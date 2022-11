Wie jüdische Stimmen, die Israels Politik kritisch hinterfragen, in

Deutschland zensiert werden

acTVism Munich 25.November 2022

In diesem Video sprechen wir mit dem unabhängigen Journalisten, Autor und Wirtschaftswissenschaftler Dr. Shir Hever über die Umstände, unter denen sein Vortrag über Kinderarbeit in Palästina von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Deutschland kurzfristig abgesagt wurde. Außerdem erkunden wir die Bedeutung der israelischen Wahlen und wie sie sich auf die Zukunft Palästinas auswirken könnten. Zu unserem früheren Interview mit Dr. Shir Hever: Die Spionagesoftware, die Ihr Telefon kontrollieren kann | Interview mit Dr. Shir Hever https://youtu.be/KRCatjH_oBA Aufstand und Gewalt in Palästina | Interview mit Dr. Shir Hever https://youtu.be/N3DMpXY4L5E Dr. Shir Hever ist ein unabhängiger Wirtschaftsforscher und Journalist. Er schreibt Artikel und Forschungsarbeiten für verschiedene Medien und hält Vorträge in politischen und akademischen Kreisen. Er ist Autor von The Privatisation of Israeli Security (Pluto, 2017) und The Political Economy of Israel’s Occupation (Pluto, 2010). Derzeit ist er der Koordinator des Militärembargos des BNC (Boykott-Nationalkomitee) der BDS-Bewegung. Um die vollständige Abschrift zu diesem Video zu lesen: Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen. English: https://www.actvism.org/en/