“Die Träume und Hoffnungen eines palästinensischen Fußballstars wurden von einer rassistischen und faschistischen Besatzung gestohlen”

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-west-bank-raid-footballer-killed



Ahmad Atef Daraghama, 23, spielte als offensiver Mittelfeldspieler beim Fußballverein Thaqafi Tulkarm im besetzten Westjordanland (Facebook/Thaqafi Tulkarm)

Westjordanland: Palästinensischer Fußballer bei nächtlicher Razzia von israelischen Streitkräften getötet



Palästinas Premierminister fordert die Fifa auf, die Tötung des lokalen Fußballstars zu verurteilen

Von MEE-Mitarbeitern

22. Dezember 2022

Israelische Streitkräfte haben in der Nacht zum Donnerstag bei einer Razzia in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland einen palästinensischen Fußballspieler erschossen.

Ahmad Atef Daraghama, 23, wurde durch israelische Schüsse getötet, als eine palästinensische Menschenmenge auf die Straße ging, um sich einem von der Armee geschützten Einmarsch von Siedlern in die religiöse Stätte des Josefsgrabs entgegenzustellen.

Daraghama, der aus der nahe gelegenen Stadt Tubas stammte, war ein professioneller Fußballspieler, der als offensiver Mittelfeldspieler beim Fußballverein Thaqafi Tulkarm spielte.

Die Träume und Hoffnungen eines palästinensischen Fußballstars wurden von einer rassistischen und faschistischen Besatzung gestohlen”.

– Ahmed Rajoub, Freund von Daraghama

Er wurde bei Straßenkämpfen und bewaffneten Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee getötet. Es war unklar, ob er an den Zusammenstößen beteiligt war.

Nach Angaben der israelischen Armee warfen Palästinenser Sprengstoff und eröffneten das Feuer auf die Truppen, die das Feuer erwiderten, wobei “Verdächtige getroffen wurden”.

Ahmed Rajoub, ein Freund von Daraghama, beklagte seinen Tod in einem Facebook-Post als “traurigen Tag für den palästinensischen Sport”.

“Die Träume und Hoffnungen eines palästinensischen Fußballstars wurden von einer rassistischen und faschistischen Besatzung gestohlen”, so Rajoub.

Daraghama war mit sechs Toren der erfolgreichste Torschütze von Thaqafi Tulkarm in der Westbank Premier League 2022/2023.

Thaqafi Tulkarm, das in der Liga auf Platz sechs liegt, würdigte den Fußballer in einem Facebook-Post.

Übersetzung: Tulkarm’s Torjäger ist jetzt ein Märtyrer

“Fußballspieler werden auf der ganzen Welt geehrt und gefeiert, und in Palästina werden sie von den israelischen Besatzungstruppen getötet”, sagte Sabah Sabah, der Manager der Mannschaft, gegenüber lokalen Medien.

Der palästinensische Premierminister Mohammad Shtayyeh forderte den Weltfußballverband Fifa auf, Israel für die Tötung Daraghmas zu verurteilen.

Die israelischen Streitkräfte haben in diesem Jahr mehr als 160 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, was die höchste Zahl an Toten in der Region in einem einzigen Jahr seit der Zweiten Intifada darstellt.

Das Josefsgrab ist regelmäßig Schauplatz von Gewalt durch israelische Streitkräfte, die trotz palästinensischer Einwände mindestens einmal im Monat Siedler zu der Stätte begleiten.

Palästinenser und Israelis vertreten gegensätzliche Auffassungen über die religiöse und nationale Bedeutung der Stätte.

Die Palästinenser glauben, dass es sich um die Grabstätte eines Geistlichen handelt, der in den frühen 1900er Jahren im nahegelegenen Stadtteil Balata lebte, während die Israelis behaupten, dass der Schrein das Grab des Propheten Joseph beherbergt, einer Figur, die sowohl in der islamischen als auch in der jüdischen Tradition verehrt wird.

Im vergangenen Monat wurde der 15-jährige Mahdi Mohammad Hashash bei einem ähnlichen, von der Armee geschützten Überfall rechtsextremer israelischer Parlamentarier auf das Gelände getötet. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...