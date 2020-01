Wie das US-Imperium die Ideen der Linken gestohlen hat Von Joseph Massad    

Wie das US-Imperium die Ideen der Linken gestohlen hat

Die Bemühungen haben sich beschleunigt, die Bedeutungen der wichtigsten politischen Konzepte, die von der globalen Linken gegen die US-Macht verwendet werden, zu verändern.Eine Flagge weht am 30. Oktober vor dem US Capitol Building in Washington (AFP)Seit den 1980er Jahren und der Ausweitung der neoliberalen Ordnung unter dem ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan auf die Welt haben die USA ihre Bemühungen verdoppelt, die Bedeutungen der wichtigsten politischen Konzepte, die von der globalen Linken gegen die US-Macht verwendet werden, zu verändern.Das Ziel war die völlige Umgestaltung der politischen Weltkultur, die innerhalb der USA erfolgreich, aber weniger außerhalb der USA erreicht wurde. Während dieses Projekt seit Beginn des Kalten Krieges in den späten 1940er Jahren große Veränderungen innerhalb der USA bewirkt hat, hatte es außerhalb der von einer Gehirnwäsche betroffenen US-Bevölkerung (mit Ausnahme von Großbritannien, Deutschland und weniger Frankreich) nur marginale Auswirkungen.

In den 1980er und 1990er Jahren gaben einige nationalistische US-Experten zu, dass ihr Land durchaus imperialistisch sein mag, aber sie wendeten das Konzept weiterhin in erster Linie auf die Sowjetunion an, die Reagan, ebenso wie Noam Chomsky, als ein „Reich des Bösen“ zu bezeichnen pflegte.

Ein weiterer zentraler linker Begriff seit der Französischen Revolution ist „Demokratie“. Die USA und ihre nationalistischen Intellektuellen sprechen seit 1776 schamlos von den USA als einer Demokratie. Offenbar sind zwei Jahrhunderte kolonialer Diebstahl und physischer und kultureller Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern, ein Jahrhundert der Sklaverei, gefolgt von einem Jahrhundert rassistischer Apartheid und eineinhalb Jahrhunderte der Verweigerung des Frauenwahlrechts für diese Definition irrelevant.Entsteht eine neue Weltordnung, die an die Stelle der US-Hegemonie treten soll?Lesen Sie mehr „Während die USA in der Tat eine Master-Rasse und Master-Sex-Demokratie für diese Periode waren, ist dies nicht das, was das Wort „Demokratie“ für den Rest der Welt bedeutet, geschweige denn für den Rest des amerikanischen Volkes, das von der besagten „Demokratie“ ausgeschlossen ist.Es stimmt, dass man die USA zwischen 1965 und 2001 als eine mäßig repressive, rassische und geschlechtsspezifische „Demokratie“ beschreiben könnte – aber sie sind seitdem zu einer hoch repressiven, rassischen „Demokratie“ zurückgekehrt.

Dass der Diskurs der US-amerikanischen und europäischen Macht weiterhin weiße Europäer und Euro-Amerikaner, die zig Millionen Menschen auf der ganzen Welt ermordet und zig Millionen weitere versklavt und ihnen die barbarischsten Formen der Folter zugefügt haben, als „zivilisiert“ darstellt – und die versklavten und unterworfenen Bevölkerungen der Welt, die für die Befreiung kämpfen, als „barbarisch“ bezeichnet – ist Teil des laufenden US-Projekts.Verurteilung des RassismusIn der Tat wurden sogar Begriffe wie Rassismus – die wie der Imperialismus mit der westeuropäischen und amerikanischen politischen und wirtschaftlichen Macht verbunden waren – ihrer Bedeutung beraubt und universell angewendet. Wenn ein Nicht-Weißer eine vorurteilhafte Meinung gegenüber weißen Europäern und Amerikanern hat, wird er plötzlich als „rassistisch“ bezeichnet.Aber der Sinn des Rassismus der weißen Europäer und Amerikaner liegt nicht nur in den schrecklichen, weit verbreiteten, rassistischen Vorurteilen dieser Gesellschaften, sondern vielmehr darin, dass dieses Vorurteil immer schon in politischen und wirtschaftlichen Machtinstitutionen verankert war – Institutionen, die Menschen aufgrund von Rassenvorurteilen gleiche Rechte verweigern, einschließlich des Rechts auf Arbeit, Wohnung, Bildung, Gesundheitsversorgung und andere soziale Dienste, und die sie gesetzlich diskriminieren, sie polizeilicher Repression aussetzen usw.Aktivisten protestieren gegen die Verbreitung von Online-Rassismus in Kalifornien am 19. November (AFP)Aktivisten protestieren am 19. November gegen die Verbreitung von Online-Rassismus in Kalifornien (AFP)Kein nichtweißes Land oder Volk hat die Fähigkeit, weiße Menschen als Gruppe zu unterdrücken, selbst wenn sie Vorurteile gegen sie haben. Während es bei der Verurteilung des Rassismus immer hauptsächlich um die Institutionen der Macht ging, hat die neue imperiale und neoliberale Bedeutung des Rassismus ihn auf ein bloßes persönliches Vorurteil reduziert.

Tatsächlich begannen einige arabische, israelische und westliche Intellektuelle (u.a. Sadiq Jalal al-Azm, Fawwaz Traboulsi, Avishai Margalit und Ian Buruma) seit den 1980er Jahren von „Okzidentalismus“ als Umkehrung des „Orientalismus“ zu sprechen, als gäbe es ein einziges arabisches Land, das über mächtige, vom Hass auf den Westen durchdrungene Institutionen verfügt, die es dazu benutzt, alle Europäer zu unterdrücken, so wie der europäische Imperialismus den Orientalismus durch seine koloniale und imperiale Politik im kolonisierten Orient institutionalisiert hat.

Indem diese Intellektuellen den Okzidentalismus zu einem Indikator für Vorurteile gegenüber den Westlern machen, positionieren sie den Orientalismus nicht als etwas, das in den mächtigen imperialen Institutionen verankert ist, die Edward Said in seinem klassischen Buch analysiert hat, sondern einfach als bloßes individuelles oder sogar gruppenbezogenes Vorurteil, dessen Verhältnis zur Macht absolut irrelevant ist.

Agentur als Kollaborateure

Die zweite US-Strategie bestand darin, ehemals linke Konzepte, die zur Verurteilung der US-Politik verwendet wurden, gegen die Linke selbst zu transformieren, indem sie sich diese als offizielle US-Prinzipien aneigneten. Dazu gehören die Unterstützung der „Zivilgesellschaft“ und des politischen „Aktivismus“ in der Dritten Welt, die Unterstützung der „Agentur“ von rassischen Minderheiten und Frauen innerhalb und außerhalb der USA und die Bevorzugung von „Revolutionen“ und „legitimen“ Regierungen gegenüber der „ausländischen Besatzung“ – es sei denn, es sind die US-amerikanischen oder israelischen Militärs, die die Besatzung durchführen.

Seit den 1980er Jahren wurden Tausende von US- und europäisch finanzierten Nichtregierungsorganisationen, die den politischen Agenden ihrer Geldgeber unterworfen waren, in eine lokale „Zivilgesellschaft“ verwandelt und ihre hoch bezahlten Mitarbeiter als bloße „Aktivisten“ dargestellt.

Zusätzlich begann man von der „Agentur“ der Unterdrückten zu sprechen, um diejenigen zu verteidigen, die imperiale und rassistische Ideen gegen ihr eigenes Volk verfechten – und die die USA als Sprecher für sie aussuchen.

Die Infragestellung der neuen hegemonialen Bedeutungen öffnet den Fragesteller für alle möglichen Anschuldigungen, insbesondere durch die Social Media Wehrpflichtigen der neuen imperialen Kultur

So würde einerseits die Verurteilung des anti-arabischen und pro-imperialistischen Propagandisten Fouad Ajami darin bestehen, ihm seine Agentur zu verweigern, und der Angriff auf den schwarzen Richter des Obersten US-Gerichtshofs, Clarence Thomas, wegen seiner neoliberalen, rassistischen Ansichten und rechtlichen Entscheidungen würde darin bestehen, ihm seine Agentur zu verweigern, und so weiter.

Auf der anderen Seite sollte für viele Menschenrechts-NGOs in der Dritten Welt, die fälschlicherweise als „Aktivisten“ dargestellt werden, die Handlungsfähigkeit ausschließlich denen zugeschrieben werden, die behaupten, sich den lokalen Institutionen und der politischen Macht zu widersetzen und in ihren Bemühungen von westlichen NGOs unterstützt werden. Diejenigen, die mit den imperialen Institutionen und NGOs kollaborieren, der Komplizenschaft und Kollaboration mit dem Imperialismus zu beschuldigen, würde ebenfalls bedeuten, ihnen die Handlungsfähigkeit zu „verweigern“, während es in Wirklichkeit bedeutet, ihre Handlungsfähigkeit als Kollaborateure anzuerkennen.

Gleichzeitig wird die Handlungsfähigkeit derjenigen, die sich dem US-Imperialismus in ihren Ländern widersetzen, routinemäßig von den NGO-Aktivisten“ verleugnet, die sie als bloße Stellvertreter“ des angeblichen russischen, chinesischen oder iranischen Imperialismus“ abtun.

Der Diskurs der ‚Legitimität‘.