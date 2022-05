https://www.paulcraigroberts.org/2022/05/31/if-we-are-to-survive-we-must-learn-to-ask-the-right-questions/





Wenn wir überleben wollen, müssen wir lernen, die richtigen Fragen zu stellen

Von Paul Craig Roberts



31. Mai 2022

Bei der Lektüre von Ngaio Marshs Scales of Justice wurde mir klar, dass das Wort “Impertinenz” nicht mehr gebräuchlich ist. In der Tat ist das, was früher ein Skandal war, heute so üblich, dass es niemand mehr als Unverschämtheit erkennt. Impertinenz ist zu einem akzeptierten Routineverhalten geworden und wird nicht mehr erkannt, wenn sie auftritt.

Das Phänomen der Impertinenz erfordert eine höfliche, etwas förmliche Gesellschaft, in der Privatsphäre, Selbstbeherrschung und Respekt für andere Voraussetzungen sind. Gentlemen lesen nicht die Post anderer Gentlemen. Sagen Sie das der NSA, der CIA, dem FBI, Google und allen Unternehmen, die die Internetnutzung ausspionieren. In England war es vor 1950 eine Unverschämtheit, wenn ein Mann mit seinen Komplimenten an eine Frau zu weit ging. Als ich in den 1960er Jahren an der Universität Oxford studierte, war es eine Unverschämtheit, eine Person anzurufen, der man nicht vorgestellt worden war. Heute leben wir mit ständigen Telefonanrufen von Telefonverkäufern, Robotern und Betrügern. Eine Gesellschaft, in der Unverschämtheit verstanden wird, gibt es nicht mehr.

Folglich hat das zivilisierte Leben eine rein technologische Bedeutung angenommen. Unbesonnene Silicon-Valley-Nerds bauen weitere Polizeistaatsinstrumente für Big Brother in Orwells 1984 und sehen dies als Fortschritt der Zivilisation.

Ein weiterer Begriff, der nicht mehr verwendet wird, sind die Damen und Herren. Dieser Begriff impliziert Unterscheidungen zwischen Menschen und kann in einer Zeit, in der sogar Geschlechtsunterschiede geleugnet werden, nicht überleben. Die ultimative Unverschämtheit wäre es gewesen, wenn ein Mann sich als Frau deklariert und in Frauensportarten antritt.

Wir sehen die Auslöschung der westlichen Zivilisation in der Politik. In Amerika wird der Kampf zwischen Demokraten und Republikanern dadurch entschieden, welche Seite die Wähler mit ihren Lügen am meisten überzeugen kann. Schamgefühl hat seine Bedeutung verloren. Auf einer Spendenaktion der Republikaner wurde kürzlich die Frage gestellt, ob wir “glauben, dass die Demokraten im Kongress hart genug sind, um China und Russland die Stirn zu bieten?” Wie ist diese Frage möglich, wenn das Biden-Regime mit einem Krieg gegen China droht, sich zur Niederlage Russlands in der Ukraine bekennt und 40 Milliarden Dollar, schwere Waffen, diplomatische Unterstützung und Sanktionen gegen Russland in die Ukraine pumpt? Die Demokraten lehnen die elterlichen Rechte ab und unterstützen die sexuelle Perversion und sind in der Lage, auf dieser Grundlage an die Wähler zu appellieren. Die Demokraten in Florida hetzen gegen Gouverneur DeSantis, weil er die elterlichen Rechte unterstützt. Das ist wirklich wahr. Die Demokraten erwarten, gewählt zu werden, weil sie gegen Elternrechte und den 1., 2. und 14. Die Zensur der freien Meinungsäußerung (entgegen dem 1. Verfassungszusatz) und die Auferlegung diskriminierender Quotenregelungen (entgegen dem 14. Verfassungszusatz) sind Hauptpfeiler der Agenda der Demokraten.

Wie ich in meinen Schriften hervorgehoben habe, sind die Vereinigten Staaten die Verfassung. Ohne die Verfassung gibt es die Vereinigten Staaten nicht mehr. Ein anderes Gebilde hat ihren Platz eingenommen. Die Missachtung der Verfassung ist überparteilich. Es war das Regime von George W. Bush, das die Befugnis zur Aussetzung des Habeas Corpus und zur unbefristeten Inhaftierung von Bürgern ohne ordnungsgemäßes Verfahren erklärte. Es war das Obama-Regime, das dem Präsidenten die Möglichkeit einräumte, Bürger allein auf Verdacht hin ohne ordentliches Verfahren hinzurichten. Es sind die Demokraten, die weiße Männer diskriminieren, weiße Menschen zu “Rassisten” erklären, Zensur einführen und den 2ten Verfassungszusatz angreifen. An den juristischen Fakultäten wird die Verfassung in ein sich ständig veränderndes “lebendes Dokument” aufgelöst, das von Richtern und Rechtsprofessoren nach Belieben geändert werden kann.

Die westliche Zivilisation ist durch einen Turmbau zu Babel ohne Fundament ersetzt worden, ein Bauwerk ohne Kraft. Die Frage, die sich Republikaner und Demokraten stellen sollten, lautet: Wie kann eine so schwache Zivilisation wie der Westen gegen Russland und China in den Krieg ziehen? Übersetzt mit Deepl.com

