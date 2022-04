Ich bin besonders dankbar dafür, dass mein Freund Joseph Massad diesen aktuellen Artikel zu den schrecklichen Schandtaten der zionistischen Besatzungsarmee auf dem Haram-Al-Sharif und in der heiligen Al-Aqsa Moschee geschrieben hat. Wie kann ich als Mensch mit jüdischen Wurzeln den Beginn des heutigen Pessach Festes freuen und dieses feierlich mit den “geliebten handgemachten Matzeknödeln” begehen, wenn ich dieses verbrecherische Vorgehen auf diesem heiligen Boden sehe. Es trifft mich durch das Herz, die Leiden der Palästinenser durch jüdische Hand zu erleben. Diese züggellose Grausamkeit, diese verbrecherische Judaisierung auf Kosten eines besetzten Volkes. Danke lieber Joseph Massad für diesen besonderen Artikel, an einem besonderen Tag.

“Der Widerstand geht weiter”

Evelyn Hecht-Galinski

Bild: Die andauernden Versuche, muslimische heilige Stätten in Jerusalem, Hebron oder Nablus zu erobern, gehen weiter, ebenso wie der tapfere palästinensische Widerstand gegen sie

Ein Mitglied der israelischen Sicherheitskräfte attackiert Gläubige am Felsendom während der Zusammenstöße auf dem Gelände der Jerusalemer al-Aqsa-Moschee am 15. April 2022 (AFP)

Wie der Zionismus einen Religionskrieg um die Al-Aqsa-Moschee anheizt

Von Joseph Massad

15. April 2022



“Daraufhin erklärte die Hamas, dass sie solche Rituale nicht zulassen und “um jeden Preis” verhindern werde. Auch die Palästinensische Autonomiebehörde und die jordanische Regierung verurteilten die Pläne. Im vergangenen Februar war die Gruppe unter dem Vorwand, Muslime zu sein, in den al-Haram al-Sharif eingedrungen und hatte dort gebetet.Angesichts der Ankündigung der Tieropfer erließ der von Jordanien ernannte Direktor der Moschee einen Beschluss, der es den muslimischen Gläubigen verbot, bis zu den letzten zehn Tagen des Ramadan, d. h. bis nach dem Ende des jüdischen Pessachfestes, in der Moschee isoliert zu bleiben, was für muslimische Gläubige während des Ramadan üblich ist. Die israelisch-jüdische koloniale Fundamentalistengruppe “Die Rückkehr zum Berg”, die den Bau eines “dritten jüdischen Tempels” in al-Haram al-Sharif, dem drittheiligsten Ort des Islam, befürwortet und mit der rassistischen Kach-Gruppe in Verbindung steht, kündigte diese Woche an, dass sie plant, im Rahmen der jüdischen Pessach-Rituale am Freitag in al-Haram Tiere zu opfern.“Daraufhin erklärte die Hamas, dass sie solche Rituale nicht zulassen und “um jeden Preis” verhindern werde. Auch die Palästinensische Autonomiebehörde und die jordanische Regierung verurteilten die Pläne. Im vergangenen Februar war die Gruppe unter dem Vorwand, Muslime zu sein, in den al-Haram al-Sharif eingedrungen und hatte dort gebetet.Angesichts der Ankündigung der Tieropfer erließ der von Jordanien ernannte Direktor der Moschee einen Beschluss, der es den muslimischen Gläubigen verbot, bis zu den letzten zehn Tagen des Ramadan, d. h. bis nach dem Ende des jüdischen Pessachfestes, in der Moschee isoliert zu bleiben, was für muslimische Gläubige während des Ramadan üblich ist. Dennoch bestanden palästinensische Gläubige gestern Abend darauf, in der Moschee zu bleiben, um die jüdische Gruppe am Betreten von al-Haram zu hindern, und wurden heute Morgen von israelischen Sicherheitskräften angegriffen, wobei mehr als hundert Gläubige verletzt wurden.

Ein religiöses Verbot Nach der Eroberung Ostjerusalems durch die Israelis im Jahr 1967 beschloss Israels damaliger Verteidigungsminister Moshe Dayan, die Verwaltung des al-Haram al-Sharif, wie die Juden den Tempelberg nennen, weiterhin der palästinensischen, inzwischen jordanischen Waqf (religiöse Stiftung) zu überlassen, die ihn immer verwaltet hatte. Israels aschkenasische und sephardische Oberrabbiner haben zusammen mit Hunderten von anderen Rabbinern eine halachische Entscheidung erlassen, wonach es Juden verboten ist, das Gebiet zu betreten, geschweige denn dort zu beten, da dies aufgrund der “Unreinheit” aller Juden nach der Zerstörung des Zweiten Tempels einen Verstoß gegen das jüdische Religionsgesetz, die Halacha, darstellen würde. Selbst die fundamentalistischen Rabbiner, Schüler des Zeloten Rabbi Zvi Yehuda Kook, von denen viele nach 1967 religiöse Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem wurden, stimmten dem religiösen Verbot zu. Es waren zionistische Siedler und Eiferer, die begannen, Anspruch auf die Mauer zu erheben, was in den 1920er Jahren zu einer Reihe von gewalttätigen Auseinandersetzungen mit palästinensischen Muslimen führte. Dennoch vertraten einige der extremen nichtreligiösen zionistischen Gruppen, insbesondere diejenigen, die mit der vorstaatlichen Terrorgruppe Lehi in Verbindung standen, die Auffassung, dass die Rabbiner im Unrecht seien und dass Juden dort eine Synagoge bauen sollten. 1969 zündete ein australischer christlicher Fundamentalist die Al-Aqsa-Moschee an und wurde von den Israelis verhaftet, als geisteskrank bezeichnet und Jahre später deportiert. Es war jedoch Shlomo Goren, der Rabbiner der israelischen Armee, der 1973 Israels oberster aschkenasischer Rabbiner wurde und sich in dieser Angelegenheit stärker einbrachte. Goren argumentierte, dass Juden die Bereiche des alten Tempels, die am Ende der Zeit des Zweiten Tempels erweitert worden waren, besuchen und dort beten könnten und dass dies nicht gegen die Halacha verstoßen würde. Er argumentierte, dass es Beweise dafür gebe, dass Juden bis zum 16. Jahrhundert eine ständige Gebetsstätte auf dem “Berg” errichtet hätten, eine Behauptung, die von Historikern bestritten wird. In seinem Eifer, den Juden den Zugang zu den muslimischen Heiligtümern zu ermöglichen, behauptete Goren richtigerweise, dass die Klagemauer bis zum 17. Jahrhundert keine jüdische Gebetsstätte gewesen sei, und selbst dann noch aufgrund der osmanischen Beschränkungen für jüdische Gottesdienste an anderen Stellen im Gebiet des al-Haram al-Sharif.

Zugang zu muslimischen Heiligtümern1994 schrieb Goren an Premierminister Yitzhak Rabin, dass “wir keine Rechte an der Klagemauer beanspruchen können” und dass es Juden erlaubt sein sollte, im gesamten Gebiet des “Tempelbergs” zu beten. In den 1980er Jahren begannen Israels Oberrabbiner, die Idee teilweise akzeptabel zu finden, und sowohl die sephardischen als auch die aschkenasischen Oberrabbiner schlugen vor, eine Synagoge in der südöstlichen Ecke des Geländes, hinter der al-Aqsa-Moschee, also außerhalb des al-Haram-Bereichs, zu bauen, wobei der sephardische Rabbiner darauf bestand, dass die Synagoge höher als die Moschee sein sollte. Die Buraq-Mauer selbst oder das, was im Englischen als “Westmauer” bekannt ist, geschweige denn al-Haram al-Sharif, hatte vor dem Aufkommen des Zionismus nie eine zentrale religiöse Bedeutung als Gebetsstätte für die Juden gehabt.

Während es den palästinensischen Juden während der osmanischen Zeit erlaubt war, dort zu beten, waren es zionistische Siedler und Eiferer, die begannen, Anspruch auf die Mauer zu erheben, was in den 1920er Jahren zu einer Reihe von gewalttätigen Auseinandersetzungen mit palästinensischen Muslimen führte, die 1929 in der von den Palästinensern als “Buraq-Aufstand” bezeichneten Gewalttat gipfelten, bei der mehr als 200 Juden und Palästinenser getötet wurden. 1986 erließen 70 von Goren einberufene Rabbiner eine neue Verfügung, die es Juden erlaubte, “den Tempelberg in den meisten Bereichen zu betreten und dort zu beten”, und dass dort tatsächlich eine Synagoge gebaut werden könne. 1990 wies der Lubawitscher-Rabbiner Menachem Schneersohn seine Anhänger an, Feiern in al-Haram abzuhalten, während in der Zwischenzeit die 1967 gegründeten jüdischen “Tempelberg-Gläubigen” unter der Führung eines Gershon Salomon planten, den Grundstein für den Bau des “Dritten Tempels” auf dem Gelände von al-Haram al-Sharif zu legen. Salomon ist ein israelisch-jüdischer Nationalist und war zu dieser Zeit nicht religiös, obwohl er es Mitte der 1990er Jahre geworden zu sein scheint, wie die zunehmende religiös-nationalistische Literatur seiner Bewegung und ihre Verbindungen und finanziellen Beziehungen zu christlichen fundamentalistischen Gruppen zeigen. Palästinenser demonstrierten gegen die Pläne der Tempelberg-Gläubigen. Am 8. Oktober töteten israelische Streitkräfte mehr als 20 palästinensische Demonstranten und verletzten mehr als 150. Dies führte zu zwei UN-Resolutionen, in denen die israelische Regierung die Anwendung von Gewalt und die Weigerung des UN-Generalsekretärs, den al-Haram al-Sharif zu besuchen, verurteilt wurden. Es genügt zu sagen, dass das Massaker und der darauf folgende internationale Aufruhr die Pläne von Rabbi Schneersohn zunichte gemacht haben.

Der Osloer FaktorEine noch radikalere zionistische Gruppe, die ein angebliches jüdisches “Recht” beansprucht, al-Haram al-Sharif zu besetzen und dort zu beten, ist die Hai Ve-Kayam-Bewegung unter der Führung von Yehuda Etzion, dessen Vater Mitglied der terroristischen Lehi-Gruppe war. Etzion verbrachte sieben Jahre in israelischen Gefängnissen, weil er in den 1980er Jahren Mitglied einer jüdischen Terrorgruppe war, die versuchte, den Felsendom zu sprengen. Etzion und seine Gruppe bestanden darauf, in al-Haram zu beten, was die israelische Polizei dazu zwang, sie zu entfernen, was in der kolonialen jüdischen Gesellschaft Israels, ob religiös oder säkular, zu mehr Unterstützung für die Bewegung führte. Andere Gruppen, die ähnliche Forderungen stellen, sind unter anderem “Yemin Israel”, “Kach” und “Kahane Hai”, das “Temple Institute”, die “Bewegung zur Errichtung des Tempels” und “Ateret Kohanim”. Viele dieser Gruppen wurden nach den Osloer Verträgen mobilisiert, weil sie befürchteten, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Autorität über al-Haram erhalten könnte, und vor allem nach den israelisch-jordanischen Friedensverträgen von 1994, in denen Israel die “besondere Rolle” Jordaniens “in Bezug auf die muslimischen Heiligtümer in Jerusalem” respektiert.

Muslimische Frauen beten während des ersten Freitagsgebets des Ramadan in der al-Aqsa-Moschee (Reuters) Im Februar 1997 erließ das Komitee der Jescha-Rabbiner, ein zentraler Bestandteil der zionistischen religiös-nationalistischen Kolonial- und Siedlerbewegung, eine Entscheidung, die es Rabbinern, die glauben, dass Juden im Haram beten sollten, erlaubt, dies zu tun. In der Zwischenzeit begannen viele israelische Richter am Obersten Gerichtshof und Politiker, die Regierung und das Oberrabbinat aufzufordern, das Verbot des jüdischen Gebets in al-Haram aufzuheben. Diese Bemühungen gipfelten in einem Besuch des Vorsitzenden der Likud-Partei, Ariel Sharon, in al-Haram al-Sharif im September 2000 in Begleitung der israelischen Bereitschaftspolizei. Es kam zu palästinensischen Protesten, bei denen vier Palästinenser getötet und Dutzende erschossen und verletzt wurden. Scharons Besuch löste den zweiten Palästinenseraufstand, die Intifada, aus. In der folgenden Woche tötete Israel 70 Palästinenser. Fünf Monate später wurde Scharon zum israelischen Premierminister gewählt.

Der Widerstand geht weiterVor 2003 begann die israelische Regierung damit, jeweils nur drei religiösen Juden den Besuch von al-Haram zu gestatten. Seitdem hat sie diese Zahl stetig auf mehr als 50 erhöht, und zwar ohne die Zustimmung der islamischen Waqf-Behörde. Nach rassistischen Äußerungen über Palästinenser stattete Israels Minister für innere Sicherheit, Yitzhak Aharonvitch von der rechtsgerichteten Partei Yisrael Beitenu, al-Haram 2009 einen weiteren Besuch ab. Weitere zionistisch-jüdische Provokationen und Schändungen gingen weiter. Im September 2015 hinderte die israelische Regierung Palästinenser daran, al-Haram zu betreten, um Juden den Weg zum Gebet zu ebnen. Daraufhin kam es zu einem palästinensischen Aufstand, bei dem die israelische Polizei zahlreiche Palästinenser erschoss. Während die israelische Regierung Mitgliedern der Knesset nach dem Aufstand den Besuch von al-Haram untersagte, hob Benjamin Netanjahu das Verbot 2018 wieder auf.