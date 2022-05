“Aber auch hier geben wir uns nur der Fantasie hin. Nazis zu bekämpfen, die Demokratie zu schützen und Frieden zu stiften sind keine Dinge, die das US-Imperium im wirklichen Leben tut. Die USA sind das mit Abstand tyrannischste und blutrünstigste Regime der Welt, und sie riskieren bereitwillig das Leben aller Menschen auf der Erde, wenn es darum geht, die Herrschaft über den Planeten zu sichern.”

Washington hätte Selenskyj dabei unterstützen können, Frieden mit Russland zu schließen – wozu er gewählt wurde – und diesen Krieg zu verhindern. Aber das ist natürlich nicht geschehen.

Wenn die USA den Frieden in der Ukraine wollten

Von Caitlin Johnstone

10. Mai 2022

Während wir auf den Rand eines nuklearen Armageddons zusteuern, während Bono und The Edge in Kiew U2-Songs spielen, lohnt es sich wahrscheinlich, einen Moment darauf hinzuweisen, wie dieser Krieg hätte vermieden werden können. Die USA hätten Wolodymyr Selenskij einfach militärischen Schutz vor den Rechtsextremisten zusichern können, die ihn zu lynchen drohten, wenn er die friedensstiftende Politik umsetzte, für die er zum Präsidenten gewählt wurde.

Um es klar zu sagen: Was wir hier tun, ist ein Akt der Fantasie. Wir stellen uns vor, was passiert wäre, wenn die USA sich verpflichtet hätten, die ukrainische Regierung vor einem undemokratischen gewaltsamen Sturz durch Faschisten zu schützen, anstatt einen schrecklichen Stellvertreterkrieg zu führen. Dabei stellen wir uns auch eine Welt vor, in der die US-Regierung im höchsten Interesse aller handelt, anstatt ständig daran zu arbeiten, den Planeten zu beherrschen, egal wie viel Wahnsinn und Grausamkeit sie der Menschheit zufügt. Das wäre eine Welt, in der die USA nicht die Schritte unternommen hätten, die sie seit vielen Jahren unternommen haben, um diesen Stellvertreterkrieg zu inszenieren.

Abgesehen davon ist es eine einfache Tatsache, dass die USA für einen Bruchteil der militärischen Feuerkraft, die sie derzeit in die Ukraine entsenden, den gesamten Krieg hätten verhindern können, indem sie einfach die ukrainische Demokratie vor den undemokratischen Impulsen der schlimmsten Leute in diesem Land geschützt hätten.

Als er letzten Monat von Katrina vanden Heuvel von The Nation gefragt wurde, was seiner Meinung nach Kiew daran hindert, ein Friedensabkommen mit Russland zu unterzeichnen, antwortete John Mearsheimer, dessen Analyse dieses Konflikts seit vielen Jahren prophetisch ist, wie folgt:

“Ich denke, als Selenskyj für das Präsidentenamt kandidierte, machte er sehr deutlich, dass er eine Vereinbarung mit Russland ausarbeiten wollte, die die Krise in der Ukraine beendet, und er gewann. Und dann hat er versucht, das Minsk-II-Abkommen umzusetzen. Wenn man den Konflikt in der Ukraine beenden wollte, musste man Minsk II umsetzen. Und Minsk II bedeutete, dass man der russischsprachigen und der ethnisch russischen Bevölkerung im östlichsten Teil der Ukraine, in der Region Donbas, ein erhebliches Maß an Autonomie gewähren und die russische Sprache zur Amtssprache der Ukraine machen musste.

Ich glaube, Selenskyj fand sehr schnell heraus, dass es wegen der ukrainischen Rechte unmöglich war, Minsk II umzusetzen. Obwohl die Franzosen, die Deutschen und natürlich auch die Russen sehr daran interessiert waren, Minsk II zum Funktionieren zu bringen, weil sie die Krise beenden wollten, konnten sie es nicht tun. Mit anderen Worten, die ukrainische Rechte war in der Lage, Selenskyj an dieser Front zu stoppen.”

Wenn Mearsheimer sagt, dass die ukrainische Rechte in der Lage war, Selenskyj zu stürzen, meint er damit nicht Abstimmungen oder demokratische Prozesse, sondern Drohungen und Gewalt. In einem Artikel vom letzten Monat mit dem Titel “Siding with Ukraine’s far-right, US sabotaged Selenskyj’s mandate for peace” schrieb der Journalist Aaron Maté folgendes:

“Im April 2019 wurde Selenskyj mit einer überwältigenden Mehrheit von 73 % der Stimmen mit dem Versprechen gewählt, das Blatt zu wenden. In seiner Antrittsrede im darauffolgenden Monat erklärte Selenskyj, er habe ‘keine Angst, meine eigene Popularität, meine Einschaltquoten zu verlieren’ und sei ‘bereit, meine eigene Position aufzugeben – solange der Frieden kommt’.

Doch die mächtigen rechtsextremen und neonazistischen Milizen der Ukraine machten Selenskyj klar, dass ein Frieden im Donbass einen viel höheren Preis haben würde.

Nein, er würde sein Leben verlieren”, antwortete der Mitbegründer des Rechten Sektors, Dmytro Anatoliyovych Yarosh, damals Kommandeur der Ukrainischen Freiwilligenarmee, eine Woche nach Selenskyjs Antrittsrede. Er wird an einem Baum auf Chreschtschatyk hängen – wenn er die Ukraine und die Menschen, die in der Revolution und im Krieg gestorben sind, verrät. ”

In einem Interview mit Maté aus dem Jahr 2019 äußerte sich der verstorbene große Gelehrte Stephen Cohen wie folgt:

“Aber letztendlich haben Sie jetzt eine Situation, die nicht allgemein verstanden zu werden scheint, dass der neue Präsident der Ukraine, Selenskyj, als Friedenskandidat kandidiert hat. Das ist etwas weit hergeholt, und vielleicht bedeutet es Ihrer Generation nicht viel, aber er führte eine Art George-McGovern-Kampagne. Der Unterschied war, dass McGovern vernichtet wurde und Selenskyj mit, ich glaube, 71 oder 72 Prozent gewann. Er gewann ein enormes Mandat, um Frieden zu schaffen.

Das bedeutet also, dass er mit [dem russischen Präsidenten] Wladimir Putin verhandeln muss. Und es gibt verschiedene Formate, nicht wahr? Es gibt das so genannte Minsker Format, an dem Deutschland und Frankreich beteiligt sind, und es gibt ein bilaterales Format direkt mit Putin.

Aber seine Bereitschaft – und das ist das Wichtige, über das hier nicht viel berichtet wird -, direkt mit Putin zu verhandeln, was sein Vorgänger Poroschenko nicht wollte oder nicht konnte, aus welchen Gründen auch immer – erforderte von Selenskyj eine Einige Leute sagen, sie seien Faschisten, aber sie sind mit Sicherheit ultranationalistisch, und sie haben gesagt, dass sie Selenskyj absetzen und töten werden, wenn er auf dieser Linie der Verhandlungen mit Putin weitermacht.

Selenskyj kann nicht so weitermachen, wie ich es erklärt habe. Ich meine, sein Leben wird buchstäblich von einer quasi-faschistischen Bewegung in der Ukraine bedroht, er kann keine vollständigen Friedensverhandlungen mit Russland, mit Putin, führen, wenn Amerika nicht hinter ihm steht. Vielleicht wird das nicht ausreichen, aber wenn das Weiße Haus diese Diplomatie nicht unterstützt, hat Selenskyj keine Chance, ein Ende des Krieges auszuhandeln, also steht enorm viel auf dem Spiel.

In einem Artikel mit dem Titel “Why Russia Went to War Now” (Warum Russland jetzt in den Krieg zog) erklärt Ted Snyder von Antiwar, dass Putin wahrscheinlich die Entscheidung zum Einmarsch traf, weil Kiew Minsk II nicht respektierte und weil eine zukünftige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine auf dem Tisch lag, während Waffen aus den USA ins Land strömten.

“Selenskyj wollte nicht mit den Führern des Donbass sprechen, Minsk war tot und Russland befürchtete eine bevorstehende Operation gegen die russischstämmige Bevölkerung des Donbass”, schreibt Snyder. “Gleichzeitig war Washington zu einem undichten Wasserhahn geworden, als es versprach, die Ukraine mit Waffen zu überschwemmen und die Türen zur NATO zu öffnen: zwei rote Linien, die Putin klar gezogen hatte.”

Aber auch hier konnte Selenskyj das Minsker Abkommen nicht umsetzen, weil ihm überdeutlich klargemacht worden war, dass ihm ein schrecklicher Tod durch einen faschistischen Lynchmob drohte, wenn er es tat. Wenn man die Wahl hat, entweder einen Stellvertreterkrieg der USA zu riskieren oder auf dem öffentlichen Platz umgebracht zu werden, würden sich wohl viele führende Politiker in der Welt für Ersteres entscheiden.

Also schloss Selenskyj Frieden mit den Nazis, deren Wille für die Ukraine sich mit dem Washingtons deckte.

Das bedeutet, dass jeder wichtige Faktor, der zu Russlands Entscheidung zum Einmarsch geführt hat, von der US-Regierung hätte zunichte gemacht werden können. Es hätte eine Garantie gegeben, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird. Die Waffenlieferungen hätten gestoppt werden können. Und Selenskyj und seine Regierung hätten vom US-Militär Schutz vor den bewaffneten Faschisten erhalten können, die ihre Gewalttaten von 2014 gegen sie wiederholen würden.

Es wäre ein Gewinn für alle gewesen. Wir würden nicht auf ein nukleares Armageddon blicken. Die Ukraine wäre von den Schrecken eines irrsinnigen Stellvertreterkriegs verschont geblieben. Westliche Mächte würden keine Waffen an buchstäbliche Nazi-Gruppierungen schicken. Und die USA würden die ukrainische Demokratie tatsächlich schützen, anstatt nur so zu tun.

Aber auch hier geben wir uns nur der Fantasie hin. Nazis zu bekämpfen, die Demokratie zu schützen und Frieden zu stiften sind keine Dinge, die das US-Imperium im wirklichen Leben tut. Die USA sind das mit Abstand tyrannischste und blutrünstigste Regime der Welt, und sie riskieren bereitwillig das Leben aller Menschen auf der Erde, wenn es darum geht, die Herrschaft über den Planeten zu sichern.

Aber manchmal ist es schön, sich vorzustellen, in was für einer Welt wir leben könnten, wenn wir nicht von Psychopathen regiert würden.

Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin, Dichterin und Utopie-Prepperin

Dieser Artikel stammt von CaitlinJohnstone.com und wurde mit Genehmigung veröffentlicht Consortium. Übersetzt mit Deepl.com

