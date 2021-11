In schlechter Erinnerung!

Wenn wir schon über Rabin sprechen müssen, dann sollten wir auch über das Recht auf Rückkehr sprechen

Von Yaara Benger Alaluf



Obwohl er als Friedensstifter in Erinnerung bleibt, war Yitzhak Rabin einer der Hauptverantwortlichen für Israels Politik der ethnischen Säuberung.



1. November 2021

In dieser Woche finden in israelischen Schulen Gedenkveranstaltungen für Yitzhak Rabin statt, der am 4. November 1995 ermordet wurde, weil er den Friedensprozess mit den Palästinensern angeführt hatte. Wie in jeder solchen Woche – und eigentlich in jeder Woche in der Geschichte Israels – wird den Schülern eine unvollständige und verzerrte Perspektive vermittelt, anstatt die historischen Fakten klar zu erläutern und ihnen das nötige kritische Denkvermögen zu vermitteln, um sie zu verstehen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Eine der Tatsachen, die den Kindern und Jugendlichen Israels vorenthalten werden, ist, dass Rabin seit dem Krieg von 1948 und während des größten Teils seiner militärischen und politischen Laufbahn einer der Hauptverantwortlichen für die Politik der ethnischen Säuberung war.

Die Vertreibung ist eines der grausamsten Verbrechen, die gegen Einzelpersonen oder Gruppen verübt werden. Es ist ein Verbrechen, das in der Geschichte des jüdischen Volkes, des Staates Israel und des palästinensischen Volkes eine prägende Rolle spielt. Entwurzelung und Flucht sind jedoch mehr als nur vergangene Ereignisse – sie sind von zentraler Bedeutung für die Lebenswirklichkeit aller Palästinenser. Daher ist es auch für jüdische Israelis, die an einem tieferen und kritischeren Verständnis unserer Realität interessiert sind, wichtig, etwas über die Entwurzelung der Palästinenser und die Verhinderung ihrer Rückkehr zu erfahren.

Nun, da Rabin in aller Munde ist, sollten wir uns mit der Geschichte der Vertreibung der Palästinenser befassen, die so eng mit seiner persönlichen Biografie verwoben ist. Anstatt militaristische Klischees zu feiern, sollten wir diesen Tag der Anerkennung und dem Mitgefühl, der Rechenschaftspflicht und der Wiedergutmachung widmen.

Die Palästinenser als “ein echter Knochen im Hals des Staates”

Die Vertreibung von Menschen aus ihrer Heimat und ihrem Land und die Verhinderung ihrer Rückkehr ist eine äußerst grausame Praxis, die gegen die grundlegendsten Menschenrechte verstößt und daher nach internationalem Recht streng verboten ist. Nichtsdestotrotz und trotz einer jüdischen Geschichte voller Vertreibungen und Exilanten ist die Vertreibung ein integraler Bestandteil der Geschichte Israels, seit es seine Unabhängigkeit erlangt hat – und eigentlich schon lange vorher. Yitzhak Rabin war sein ganzes Erwachsenenleben lang an ethnischen Säuberungsaktionen beteiligt.

Bereits im Juli 1948 ordnete er als stellvertretender Befehlshaber der Operation Dani persönlich an, dass alle Einwohner von Lydda “schnell und ohne Rücksicht auf das Alter vertrieben” und “nach Beit Nabala [damals unter jordanischer Kontrolle] gebracht werden” sollten. Tausende von Flüchtlingen, ganze Familien, ältere Menschen, Frauen und Kinder, marschierten im Hochsommer etwa 15 Meilen ostwärts. Dutzende von ihnen, darunter auch Säuglinge, überlebten die Reise nicht.

Die Deportation der Einwohner von Lydda und dem nahe gelegenen Ramle war während des Krieges von 1948 nichts Außergewöhnliches – sie war Teil seiner grundlegenden Logik. In einem Interview mit dem Historiker Avi Shlaim erklärte Rabin 1982, was Historiker seither immer wieder klargestellt haben: Die zionistische Führung nutzte den Krieg, um das dem jüdischen Staat im UN-Teilungsplan von 1947 zugewiesene Territorium zu erweitern, indem sie “die Gebiete besetzte, die wirklich in unserer Seele lagen”, darunter Westgaliläa, Jaffa, Lydda und Ramle – letzteres war, so Rabin, “ein echter Knochen im Hals des Staates”.

In der Praxis führte das Streben nach einem Staat mit einer bedeutenden jüdischen Mehrheit zu einer ethnischen Säuberung durch Zwangsevakuierung, erzwungene Entwurzelung und vor allem durch die Verweigerung des Rückkehrrechts. Darüber ist viel geschrieben worden, und primäre historische Quellen reichen aus, um den Zeitgeist zu verstehen (z. B. der Masterplan Plan Dalet; ein Geheimdienstbericht über “The Migration of Palestine’s Arabs” von Dezember 1947 bis Juni 1948; und offizielle Diskussionen über den Transfer und die Verhinderung der Rückkehr, zitiert z. B. in Morris, 1986 und Masalha 1992).

Es stimmt, dass die Zivilbevölkerung auch ohne absichtliche Vertreibung vor Katastrophen und Kriegen flieht – sie sucht vorübergehend Schutz und beabsichtigt, nach Beendigung des Sturms in ihre Heimat zurückzukehren. Die Tatsache, dass das Gebiet, das zum Staat Israel werden sollte, 85 % seiner palästinensischen Einwohner verloren hat, deren Land geraubt und deren Häuser zerstört wurden und deren Rückkehr unter Verletzung des Völkerrechts bis heute verhindert wird, lässt sich jedoch nicht mit dem Hinweis “Schlimmes passiert in Kriegen” wegdiskutieren. Auch die Verantwortung der einen oder anderen Seite für den Ausbruch des Krieges spielt bei der Rationalisierung dieser Gräueltaten überhaupt keine Rolle.

“Ich habe die Kadesh-Operation [die Suez-Krise] ausgenutzt und in der Tat alle arabischen Einwohner rausgeschmissen.”

Yitzhak Rabin

Über die Vertreibung von Zehntausenden von Zivilisten aus den Zwillingsstädten Ramle und Lydda schrieb Rabin selbst in sein Tagebuch: “Psychologisch gesehen war dies eine der schwierigsten Aktionen, die wir unternommen haben. Die Bevölkerung von Lod wollte nicht freiwillig gehen. Es ließ sich nicht vermeiden, dass wir Gewalt und Warnschüsse einsetzten, um die Einwohner dazu zu bringen, die 10 bis 15 Meilen bis zu dem Punkt zu marschieren, an dem sie auf die Legion trafen.” Diese psychologischen Schwierigkeiten hinderten Rabin offenbar nicht daran, weiterhin ähnliche Operationen zu überwachen. Im Jahr 1956 leitete er, inzwischen Chef des Nordkommandos, die Umsiedlung der Palästinenser, die in den entmilitarisierten Gebieten entlang der syrischen Grenze lebten. In demselben Interview mit Shlaim sagte er: “Ich habe die Kadesch-Operation [die Suez-Krise] ausgenutzt und tatsächlich alle arabischen Bewohner hinausgeworfen … und sie in das syrische Gebiet gebracht”. Um ihre Rückkehr zu verhindern, mussten die Flüchtlinge Formulare unterschreiben, in denen sie erklärten, dass sie das Land aus freien Stücken verlassen würden: “Natürlich gab es Drohungen, und sie haben für uns unterschrieben, dass sie freiwillig gehen”.

Im Krieg von 1967 war Rabin, der inzwischen Stabschef war, für systematische Umsiedlungen auf den Golanhöhen, im Westjordanland und im Gazastreifen verantwortlich. In einigen Fällen wurden Zivilisten in Busse gezwungen oder in Richtung Transjordanien zwangsumgesiedelt, wie z. B. in den Fällen der Städte Anata, Qalqilia und Tulkarm sowie der Dörfer Imwas, Yalu und Beit Nuba in der Region Latrun, die nach der Vertreibung ebenfalls vom Militär zerstört wurden. Auch in diesen Fällen mussten die Flüchtlinge erklären, dass sie das Land aus freien Stücken verlassen wollten. Viele, die unmittelbar nach dem Krieg versuchten, in ihre Heimat zurückzukehren, wurden beim Versuch, den Jordan zu überqueren, erschossen. Mehr als 300.000 Menschen wurden während des Krieges unter Rabins Kommando zwangsumgesiedelt, mehr als die Hälfte von ihnen waren Flüchtlinge aus dem Jahr 1948.

Rabins Verwicklung in die laufende Nakba endete nicht mit seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst. Im Jahr 1976, während seiner ersten Regierung (dieselbe Regierung, die den massiven Landraub mit dem erklärten Ziel der “Judaisierung Galiläas” fortsetzte und den palästinensischen Landtag ins Leben rief), wurden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in mehreren Städten im Westjordanland aus offensichtlichen politischen Motiven ausgewiesen. Damals sagte der Chef des militärischen Geheimdienstes, Shlomo Gazit, in einem Interview: “Wir setzten die Deportation gegen diejenigen ein, die in politische Aktivitäten verwickelt waren oder versuchten, sich daran zu beteiligen. Wir wollten uns nicht mit politischen Aktivisten vor Gericht auseinandersetzen. Das hätte uns in Verlegenheit gebracht. Das war für uns unangenehm, also beschlossen wir, sie loszuwerden, und das hat sich bewährt. Nach einigen Deportationen ging die politische Aktivität zurück” (Haaretz, 17. Januar 1992, zitiert in einem B’Tselem-Bericht).

Während seiner Amtszeit als Verteidigungsminister in den Regierungen der nationalen Einheit (von September 1984 bis März 1990) wurde die palästinensische Bevölkerung mit härterer Hand angefasst, und die Deportationspolitik, die Mitte der 1970er Jahre (während seiner ersten Amtszeit als Premierminister) fast vollständig eingestellt worden war, wurde wieder aufgenommen. Während der ersten Intifada waren das Verteidigungsministerium unter seiner Führung und das Justizministerium unter Dan Meridor uneins über die Forderung Rabins, sofortige Deportationen innerhalb von 72 Stunden nach Erteilung des militärischen Befehls zu ermöglichen. Der Widerstand des Justizministeriums und des Obersten Gerichtshofs gegen diese Laune hielt nicht lange an.

Während der Intifada, im Dezember 1992, ordnete Rabin nach der Entführung und Ermordung des Polizisten Nissim Toledano eine massive Deportation von mehr als 400 Palästinensern in den Libanon an. Dabei handelte es sich um Bewohner des Westjordanlands und des Gazastreifens, die vom Verteidigungsministerium als “Aufwiegler, Bewohner dieser Gebiete, die durch ihre Aktivitäten Menschenleben gefährden oder zu solchen Aktivitäten aufhetzen” betrachtet wurden – mit anderen Worten, es handelte sich weder um Personen, die direkt mit der Entführung in Verbindung standen, noch um Personen, die eine unmittelbare Gefahr darstellten. Tatsächlich hatte der Shin Bet (Israelischer Sicherheitsdienst) entgegen seiner eigenen Vorgehensweise nicht einmal die Zeit, “nachrichtendienstliches Material zur Prüfung der administrativen [d. h. nicht gerichtlichen] Beweise gegen die zur Ausweisung vorgesehenen Personen” vorzubereiten und vorzulegen.

Die Ausweisungsverfügung wurde innerhalb weniger Stunden nach dem Regierungsbeschluss vollstreckt, ohne dass den Ausgewiesenen mitgeteilt wurde, wohin sie gebracht wurden. Mehr als 12 Stunden lang wurden die Gefangenen in Bussen festgehalten, die Augen verbunden und die Hände gefesselt, während der Beschluss vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt wurde. Dies war eindeutig ein Racheakt, ein illegaler Akt der Kollektivbestrafung. Auch die Staatsanwältin Dorit Beinish sah das so: Sie weigerte sich, den Staat vor Gericht zu verteidigen, und argumentierte sogar, dass das Verhalten der Regierung in dieser Angelegenheit “jeden erdenklichen Makel” aufweise.

Platz für alle, die sich hier zu Hause fühlen

Sechsundzwanzig Jahre sind seit der Ermordung von Rabin vergangen. Rabin wurde ermordet, weil man glaubte, er habe den Palästinensern “Zugeständnisse” gemacht. Und dies trotz seines Lebenslaufs, von dem ein Teil hier beschrieben wurde, und trotz der Tatsache, dass die 1993 von ihm mit der PLO unterzeichneten Osloer Abkommen keineswegs einen gerechten Friedensprozess darstellten, sondern eher ein pragmatischer Schachzug waren, um die ungleichen Machtverhältnisse zwischen Israel und den Palästinensern aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Jahre wurde sogar die Diskussion über den so genannten “Frieden” mit den Palästinensern an den Jahrestagen Rabins durch eine innerisraelische (jüdische) Diskussion über die Notwendigkeit, “die Einheit des (jüdischen) Volkes” zu erhalten, ersetzt. Rabin hat einen Großteil seines Lebens der Auslöschung der Palästinenser aus dem Land gewidmet, und nun setzt das israelische Bildungsministerium alles daran, sie auch aus dem Bewusstsein der Schüler auszulöschen.

Einer der vom Ministerium vorgeschlagenen Unterrichtspläne zur Ermordung Rabins trägt den Titel “Raum für alle – vom Ideal zur Wirklichkeit”. Darin wird der Jahrestag als “eine Zeit der Abrechnung und eine Gelegenheit zum Dialog über die Notwendigkeit, die Wunden zu heilen und die Risse in der israelischen Gesellschaft zu kitten … um sicherzustellen, dass der Staat Israel, dieser generationenübergreifende Traum, der wahr geworden ist, in der Lage ist, Raum für alle zuzulassen und zu geben”. Alle, außer den Palästinensern.

Wir müssen wirklich über “Raum für alle” sprechen – Raum für alle, die dies als ihre Heimat empfinden, Raum für alle, die entwurzelt wurden, die im Exil geboren wurden, die nicht einmal das Land besuchen konnten, in dem ihre Mütter und Väter lebten. Als jüdischer Israeli sage ich: Es ist unsere Verantwortung und unser Recht, dieses Unrecht zu korrigieren und die mutige Generation zu sein, die den Weg für die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge ebnen wird. Diese Rückkehr ist für eine Versöhnung und ein gemeinsames Leben unerlässlich. Sie kann ohne weiteres Leid stattfinden, weder für Juden noch für andere. Sie ist außerdem der Schlüssel zu einem gerechten und dauerhaften Frieden. Ich möchte auch diesen Tag zu einem Tag der Hoffnung und Wiedergutmachung machen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde zuerst auf Hebräisch auf Local Call veröffentlicht und von Ami Asher ins Englische übersetzt.

