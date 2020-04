How coronavirus could escalate Europe’s far-right terror threat When a right-wing extremist attacked a pair of cafes in Hanau, Germany in February, killing nine mostly Turkish immigrants, the Western world was given yet another tragic reminder that it is in the midst of a right-wing terrorism crisis – one that has spawned dozens of attacks throughout Europe, the US, Canada and Australia over the past five years.

Wie das Coronavirus die rechtsextreme Terrorgefahr in Europa eskalieren könnte

Von CJ Werleman

17. April 2020

Als ein Rechtsextremist im Februar zwei Cafés in Hanau (Deutschland) angriff und neun meist türkische Einwanderer tötete, wurde die westliche Welt erneut auf tragische Weise daran erinnert, dass sie sich mitten in einer Krise des rechten Terrorismus befindet – einer Krise, die in den vergangenen fünf Jahren Dutzende von Anschlägen in ganz Europa, den USA, Kanada und Australien ausgelöst hat.

Die Schrecken von Christchurch, Neuseeland, bei denen im März 2019 51 muslimische Gläubige starben; El Paso, Texas, bei denen im August 2019 22 hispanische Amerikaner starben; die Synagoge Tree of Life in Pittsburgh, bei der im Oktober 2018 11 jüdische Gläubige ums Leben kamen; und die Ermordung von neun Gemeindemitgliedern in einer schwarzen Kirche in Charleston, South Carolina, im Jahr 2015 – alle dienen als Warnung davor, wie fremdenfeindliche, islamfeindliche und antisemitische Online-Verschwörungen gefährdete weiße Männer radikalisieren können.

Globaler Zusammenbruch der Wirtschaft

Drei katastrophale Ereignisse werden weithin dafür verantwortlich gemacht, dass die Popularität rechtsextremer Gruppierungen und politischer Paritäten in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist: 9/11, die globale Finanzkrise von 2008 und die syrische Flüchtlingskrise 2015. „Wir unterschätzen die vollen Auswirkungen der Finanzkrise von 2008 auf die Politik der westlichen Nationen insgesamt“, bemerkte der Wissenschaftler Jeffrey Gedmin in einem Bericht des Brookings Institute über Rechtspopulismus in Deutschland aus dem Jahr 2019.

Zu diesem Zweck müssen wir jetzt darüber nachdenken, um wie viel bösartiger und verderblicher die Bedrohung durch den rechten Terrorismus werden könnte, da die Covid-19-Krise die schlimmsten globalen wirtschaftlichen Bedingungen seit dem Zweiten Weltkrieg zu schaffen verspricht, zumindest nach Ansicht des UN-Generalsekretärs.

Wenn diese Flüchtlinge bleiben, wo sie sind, werden sie zu einer der am stärksten von der Ausbreitung der Pandemie betroffenen Gruppen … Wenn sie in nordeuropäische Städte fliehen, werden sie auf den Straßen mit Feindseligkeiten konfrontiert

Zehntausende Menschen sind in Europa an dem neuartigen Coronavirus gestorben, wobei Italien 22.000 und Spanien 19.000 Tote zu beklagen hat. Bevor diese Pandemie endet, werden die Nachrufe für Zehntausende weiterer Europäer geschrieben werden.

Es liegt noch viel menschliche und wirtschaftliche Tragödie vor uns, und rechtsextreme Gruppen und politische Parteien sind bereit, in der ganzen westlichen Welt – vor allem aber in Europa – zuzuschlagen.

Europa weiß besser als jeder andere, dass Rechtsextremismus in der Entbehrung wurzelt, nachdem es nach dem Ersten Weltkrieg den Aufstieg des Faschismus in Italien, Spanien und Deutschland miterlebt hat. Durch die Covid-19-Krise sitzt der Kontinent auf einem ähnlichen Pulverfass.

„Während [der islamische Staat] seine Mitglieder angewiesen hat, sich von Europa fernzuhalten und sich ständig die Hände zu waschen, in der Hoffnung, sich nicht mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken, diskutieren Rechtsextremisten darüber, wie dies ihr Moment sein könnte, aus dem, was sie als möglichen Zusammenbruch der Gesellschaft betrachten, Kapital zu schlagen“, bemerkte der Journalist Ben Makuch in einem Artikel von Vice.

‚Gold‘ für Rechtsextremisten

Während die Covid-19-Pandemie gewaltfreien rechten Gruppen und Einzelpersonen ein maßgeschneidertes Meme gegeben hat, um ihre bevorzugten Ziele – Juden, Muslime, Immigranten, Multikulturalismus, Liberale und internationale Institutionen – mit Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Coronavirus weiter zu verteufeln, bezeichnen neonazistische Gruppen das Virus als „jüdischen Trick“, der nur mit einer Wiederauferstehung der Nazi-Partei überwunden werden könne.

„Die Wahrscheinlichkeit von Gewalt wird zunehmen, je länger die Krise andauert“, sagte Levi West, Direktor für Terrorismusstudien an der Charles-Sturt-Universität in Canberra, gegenüber dem Sydney Morning Herald. „Lebensmittel sind die einzige Ware, für die es keinen Ersatz gibt. Wenn es kein Benzin gibt, geht man zu Fuß. Wenn es kein Licht gibt, benutzt man eine Kerze. Aber Nahrung verträgt keinen Mangel und zwingt einem ein verzweifeltes Bedürfnis auf.

West beobachtet auch, dass die meisten Arbeitsplätze, die bereits durch die Covid-19-Krise verloren gegangen sind, im Gastgewerbe, einschließlich Restaurants, Cafés und Bars, entstanden sind, also in Branchen, die typischerweise von denjenigen bedient werden, die leben und Scheck für Scheck bezahlen.

„Wenn diese Menschen nicht bald Geld auf ihre Bankkonten bekommen, und ich meine innerhalb von ein oder zwei Wochen, dann beginnt ihre Bereitschaft, mit der Zivilgesellschaft mitzuspielen, zu schrumpfen“, stellte West fest.

„Stellen Sie sich den Mann vor, der gerade seinen Job verloren hat: Er kann keine Arbeit bekommen und findet sich in einer Schlange von Menschen wieder, die er als ‚Migranten‘ wahrnimmt. Es braucht nicht viel, damit er denkt, dass ‚das System gegen Leute wie mich strukturiert ist … Das ist Gold für sie [rechtsextreme Gruppen]“.

Keine guten Ergebnisse

Wenn der Zustrom syrischer Flüchtlinge nach Europa im Jahr 2015 eine rechtspopulistische Gegenreaktion auslösen sollte, stellen Sie sich vor, was ausgelöst werden könnte, wenn Zehntausende oder Hunderttausende von Covid-19-infizierten Flüchtlingen in europäischen Städten auftauchen würden – eine reale Möglichkeit, wenn man bedenkt, dass Zehntausende vertriebener Männer, Frauen und Kinder in verwahrlosten Lagern in Griechenland zusammengepfercht sind, wo

„Neonazistische Akzelerationisten-Telegrammkanäle haben ihre Aufrufe zu Destabilisierung und Gewalt im Zusammenhang mit Covid-19 verstärkt“, sagte Joshua Fisher-Birch, ein Forscher des in den USA ansässigen Counter Extremism Project, gegenüber Al Jazeera. „Diese Kanäle behandeln die gegenwärtige Situation … als eine Gelegenheit, um zu versuchen, die Spannungen zu erhöhen und für Gewalt einzutreten“.

Wenn Europa dachte, es stünde einer Krise des rechten Terrorismus gegenüber, bevor Covid-19 zuschlug, dann wird es wahrscheinlich mit einer Krise viel größeren Ausmaßes und Reichweite zu tun haben, lange nachdem das Virus verschwunden ist. Übersetzt mit Deepl.com

CJ Werleman ist der Autor von „Amerika kreuzigen, Gott hasst dich“. Hate Him Back, Koran Neugierig, und ist der Gastgeber von Foreign Object. Folgen Sie ihm auf Twitter: @cjwerleman

