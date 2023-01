Western Journalists Are Cowardly, Approval-Seeking Losers ❖ Research conducted by New York University’s Center for Social Media and Politics into Russian trolling behavior on Twitter in the lead-up to the 2016 US presidential election has found “no evidence of a meaningful relationship between exposure to the Russian foreign influence campaign and changes in attitudes, polarization, or voting behavior.”

Westliche Journalisten sind feige, um Anerkennung buhlende Verlierer

von Caitlin Johnstone

11. Januar 2023

Eine vom Center for Social Media and Politics der New York University durchgeführte Untersuchung des russischen Trolling-Verhaltens auf Twitter im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2016 hat “keinen Hinweis auf eine bedeutsame Beziehung zwischen der Exposition gegenüber der russischen Beeinflussungskampagne aus dem Ausland und Veränderungen in den Einstellungen, der Polarisierung oder dem Wahlverhalten” gefunden.

Das heißt, dass all die Jahre des hysterischen Geschreis über russische Trolle, die sich in die US-Demokratie einmischen und die zerbrechlichen kleinen Gemüter der Amerikaner korrumpieren – ein Narrativ, das verwendet wurde, um die Unterstützung für die Internetzensur und die immer stärkere Einmischung der US-Regierung in die Regulierung der Online-Sprache zu fördern – falsch waren.

Und um das klarzustellen: Das ist nicht wirklich neu. Es wurde bereits vor Jahren festgestellt, dass die in St. Petersburg ansässige Internet Research Agency keinen nennenswerten Einfluss auf die Wahl 2016 gehabt haben kann, weil der Umfang ihrer Aktivitäten recht gering war, ihre Beiträge meist nichts mit der Wahl zu tun hatten und viele erst nach der Wahl veröffentlicht wurden und ihre Finanzierung durch inländische Kampagnen zur Beeinflussung des Wahlergebnisses um Größenordnungen in den Schatten gestellt wurde.

Was dieses Mal, sechs Jahre nach Trumps Amtsantritt, anders ist, ist die Tatsache, dass die Massenmedien dieses Mal über diese Ergebnisse berichten.

Die Washington Post hat einen Artikel mit der schamlos irreführenden Überschrift “Russische Trolle auf Twitter hatten wenig Einfluss auf die Wähler von 2016” veröffentlicht. Jeder, der den Artikel selbst liest, wird feststellen, dass sein Autor Tim Starks einräumt, dass “russische Konten keinen messbaren Einfluss auf die Veränderung von Meinungen oder die Beeinflussung des Wählerverhaltens hatten”, aber die Einfügung des Wortes “wenig” bedeutet, dass jeder, der nur die Überschrift liest (die überwältigende Mehrheit der Menschen, die auf den Artikel stoßen), den Eindruck gewinnen wird, dass russische Trolle immer noch einen gewissen Einfluss auf die Wähler von 2016 hatten.

“Geringer Einfluss” könnte alles bedeuten, was vor einem enormen Einfluss zurückschreckt. Aber die Studie hat nicht herausgefunden, dass russische Trolle “wenig Einfluss” auf die Wahl hatten; sie hat überhaupt keinen messbaren Einfluss gefunden.

Starks versucht selbst, den Ruf des immer wieder ins Wanken geratenen Russiagate-Narrativs zu retten, indem er eifrig darauf hinweist, dass der Bericht nicht explizit sagt, dass Russland definitiv keinen Einfluss auf das Wahlergebnis hatte, dass er das russische Trolling-Verhalten auf Facebook nicht untersucht, dass er sich nicht mit “russischen Hack-and-Leak-Operationen” befasst und dass er nicht sagt, “dass ausländische Einflussoperationen überhaupt keine Bedrohung darstellen”.

Dies sind alles keine stichhaltigen Argumente. Die Behauptung, Russland habe definitiv keinen Einfluss auf die Wahl gehabt, hätte den Rahmen der Studie gesprengt. Die Autoren des Berichts argumentieren in der Tat, dass die Auswirkungen des russischen Trollings auf Facebook wahrscheinlich die gleichen waren wie auf Twitter, die (immer noch völlig unbewiesenen) “russischen Hack-and-Leak-Operationen” lagen außerhalb des Rahmens der Studie, ebenso wie die Frage, ob ausländische Einflussoperationen generell eine Bedrohung darstellen können.

Starks unternimmt jedoch keinen Versuch, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass die Mainstream-Nachrichten und die Meinungsmache jahrelang von der Behauptung beherrscht wurden, russische Internet-Trolle hätten die Wahl für Donald Trump gewonnen. Er erwähnt zum Beispiel nicht seinen eigenen Politico-Artikel aus dem Jahr 2019, in dem er den Lesern mitteilt, dass die russische Twitter-Troll-Operation vor der Wahl 2016 “größer, koordinierter und effektiver war als bisher bekannt”.

Starks nimmt sich auch nicht die Zeit, die Leserschaft der Washington Post über die Falschmeldungen zu informieren, die diese Geschichte im Laufe der Jahre von seinen Kollegen in den Mainstream-Medien erhalten hat, wie David Ignatius von der Washington Post und seine melodramatische Beschreibung der St. Petersburger Trollfarm als “eine ausgeklügelte, mehrstufige russische Anstrengung, jedes verfügbare Instrument unserer offenen Gesellschaft zu nutzen, um Ressentiments, Misstrauen und soziale Unordnung zu schaffen” in einem Artikel mit dem hysterischen Titel “Wie Russland das Internet nutzte, um seine dunklen Künste zu perfektionieren”. Oder Michelle Goldberg von der New York Times in ihrem Artikel “Yes, Russian Trolls Helped Elect Trump” (Ja, russische Trolle haben bei der Wahl von Trump geholfen), in dem sie argumentiert, dass es zunehmend so aussieht, als ob die Internet Research Agency “die Richtung der amerikanischen Geschichte geändert hat.” Oder Ken Dilanian von NBC (ein bekannter CIA-Mitarbeiter), der das russische Trolling auf Twitter im Vorfeld der Wahl als “eine riesige, koordinierte Kampagne, die unglaublich erfolgreich darin war, ihre Botschaften zu verbreiten und zu verstärken”, beschrieb – eine Behauptung, die dann von der Washington Post wiederholt wurde. Um nur einige wenige Beispiele aus einer schier unendlichen Anzahl von Möglichkeiten herauszugreifen.

Starks und seine Redakteure hätten diese Art von Informationen leicht in den Artikel aufnehmen können. Es hätte sehr zur Klarheit und zum Verständnis beim Publikum der Washington Post beigetragen, wenn sie dies getan hätten. Es wäre durchaus möglich gewesen, klar und deutlich darauf hinzuweisen, dass all diese anderen Berichte im Lichte dieser neuen Informationen falsch zu sein scheinen, oder zumindest die Tatsache anzuerkennen, dass es einen eklatanten Unterschied zwischen diesem neuen Bericht und früheren Berichten gibt. Es wäre sehr gut, wenn das Bewusstsein wachsen würde, vor allem bei den Lesern der Washington Post, dass in den letzten Jahren viele falsche Informationen über Russland und die Wahl 2016 im Umlauf waren.

Aber das haben sie nicht getan. Und auch niemand sonst in den Massenmedien hat das getan. Sogar der Bericht von The Intercept über dieselbe Geschichte, obwohl er die weitaus ehrlichere Überschrift “Those Russian Twitter bots didn’t do $#!% in 2016, says new study,” trägt, nennt keine Namen und kritisiert keine Medien für ihre ungenaue Berichterstattung über russische Trolle, die die Wahl für Donald Trump gestohlen haben.

In der Tat ist es im Westen sehr selten, dass Mainstream-Journalisten andere Mainstream-Journalisten für ihre Falschberichterstattung, die Unterstützung von Propaganda oder journalistisches Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen, es sei denn, es handelt sich um Journalisten, deren Zustimmung ihnen egal ist, wie z. B. Mitglieder der gegnerischen politischen Fraktion oder unabhängige Medienberichterstatter. Das liegt daran, dass westliche Journalisten wertlose, unterwürfige Feiglinge sind, deren ganzes Leben sich darum dreht, die Zustimmung ihrer Kollegen zu erhalten.

Die wichtigste Arbeit, die ein Journalist in der westlichen Welt heute leisten kann, ist die Aufdeckung der Lügen, der Propaganda und des Fehlverhaltens anderer westlicher Journalisten und Nachrichtenagenturen. Aber das ist auch das Letzte, was ein westlicher Journalist jemals tun wird, denn westliche Journalisten suchen Lob und Anerkennung nicht von der Öffentlichkeit, sondern von anderen westlichen Journalisten.

Das sieht man an der Art und Weise, wie sie auf Twitter posten, mit ihren kleinen Insider-Witzen und -Anspielungen, wie sie sich immer in Cliquen zusammenschließen und sich gegenseitig zuwinken und signalisieren. Twitter ist ein großartiges Fenster, durch das man westliche Journalisten beobachten kann, denn sie lassen wirklich alles raus. Beobachten Sie, wie sie die Macht des Status quo stiefelleckend unterstützen, wie sie sich bei den anderen einschmeicheln und wie sie sich gegen Andersdenkende verbünden, wie Eiferer, die einen Ketzer verbrennen. Um zu sehen, wovon ich spreche, muss man nicht auf die viralen Tweets achten, die sich verbreiten, sondern auf all die anderen, die kaum Beachtung finden, denn die, die sich verbreiten, sind diejenigen, für die sich die Öffentlichkeit interessiert. Wenn man sie genau beobachtet, wird deutlich, dass die meisten von ihnen mit den meisten ihrer Beiträge nicht die breite Öffentlichkeit ansprechen, sondern ihre Kollegen aus der Medienbranche.

Ein gutes Beispiel dafür ist diese Twitter-Konversation zwischen australischen Journalisten, kurz nachdem die ecuadorianische Botschaft Julian Assange 2018 den Internetzugang gekappt hatte. Der ehemalige ABC-Reporter Andrew Fowler (jetzt ein lautstarker Unterstützer von Assange) stellt Michael Rowland von ABC in Frage, weil er Ecuadors Schritt begrüßt hat, und Lisa Millar von ABC eilt Rowland zu Hilfe, um zu argumentieren, dass Assange kein Journalist ist und die Solidarität von Journalisten nicht verdient, und dass Fowler sich außerhalb des Gruppendenkens stellt, indem er etwas anderes behauptet. Millar und Rowland sind Teil der Clique, Fowler wird von ihr ausgegrenzt, und Assange ist der Ketzer, dessen Lynchmord sie anfeuern:

Westliche Journalisten haben ein verrücktes Herdendenken, das den Spott und die Ablehnung ihrer Klasse zum größtmöglichen Alptraum und die Zustimmung ihrer Klasse zum stärksten Opiat macht, das man sich vorstellen kann. Sie haben Angst davor, dass andere Journalisten sich gegen sie wenden, dass sie von den Leuten, nach deren Zustimmung sie sich wie nach einer Droge sehnen, abgelehnt werden, dass sie aus dem Gruppenchat rausgeschmissen werden. Und genau das würde passieren, wenn sie öffentlich berechtigte Kritik an der Propaganda der Massenmedien äußern würden. Und das ist genau der Grund, warum das nicht passiert.

Die westliche Medienklasse ist ein in sich geschlossener, inzestuöser Zirkel, der sich nur darum kümmert, andere Mitglieder des in sich geschlossenen, inzestuösen Zirkels zu beeindrucken. Es geht ihr nicht darum, eine informierte Bevölkerung zu schaffen oder die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, sondern um Zustimmung, Einbeziehung und Beifall aus den eigenen Reihen, unabhängig davon, welche propagandistische Berichterstattung dafür erforderlich ist. Bei den Pulitzern handelt es sich zumeist nur um einen Haufen von Propagandisten des Imperiums, die sich gegenseitig Trophäen dafür verleihen, dass sie gut in der Propaganda des Imperiums sind.

Ein Journalist mit echter Integrität würde die Anerkennung der Medienklasse verschmähen. Es würde sie anekeln und abstoßen, denn es würde bedeuten, dass man sich mit dem mächtigsten Imperium der Geschichte und der Propagandamaschine, die seine Räder schmiert, verbündet. Sie würden sich die westliche Mainstream-Presse aktiv zum Feind machen.

Journalisten ohne Integrität – und das ist die überwältigende Mehrheit der Journalisten – tun das Gegenteil.

Nichts davon wird für meine regelmäßigen Leser neu sein, die wahrscheinlich wissen, dass die Rolle der Massenmedien nicht darin besteht, zu informieren, sondern Zustimmung für die Agenden und Interessen unserer Herrscher zu erzeugen. Aber wir sollten uns nicht daran gewöhnen oder aus den Augen verlieren, wie abscheulich das ist.

Es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, wie widerlich diese Leute sind. Man kann nie genug Verachtung für diese Freaks aufbringen.

Übersetzt mit Deepl.com

