WELTTAG FÜR EINE WELT OHNE MAUERN SAMSTAG 9. NOVEMBER 2019

JOIN THE ACTION: November 9 – Global Day of InterAction for a #WorldwithoutWalls The ever increasing number of walls ripping today physically through the landscapes and within cities are the visual expression of the far-right policies and paradigms of segregation, oppression, exclusion and exploitation that are gaining power from India to the US, from Hungary to Brazil.

Samedi 9 Novembre 2019 – Journée Mondiale d Action : Un Monde Sans Mur, rassemblement à Lyon „Il n’existe pas de mot pour mur dans notre langue. Nous avons demandé à nos aînés. Nous avons fait des recherches. Il n’existe pas de mot pour mur car il ne devrait pas y avoir de mur.“ Verlon M. Jose, vice président de la tribu de Tohono O’odham.

Welcome | Stop the Wall We are a grassroots movement uniting the struggle of the popular committees in the villages, refugee camps and cities struggling against the Wall and the settlements and the efforts of Palestinian civil society. Our call is to: Dismantle parts already built Return all lands confiscated for the Wall Compensate for all losses.

WELTTAG FÜR

EINE WELT OHNE MAUERN

Treffen

SAMSTAG 9. NOVEMBER 2019

von 15:30 bis 17:30 Fontaine Saint Michel

Von der israelischen Apartheid-Mauer auf palästinensischem Gebiet bis zur US-Mauer der Schande auf dem Land.

Indigene Völker an der mexikanischen Grenze durch die marokkanische Mauer, die die Westsahara durchquert.

von Nord nach Süd und die vielen Mauern gegen Migranten auf der Welt, gibt es fast 70 Mauern, die

das Leben der Menschen und das Land, das die Grenzen stärkt, auseinanderreißen. Hochgradig militarisiert, sind sie

verantwortlich für Tausende von Todesfällen pro Jahr, sie sind die Ursache der Vertreibung s, Ausgrenzung s,

Unterdrückung und Diskriminierung. Viele weitere Wandprojekte befinden sich in der Entwicklung.

oder Konstruktion.

Israelische Apartheid-Mauer Israelische Mauer der Schande Amerikanische Mauer der Schande

Marokkanische Anti-Sahara-Wand Anti-Migranten-Wand in Calais

Im Jahr 2017 riefen palästinensische und mexikanische Bewegungen dazu auf, die

9. November

Internationaler Tag für eine Welt ohne Mauern

Dieser Aufruf der palästinensischen NGO „Stopp the Wall“ wird nun von mehr als 400 Personen umgesetzt.

Organisationen, Netzwerke und Bewegungen. In diesem Jahr, am 9. November, jährt sich der Herbst zum 30. Mal.

der Berliner Mauer und die Zahl der Mauern in der Welt steigt.

Diese Mauern sind Wunden, die der Welt zugefügt wurden. Sie verhindern die Bewegungsfreiheit und

Diese Mauern sind Wunden, die der Welt zugefügt wurden. Sie behindern die Freizügigkeit und die Selbstbestimmung der Völker. Sie sind zum Symbol einer Welt geworden, in der Kriege, die Selbstbestimmung der Völker. Sie sind zum Symbol einer Welt geworden, in der Krieg, Militarisierung und Ausgrenzung Gerechtigkeit ersetzen, Freiheit und Militarisierung und Ausgrenzung Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit. Gebaut, um die Gleichstellung zu stärken. Gebaut, um die Grenzen zu stärken, tragen sie auch zur Herrschaft der Mächtigen in unseren Gesellschaften bei. Dutzende von Grenzen, sie tragen auch zur Herrschaft der Mächtigen in unseren Gesellschaften bei. Zehntausende von Menschen schmachten hinter Gefängnismauern. Diese Mauern, sichtbar und unsichtbar, Tausende von Menschen schmachten hinter Gefängnismauern. Diese Mauern, sichtbar und unsichtbar, wie es bei den oft tragischen Hindernissen für die Freizügigkeit von Migranten und Flüchtlingen der Fall ist, die oft tragischen Hindernisse für die Freizügigkeit von Migranten und Flüchtlingen, die Einschränkung des Asylrechts oder die Blockade Kubas, die Einschränkung des Asylrechts oder die Blockade Kubas, die Blockade Gaza… Gaza…. sind ebenfalls im Gedächtnis. Sie zielen darauf ab, wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit zu verhindern.

Viele Regierungen sind am Bau dieser Mauern beteiligt, indem sie sie fördern oder

Viele Regierungen sind am Bau dieser Mauern beteiligt, fördern sie oder akzeptieren de facto ihre Existenz. Auf diese Weise fördern sie eine echte Wandindustrie, die ihre Existenz de facto akzeptiert. Sie fördern damit eine echte Wandindustrie, die große Gewinne aus ihrem Bau und große Gewinne aus ihrem Bau und ihrer Ausrüstung erzielt: Überwachung, Detektionssysteme, Überwachung, Detektionssysteme, Radars.

Um Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit zu verteidigen Um Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit zur Lösung der Probleme des Planeten zu verteidigen, fordern wir die Teilnahme zur Lösung der Probleme des Planeten, wir fordern die Teilnahme am Welttag für eine Welt ohne Mauer Der Welttag für eine Welt ohne Mauern für:…: die Öffentlichkeit für die verheerenden Auswirkungen von Mauern in unserem Leben zu sensibilisieren; Verbindungen zwischen Opfern von Mauern und Bewegungen, die gegen sie kämpfen, herzustellen; Verbindungen zwischen Opfern von Mauern und Bewegungen, die gegen sie kämpfen, herzustellen; Mauern zu beseitigen, die Mauern ausbeuten, diskriminieren, unterdrücken und vertreiben, die Mauern ausbeuten, diskriminieren, unterdrücken und vertreiben; alle zu bestrafen, die von Mauern profitieren; alle zu bestrafen, die von Mauern profitieren; alle zu bestrafen, die von Mauern profitieren.

Internationale Kampagne für eine Welt ohne Mauern

Erstunterzeichner

Erstunterzeichner: : AAFAPREDESA, AFASPA, AFPS, Vereinigung der Freunde der RASD, FAPREDESA, AFASPA, AFPS, Vereinigung der Freunde der RASD, Vereinigung der Freiheiten, Vereinigung der Freiheiten, Vereinigung der Freiheiten, der Menschenrechte und der Menschenrechte und der Gewaltfreiheit-(Colllectif Faty Koumba), (Colllectif Faty Koumba), BDS Frankreich, BDS Frankreich, BDS Frankreich, CNT, CNT, CNT, Ausschuss für die Achtung der Freiheiten und Ausschuss für die Achtung der Menschenrechte und Freiheiten in Tunesien (CRLDHT), Human in Tunesien (CRLDHT), FFédéééd

