https://www.middleeastmonitor.com/20220120-how-israels-facebook-law-plans-to-control-all-palestinian-content-online/

Bild: In dieser Fotoillustration ist das Meta-Logo auf dem Bildschirm eines iPhones vor einem Facebook-Logo am 29. Oktober 2021 zu sehen [Chesnot/Getty Images]

Buchvorstellung von Ramzys Barouds neuestem Buch – Die letzte Erde: A Palestinian Story am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor] Wie Israels “Facebook-Gesetz” alle palästinensischen Online-Inhalte kontrollieren will

Von Ramzy Baroud

20. Januar 2022

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass sogar der frühere rechtsgerichtete israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einen Gesetzentwurf der Knesset (israelisches Parlament) abgelehnt hat, der der Regierung mehr Macht bei der Kontrolle und Unterdrückung von Online-Inhalten geben sollte. Das war im Jahr 2016, und der Gesetzentwurf wurde von Netanjahus Rivalen von der Likud-Partei, Gideon Sa’ar, eingebracht.

Einige Analysten argumentierten, Netanjahu habe befürchtet, dass ein Gesetz zur Unterdrückung der palästinensischen Online-Meinungsfreiheit von seinen Gegnern ausgenutzt werden könnte, um seine eigenen Äußerungen und Aufwiegelungen zu kontrollieren. Jetzt, da Netanjahu nicht mehr im Amt ist, ist das Gesetz wieder da, und mit ihm Sa’ar.

Gideon Sa’ar ist derzeit Israels Justizminister und stellvertretender Premierminister. Während sein Chef, Naftali Bennett, den Ausbau der Siedlungen vorantreibt und die ohnehin schon schreckliche Lage der Palästinenser vor Ort weiter verschlechtert, weitet Sa’ar die israelische militärische Besatzung der Palästinenser auf den digitalen Bereich aus. Das so genannte “Facebook-Gesetz” soll “israelischen Gerichten die Befugnis geben, die Entfernung von nutzergenerierten Inhalten auf Social-Media-Inhaltsplattformen zu verlangen, die als aufrührerisch oder als der “Sicherheit des Staates” oder der Sicherheit von Menschen oder der Sicherheit der Öffentlichkeit abträglich empfunden werden können.”

Laut einer Erklärung der Palestinian Digital Rights Coalition (PDRC) und des Palestinian Human Rights Organisations Council (PHROC) vom 30. Dezember hat sich die israelische Zensur palästinensischer Online-Inhalte seit 2016, als Sa’ar’s Gesetzentwurf erstmals eingebracht wurde, verschärft.

In ihrer Erklärung wiesen die beiden Organisationen auf die Tatsache hin, dass Israels sogenannte Cyber-Einheit im Jahr 2016 2.421 Anträge auf Löschung palästinensischer Inhalte an soziale Medienunternehmen gestellt hat. Diese Zahl ist seitdem exponentiell angestiegen, so dass allein die Cyber Unit die Entfernung von mehr als 20.000 palästinensischen Beiträgen beantragt hat. PDRC und PHROC sind der Meinung, dass die neue Gesetzgebung, die bereits am 27. Dezember vom Ministerausschuss für Gesetzgebung genehmigt wurde, “die Beziehung zwischen der Cyber-Einheit und den Social-Media-Unternehmen nur stärken würde”.

Leider ist diese Beziehung bereits sehr eng, zumindest mit Facebook, das routinemäßig palästinensische Inhalte zensiert und von Human Rights Watch und anderen Organisationen stark kritisiert wurde. Deborah Brown, die leitende Forscherin und Anwältin für digitale Rechte bei HRW, kam nach Prüfung der zahlreichen Vorwürfe der Facebook-Zensur zu dem Schluss, dass “Facebook Inhalte unterdrückt hat, die von Palästinensern und ihren Unterstützern gepostet wurden, die sich zu Menschenrechtsfragen in Israel und Palästina äußern.”

Die Beteiligung von Facebook an Israels Bemühungen, palästinensische Online-Stimmen zum Schweigen zu bringen, die Gerechtigkeit, Freiheit und ein Ende der Besatzung fordern, geht auf eine Vereinbarung zurück, die das Unternehmen im September 2016 mit Israel getroffen hatte. Damals gab die israelische Regierung bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit dem Social-Media-Riesen unterzeichnet hatte, “um gemeinsam zu bestimmen, wie man gegen Aufwiegelung im Social-Media-Netzwerk vorgehen kann.” Innerhalb weniger Tage wurden Berichten zufolge die Konten prominenter palästinensischer Journalisten und Aktivisten gelöscht.

Israels jüngstes “Facebook-Gesetz” bezieht sich nicht nur auf die Kontrolle von Inhalten auf Facebook-bezogenen Plattformen, einschließlich Instagram und anderen. Einem Leitartikel von Haaretz vom 29. Dezember zufolge sind die Auswirkungen dieses Gesetzes weitreichend, da es den Richtern der Bezirksgerichte im ganzen Land die Befugnis einräumt, Beiträge nicht nur von Facebook und anderen sozialen Medien zu entfernen, sondern “von jeder Website überhaupt”.

Es überrascht nicht, dass Israels Zensur palästinensischer Inhalte unter dem typischen Vorwand des Schutzes der “nationalen Sicherheit” Israels gerechtfertigt wird. Wir alle wissen, wie Israel diesen schwer fassbaren Begriff auslegt, so dass er alles umfasst, von einem Palästinenser, der fordert, dass Israel für seine Verbrechen in den besetzten Gebieten zur Rechenschaft gezogen wird, über einen anderen, der das Ende der israelischen Apartheid fordert, bis hin zu einem dritten, der ein Gedicht schreibt. Ein Beispiel dafür ist die erniedrigende Inhaftierung des palästinensischen Dichters Dareen Tatour. Der israelische Staatsbürger wurde 2015 per Gerichtsbeschluss ins Gefängnis geworfen, weil er ein kurzes Gedicht mit dem Titel “Resist, My People, Resist Them” geschrieben hatte.

Nach den bisherigen Erfahrungen zu urteilen, würde sich das “Facebook-Gesetz” zweifellos fast ausschließlich gegen Palästinenser richten. Nach den bisherigen Erfolgen Israels zu urteilen, würden außerdem viele digitale und soziale Medienunternehmen Israels Forderungen nach Zensur von Palästinensern überall nachkommen.

In seinem Bericht vom 11. Januar hat das Arab Centre for Social Media Advancement – 7Amleh – einige der Praktiken beschrieben, die Israel anwendet, um Palästinenser zu überwachen, zum Schweigen zu bringen und zu bespitzeln. Der Bericht von 7Amleh mit dem Titel “Hashtag Palästina 2021” befasst sich mit dem verstärkten Einsatz von Überwachungstechnologien, insbesondere im Zusammenhang mit einem vorgeschlagenen israelischen Gesetz, das den Einsatz von Kameras zur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ausweiten würde. Es ist erwähnenswert, dass solche Technologien bereits seit mindestens zwei Jahren gegen Palästinenser an israelischen Militärkontrollpunkten im Westjordanland eingesetzt werden.

Darüber hinaus wird die israelische Spionagesoftware Pegasus, die in letzter Zeit wegen ihres Einsatzes gegen zahlreiche hochrangige Persönlichkeiten weltweit Schlagzeilen gemacht hat, seit langem auch gegen palästinensische Aktivisten eingesetzt. Mit anderen Worten: Palästina ist nach wie vor das Testgelände für israelische Menschenrechtsverletzungen aller Art, sei es bei neuen Waffen, der Kontrolle von Menschenmengen oder der Überwachung.

Was für Palästinenser gilt, die online ihre Freiheit einfordern, gilt erwartungsgemäß nicht für Israelis, die zu Gewalt anstiften und Hass gegen eben diese Palästinenser verbreiten. Laut dem 7Amleh-Index für Rassismus und Aufwiegelung”, der im Juni letzten Jahres veröffentlicht wurde, hat während des israelischen Krieges gegen den belagerten Gazastreifen und der anschließenden antipalästinensischen Gewalt in ganz Palästina im Mai 2021 die Aufwiegelung in hebräischer Sprache gegen Araber und Palästinenser um das 15-fache zugenommen”, verglichen mit dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Vieles davon ist unbemerkt geblieben, und es ist kaum Gegenstand des vorgeschlagenen “Facebook-Gesetzes” oder der unheilvollen Aktivitäten der Cyber-Einheit. Für Gideon Sa’ar und seinesgleichen ist die antipalästinensische Aufwiegelung zusammen mit der täglichen Gewalt gegen die besetzten Palästinenser kein Thema.

Während Israel dank des ohrenbetäubenden Schweigens der internationalen Gemeinschaft seine militärische Besetzung Palästinas aufrechterhalten, seine Apartheid zementieren und seine Kontrolle über das palästinensische Leben überall vertiefen darf, sollte es nicht erlaubt sein, diese Kontrollmatrix auch auf den digitalen Bereich auszuweiten. Organisationen der Zivilgesellschaft, Aktivisten und einfache Menschen überall müssen ihre Stimme erheben, um dieser Verhöhnung ein Ende zu setzen.

Wie die Erfahrungen mit Pegasus und den Gesichtserkennungstechnologien uns gelehrt haben, wird das, was in der Regel zuerst auf Palästinenser angewandt wird, schließlich normalisiert und überall sonst angewandt. Israel sollte daher mit seinen Menschenrechtsverletzungen in Palästina konfrontiert werden, denn diese Verletzungen werden, wenn sie normalisiert werden, zu einem Teil unseres täglichen Lebens werden, unabhängig davon, wo wir uns in der Welt befinden. Übersetzt mit Deepl.com

—

