nach den bisherigen erheblichen Verlusten im Krieg gegen die Ukraine hat.

Informationskriegsführung

Die Ankündigungen von Sullivan, Kirby und Burns scheinen Teil einer laufenden Informationskriegskampagne zu sein, die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten im Namen der Ukraine geführt wird und bei der der Nationale Sicherheitsrat laut NBC News freigegebene Geheimdienstinformationen “einsetzt” – “selbst wenn das Vertrauen in die Richtigkeit der Informationen nicht hoch war” -, um “Moskaus Propaganda zu untergraben und Russland daran zu hindern, zu bestimmen, wie der Krieg in der Welt wahrgenommen wird”, oder, einfacher ausgedrückt, “um in den Kopf von [Russlands Präsident Wladimir] Putin zu gelangen”.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Drohneninformationen am Vorabend von Putins Besuch in Teheran, wo er mit der iranischen Führung und dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan zusammentraf, deutet darauf hin, dass Sullivan die Schablone der Informationskriegsführung auf diese Reise anwandte, um zu versuchen, von Putins eigentlichen Zielen abzulenken – der Bewältigung der anhaltenden Syrienkrise und dem Ausbau der diplomatischen, militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu zwei der wichtigsten staatlichen Akteure der Region. Putins Teheran-Besuch, für bare Münze genommen, untergrub die Ziele der US-Politik insofern, als er zeigte, dass Russland selbstbewusst auftritt und sich aktiv in regionale Sicherheits- und Wirtschaftsfragen einmischt.

[Zum Thema: PATRICK LAWRENCE: Die Ordnung des 21. Jahrhunderts]

Mit der Veröffentlichung der Drohnenaufklärung wollte die Regierung Biden den russischen Staatschef als geschwächt und verzweifelt auf Hilfe von außen angewiesen darstellen, um eine drohende militärische Niederlage in der Ukraine auszugleichen. Angesichts der Ergebnisse von Putins Teheran-Besuch – Förderung einer politischen gegenüber einer militärischen Lösung der Syrien-Krise und Unterzeichnung einer Reihe von Öl- und Gasentwicklungsprojekten im Gesamtwert von etwa 40 Milliarden Dollar – wurde das Ziel der USA nicht erreicht. Dies gilt insbesondere, wenn man den starken Auftritt Putins mit dem relativ schwachen Auftritt von US-Präsident Joe Biden während seines viertägigen Besuchs in Israel und Saudi-Arabien vergleicht, der am Vorabend von Putins Teheran-Reise stattfand.

Das Thema Drohnen als Symbol für die militärische Schwäche Russlands steht seit einiger Zeit im Mittelpunkt der von westlichen Geheimdiensten verbreiteten antirussischen Propaganda. Bereits im Mai veröffentlichte der britische Verteidigungsnachrichtendienst einen Bericht, in dem er die Rolle der Drohnentechnologie bei der russischen Militäroperation ausführlich bewertete. “Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) für beide Seiten eine zentrale Rolle gespielt”, heißt es in dem Bericht, “obwohl sie eine hohe Zermürbungsrate erlitten haben. UAVs haben sich als verwundbar erwiesen, sowohl durch Abschuss als auch durch elektronische Störsender.

Satellitenbilder der US-Regierung von einer russischen Delegation, die im Juni auf dem Flugplatz von Kashan iranische Drohnen, darunter die Shahed 129 und die Shahed Saegheh, besichtigt. (U.S. Regierung, Wikimedia Commons)

Die Briten betonten ihre Einschätzung, dass Russland versuche, ein als “Reconnaissance Strike” bekanntes operatives Konzept zu wiederholen, das von seinen Streitkräften in Syrien entwickelt und verfeinert worden sei. Dieses Konzept, so erklärten die Briten, “nutzt Aufklärungsdrohnen, um Ziele zu identifizieren, die von Kampfjets oder Artillerie angegriffen werden sollen”. Was in Syrien gut funktionierte, so die Einschätzung der Briten, funktionierte in der Ukraine nicht, da Russland nach Ansicht der Briten eine hohe Opferquote zu beklagen hatte.

“Russland leidet wahrscheinlich unter einem Mangel an geeigneten Aufklärungsdrohnen für diese Aufgabe, der durch die sanktionsbedingten Einschränkungen seiner inländischen Produktionskapazitäten noch verschärft wird.”

Russlands Orion-Drohne

Das Hauptproblem mit der britischen Einschätzung ist jedoch, dass sie dem Test der Zeit nicht standgehalten hat, der das ultimative Unterscheidungsmerkmal ist, wenn es um die Qualität von Geheimdienstanalysen geht. Der “Aufklärungsschlag”, so scheint es, ist lebendig und lebt in der Ukraine, dank eben jenem Instrument – der Orion-Drohne in mittlerer Höhe und mit langer Flugdauer – das seit 2019 in Syrien getestet wird.

Während die ukrainischen Luftverteidigungskräfte am 7. April offenbar eine Orion-Drohne abgeschossen haben, fliegt das System weiterhin über der Ukraine und bietet den Russen wichtige Aufklärungs- und Angriffsmöglichkeiten.

Die Orion-Drohne hat sich beim Aufspüren der verschiedenen schweren Waffen – Haubitzen des Typs Caesar aus französischer Produktion, Haubitzen des Typs M777 aus US-amerikanischer Produktion und Raketensysteme des Typs HIMARS -, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden, um das militärische Schicksal der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu wenden, als sehr effektiv erwiesen. (US-Beamte bestreiten, dass irgendwelche HIMARS-Systeme von Russland zerstört worden sind.) Die Orion wurde auch mit großem Erfolg für den Angriff auf andere Ziele eingesetzt.

Russland hat in der Ukraine auch ausgiebigen (und effektiven) Gebrauch von “loitering UAVs” – “Selbstmorddrohnen” – gemacht. Zwei weit verbreitete Modelle werden beide von einer Tochtergesellschaft der Waffenfabrik Kalaschnikow hergestellt. Diese UAVs – die KUB und die Lancett-3 – sind auf dem neuesten Stand der Technik, können autonom zielen (d.h. sie suchen sich ihre Ziele selbst aus) und sind auf dem ukrainischen Schlachtfeld allgegenwärtig.

Die Einschätzung des britischen Geheimdienstes, die wiederum von den US-Geheimdiensten und dem nationalen Sicherheitsapparat aufgegriffen wurde, war und ist schlichtweg falsch. Was den Fehler jedoch noch ungeheuerlicher macht, ist die Tatsache, dass keiner der Geheimdienste – weder der britische noch der US-amerikanische – sich die Mühe gemacht zu haben scheint, wenigstens eine logische Erklärung zur Untermauerung seiner falschen Behauptungen auszuarbeiten.

Die iranischen Drohnen, die von US-Satelliten auf dem Luftwaffenstützpunkt Kashan abgebildet wurden – Shahid-129 und Shahid-191 – sind beides Derivate der US-Drohnentechnologie und stellen in keiner Weise einen Fortschritt gegenüber den von Russland demonstrierten Drohnenfähigkeiten dar. Die russischen Drohnen sind neuer und fortschrittlicher als die Drohnen, die der Iran angeblich vorgeführt hat.

Darüber hinaus wurden die russischen Drohnen nach russischen Bedürfnissen und Spezifikationen gebaut und an die Entwicklung der russischen UAV-Doktrin angepasst, die unter Kampfbedingungen in Syrien ausgiebig getestet wurde.

Alles deutet darauf hin, dass Russland sowohl die Doktrin als auch die betreffenden Waffensysteme problemlos an die neuen Gegebenheiten des ukrainischen Schlachtfelds angepasst hat. Sofern Russland nicht mit einem katastrophalen Mangel an Drohnen konfrontiert ist (und weder Großbritannien noch die USA haben stichhaltige Beweise für eine solche Annahme vorgelegt), gibt es keinen Grund für das russische Verteidigungsministerium, ein Crash-Programm zum Erwerb von Drohnen ausländischer Herkunft durchzuführen, die nicht ohne weiteres in die Einsatzkräfte des russischen Militärs unter Kampfbedingungen integriert werden können.

Und dann ist da noch die Frage der Überprüfung der US-Behauptungen. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian erklärte, der Iran habe zwar “Verteidigungsabkommen mit Russland”, werde aber “keiner der an diesem Konflikt beteiligten Parteien helfen”, was die Lieferung von Waffen an beide Seiten einschließt.

Der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, erklärte vor Putins Ankunft in Teheran, dass der russische Präsident während seines Aufenthalts im Iran nicht über iranische Drohnen sprechen werde.

Was steckt also hinter dem russischen Interesse an iranischen Drohnen? Die Antwort könnte in ihrer US-amerikanischen Herkunft liegen. Da die USA den Umfang und das Ausmaß ihrer militärischen Unterstützung für die Ukraine ausweiten und Russland mit der nur allzu realen Möglichkeit eines umfassenderen Konflikts in Europa konfrontiert ist, bei dem seine Streitkräfte gezwungen wären, gegen Drohnentechnologie aus US-Produktion anzutreten, wäre Russland töricht, wenn es seine sich verbessernden Beziehungen zum Iran nicht dazu nutzen würde, unschätzbare Einblicke in die US-Drohnentechnologie zu gewinnen und zu erfahren, wie der Iran diese Technologie an das moderne Schlachtfeld angepasst hat, einschließlich erfolgreicher Operationen gegen Luftabwehrsysteme aus US-Produktion.

Dieses Szenario ist weitaus sinnvoller als die phantasievolle Behauptung, Russland verliere den Drohnenkrieg”, die von den US-amerikanischen und britischen Geheimdiensten verbreitet und von den willfährigen Stenographen der westlichen Mainstream-Medien ohne jede Anstrengung nachgeplappert wird, die auch nur im Entferntesten an eine fundierte Analyse erinnert. Alles, was ein Reporter tun musste, war, das ukrainische Militär zu fragen, was an den Frontlinien in der Ukraine geschah – oder zumindest diejenigen zu fragen, die nicht durch Russlands sehr gefährliche und sehr aktive UAV-Kräfte getötet wurden. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...