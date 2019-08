Wer wollte Jeffrey Epstein tot sehen? Von Patrick Martin  Informationclearinghouse

Opinion – The Epstein Mystery The Epstein Mystery By Paul Craig Robert August 14, 2019 “ Information Clearing House “ – I appreciate my readers‘ confidence in me.However, I cannot clear up the Epstein matter for you.Perhaps I can help you to think about it in a careful way.

Wer wollte Jeffrey Epstein tot sehen?

Von Patrick Martin

WSWS

14. August 2019 „Information Clearing House“ – Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Jeffrey Epsteins gewaltsamer Tod in einer Gefängniszelle in Manhattan verhindert einen Prozess oder ein Plädoyer, der Geschäftspartner und politische Ermöglicher zu entlarven drohte, die die Dienste seiner angeblichen Sexhandelstätigkeiten in Anspruch nahmen oder von diesen und anderen schmutzigen Operationen des Multimillionärs profitierten.

Angesichts der außergewöhnlichen Umstände seines Todes, der Bemühungen der Medien und insbesondere der New York Times, jeden Hinweis, dass Epsteins Tod das Ergebnis von allem anderen als einem Selbstmordgedächtnis nach einer hochrangigen Vertuschung war, außer Acht zu lassen. Ob er in einer Gefängniszelle von einem angeheuerten Mörder erwürgt wurde oder ob er sich selbst hängen durfte, ist fast nebensächlich.

Epsteins Leben fand ein gewaltsames Ende, während es sich in der Obhut der US-Regierung befand. Das ist eine unbestreitbare Tatsache. Selbst wenn er Selbstmord begangen hätte, wäre die Tat ohne die direkte Komplizenschaft derjenigen, die für seine Sicherheit verantwortlich waren, nicht gelungen.

Und während Epstein wegen bedauernswerter Verbrechen angeklagt wurde, sollte es kaum notwendig sein, darauf hinzuweisen, dass er – ja, sogar Epstein – das Recht auf eine energische Verteidigung in einem Prozess hatte. Dass sein vorzeitiger Tod den Prozess verhindert und verhindert, ist eine Frage von erstaunlicher Ernsthaftigkeit.

Der Verdacht auf Mord ist eindeutig berechtigt. Dass Epstein ermordet wurde – ob durch einen Angreifer oder durch die berechnete Ermöglichung seines Gefängniszellen-Suizids -, ist weitaus plausibler als die offizielle Darstellung dessen, was in den letzten drei Wochen im Metropolitan Correctional Center geschah. Nach Angaben von Gefängnisbeamten wurde Epstein am Samstagmorgen in seiner Zelle gehängt aufgefunden. Seine Wachen hatten es versäumt, ihre halbstündige Inspektion in der Nacht durchzuführen und sahen ihren Gefangenen erst spät um 6:30 Uhr an.

Bist du müde von den Lügen und der ununterbrochenen Propaganda?

Erhalten Sie Ihren kostenlosen täglichen Newsletter

Keine Werbung – Keine staatlichen Zuschüsse – Das ist unabhängige Medien

Dies geschah, obwohl Epstein wohl der berüchtigtste Gefangene war, der sich derzeit in Bundeshaft befand, mit seiner Verhaftung wegen Sexhandelsvorwürfen, die in den New Yorker und nationalen Medien mit Sättigung behandelt wurden. Außerdem war er ab dem 23. Juli unter Selbstmordwache gestellt worden, als er angeblich bewusstlos in seiner Zelle mit Spuren am Hals aufgefunden wurde, bis zum 31. Juli, als die Sonderbestimmungen, einschließlich der 24/7-Überwachung, ohne Erklärung aufgehoben wurden.

Epsteins Anwälte und andere Besucher sagten, dass sie keine Anzeichen dafür sahen, dass der Multimillionär niedergeschlagen war oder sich das Leben nehmen würde, und er hatte an den Vorbereitungen für seine Verteidigung in einem bevorstehenden Prozess für bis zu 12 Stunden pro Tag teilgenommen.

Die Ermittlungen haben nun vom Federal Bureau of Prisons, Attorney General William Barr und dem Generalinspektor des Justizministeriums begonnen, die alle reichlich Grund haben, das Ergebnis zu manipulieren und zu vertuschen, was wirklich passiert ist. Bisher wurden der Öffentlichkeit die elementarsten Fakten vorenthalten. Es wurde nicht berichtet, wie und mit welchem Material Epstein gehängt wurde, oder ob es eine Videoaufnahme seiner Zelle gibt, die den vermeintlichen „Selbstmord“ zeigen oder anderweitig Aufschluss über die physischen Umstände seines Todes geben würde.

Die rechtlichen und politischen Umstände von Epsteins Tod sind eine andere Angelegenheit; sie deuten stark darauf hin, dass Epstein zu einer Gefahr für einen ganzen Teil der Wall Street und der politischen Elite geworden ist, die ein starkes Motiv hatte, ihn zum Schweigen zu bringen.

Die Medien sind schnell dazu übergegangen, jeden anzuklagen, der auf den offensichtlich erfundenen Charakter der offiziellen Geschichte als Förderer einer „Verschwörungstheorie“ verweist.

Die New York Times wirbt aggressiv für die offiziellen Selbstmordansprüche. Der redaktionelle Sonntag der Zeitung beginnt: „Indem Jeffrey Epstein am Samstagmorgen in seiner Gefängniszelle in Manhattan Selbstmord beging, ersparte er sich einen langen Prozess, der ihn für den Rest seines Lebens wegen Sexhandel auf Bundesebene ins Gefängnis hätte schicken können.“

Die Verwendung des Wortes „scheinbar“ ist völlig fehl am Platz. Da es keine Details zu diesem Tod gibt, ist nichts „offensichtlich“. Die Times konditioniert die Öffentlichkeit einfach darauf, die Selbstmordgeschichte zu akzeptieren, ohne eine dringend erforderliche strafrechtliche Untersuchung von Epsteins Tod, die als verdächtig angesehen werden muss.

Außerdem, warum gibt die Times an, dass Epstein eine Studie „erspart“ wurde? Haben die Redakteure Informationen, die ihre Annahme stützen, dass Epstein keine Studie haben wollte? Was ist mit der Möglichkeit, dass sein Tod andere mächtige und einflussreiche Menschen davon abhält, ihre Verbindungen zu Epsteins bewährten und angeblichen kriminellen Aktivitäten, sei es sexuell oder finanziell, die durch ein langwieriges Gerichtsverfahren in die Öffentlichkeit gebracht werden, zu haben?

Die Ermittlungen haben nun vom Federal Bureau of Prisons, Attorney General William Barr und dem Generalinspektor des Justizministeriums begonnen, die alle reichlich Grund haben, das Ergebnis zu manipulieren und zu vertuschen, was wirklich passiert ist. Bisher wurden der Öffentlichkeit die elementarsten Fakten vorenthalten. Es wurde nicht berichtet, wie und mit welchem Material Epstein gehängt wurde, oder ob es eine Videoaufnahme seiner Zelle gibt, die den vermeintlichen „Selbstmord“ zeigen oder anderweitig Aufschluss über die physischen Umstände seines Todes geben würde.

Die rechtlichen und politischen Umstände von Epsteins Tod sind eine andere Angelegenheit; sie deuten stark darauf hin, dass Epstein zu einer Gefahr für einen ganzen Teil der Wall Street und der politischen Elite geworden ist, die ein starkes Motiv hatte, ihn zum Schweigen zu bringen.

Die Medien sind schnell dazu übergegangen, jeden anzuklagen, der auf den offensichtlich erfundenen Charakter der offiziellen Geschichte als Förderer einer „Verschwörungstheorie“ verweist.

Die New York Times wirbt aggressiv für die offiziellen Selbstmordansprüche. Der redaktionelle Sonntag der Zeitung beginnt: „Indem Jeffrey Epstein am Samstagmorgen in seiner Gefängniszelle in Manhattan Selbstmord beging, ersparte er sich einen langen Prozess, der ihn für den Rest seines Lebens wegen Sexhandel auf Bundesebene ins Gefängnis hätte schicken können.“

Die Verwendung des Wortes „scheinbar“ ist völlig fehl am Platz. Da es keine Details zu diesem Tod gibt, ist nichts „offensichtlich“. Die Times konditioniert die Öffentlichkeit einfach darauf, die Selbstmordgeschichte zu akzeptieren, ohne eine dringend erforderliche strafrechtliche Untersuchung von Epsteins Tod, die als verdächtig angesehen werden muss.

Außerdem, warum gibt die Times an, dass Epstein eine Studie „erspart“ wurde? Haben die Redakteure Informationen, die ihre Annahme stützen, dass Epstein keine Studie haben wollte? Was ist mit der Möglichkeit, dass sein Tod andere mächtige und einflussreiche Menschen davon abhält, ihre Verbindungen zu Epsteins bewährten und angeblichen kriminellen Aktivitäten, sei es sexuell oder finanziell, die durch ein langwieriges Gerichtsverfahren in die Öffentlichkeit gebracht werden, zu haben?

„Attorney General William Barr sagte, dass der Generalinspektor des Justizministeriums eine Untersuchung der Umstände von Mr. Epsteins Tod in Bundeshaft eröffnen würde. Während Herr Epstein nie einer rechtlichen Prüfung unterzogen wird, müssen die Ermittlungen zu seinen Verbrechen und denen anderer mit ihm verbundener Personen fortgesetzt werden. Sein vorzeitiger Tod sollte die Strafverfolgungsbehörden nicht davon abhalten, die Arbeit zu beenden, die sie schließlich Jahre nach ihrem Tod ernst genommen haben.“

Dies ist zynisches Geschwätz: Die Times weiß sehr wohl, dass Epsteins Tod, ohne Prozess oder Verurteilung (technisch gesehen stirbt Epstein an einem unschuldigen Mann, zumindest unter den jüngsten Anschuldigungen), die Untersuchung effektiv beenden wird. Es besteht keine Gefahr mehr für ein Plädoyer, das Epsteins Anwälte sicherlich als Gegenleistung für seine Aussage in Prozessen gegen andere verhandelt hätten, die er in den angeblichen Ring des Sexhandels verwickelt haben könnte.

Die Times wirft diese offensichtlichen Probleme nicht auf, geschweige denn fordert sie eine strafrechtliche Untersuchung und öffentliche Anhörungen zu den Umständen von Epsteins höchst verdächtigem Tod.

Jede grundlegende Überprüfung der Tatsachen macht deutlich, dass Epsteins Tod als strafrechtliche Ermittlung zu behandeln ist. Nur 24 Stunden vor seinem Tod wurden mehr als 2.000 Seiten von Dokumenten von einem Gericht in Florida in einer Zivilklage veröffentlicht, die von einer der Frauen eingereicht wurde, die Epstein angeklagt hat, sie als Teenager im Rahmen seines systematischen Missbrauchs junger Mädchen versklavt zu haben. Die Frau reichte eine Verleumdungsklage gegen Epsteins Partnerin, Ghislaine Maxwell, ein, die angeblich als Prokuristin fungiert und Teenagermädchen für ihn rekrutiert hatte.

Maxwell selbst ist ein Produkt des superreichen Milieus, das Epstein erbrach. Sie ist die Tochter des britischen Milliardärs Robert Maxwell, der auch Opfer zahlreicher Anschuldigungen wegen Betrugs und anderer Finanzkriminalität wurde.

In grauenhafter Ähnlichkeit starb Robert Maxwell 1991 unter mysteriösen Umständen, als er angeblich von seiner Yacht, der Lady Ghislaine (benannt nach der Tochter), fiel, und sein nackter Körper einige Tage später im Atlantik schwebend gefunden wurde. Der Tod wurde als zufällig eingestuft, obwohl damals sowohl Selbstmord als auch Mord weit verbreitet waren.

Die Dokumente, die Donnerstag freigegeben wurden, nannten eine Reihe von prominenten politischen und gesellschaftlichen Persönlichkeiten als Gönner von Epsteins Sexring, darunter zwei Top-Demokraten, den ehemaligen Senatsmehrheitsführer George Mitchell und den ehemaligen Gouverneur und Clinton-Kabinettsmitglied Bill Richardson, einen ehemaligen Präsidentschaftskandidaten, sowie Prinz Andrew, den zweiten Sohn der Queen of England.

Was auch immer die Wahrheit der Anschuldigungen gegen diese Personen ist, es steht außer Frage, dass Epstein viele Jahre lang ein integraler Bestandteil der finanziellen und politischen Elite in den Vereinigten Staaten war und mit ehemaligen Präsidenten wie Bill Clinton und zukünftigen Präsidenten und ebenso korrupten Milliardäre wie Donald Trump zusammenarbeitete.

Epstein war ein Nachbar von Trump in Palm Beach, und einige der Mädchen, die er missbraucht hatte, wurden im Mar-a-Lago Resort von Trump angeworben. Dieser Umstand kann Trumps außerordentliche Reaktion auf die Nachricht von Epsteins Tod erklären, da er den Vorschlag eines rechten Anhängers, Epstein auf Befehl von Bill Clinton zu ermorden, zurückwies.

Der Tod von Epstein lädt so offensichtlich zur Annahme ein, dass es sich um die Beseitigung einer unbequemen Persönlichkeit handelt, die Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Mächtigen hätte involvieren können, wenn er endlich vor Gericht gestellt würde, dass der offizielle Selbstmordanspruch, der durch die Vernachlässigung von niederrangigen Gefängniswärtern ermöglicht wurde, mit Unglauben aufgenommen wurde. Epsteins Tod weckt Erinnerungen an Francis Ford Coppolas The Godfather.

Der Fall Epstein wirft in all seiner kriminellen Verderbtheit Licht auf den Zustand der amerikanischen kapitalistischen Gesellschaft. Die Superreichen jagen die Armen und Schwachen und benutzen sie, wie sie wollen. Sie nutzen ihre Verbindungen, um ihre Verbrechen zu vertuschen, oder sorgen je nach den Umständen für die Beseitigung derjenigen ehemaligen Freunde und Mitarbeiter, deren Tätigkeit zu einer Unannehmlichkeit oder Gefahr geworden ist.

Der Autor empfiehlt auch:

Der Fall Jeffrey Epstein und die Verderbtheit der amerikanischen Finanzelite

Dieser Artikel wurde ursprünglich von „WSWS“ veröffentlicht –

Übersetzt mit DeepL.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...