Wie die USA und Großbritannien den Friedensschluss in der Ukraine verhinderten

Von Lee Camp / Behind the Headlines

14. September 2022

Lee Camp beweist, dass die NATO und die USA wollen, dass ihr Stellvertreterkrieg in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer geführt wird. Ein neuer Bericht zeigt, dass Russland und die Ukraine im April ein Friedensabkommen ausgehandelt hatten. Wie Camp erklärt, war die NATO jedoch nicht zum Frieden bereit und griff ein, um ihn zu verhindern. Jetzt, nach Monaten des zermürbenden Konflikts, haben die ukrainischen Streitkräfte katastrophale Verluste erlitten, und ihre Freunde in der NATO drängen sie, Schlimmeres zu verhindern.

Lee Camp ist der Gastgeber der erfolgreichen Comedy-Nachrichtensendung “Redacted Tonight”. Sein neues Buch “Bullet Points and Punch Lines” ist unter LeeCampBook.com erhältlich und sein Stand-up-Comedy-Special kann unter LeeCampAmerican.com kostenlos gestreamt werden.

Aus einem neuen Bericht geht hervor, dass Russland und die Ukraine bereits im April ein Friedensabkommen ausgehandelt hatten, das jedoch durch die Intervention der USA und Großbritanniens verhindert wurde. Russland und die Ukraine wollten den Krieg also schon vor vier Monaten beenden. Sie wollten das Grauen und den Tod beenden, die das ukrainische Volk traumatisieren, aber die NATO weigerte sich, weil sie ihren Stellvertreterkrieg fortsetzen wollte.

Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken.

Vergessen wir die Tatsache, dass die USA und die NATO den Krieg in der Ukraine mit verursacht haben, indem sie ihr Versprechen an Russland gebrochen haben, die NATO nicht zu erweitern.

Vergessen wir, dass die USA den Staatsstreich in der Ukraine 2014 verübt haben.

Vergessen wir die Tatsache, dass viele hochrangige US-Beamte, darunter der ehemalige CIA-Chef Leon Panetta, zugegeben haben, dass dies ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA, der NATO und Russland ist.

Vergessen wir die Tatsache, dass Biden und der Kongress Dutzende von Milliarden Dollar an Waffen und Hilfe an eine Armee geschickt haben, die zumindest teilweise aus Nazis besteht, die nicht besonders gut verbergen, dass sie Nazis sind.

Und vergessen wir nicht die Tatsache, dass selbst die US-Propaganda-Mundstücke CBS und CNN zugegeben haben, dass nur etwa 30 % der Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar an die Front in der Ukraine gelangt sind. Der Rest wurde gestohlen und auf dem Schwarzmarkt an Terroristen und Leute verkauft, die Granatwerfer gerne als Untersetzer benutzen.

Vergessen wir die Tatsache, dass die US-Regierung zugegeben hat, dass sie über die Vorgänge in der Ukraine lügt, weil sie sagt, dass dies in einem Informationskrieg gerechtfertigt sei.

Vergessen wir die Tatsache, dass ein von den USA finanzierter Ausschuss in der ukrainischen Regierung jeden, der die Wahrheit über den Krieg berichtet, als “Informationsterrorist” bezeichnet hat, der wegen Kriegsverbrechen verfolgt werden sollte. Dazu gehören der US-Kongressabgeordnete Rand Paul und der Pink-Floyd-Frontmann Roger Waters.

Vergessen wir die Tatsache, dass die Sanktionen gegen Russland nach hinten losgegangen sind und das Leben der Durchschnittsamerikaner zerstören.

Vergessen wir, dass Dokumente bereits enthüllt haben, dass die USA und der Westen seit Jahren planen, die Ukraine auszuplündern.

Vergessen wir das alles – und das ist eine Menge Vergessen. Das ist Joe Biden an seiner schlimmsten Tage.

Selbst mit all dem Vergessen. Selbst wenn Sie immer noch Ihre ukrainische Fahne schwenken und sich weigern, die Fakten, die ich gerade aufgezählt habe, zur Kenntnis zu nehmen, würde es Sie interessieren, dass ein neuer Bericht zeigt, dass die USA und ihre Verbündeten tatsächlich ein Friedensabkommen zerrissen haben, um es zu verhindern, und zwar schon im April?

Das ist richtig. Damals, im April, hatten sich Russland und die Ukraine vorläufig auf ein Friedensabkommen geeinigt. Ein Abkommen, das all das sinnlose Töten hätte beenden können.

David DeCamp berichtet: “Russische und ukrainische Beamte einigten sich im April 2022 bei Verhandlungen vorläufig auf ein mögliches Friedensabkommen, heißt es in einem Artikel von Foreign Affairs. … Die Bedingungen dieses Abkommens hätten darin bestanden, dass sich Russland auf die Positionen zurückzieht, die es vor dem Beginn der Invasion am 24. Februar innehatte. Im Gegenzug würde die Ukraine ‘versprechen, keine NATO-Mitgliedschaft anzustreben und stattdessen Sicherheitsgarantien von einer Reihe von Ländern zu erhalten’.”

Das klingt unglaublich. Es klingt so, als hätte es unendlich viel Leid beenden können.

Sehen Sie sich den vollständigen Bericht im Video oben an.

