How a Private Israeli Intelligence Firm Spied on Pro-Palestinian Activists in the U.S. Hatem Bazian, a veteran pro-Palestinian activist in his fifties, lives with his family on a quiet street in North Berkeley, near the campus of the University of California, where he lectures. Early on the morning of May 10, 2017, as Bazian was about to drive his teen-age daughter to school, he noticed fliers on the windshields of cars parked on his block.

Wie ein privates israelisches Geheimdienstunternehmen pro-palästinensische Aktivisten in den USA ausspionierte.

Von Adam Entous The New Yorker

28. Februar 2019

Hatem Bazian, der Vorsitzende der amerikanischen Muslime für Palästina.

Foto von Mike Segar / Reuters

Hatem Bazian, ein erfahrener pro-palästinensischer Aktivist in den fünfziger Jahren, lebt mit seiner Familie in einer ruhigen Straße in North Berkeley, nahe dem Campus der University of California, wo er unterrichtet. Am frühen Morgen des 10. Mai 2017, als Bazian seine Tochter im Teenageralter zur Schule fahren wollte, bemerkte er Flyer auf den Windschutzscheiben von Autos, die auf seinem Block standen. Zuerst nahm Bazian an, dass es sich um Werbung für einen neuen Film oder ein neues Restaurant handelte. Als er sich den Flyer genauer ansah, der auf seiner BMW Limousine zurückgelassen worden war, wurde ihm klar, dass er ein Foto seines Gesichts enthielt, unter einem Slogan mit der Aufschrift „He supports terror“. Bazian faltete den Flyer schnell hoch, damit seine Tochter ihn nicht sehen konnte.

Geboren in Jordanien als Sohn eines Vaters aus der Stadt Nablus im Westjordanland und einer Mutter aus Jerusalem, ist Bazian seit langem ein unverblümter Verfechter der palästinensischen Sache. Seit Jahrzehnten kritisieren überzeugte Anhänger Israels den Aktivismus des Bazian. Der Vorfall mit den Flugblättern war jedoch besonders beunruhigend, sagte er mir. Er mietete sein Haus und veröffentlichte die Adresse nicht. Seine Gegner, dachte er, müssen ihm folgen. Später an diesem Tag berichtete Bazian, der sich selbst als Befürworter eines gewaltfreien Protestes bezeichnet, was mit der Polizei von Berkeley passiert ist. Er sagte, dass Offiziere ihm sagten, dass sie nichts gegen die Schikanen tun könnten.

Obwohl unklar ist, wer die Flyer verlassen hat, zeigen interne Dokumente einer privaten israelischen Geheimdienstfirma namens Psy-Group, dass zum Zeitpunkt des Vorfalls das Unternehmen und möglicherweise andere Privatdetektive wegen seiner Führungsrolle bei der Förderung der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung, bekannt als B.D.S. Unterstützer von B.D.S., Bazian ins Visier genommen haben. Sie fordern Unternehmen, Universitäten und lokale Regierungen auf, Israel wirtschaftliche, akademische und kulturelle Boykotte aufzuerlegen, um gegen die Behandlung der Palästinenser zu protestieren. Gegner sagen, dass die B.D.S. Bewegung darauf abzielt, Israel zu delegitimieren und seine Wirtschaft zu behindern. Auf ihrer Website erklärt die Bewegung, dass sie sich nicht für oder gegen eine Resolution ausspricht, in der Israel weiterhin existiert.

Die Intelligenz- und Einflussoperationen der Psy-Group, zu denen auch ein gescheiterter Versuch im Sommer 2017 gehörte, eine Kommunalwahl in Zentralkalifornien abzuhalten, wurden in einer New Yorker Untersuchung detailliert dargestellt, die ich Anfang dieses Monats mitgeschrieben habe. Vor der Geschäftsaufgabe war die Psy-Group im vergangenen Jahr Teil einer neuen Welle von privaten Nachrichtendiensten, die sich aus den Reihen der israelischen Geheimdienste rekrutierten und sich als „private Mossads“ bezeichneten. Die Psy-Group hob sich zunächst von ihren Konkurrenten ab, weil sie nicht nur Informationen sammelte, sondern ihre Mitarbeiter auch falsche Identitäten oder Avatare benutzten, um heimlich Botschaften zu verbreiten, um zu beeinflussen, was die Menschen glaubten und wie sie sich verhielten. Im Jahr 2016 führte die Psy-Group Gespräche mit der Trump-Kampagne und anderen über die Durchführung verdeckter „Einfluss“-Operationen zum Nutzen des Kandidaten. Royi Burstien, Gründer und Geschäftsführer der Psy-Group, ein erfahrener israelischer Geheimdienstmitarbeiter, der die Firma 2014 gründete, sagte mir, dass seine Gespräche mit der Trump-Kampagne zu nichts führten. Die Haltung des Unternehmens zog jedoch die Aufmerksamkeit von Robert Müller, dem Sonderberater, auf sich, der die Einmischung in das Präsidentschaftsrennen 2016 untersucht hat.

Die Aktivitäten der Psy-Group gegen B.D.S.-Aktivisten auf dem Campus des U.S. College begannen im Februar 2016, so interne Dokumente, die die Kampagne beschreiben. Das Unternehmen sammelte in New York Geld von jüdisch-amerikanischen Spendern und pro-israelischen Gruppen und versicherte ihnen, dass ihre Identitäten geheim gehalten würden. Die Psy-Group erzählte ihnen, dass es ihr Ziel sei, es so aussehen zu lassen, als ob die Spender in keiner Weise beteiligt wären.

Die Kampagne mit dem Codenamen Project Butterfly richtete sich zunächst an B.D.S.-Aktivisten auf dem College-Campus in „einem einzigen US-Bundesstaat“, von dem mir ehemalige Mitarbeiter der Psy-Group erzählt haben, dass es sich um New York handelte. Das Unternehmen sagte, dass seine Mitarbeiter Listen von Einzelpersonen und Organisationen aufstellen, um sie zu erreichen. Die Mitarbeiter sammelten dann abweichende Informationen über sie aus Social Media und dem „tiefen“ Web, Bereichen des Internets, die nicht von Suchmaschinen wie Google indiziert werden. In einigen Fällen führten die Mitarbeiter der Psy-Group vor Ort verdeckte menschliche Intelligenz oder HUMINT, Operationen gegen ihre Ziele durch. Israelische Geheimdienstler bestehen darauf, dass sie die Amerikaner nicht ausspionieren, eine Behauptung, die von ihren US-Pendants bestritten wird. Israelische Beamte sagten jedoch, dass dieses Verbot nicht für private Unternehmen wie die Psy-Gruppe gilt, die entlassene Soldaten der Israelischen Verteidigungskräfte und ehemalige Mitglieder von Elite-Geheimdiensten und nicht aktive Mitglieder bei Operationen, die auf Amerikaner abzielen, verwenden.

Ein Dokument der Psy-Group aus dem Jahr 2017 beschreibt eine Kampagne zur Untersuchung von Anhängern der pro-palästinensischen Bewegung Boykott, Veräußerung, Sanktionen.

Nachdem Amidror sich den Bemühungen angeschlossen hatte, rekrutierte die Psy-Group Ram Ben-Barak, der Ende 2011 als stellvertretender Direktor von Mossad zurücktrat, um als bezahlter strategischer Berater für das Projekt Butterfly zu helfen. Er arbeitete einen Tag pro Woche in den Büros der Psy-Group in der Nähe von Tel Aviv. Ben-Barak sagte, er glaube, dass Anhänger Israels keine andere Wahl hätten, als den B.D.S.-Kräften in den Vereinigten Staaten zu begegnen. „Du musst es tun“, sagte er mir. „Sie kämpfen gegen uns, also müssen wir gegen sie kämpfen.“

Im Jahr 2017 plante die Psy-Group, das Project Butterfly auf bis zu zehn College-Campus und andere „Orte“ auszuweiten, so die Dokumente. Darüber hinaus sagte das Unternehmen, dass sich seine Mitarbeiter auf fünfzehn bis zwanzig „nationale Einzelziele“ konzentrieren würden. Den Spendern wurde gesagt, dass die Psy-Group „Anti-Israel-Hubs“ im ganzen Land kartiert und „fünf Schnellreaktionsoperationen landesweit durchgeführt“ habe, ohne zu erklären, was diese Operationen mit sich brachten und auf wen sie abzielten.

Die Namen der Ziele der Psy-Group wurden in der Zusammenfassung des Projekts Butterfly vom Mai 2017, die als „vertraulich“ gekennzeichnet war, nicht aufgeführt. Aber einige Tage nach dem Vorfall außerhalb von Bazians Haus lieferte Burstien, Gründer und C.E.O. der Psy-Group, einen Bericht an Forscher in einem Washingtoner Think Tank namens Foundation for Defense of Democracies oder F.D.D., der die Namen einiger der B.D.S.-Aktivisten enthielt, auf die die israelische Firma gezielt oder geplant hatte. Laut dem Bericht der Psy-Group hatte das Unternehmen „Dossiers“ über Bazian und acht weitere Personen erstellt. Die Psy-Group teilte der Stiftung mit, dass Bazian „unsere volle Aufmerksamkeit erhalten hat“, und dass sein Dossier „Strafregister“ und andere Dokumente enthielt, die „über die HUMINT-Fähigkeiten erhalten wurden“, wobei die Abkürzung für Human-Intelligence-Sammlung verwendet wurde. (Als er nach dem Bericht gefragt wurde, sagte Bazian, er sei sich nicht sicher, auf was sich die Psy-Group mit „Strafregistern“ bezog. Er sagte, dass er im Laufe der Jahre gelegentlich Strafzettel erhalten habe und 1991 in San Francisco verhaftet wurde, weil er bei der Organisation eines Studentenprotestes geholfen habe.)

Ein Bericht der Psy-Group nennt einige der Aktivisten, die von der Firma ins Visier genommen wurden.

Die F.D.D. und die Psy-Group schienen ein besonderes Interesse an der Rolle einer Pro-B.D.S.-Organisation zu teilen, die Bazian gegründet hatte, amerikanische Muslime für Palästina oder A.M.P. Bei einer Kongressanhörung im Jahr 2016 behauptete der Vizepräsident für Forschung, Jonathan Schanzer, dass Bazian und andere, die für oder im Namen von A.M.P. arbeiten, Verbindungen zu Organisationen hätten, von denen Schanzer sagte, dass sie beschuldigt wurden, Hamas Geld zur Verfügung gestellt zu haben. (Bazian sagte, dass die Anschuldigungen der Stiftung Teil einer „Hetzkampagne waren, die versucht, jeden zu diskreditieren, der sich mit Palästina beschäftigt“. Er fügte hinzu: „Ich habe keinerlei Verbindungen zu einer palästinensischen Gruppe, Fraktion oder Organisation innerhalb des besetzten Palästina.“)

Die Psy-Group teilte der Stiftung mit, dass sie beabsichtige, „Organisationen und Unternehmen“ zu untersuchen, die die Konferenzen von A.M.P. unterstützen, und wählte einen in Wisconsin ansässigen palästinensischen Aktivisten namens Salah Sarsour, der seit 2015 für die Organisation der Konferenzen verantwortlich ist, als geplantes Ziel aus. Die Psy-Group behauptete, Sarsour habe „mit der Hamas zu tun“. (Sarsour sagte, dass er keine Beziehung zur Gruppe hatte.) Sarsour, der 1993 aus dem Westjordanland in die USA zog, erzählte mir von zwei Vorfällen seit dem Sommer 2017, die ihn verdächtig machten, dass Leute ihn ausspionierten – obwohl er bestätigte, dass er keine harten Beweise hatte.

Ein F.D.D.D. Beamter bestätigte, dass sich die Denkfabrik mit der Psy-Group traf, aber sie sagte, dass die Stiftung „am Ende nicht mit ihnen zusammenarbeitet, und ihre Forschung wenig dazu beigetragen hat, unsere eigene voranzubringen“. Die Psy-Group ging im Februar 2018 aus dem Geschäft, als die F.B.I.-Agenten begannen, ihre Arbeit zu untersuchen. Andere Counter-B.D.S. Organisationen sind weiterhin gegen Aktivisten vorgegangen. Bazians Seite auf CanaryMission.org wirft ihm vor, „klassischen Antisemitismus“ zu verbreiten, und zeigt mehrere Videos, darunter ein Video mit dem Titel „The Most Dangerous Professor in America?“. „Ich bin besorgt und ziehe eine Bilanz der Einschüchterungstaktiken“, sagte Bazian zu mir. „Aber ich lasse mich nicht abschrecken.“ Übersetzt mit Deepl.com

