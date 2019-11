Wenn das israelische Militär anfängt anzugreifen, greift es auch seine Armee von Online-Trollen an. Von Michael Arria  Mondoweiss

When Israel’s military begins to attack, so does its army of online trolls – Mondoweiss Act.IL is a global pro-Israel campaign at least partially funded by the country’s government. The project includes an app that enables users to earn points and prizes for promoting the state of Israel online, by attacking BDS and other pro-Palestinian movements.

Wenn das israelische Militär anfängt anzugreifen, greift es auch seine Armee von Online-Trollen an.



Von Michael Arria

Act.IL ist eine globale Pro-Israel-Kampagne, die zumindest teilweise von der Regierung des Landes finanziert wird. Das Projekt beinhaltet eine App, die es den Nutzern ermöglicht, Punkte und Preise für die Online-Förderung des Staates Israel zu sammeln, indem sie BDS und andere pro-palästinensische Bewegungen angreifen. Laut der Meldung der elektronischen Intifada von Anfang dieses Jahres arbeitet sie mit einem Budget von mehr als einer Million Dollar.

Michael Bueckert ist Doktorand in Soziologie und Volkswirtschaftslehre an der Carleton University und unterhält seit April 2018 einen Twitter-Account, der die „Missionen“ der App verfolgt. Bueckert sprach mit Mondoweiss‘ Michael Arria über die Geschichte des Projekts, seinen Einsatz während der jüngsten Angriffe auf Gaza und darüber, ob es tatsächlich Auswirkungen auf jemanden hat oder nicht.



Arria: Also nur für den Anfang, ich denke, viele Leute auf unserer Website sind wahrscheinlich mit Ihrer Arbeit vertraut. Aber für Menschen, die es vielleicht nicht sind, können Sie die ACT.IL App kurz beschreiben und erklären, wer sie finanziert?





Bueckert: Ja. Also, seit ein paar Jahren verfolge ich die semi-offizielle-Propaganda-App Israels. Es heißt ACT.IL und wurde in einer Art Partnerschaft zwischen der israelischen Regierung und einer Reihe von amerikanischen pro-israelischen Lobbygruppen gegründet, die von Sheldon Adelson finanziert wurden. Es besteht vielleicht ein Mangel an Klarheit über die genaue Art dieser Beziehung. Die App wurde teilweise von der israelischen Regierung finanziert… Ich denke, dass die Regierung für die Entwicklung der Website, auf der sie gehostet wurde, bezahlt hat und für eine Menge Werbung einschließlich gesponserter Inhalte, wie gesponserte Artikel in israelischen Zeitungen, die aussehen, als wären sie nur eine regelmäßige Berichterstattung, aber im Wesentlichen von der israelischen Regierung bezahlt wurden. Damals sprachen die Entwickler der App darüber, wie sie mit der Shin Bet[Israels innerer Sicherheitsdienst] und, wie Sie wissen, israelischen Verteidigungsbeamten zusammenarbeiteten, um Ziele online zu identifizieren und eine Art Pflicht zur Erstellung von Antworten zu haben. Aber sie haben sich irgendwie zurückgezogen.

Aber im Grunde ist es eine App, die jeder auf der Welt auf sein Handy herunterladen kann und die Ziele online identifiziert oder sie nennt sie „Missionen“, in denen Pro-Israel-Einzelpersonen sehr einfach am Online-Diskurs teilnehmen können. So wird es einen Tweet identifizieren, den sie lesen können, oder es wird ein Facebook-Kommentar zu einem Nachrichtenartikel identifiziert, den sie mögen können. Im Wesentlichen ist es eine Möglichkeit, das Online-Verhalten so zu koordinieren, dass es organisch aussieht, aber eigentlich von einer solchen zentralen Stelle mit Unterstützung der israelischen Regierung ziemlich choreographiert wird. Und doch ist es die Absicht, den Online-Diskurs sehr plötzlich so zu gestalten, wie es pro-Israel ist.



Arria: Hast du eine Ahnung, wie viele Leute die App benutzen und diese „Missionen“ durchführen?



Bueckert: Es ist wirklich schwer zu sagen, an irgendeinem Punkt. Es sieht nicht so aus, als gäbe es viele Leute. Sicherlich gibt es Tausende von Menschen, die die App heruntergeladen haben, möglicherweise Zehntausende. Aber es ist schwer abzuschätzen, wie viele Menschen kontinuierlich daran beteiligt sind. Viele der Missionen scheinen nicht unbedingt so zu sein, als hätten sie viel Aufnahme gefunden, nicht viele Benutzer haben an vielen der Missionen teilgenommen. Also ist es wirklich schwer zu sagen.



Arria: Gibt es bestimmte Momente, in denen die App aktiver ist als andere?



Bueckert: Auch hier ist es schwer zu sagen, was die Nutzung betrifft, aber man kann es sicherlich an der Anzahl der Missionen erkennen, die die App produziert. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Themen. Ich würde sagen, dass die Missionen häufiger stattfinden, wenn ein Musiker oder Künstler nach Israel reist. Es gibt normalerweise eine Reihe von Missionen für die App, die die Benutzer anweisen, ihre Instagram-Posts zu kommentieren oder sie auf Twitter in Israel willkommen zu heißen, diese Art von Sache, um jeden Boykottdruck, den sie möglicherweise erhalten, zu bekämpfen.

Dann haben Sie eine ganze Kategorie von ernsteren oder folgenreicheren Missionen, bei denen es sich wirklich um spezifische lokale Themen handelt, normalerweise auf einem Campus, wo sie auf eine bestimmte Konferenz oder eine bestimmte Gruppe von Studenten abzielen könnten, und zwar so, dass es den Anschein erweckt, dass es eine Gegenreaktion zu einer pro-palästinensischen Organisation in einem organischen Sinne gibt, wenn sie tatsächlich choreographiert wird. Und in einigen Fällen, meine ich, hat sich die App damit geprahlt, Leute feuern zu lassen oder Dinge abzubrechen. Wenn es also ein Ziel für ein lokales Problem setzt, kann es wirklich einen großen Einfluss haben.

Und dann denke ich, dass die Zeit, in der man die meisten Aktivitäten sieht, Zeiten ist wie jetzt, in der es eine Eskalation der Gewalt gibt, insbesondere bei Luftangriffen auf Gaza und entsprechenden Raketenfeuer. Das ist, wenn du eine ziemlich massive Reaktion mit einer ganzen Reihe von Missionen auf einmal hast. Und ob es wieder einen Anstieg der tatsächlichen Nutzer gibt, die diese Missionen nutzen, weiß ich nicht. Aber sicher ist die App in diesen Zeiten viel aktiver.

Arria: Können Sie bis zu diesem Punkt mit den Arten von Missionen sprechen, die Sie in letzter Zeit gesehen haben? Vor kurzem wurde ein Waffenstillstand angekündigt, aber Israel schickt seit einigen Tagen Raketen nach Gaza. Wie sieht eine typische Mission aus, wenn so etwas passiert?

Bueckert: Richtig. Im Moment gibt es also etwa 40 Missionen, die sich mit diesem Thema befassen. Die Mehrheit dieser Missionen richtet sich an Nachrichtenartikel, sei es auf Facebook oder auf Twitter, wo Sie gebeten werden, einen Kommentar zu hinterlassen, der die verwendete Terminologie hinterfragt. Wenn die Schlagzeile des Artikels besagt, dass ein militanter Islamischer Dschihad getötet wurde, werden Sie gebeten zu kommentieren: „Er ist kein militanter Mensch, er ist ein Terrorist.“ Und so wird es viel Pingelei um die Sprache geben, um zu sagen: „Du hast relevante Informationen verpasst“ oder „Das ist eine voreingenommene Perspektive“. So was in der Art. Und ich denke, der Gesamtpunkt dieser Art von Missionen (besonders auf Facebook) ist es, die Art und Weise zu gestalten, wie normale Benutzer die Nachrichten erleben und auf diese Nachrichtenartikel stoßen, denn was sie versuchen zu tun (und in diesem Fall sind sie sehr erfolgreich), ist, diese bestätigten Kommentare zu erhalten, um zum obersten Kommentar direkt unter dem Artikel auf Facebook zu gelangen.

Wenn Sie also ein Gelegenheitsnutzer von Facebook sind und auf diese Nachrichtenartikel stoßen, ist das erste, was Sie direkt unter der Schlagzeile sehen, diese kritischen Kommentare von zufälligen Personen im Internet und das, was ein organisches natürliches Gegenspiel zu diesem Artikel zu sein scheint, wenn er tatsächlich koordiniert wird. Ich würde also sagen, dass dies die Mehrheit der Missionen ist.

Und viele von ihnen sollen von der Berichterstattung darüber ablenken, dass es die gezielten Morde an den islamischen Dschihad-Beamten waren, die diese jüngste Runde der Gewalt wissentlich ausgelöst haben. Und so versuchen viele Artikel, das zu bekämpfen, indem sie sagen, weißt du, es gibt immer Raketen, Israel hat nicht zuerst zugeschlagen. Es gibt auch eine Reihe von Missionen, in denen sie Facebook-Videos teilen, zum Beispiel von Raketenfeuer in Israel, um zu sagen, weißt du, so ist das Leben unter dem Terrorismus aus Gaza, so etwas in der Art.

Einige der Missionen sind irgendwie beleidigend. Einer von ihnen teilt ein Video von einem Mann in Israel und wie sein Hund durch das Raketenfeuer emotional geschädigt wird, um so das Wohlergehen von Hunden in Israel zu fördern. In der Zwischenzeit wurden meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt etwa 36 Palästinenser getötet. Vier von ihnen sind Kinder. Und so vermeiden die Missionen alle Fragen der palästinensischen Opfer und versuchen, Gaza die ganze Schuld zu geben. Und so sind das die Arten von Missionen, die die App in diesem Moment überschwemmen.



Arria: Ich weiß, dass es unmöglich ist, zu quantifizieren, welche Auswirkungen so etwas hat, aber haben Sie persönlich das Gefühl, dass es etwas in Bezug auf die Pro-Israel-Stimmung bewegt?

Bueckert: Es ist wirklich unmöglich zu sagen. Es gab ein paar Versuche, sich das anzusehen. Eine Studie ergab, dass ein Großteil des Traffics für die von ihnen erstellte Zielseite tatsächlich von meinem Twitter-Account kam, der sie enthüllte, und nicht von der App selbst. Und das deutet darauf hin, dass es sehr wenig Auftrieb gibt, zumindest bei früheren Gelegenheiten.

Die elektronische Intifada hat auch darüber berichtet, was einige Fragen zur Effektivität aufwirft, insbesondere in Anbetracht der Höhe der Gelder und Ressourcen, die in sie investiert werden. Ich denke, es ist wirklich unmöglich zu sagen, ob es einen Unterschied macht, Kommentare auf Facebook und Twitter zu mögen oder nicht, aber ich vermute, dass es bestenfalls minimal ist.

Auch hier möchte ich sagen, dass, wenn es um gezieltere Missionen geht, die bestimmte Personen verfolgen und die Beschäftigung von Personen suchen oder versuchen, Konferenzen abzusagen, dies diejenigen sind, die offensichtlich sehr effektiv sind. Es gab Anfang dieses Jahres einen Fall, in dem die App viele Missionen hatte, die nach [California’s Ethnic Studies Model Curriculum Advisory Committee] gingen, weil sie ein ethnisches Studienprogramm vorschlug, das positiv über Palästinenser und BDS als soziale Bewegung sprach. Und es gab viele Missionen, die sich an bestimmte Schulvorstände richteten und E-Mails an die Personen im Lehrplanausschuss schickten. Also, wenn es um diese spezifischen Instanzen geht, denke ich, dass die App ziemlich leistungsfähig sein kann. Aber wenn es darum geht, die allgemeine Reaktion auf ein Ereignis wie die aktuellen Luftangriffe und Raketen zu gestalten, habe ich keine Ahnung.



Arria: Hat Ihnen die Verfolgung der App einen Eindruck davon vermittelt, wie ernst Israel die BDS-Bewegung nimmt? Einerseits hört man immer wieder, wie pro-israelische Gruppen die Bewegung verspotten, weil sie eine vernachlässigbare Wirkung hat, aber andererseits werden auch enorme Ressourcen eingesetzt, um sie zu bekämpfen, wie wir es hier sehen.

Es ist eine Debatte in Israel selbst und zwischen verschiedenen Ministerien, sogar darüber, ob [BDS] tatsächlich eine Bedrohung ist oder etwas, in das man Ressourcen investieren sollte. Das Ministerium für strategische Angelegenheiten, offensichtlich ist es das, was es ausmacht. Aber in der Außenpolitik denke ich, dass sie verstehen, dass sie es lieber einfach ignorieren und loslassen wollen.

Die Menge an Ressourcen, die sie in diese Art von Kampagnen investieren, was schlägt sie vor? Nun, ich denke nicht, dass es notwendigerweise darauf hindeutet, dass [sie glauben, dass BDS eine echte Bedrohung ist], sondern dass sie nicht bereit sind, zuzulassen, dass eine pro-palästinensische Stimmung im heutigen Diskurs akzeptiert wird. Mein Eindruck ist, dass es weniger um die tatsächliche Bedrohung durch den BDS als vielmehr um die absolute Intoleranz gegenüber allem Positiven über die Palästinenser geht. Übersetzt mit Deepl.com

