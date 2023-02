Das faschistische Netanjahu- Zionismus Regime, mordet ohne Unterlass palästinensische junge Widerständler und die Welt schaut zu, weil es sich nicht in der Ukraine abspielt! Evelyn Hecht-Galinski

A Palestinian man on his phone at the scene of the Israeli raid on an office where they said Palestinian fighters were hiding in Jericho in the occupied West Bank on 6 February 2023 (AFP)

Bewaffnete Palästinenser stoßen bei der Razzia im Morgengrauen mit israelischen Truppen zusammen, nachdem die Stadt im Westjordanland fast zwei Wochen lang abgeriegelt war



Westjordanland: Israelische Streitkräfte töten fünf Palästinenser bei Razzia in Jericho

Von MEE-Mitarbeitern

6. Februar 2023

Israelische Streitkräfte haben am Montagmorgen in der Nähe der besetzten Stadt Jericho im Westjordanland mindestens fünf Palästinenser erschossen und ihre Leichen zurückbehalten

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um Rafaat Wael Owidat, 21, Malik Awni Lafi, 22, Adham Majdi Owidat, 22, Ibrahim Wael Owidat, 27 und Thaer Owidat, 28.

Israelische Truppen stürmten im Morgengrauen das Flüchtlingslager Aqbat Jabr in der Nähe der Stadt und trafen auf bewaffnete Palästinenser, was zu Schusswechseln führte.

Nach Angaben palästinensischer Sanitäter wurden drei weitere Palästinenser verwundet, einer von ihnen in kritischem Zustand. Israelis wurden nicht verletzt.

Der Einmarsch erfolgte nach fast zwei Wochen israelischer Absperrungen und Kontrollpunkte an den Ein- und Ausgängen von Jericho.

Trauernde Einwohner von Dschenin nach israelischer Razzia in “Kriegsgebiet” zurückgelassen

Mehr lesen ”

Die israelische Armee hat ihre Operationen und Razzien in der Stadt verstärkt, nachdem am 28. Januar eine Schießerei in einem von Siedlern besuchten Restaurant in der Stadt gemeldet worden war. Damals wurden keine Verletzten gemeldet.

Nach Angaben der Armee wurden am Montag unter anderem zwei Palästinenser getötet, die verdächtigt wurden, hinter der Schießerei in dem Restaurant zu stecken.

Am Samstag wurde eine israelische Razzia im Lager Aqbat Jabr von palästinensischen Kämpfern, die offenbar dem bewaffneten Flügel der Hamas, den Qassam-Brigaden, angehören, mit schwerem Geschützfeuer beantwortet.

Jericho, nordöstlich von Jerusalem gelegen, ist eine Stadt im Westjordanland, in der es selten zu Gewalt kommt.

Hamas-Führer Ismail Haniyeh betrauerte die bei dem Überfall Getöteten als “Helden”.

“Trotz des abscheulichen Massakers werden die [Qassam] Brigaden ihre Operationen zusammen mit allen Revolutionären unseres Volkes fortsetzen, bis wir die Besatzung besiegt haben”, sagte er.

Mehrere palästinensische Städte riefen einen Trauertag aus und riefen zu Konfrontationen mit israelischen Truppen an Kontrollpunkten auf.

Anstieg der Gewalt

Am Freitag erschossen israelische Streitkräfte Abdullah Sami Qalalweh, einen 26-jährigen unbewaffneten Palästinenser, in der Nähe der Stadt Huwara, südlich von Nablus.

In diesem Jahr wurden insgesamt 41 Palästinenser durch israelisches Feuer getötet, 35 davon im Januar – dem tödlichsten Monat im Westjordanland seit 2015.

Nach einem israelischen Militärangriff auf das Flüchtlingslager Dschenin am 26. Januar, bei dem 10 Palästinenser getötet wurden, hat sich die Gewalt in den letzten Tagen verschärft.



