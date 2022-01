Wie ein Krieg mit Russland aussehen würde

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

10. Januar 2022 Wendy Sherman glaubt, dass ihr Ziel bei den am Montag beginnenden Gesprächen mit russischen Vertretern darin besteht, sie über die Kosten der Hybris zu belehren. Stattdessen will sie die USA, die NATO und Europa in den Ruin führen, warnt Scott Ritter.

Wenn jemals eine kritische diplomatische Verhandlung von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, dann sind es die Gespräche zwischen den USA und Russland über die Ukraine und die russischen Sicherheitsgarantien.

Die beiden Seiten können sich nicht einmal auf eine Tagesordnung einigen.

Aus russischer Sicht ist die Lage klar: “Die russische Seite ist mit einer klaren Position hierher [nach Genf] gekommen, die eine Reihe von Elementen enthält, die meiner Meinung nach verständlich sind und so klar formuliert wurden – auch auf hoher Ebene -, dass ein Abweichen von unseren Ansätzen einfach nicht möglich ist”, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow der Presse nach einem Abendessen vor dem Treffen am Sonntag auf Einladung der stellvertretenden US-Außenministerin Wendy Sherman, die die US-Delegation leitet.

Rjabkow bezog sich dabei auf die Forderungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin an US-Präsident Joe Biden von Anfang Dezember in Bezug auf russische Sicherheitsgarantien, die dann von Moskau in Form von zwei Vertragsentwürfen detailliert dargelegt wurden, einem russisch-amerikanischen Sicherheitsvertrag und einem Sicherheitsabkommen zwischen Russland und der NATO.

Letzteres würde der Ukraine den Beitritt zur NATO verwehren und jede Osterweiterung des transatlantischen Militärbündnisses ausschließen. Rjabkow wies damals lapidar darauf hin, dass die USA sofort damit beginnen sollten, sich mit den vorgeschlagenen Entwürfen zu befassen, um bei einem Treffen der beiden Seiten eine endgültige Lösung zu finden. Nun, da das Treffen am Montag beginnt, sieht es nicht so aus, als hätten die USA etwas dergleichen getan.

“Die Gespräche werden schwierig sein”, sagte Rjabkow nach dem Treffen beim Abendessen gegenüber Reportern. “Sie können nicht einfach sein. Sie werden geschäftsmäßig sein. Ich denke, wir werden morgen nicht unsere Zeit verschwenden”. Auf die Frage, ob Russland zu einem Kompromiss bereit sei, antwortete Rjabkow lapidar: “Die Amerikaner sollten sich auf einen Kompromiss vorbereiten.”

Alles, was die USA zu tun bereit sind, ist offenbar, Russland an so genannte “ernste Konsequenzen” zu erinnern, falls Russland in die Ukraine einmarschieren sollte, was die USA und die NATO angesichts des Umfangs und des Ausmaßes der jüngsten russischen Militärübungen in der Region, an denen Zehntausende von Soldaten beteiligt sind, befürchten. Diese Drohung hat Biden Putin bei mehreren Gelegenheiten ausgesprochen, unter anderem in einem Telefonat, das Putin letzte Woche initiiert hatte, um die anstehenden Gespräche vorzubereiten.

Doch am Vorabend des Treffens zwischen Rjabkow und Sherman wiederholte US-Außenminister Tony Blinken lediglich diese Drohungen und erklärte, dass Russland im Falle einer Invasion in der Ukraine “massive Konsequenzen” zu gewärtigen hätte.

“Es ist klar, dass wir ihm zwei Wege nach vorne angeboten haben”, sagte Blinken in Bezug auf Putin. “Der eine Weg führt über Diplomatie und Dialog, der andere über Abschreckung und massive Konsequenzen für Russland, wenn es seine Aggression gegen die Ukraine wieder aufnimmt. Und wir werden in dieser Woche testen, welchen Weg Präsident Putin einschlagen will.”