How Europe sustains Israel Many people object when first learning that Israel participates in the Eurovision Song Contest. Why is such an obscenely violent and racist human rights-abusing regime allowed to participate in an international competition like that? And Israel isn’t even in Europe, it’s in Asia. Of course, I agree with the first point.

Bild: People hold placards during a protest against the Eurovision Contest demanding the removal of Israel’s blockade on Gaza in Tel Aviv on 14 May 2019 [Faiz Abu Rmeleh/Anadolu Agency]



Wie Europa Israel stützt

Von Asa Winstanley

3. Juli 2021

Viele Menschen protestieren, wenn sie zum ersten Mal erfahren, dass Israel am Eurovision Song Contest teilnimmt.

Warum darf ein so obszön gewalttätiges und rassistisches, menschenrechtsverletzendes Regime an einem solchen internationalen Wettbewerb teilnehmen? Und Israel liegt nicht einmal in Europa, sondern in Asien.

Natürlich stimme ich mit dem ersten Punkt überein. Israel sollte auf jeden Fall boykottiert und von solchen Wettbewerben ausgeschlossen werden, bis es seine Verbrechen gegen die Palästinenser und seine Besetzung von syrischem und libanesischem Land beendet.

Technisch gesehen ist auch der zweite Punkt richtig. Aber die Realität ist, dass Israel im Grunde genommen eine europäische Siedlerkolonie im Herzen der arabischen Welt ist. Auch Australien nimmt am Eurovision Song Contest teil – eine weitere weiße, europäische Siedlerkolonie, die geographisch noch weiter von Europa entfernt ist als Israel.

Der Gründer des Zionismus, Theodor Herzl, war in diesem Punkt ziemlich eindeutig: Der zionistische Staat in Palästina würde ein europäisches Kolonialphänomen sein. Zu dieser Zeit war Palästina unter der Kontrolle des Osmanischen Reiches. In Der Judenstaat schrieb Herzl: “Wenn Seine Majestät der Sultan uns Palästina geben würde … sollten wir dort einen Teil eines Walls von Europa gegen Asien bilden, einen Vorposten der Zivilisation im Gegensatz zur Barbarei.”

Diese angebliche asiatische “Barbarei”, gegen die der europäische Zionismus gegründet wurde, wurde in Herzls kurzem Büchlein nicht erklärt. Aber es gibt einen Hinweis später im selben Absatz, in dem er andeutet, dass er das (europäische) Christentum für eine überlegene Religion hält gegenüber derjenigen der Mehrheit der Menschen, die tatsächlich in Palästina lebten (und leben): Dem Islam. Über den zukünftigen jüdischen Staat in Palästina schreibt er: “Die Heiligtümer des Christentums würden geschützt werden, indem man ihnen einen extraterritorialen Status zuweist, wie er dem Völkerrecht bekannt ist. Wir sollten eine Ehrenwache um diese Heiligtümer bilden und für die Erfüllung dieser Pflicht mit unserer Existenz einstehen.”

Solche veralteten kolonialen und rassistischen Begriffe sind es auch heute noch, mit denen sich Israel definiert: ein Vorposten der “Zivilisation” unter den “barbarischen” Arabern im Nahen Osten. Israel ist ein europäisches Gebilde, denn der Siedlerkolonialismus ist ein europäisches Phänomen.

Ironischerweise ist natürlich das Judentum in seinen Ursprüngen keine europäische, sondern eine asiatische Religion, so wie auch das Christentum in Palästina gegründet wurde. Herzl begriff das Judentum als europäisch, weil die Juden in Europa meist europäische Juden sind. Sie stammen von Konvertiten zum Judentum ab.

Heute kommen die meisten zionistischen Fanatiker, die sich im besetzten Palästina unter Israels rassistischen Gesetzen niederlassen, immer noch aus Europa oder den USA (die natürlich eine weitere europäische Siedlerkolonie sind).

Weit erfolgreicher als Herzls gescheiterter Appell an den osmanischen Sultan, Palästina dem zionistischen Siedlerkolonialismus zu überlassen, war sein Appell an den britischen Imperialismus.

Meinung: “Tod den Juden” hätte einen internationalen Skandal verursacht, doch Israels Aufwiegelung bekommt einen Freipass

Er schrieb an den berüchtigten britischen Imperialisten Cecil Rhodes, kurz nachdem dieser das Land des Shona-Volkes in Afrika kolonisiert hatte, indem er das Land stahl und es nach sich selbst in Rhodesien umbenannte. Der spätere Staat Rhodesien sollte sich als das wohl schlimmste und grausamste der von Europa in Afrika errichteten Apartheidregime erweisen, bis es 1979 befreit und in Simbabwe umbenannt wurde.

In seinem Brief an Rhodes drückte Herzl aus: “Sie sind eingeladen, dabei zu helfen, Geschichte zu machen. Es geht nicht um Afrika, sondern um ein Stück Kleinasien; nicht um Engländer, sondern um Juden… Wie komme ich also dazu, mich an Sie zu wenden, da diese Angelegenheit für Sie nicht in Frage kommt? Wie denn? Weil es etwas Koloniales ist. Sie, Herr Rhodes, sind ein visionärer Politiker oder ein praktischer Visionär… Ich möchte, dass Sie… dem zionistischen Plan den Stempel Ihrer Autorität aufdrücken.”

Obwohl Herzl es nicht mehr erlebte, wurde der Appell der Bewegung an den britischen Imperialismus 1917 erfüllt, als die britische Regierung ihre Absicht erklärte, das Land gegen den Willen der einheimischen Bevölkerung an die zionistische Bewegung zu übergeben. Dies wurde als die Balfour-Deklaration bekannt.

Herzl hatte in seiner Broschüre Der Judenstaat versprochen, dass das zionistische Gebilde: “In Kontakt mit ganz Europa bleiben, das unsere Existenz garantieren müsste.”

Mit der Balfour-Deklaration garantierte die führende europäische Kolonialmacht tatsächlich die Existenz der zionistischen Siedlerkolonie. Heute liegen die Dinge ein wenig anders – nur dass die USA den Mantel der führenden imperialen Macht in der Welt geerbt haben.

Aber Europa selbst spielt immer noch eine herausragende Rolle dabei, die Existenz des gewalttätigen rassistischen Siedlerkolonialregimes, das Palästina besetzt hält, zu garantieren.

Die Europäische Union übergibt zum Beispiel Millionen an wissenschaftlichen Forschungsgeldern, um die Profite israelischer Rüstungsfirmen zu steigern. Mein Kollege bei The Electronic Intifada David Cronin enthüllte diese Woche sogar, dass Gespräche über eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit mit Israels Atomindustrie geführt wurden.

Mit solch mächtigen Kräften, die sich gegen die Palästinenser verbünden, liegt es an den Völkern Europas, Kampagnen zu führen und zu kämpfen, um sicherzustellen, dass unsere Regierungen die Unterstützung unserer Staaten für die israelische Apartheid beenden. Übersetzt mit Deepl.com

