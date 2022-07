Großen Dank an Motasem A Dalloul für seine klare Sprache und packenden Schilderungen der zionistischen Besatzungskriegsverbrechen . Wer ist hier der abscheuliche und zynisch kriminelle Staatsterrorist?

Evelyn Hecht-Galinski

“Es ist nicht nur die Heuchelei des israelischen Regimes, die die Rechte der Palästinenser untergräbt, sondern auch die Heuchelei der führenden Politiker der Welt, die Israel – den Aggressor – schützen und die Palästinenser – die Opfer – bestrafen. Die israelischen Verbrecher werden weiterhin geschützt, während die Palästinenser ignoriert und gedemütigt werden, bis die Welt anerkennt, dass Israel ein Verbrecherstaat ist.”

https://www.middleeastmonitor.com/20220701-if-the-detention-of-an-israeli-soldier-war-crime-what-about-thousands-of-palestinian-civilians/

Palästinenser überreichen 100 Millionen Brief an das Rote Kreuz, in dem sie Israels Verstöße gegen palästinensische Gefangene schildern [Mohammed Asad/Middle East Monitor]

Wenn die Inhaftierung eines israelischen Soldaten ein Kriegsverbrechen ist, was ist dann mit den Tausenden von palästinensischen Zivilisten?

Von Motasem A Dalloul

bujomaaGaza

1. Juli 2022

Anfang dieser Woche veröffentlichten die Izzedine Al-Qassam-Brigaden ein kurzes Video, das den von ihnen als Kriegsgefangenen festgehaltenen israelischen Soldaten Hisham Al-Sayed zeigt, der auf einem Bett liegt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist.

Die Brigaden erklärten, sie hätten das Video veröffentlicht, nachdem sie die plötzliche Verschlechterung des Gesundheitszustands von Al-Sayed bekannt gegeben hatten. Aus humanitären Gründen schlug die palästinensische Gruppierung vor, ihn im Gegenzug für die Freilassung kranker palästinensischer Gefangener freizulassen, die unter harten Haftbedingungen in israelischen Gefängnissen festgehalten werden.

Al-Sayed wird zusammen mit drei anderen Gefangenen festgehalten, darunter Avera Mengistu, Oron Shaul und Hadar Goldin. Die letzten beiden wurden während der 51-tägigen israelischen Offensive auf den Gazastreifen im Jahr 2014 vom palästinensischen Widerstand gefangen genommen. Israel glaubt, dass sie getötet wurden und dass die Palästinenser ihre Leichen zurückhalten.

Israel behauptet, Al-Sayed sei kein Soldat, er sei psychisch krank und in die belagerte Enklave eingewandert. Der palästinensische Widerstand besteht darauf, dass er ein Soldat ist, und zeigte zum Beweis seinen Ausweis in dem Video.

In einem Kommentar zu den Videoaufnahmen machte der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett die Hamas für den Gesundheitszustand der im Gazastreifen inhaftierten Israelis verantwortlich. Außerdem bezeichnete er die Inhaftierung eines “psychisch kranken israelischen Zivilisten” als “Verstoß gegen alle internationalen Konventionen und Gesetze”.

In einer von seinem Büro herausgegebenen Erklärung sagte Bennett: “Die Hamas hat heute Abend erneut bewiesen, dass sie eine zynische und kriminelle Terrororganisation ist, die psychisch kranke Zivilisten unter Verletzung aller internationalen Konventionen und Gesetze festhält, ebenso wie die Leichen gefallener israelischer Soldaten.”

Unterdessen erklärte der amtierende israelische Ministerpräsident Yair Lapid: “Die Aktionen der Hamas sind der Beweis dafür, dass sie eine verabscheuungswürdige Terrororganisation ist, die die Bürger des Gazastreifens als Geiseln hält und den Preis für ihre Aktionen zahlt. Israel betrachtet die Hamas als direkt verantwortlich für die Notlage ihrer Bürger, die sie unter Verletzung des Völkerrechts festhält.”

Lapid wiederholte die israelische Behauptung, dass sie “an einer Geisteskrankheit leiden” und die Hamas “sie seit Jahren in einem Akt unvorstellbarer Grausamkeit gefangen hält”. Er behauptete auch, dass die Hamas “alle Grenzen der Moral und des Völkerrechts mit Füßen tritt”, weil sie “die Leichen von zwei gefallenen IDF-Soldaten, Hadar Goldin und Oron Shaul, festhält”.

Viele andere israelische Beamte haben sich zu dem Video geäußert und die palästinensischen Gruppierungen, vor allem die Hamas und ihren militärischen Flügel, als “verachtenswerte” “Terroristen” bezeichnet, die sich nicht an internationale Gesetze und Konventionen halten.

Ich möchte die Israelis zu den 4.700 palästinensischen Gefangenen befragen, die in israelischen Gefängnissen unter harten Bedingungen festgehalten werden.

Am 12. Juni 2022 berichtete die Vereinigung zur Unterstützung von Gefangenen und Menschenrechten, Addameer, dass sich 4.700 politische palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen befinden, darunter 640 ohne Anklage oder Gerichtsverfahren, 170 Kinder, 32 Frauen und sieben Parlamentsabgeordnete. 25 Gefangene sind bereits seit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens von 1993 inhaftiert, 499 verbüßen Haftstrafen von über 20 Jahren, 37 von mehr als 25 Jahren und 551 lebenslänglich.

Addameer beschuldigt zusammen mit zahlreichen lokalen und internationalen Menschenrechtsgruppen und internationalen Organisationen Israel der systematischen Folter von palästinensischen Gefangenen in seinen Verhörzentren und Gefängnissen.

“Trotz des absoluten Verbots von Folter nach internationalem Recht wenden die israelischen Besatzungstruppen routinemäßig physische und psychologische Folter sowie erniedrigende und unmenschliche Behandlung gegen palästinensische Gefangene an”, so Addameer. “Folter und Misshandlung sind über die Verhöre hinaus ein fester Bestandteil der Inhaftierung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten.”

Während die israelischen Kriegsgefangenen, die vom palästinensischen Widerstand festgehalten werden, die beste medizinische Versorgung und eine humane Behandlung genießen, haben 600 kranke palästinensische Gefangene in den Gefängnissen des “demokratischen Staates” Israel keinen Zugang zu einer angemessenen medizinischen Versorgung.

Menschen mit Fotos palästinensischer Gefangener und palästinensischen Flaggen demonstrieren am 22. Mai 2022 in Gaza-Stadt für die Rückgabe der Leichen palästinensischer Gefangener, die in israelischen Gefängnissen ums Leben gekommen sind, an ihre Familien. (Mustafa Hassona – Anadolu Agency)

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Palestine Prisoners’ Club (PPC) zufolge leiden 200 der 600 kranken palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen an chronischen Krankheiten und erhalten nicht die erforderliche medizinische Behandlung. Dem PPC zufolge wurde bei sechs Gefangenen seit Juni 2021 Krebs diagnostiziert, womit sich die Gesamtzahl der an Krebs erkrankten Gefangenen auf 23 erhöht hat.

Raafat Hamadouneh, der jahrelang in israelischen Gefängnissen saß, sagte, dass die israelische Besatzung das Leiden und die Krankheit der palästinensischen Gefangenen “ausnutzt” und sie unter Druck setzt, falsche Geständnisse abzulegen. Hamdouneh sagte, dass seit 1967 228 palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen gestorben sind, darunter 72, die an den Folgen einer unzureichenden medizinischen Versorgung starben.

Bennett und Lapid forderten “die internationale Gemeinschaft, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Organisationen, die sich um psychisch Kranke kümmern, auf, die Hamas für ihr unmenschliches Verhalten zu verurteilen und zu verlangen, dass sie im Einklang mit dem Völkerrecht handelt und die von ihr festgehaltenen Zivilisten und Leichen freilässt”.

Wenn sie glauben, dass diese Organisationen die Inhaftierung von vier israelischen Soldaten verurteilen sollten, was ist dann mit den Tausenden von palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen? Warum hindert Israel Vertreter dieser Organisationen daran, seine Gefängnisse zu betreten und palästinensische Gefangene zu treffen? Wenn die Inhaftierung von Israelis verurteilt werden sollte, warum dann nicht auch die Inhaftierung von Tausenden von Palästinensern?

Der Fall von Ahmad Manasra ist ein Beweis für diese Doppelmoral und Heuchelei. Manasra wurde im Alter von 13 Jahren verhaftet und seitdem in israelischen Gefängnissen festgehalten. Der heute 21-Jährige leidet an Schizophrenie und hat Selbstmordgedanken. Trotzdem haben sich israelische Gerichte immer wieder geweigert, ihn freizulassen und ihm die Rückkehr zu seiner Familie und die notwendige medizinische Behandlung zu ermöglichen.

Und das, obwohl das israelische Recht zum Zeitpunkt von Manasras Inhaftierung besagte, dass Kinder unter 14 Jahren nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, und obwohl er verurteilt wurde, obwohl er an dem Anschlag, für den er inhaftiert wurde, nicht beteiligt war.

Es ist nicht nur die Heuchelei des israelischen Regimes, die die Rechte der Palästinenser untergräbt, sondern auch die Heuchelei der führenden Politiker der Welt, die Israel – den Aggressor – schützen und die Palästinenser – die Opfer – bestrafen. Die israelischen Verbrecher werden weiterhin geschützt, während die Palästinenser ignoriert und gedemütigt werden, bis die Welt anerkennt, dass Israel ein Verbrecherstaat ist. Übersetzt mit Deepl.com

