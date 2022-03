“Wir müssen keinen Krieg – und sei es ein neuer kalter Krieg – mit Russland führen.”

Wenn die Geschichte beginnt – Russland, die Ukraine und die USA

Von Sheldon Richman

07. März 2022:

Information Clearing House — Im Gegensatz zu dem, was heuchlerische US-Machthaber und ihre treuen Massenmedien suggerieren, können zwei Behauptungen wahr sein – und sind es auch:

dass Russland die Situation, mit der es in Bezug auf die Ukraine konfrontiert war, grob, brutal und kriminell falsch gehandhabt hat, und

dass die US-Regierung seit den späten 1990er Jahren voll und ganz dafür verantwortlich ist, dass Russland diese Situation aufgezwungen wurde.

Wenn Sie die Einzelheiten wissen wollen, können Sie nichts Besseres tun, als sich den ausgezeichneten Katalog meines Kollegen Scott Horton vom Libertarian Institute über die unverantwortlichen Missetaten der Präsidenten Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump und Joseph Biden in diesem jüngsten Vortrag anzusehen. Wenn Sie nach der Lektüre dieser schockierenden Auflistung unbestreitbarer Fakten vor Wut darüber schäumen, was die US-Regierung getan hat, um eine historische Chance für gute Beziehungen zu Russland zu verspielen, haben Sie völlig Recht – und noch mehr. (Siehe auch diesen Vortrag von John Mearsheimer aus dem Jahr 2015, dem angesehenen “realistischen” außenpolitischen Analysten an der Universität von Chicago).

Um zu verstehen, was die überparteiliche US-Außenpolitik bewirkt hat, denken Sie an das Jahr 1989, als die ungeahnte, praktisch unblutige Zerschlagung des Sowjetimperiums begann. Zu diesem Zeitpunkt stand die Menschheit am Rande eines neuen Kapitels, in dem sich die größten nuklearen Supermächte der Welt nicht mehr gegenüberstehen und jeden als Geisel halten würden. Denken Sie darüber nach, und erfahren Sie dann, wie die US-Regierung dies trotz aller Warnungen vor den schrecklichen Folgen absichtlich vermasselte.

Wie das? Indem sie dem russischen Volk, das sieben Jahrzehnte lang unter dem Kommunismus litt, wiederholt auf alle möglichen Arten einen Tritt verpasste. Wenn es die Absicht der US-Regierung gewesen wäre, die Chance für diese historische Wende zu zerstören, hätte sie es nicht besser machen können.

Die Amerikaner haben die seltsame Angewohnheit zu glauben, dass die Geschichte am Tag der letzten Krise begann. Politiker und Medien nähren diese schlechte Angewohnheit. Wenn Russland also in die Ukraine einmarschiert, ist die einzige Erklärung dafür, dass es machtbesessen, wenn nicht sogar schlichtweg verrückt ist. Der Gedanke, dass die USA den Stein ins Rollen gebracht haben könnten, darf nicht in Erwägung gezogen werden. Mit Social-Media-Magnaten, die sich bei der Machtelite einschleimen, ist das eine ernste Sache.

Wollen die Amerikaner wissen, warum Russland in den Krieg gezogen ist? Sie mögen vielleicht nicht hören, dass “ihre” Regierung einen großen Teil der Schuld trägt, aber es ist unbestreitbar, dass die Macht, die den mittleren Teil Nordamerikas besetzt hält, seit dem Zweiten Weltkrieg in praktisch allen Teilen der Welt ihre Finger im Spiel hatte. Die Regeln des internationalen Rechts, an die sich alle Nationen halten sollten, gelten für die Vereinigten Staaten einfach nicht. Sehen Sie sich nur die Invasionen und Regimewechsel an, die seit 2001 stattgefunden haben, ganz zu schweigen von den frühen 1950er Jahren. Das ist es, was es bedeutet, die außergewöhnliche Nation zu sein. Die Regeln gelten für alle, nur nicht für Amerikas Machthaber. (Siehe Robert Wrights “In Defense of Whataboutism”.)

Diese Geschichte bildet den größeren Kontext, in dem sich der skrupellose russische Krieg gegen die Ukraine – mit all dem Terror, den er Unschuldigen zufügt – abspielt. Es ist ungehörig, wenn ein amerikanischer Präsident die russische Regierung in Anbetracht der beschämenden US-Bilanz fromm zu ihren Verletzungen der nationalen Souveränität ermahnt.

Seit dem Ende der Sowjetunion im Jahr 1991 haben die US-Präsidenten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die offenbar darauf abzielten, das Misstrauen der Russen gegenüber dem Westen in der neuen Ära zu schüren. Dies ist keine rückblickende Betrachtung. Wie bereits erwähnt, warnten viele angesehene außenpolitische Persönlichkeiten des Establishments vor solchen Maßnahmen.

Zu diesen Maßnahmen gehörten die Bombardierung des russischen Verbündeten Serbien in den späten 1990er Jahren; die wiederholte Erweiterung der NATO, des Nachkriegsbündnisses, das gegen die Sowjetunion gegründet wurde, um ehemalige sowjetische Verbündete und Republiken einzubeziehen; das öffentliche Gerede über die Aufnahme der ehemaligen Sowjetrepubliken Ukraine und Georgien in das westliche Bündnis; die Aufkündigung langjähriger Anti-Atomwaffen-Verträge mit Russland; die Aufstellung defensiver Raketenabschussrampen (die zu offensiven Raketenabschussrampen umgebaut werden könnten) in Polen und Rumänien: die Versuche, das Abkommen über die Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland zu sabotieren; die Anstiftung zum Regimewechsel in der Ukraine 2014 (nach früheren Regimewechsel-Operationen in der Ukraine und in Georgien); die Aufrüstung der Ukraine seit 2017; die Durchführung von NATO-Kriegsübungen mit US-Personal in der Nähe der russischen Grenze; die jahrelangen beweislosen Bemühungen, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass Russland die Präsidentschaftswahlen 2016 manipuliert hat, um Donald Trump zu wählen; und vieles, vieles mehr. Trump – der die NATO-Mitglieder dazu brachte, mehr Geld für ihr Militär auszugeben – gehörte zu den Übeltätern: Seine russlandfeindlichen Maßnahmen, einschließlich der NATO-Erweiterung wie bei allen seinen Vorgängern im 21. Jahrhundert, würden eine Liste füllen, die so lang ist wie der Arm von Wilt Chamberlain. Wenn er eine russische Marionette war, wie die Demokraten, der Geheimdienstapparat und die Mainstream-Medien uns glauben machen wollen, dann müssen die Russen noch viel über Puppenspielerei lernen.

Nehmen wir einen der größten Kriegsauslöser: die Osterweiterung der NATO, von der die US-Regierung und Westeuropa versprachen, dass sie nach der Wiedervereinigung Deutschlands nicht stattfinden würde, während die Sowjetunion auf dem Weg zur Auflösung war. Sie fand trotzdem statt, aber nicht, weil Russland sich dem Westen gegenüber schlecht verhalten hätte. Das hatte es nicht. Tatsächlich war der russische Machthaber Wladimir Putin nach dem 11. September der erste, der Bush II anrief und seine Unterstützung anbot. Später schlug Putin sogar vor, Russland zum NATO-Beitritt einzuladen, was Präsident George H. W. Bush einmal erwähnt hatte. Man fragt sich, warum die NATO nach dem Ende der Sowjetunion überhaupt noch notwendig war, aber wenn Russland beitreten konnte – wozu dann eigentlich?

Die Erweiterung der NATO um 1.200 Meilen in Richtung Russland zeigt, wie kurzsichtig die amerikanischen Machthaber sein können. Amerikanische Kritiker wiesen immer wieder darauf hin, dass kein Präsident geduldet hätte, dass Russland Mexiko und Kanada in seinen inzwischen aufgelösten Warschauer Pakt einlädt. Doch der NATO gehören jetzt auch die baltischen Staaten – die ehemaligen Sowjetrepubliken an der russischen Grenze, Litauen, Lettland und Estland – sowie osteuropäische Staaten an, die einst dem Warschauer Pakt angehörten.

Wir wissen ja bereits, wie die US-Regierung reagiert, wenn ihre Sicherheitsinteressen missachtet werden. Im Jahr 1962 war Präsident John F. Kennedy bereit, einen Atomkrieg gegen die Sowjetunion zu beginnen, als diese Atomraketen auf Kuba stationierte. Tagelang fieberte die Welt mit und fragte sich, ob das Ende nahe sei. (Ich erinnere mich!) Schließlich zog der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow die Raketen ab, aber nur, wenn Kennedy insgeheim zustimmte, amerikanische Atomraketen aus der Türkei abzuziehen.

Spätere US-Präsidenten vergaßen diese Krise. Clinton fügte die Staaten des Warschauer Paktes erst spät in seiner zweiten Amtszeit hinzu. Dann war Bush II an der Reihe. Auf ihrem Gipfel in Bukarest im April 2008 erklärte die NATO, dass sie “die euroatlantischen Bestrebungen der Ukraine und Georgiens, der NATO beizutreten, begrüßt. Wir sind heute übereingekommen, dass diese Länder Mitglieder der NATO werden”. Dies war ein verhängnisvoller Schritt. Wie bereits erwähnt, hatten sich Säulen des außenpolitischen Establishments von George Kennan über Paul Nitze bis hin zu Robert McNamara bereits nachdrücklich gegen die ersten Runden der NATO-Erweiterung ausgesprochen, die auch die baltischen Staaten umfasste. Kein Geringerer als William Burns, der unter Bush II Botschafter in Russland war und jetzt Bidens CIA-Chef ist, sagte im Jahr 2008,

Der Beitritt der Ukraine zur NATO ist für die russische Elite (nicht nur für Putin) die klarste aller roten Linien. In den mehr als zweieinhalb Jahren, in denen ich mich mit den wichtigsten russischen Akteuren unterhalten habe – von Scharfmachern in den dunklen Nischen des Kremls bis hin zu Putins schärfsten liberalen Kritikern – habe ich noch niemanden gefunden, der den Beitritt der Ukraine zur NATO als etwas anderes als eine direkte Herausforderung für die russischen Interessen ansieht.

Putin reagierte auf die Gipfelerklärung mit der Aussage, er betrachte sie als eine “direkte Bedrohung” für Russland. Einige Monate später griff der ermutigte Präsident Georgiens an der Südgrenze Russlands von der EU autorisierte russische Friedenstruppen in der Republik Südossetien an, die sich zuvor von Georgien losgesagt hatte. Russland reagierte daraufhin mit der Invasion und Besetzung Georgiens. Der georgische Präsident Micheil Saakaschwili glaubte – zweifellos auf Betreiben der US-Regierung -, dass der Westen ihm beistehen würde, doch das war nicht der Fall. Washington, London, Paris und der Rest der NATO waren nicht bereit, wegen Südossetien einen Atomkrieg mit Russland zu riskieren. (Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij scheint Shaakashvili zu imitieren.)

Das ist dem, was heute passiert, nur allzu ähnlich, aber mit einer weiteren Besonderheit. Nachdem sie darüber gesprochen hatten, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, zettelten die USA und die EU im Februar 2014 einen Staatsstreich in Kiew an, bei dem Regierungsgegner, darunter Neonazis, den demokratisch gewählten und russlandfreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch aus dem Amt jagten. Ein durchgesickerter Mitschnitt eines Telefongesprächs zwischen der stellvertretenden US-Außenministerin Victoria Nuland (jetzt Biden-Beamte) und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, enthüllte, dass der Putsch und die neue Führung des Landes vom US-Außenministerium orchestriert wurden. Dem vorausgegangen waren Milliarden von Dollar an US-Hilfen für “pro-demokratische”, d. h. gegen Janukowitsch gerichtete Organisationen.

Janukowitsch war bereit gewesen, mit der Europäischen Union zu verhandeln, aber als er sich den Bedingungen des vorgeschlagenen Kredits widersetzte, bot Russland der Ukraine 15 Milliarden Dollar zu günstigeren Bedingungen an. Das konnten die EU und die US-Regierung nicht hinnehmen. Janukowitsch musste gehen.

Man darf nicht vergessen, dass die Ostukraine und die Krim, die von russischsprachigen Menschen bewohnt werden, mit großer Mehrheit für Janukowitsch gestimmt hatten, während der westliche Teil für seinen Gegner votierte. Die Absetzung des gewählten Präsidenten war also ein direkter Schlag gegen die ethnischen Russen. Als die neue Regierung an die Macht kam, entzog sie dem Russischen den Status der Amtssprache und versuchte, die Autonomie der fernöstlichen Provinzen, der Region Donbas, die an Russland grenzt, einzuschränken. Daraufhin brach Gewalt aus, die bis heute anhält. In der Zwischenzeit annektierte Russland die Krim, die seit dem 18. Jahrhundert ein Sicherheitsrisiko für Russland darstellt und den einzigen ganzjährig genutzten Marinestützpunkt des Landes beherbergt. Russland konnte nicht riskieren, dass die Krim zu einem Stützpunkt für NATO-Truppen wird. Die mehrheitlich russischstämmige Bevölkerung der Krim stimmte der Annexion zu. Russland weigerte sich jedoch, eine Einladung der Bevölkerung im Donbass zur Annexion anzunehmen.

Daraufhin schickte die US-Regierung große Mengen an Hilfsgütern in die Ukraine, aber Obama weigerte sich, Waffen zu schicken, weil er den Konflikt nicht eskalieren oder einen direkten Krieg mit Russland riskieren wollte. Er wies richtigerweise darauf hin, dass die Ukraine ein zentrales Sicherheitsinteresse Russlands, nicht aber der Vereinigten Staaten sei und dass Russland in einem Konflikt um die nahe gelegene Ukraine einen großen Vorteil gegenüber den Vereinigten Staaten hätte, obwohl die USA über ein viel größeres Militär verfügen. Trump kehrte jedoch Obamas Politik um und lieferte massive Waffenlieferungen an die Ukraine, darunter Panzer- und Flugabwehrwaffen.

Als Russland im vergangenen Jahr den Druck auf die Ukraine erhöhte und Truppen in Grenznähe aufstellte, machte es seine Forderungen deutlich: keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine und keine Raketenwerfer in Osteuropa. Seit seinem Amtsantritt hat Biden eine harte Sprache gesprochen und verkündet, dass die Vereinigten Staaten die ukrainische Souveränität unterstützen würden, während er gleichzeitig sagte, dass erstens keine US-Truppen stationiert würden, zweitens die Ukraine in absehbarer Zeit nicht der NATO beitreten würde und drittens keine offensiven Atomraketen in Osteuropa stationiert würden. Dennoch spottete er über die russischen Forderungen und betonte, dass niemand außer der NATO darüber entscheiden werde, wer Mitglied werde. Dies klang wie eine Kleinigkeit auf dem Schulhof, und Biden weigerte sich, Russland gegenüber seine Ablehnung von Dingen zu formalisieren, von denen er bereits gesagt hatte, dass er sie nicht tun würde.

Hätte Russland seine Invasionspläne auf Eis gelegt, wenn Biden nicht so unvernünftig gewesen wäre? Wer kann das schon sagen? Aber was gab es zu verlieren?

So sieht es also aus. Die Situation ist in einem globalen Sinne gefährlich, weil im Nebel des Krieges immer etwas passiert. (Entschuldigung.) Es hilft nicht, dass einige prominente Amerikaner, die immer noch in der Minderheit sind, wollen, dass die US-Regierung mehr tut, als Sanktionen zu verhängen, noch mehr Truppen in benachbarte NATO-Länder zu schicken und die Ukraine weiter aufzurüsten, was Biden alles tut – einige, wie Präsident Zelensky, fordern eine von den USA erzwungene Flugverbotszone über der Ukraine, was Amerika in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland bringen würde. Einige rufen sogar zum Regimewechsel in Russland auf. Müssen wir daran erinnert werden, dass Russland ebenso wie die US-Regierung über Tausende von Wasserstoffbomben verfügt, die zum Abschuss bereit sind? Sind diese Leute verrückt?

Nein, die Geschichte hat nicht am 24. Februar 2022 oder gar am 18. März 2014 begonnen, als Russland die Krim annektierte.

Was nun? Es ist lächerlich zu glauben, dass Russland mit einem BIP von 1,5 Billionen Dollar (kleiner als das von Italien und Texas) und einem Militärhaushalt von 60 Milliarden Dollar (6 Prozent des gesamten US-Militärbudgets) darauf aus ist, das alte russische Imperium oder die Sowjetunion wiederherzustellen. Um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken, hat die US-Regierung in letzter Zeit ihre Militärausgaben jährlich um mehr als den gesamten Militärhaushalt Russlands erhöht.

Das Ziel muss ein Waffenstillstand sein. Biden kann dies erleichtern, indem er das tut, was er schon längst hätte tun sollen: schriftlich festhalten, dass die Ukraine und Georgien nicht der NATO beitreten werden, dass die Raketenwerfer aus Osteuropa abgezogen werden und dass die Kriegsübungen an der russischen Grenze eingestellt werden. Die Ukraine könnte helfen, indem sie den Status der Neutralität akzeptiert und ähnlich wie Finnland zusichert, dass sie nicht zulassen wird, dass ihr Gebiet offensiv gegen Russland eingesetzt wird. Biden sollte auch vorschlagen, dass die von Bush II und Trump verworfenen Rüstungskontrollverträge in Gesprächen mit Russland wieder in Kraft gesetzt werden.

Russland sollte sich natürlich verpflichten, die Ukraine zu verlassen und eine Entschädigung anbieten, während die stark ethnisch geprägten russischen Gebiete im Osten die Freiheit erhalten, sich Russland anzuschließen.

Wir müssen keinen Krieg – und sei es ein neuer kalter Krieg – mit Russland führen.

Sheldon Richman is the executive editor of The Libertarian Institute, senior fellow and chair of the trustees of the Center for a Stateless Society, and a contributing editor at Antiwar.com. He is the former senior editor at the Cato Institute and Institute for Humane Studies, former editor of The Freeman, published by the Foundation for Economic Education, and former vice president at the Future of Freedom Foundation. His latest book is What Social Animals Owe to Each Other.

