Wie Palästinenser mit ihrem Leben im Überlebenskampf von Netanjahu bezahlen. Das mafiöse Verhalten seiner Gefährten, die anti-arabische Aufforderung, die Bombenanschläge dieser Woche auf Gaza und Damaskus. Um den Premierminister an der Macht zu halten, ist alles möglich. Von Meron Rapoport Midleeasteye

How Palestinians pay with their lives in Netanyahu’s war for survival You can connect the dots in a straight line between all of these: The alleged decision by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s close advisors to harass Shlomo Filber, a former aide-turned-state witness in one of the corruption cases; Justice Minister Amir Ohana’s gag-order-busting speech intimidating another former aide and now

Wie Palästinenser mit ihrem Leben im Überlebenskampf von Netanjahu bezahlen.

Das mafiöse Verhalten seiner Gefährten, die anti-arabische Aufforderung, die Bombenanschläge dieser Woche auf Gaza und Damaskus. Um den Premierminister an der Macht zu halten, ist alles möglich.

Von Meron Rapoport

in Tel Aviv

Zwei Tage lang wurden 34 Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, und keine Israelis getötet (MEE/Mohammed al-Hajjar).

Du kannst die Punkte in einer geraden Linie zwischen all diesen Punkten verbinden:

Die angebliche Entscheidung der engen Berater des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Shlomo Filber zu schikanieren, einen ehemaligen Zeugen eines Hilfsstaats in einem der Korruptionsfälle;

Die Rede von Justizminister Amir Ohana, die einen anderen ehemaligen Helfer einschüchtert und nun in einem Korruptionsfall aussagt, Nir Hefetz;

eskalierende Gewalt gegen Demonstranten in Petah Tikva, die die Korruption der Regierung ablehnt;

Netanyahus unablässige Bemühungen, jede Regierung zu delegitimieren, die auf die Unterstützung der meist arabischen Gemeinsamen Liste angewiesen ist;

und schließlich der Befehl, den er am frühen Dienstagmorgen gab, die Residenzen der Führer des islamischen Dschihad in Gaza und Damaskus zu bombardieren, indem er Baha Abu al-Atta und seine Frau in Gaza tötete, und in Damaskus den Sohn (und in einigen Berichten auch die Enkelin) des islamischen Dschihad-Aktivisten Akram al-Ajouri.

Mafiöses Verhalten, gesetzlose Handlungen, Aufstachelung gegen jüdische und arabische Gegner und jetzt ein bewusster Versuch, einen militärischen Brand zu entfachen, der eine tödliche Gefahr für das Leben von Palästinensern und Israelis darstellt. Und das alles mit einem Ziel: Netanyahu auf der Balfour Street mit allen Mitteln zu halten.

In dieser jüngsten „Runde“ starben mindestens 34 Palästinenser in Gaza – darunter acht Mitglieder derselben Familie – und 111 wurden verletzt, als der Waffenstillstand Anfang Donnerstag in Kraft trat. Aber es kann sehr wohl noch mehr kommen.

Der von der Geschichte gewählte Abgesandte der Geschichte.

Es ist leicht zu sagen, dass Netanyahu und seine Gefährten all diese Dinge zum persönlichen Vorteil tun, um weiterhin die Vorteile des Amtes zu genießen. Das Lineal ist sicherlich angenehm, und Ihre Zigarren und Champagner frei zu bekommen, anstatt den vollen Preis zu zahlen, ist noch angenehmer. Aber hier ist etwas Tieferes am Werk.

Für ihn bedeutet nicht Premierminister zu sein, nicht mehr Benjamin Netanjahu zu sein.

Netanjahu glaubt, dass es bei der Rolle des Premierministers um mehr geht als um politische Ambitionen – im Modus früherer Premierminister wie Ehud Olmert, Ariel Sharon oder Ehud Barak. Netanyahu glaubt, wie seine Gesprächspartner wiederholt erklärt haben, dass er nichts Geringeres ist als der von der Geschichte gewählte Gesandte, um das jüdische Volk und den jüdischen Staat zu retten.

Was Jabotinsky nicht geschafft hat und was Netanyahus Vater Benzion nicht konnte, ist seine Aufgabe.

Die Menschen haben zu Recht eine kürzliche Bemerkung von Netanyahus Sohn Yair verspottet, als er sagte, dass Israel, bevor sein Vater die Leitung übernahm, ein primitiver Staat war, der nur Orangen exportierte. Aber die Kritiker übersehen den Punkt: Es geht nicht um Fakten. Es geht darum, was der junge Netanyahu zu Hause hört: l’etat, c’est moi on steroids.

Sein Vater und der Staat Israel und das jüdische Volk sind alle eins.

Für ihn bedeutet nicht Premierminister zu sein, nicht mehr Benjamin Netanyahu zu sein. Selbst wenn ihm ein Plädoyer angeboten wird, kann sich Netanyahu nicht vorstellen, dass er in den Ruhestand geht, um seine Memoiren zu schreiben und Hunderttausende von Dollar an Vorlesungsgebühren zu sammeln. Es wäre ein Verrat an der Aufgabe, die er sich gestellt hat – der des Erlösers.

Aus Netanyahus Sicht ist es keine Option, nicht Premierminister zu sein. Nicht nur, weil er weiß, dass er in dem Moment, in dem er die Balfour Street verlässt, vor Gericht steht und dann höchstwahrscheinlich ins Gefängnis kommt. Zweifellos ist diese Angst klirrend, aber es gibt eine noch größere Angst.

Alle Gaben, die er erhalten hat, und all der Druck, den er – rechtswidrig, nach den Anklagen – auf die Medien ausgeübt hat, um ihn günstiger zu bedecken, werden angesichts dieses Auftragssinns gerechtfertigt. Soll der Abgesandte der Geschichte wegen ein paar Zigarren auf die Anklagebank gesetzt werden?

Netanyahus Geschichte nicht zu kaufen.

Aber die letzten Wahlen, sowohl im April als auch noch mehr im September, haben gezeigt, dass die Wähler in Israel diese Geschichte nicht wirklich von Netanyahu kaufen. Sie sehen ihn nicht als Abgesandten der Geschichte. Die meisten von ihnen, vertreten durch 65 Knesset-Sitze, wollen ihn nicht als Premierminister.

Schlimmer noch, sein Hauptgegner, Benny Gantz, hat nicht ausgeschlossen, dass er „mit den Arabern“ eine Minderheitsregierung bildet, die von der Gemeinsamen Liste unterstützt wird.

Der von der Geschichte gewählte Abgesandte der Geschichte.

Es ist leicht zu sagen, dass Netanyahu und seine Gefährten all diese Dinge zum persönlichen Vorteil tun, um weiterhin die Vorteile des Amtes zu genießen. Das Lineal ist sicherlich angenehm, und Ihre Zigarren und Champagner frei zu bekommen, anstatt den vollen Preis zu zahlen, ist noch angenehmer. Aber hier ist etwas Tieferes am Werk.

Für ihn bedeutet nicht Premierminister zu sein, nicht mehr Benjamin Netanyahu zu sein.

Netanjahu glaubt, dass es bei der Rolle des Premierministers um mehr geht als um politische Ambitionen – im Modus früherer Premierminister wie Ehud Olmert, Ariel Sharon oder Ehud Barak. Netanyahu glaubt, wie seine Gesprächspartner wiederholt erklärt haben, dass er nichts Geringeres ist als der von der Geschichte gewählte Gesandte, um das jüdische Volk und den jüdischen Staat zu retten.

Was Jabotinsky nicht geschafft hat und was Netanyahus Vater Benzion nicht konnte, ist seine Aufgabe.

Die Menschen haben zu Recht eine kürzliche Bemerkung von Netanjahus Sohn Yair verspottet, als er sagte, dass Israel, bevor sein Vater die Leitung übernahm, ein primitiver Staat war, der nur Orangen exportierte. Aber die Kritiker übersehen den Punkt: Es geht nicht um Fakten. Es geht darum, was der junge Netanyahu zu Hause hört: l’etat, c’est moi on steroids.

Sein Vater und der Staat Israel und das jüdische Volk sind alle eins.

Für ihn bedeutet nicht Premierminister zu sein, nicht mehr Benjamin Netanyahu zu sein. Selbst wenn ihm ein Plädoyer angeboten wird, kann sich Netanyahu nicht vorstellen, dass er in den Ruhestand geht, um seine Memoiren zu schreiben und Hunderttausende von Dollar an Vorlesungsgebühren zu sammeln. Es wäre ein Verrat an der Aufgabe, die er sich gestellt hat – der des Erlösers.

Aus Netanyahus Sicht ist es keine Option, nicht Premierminister zu sein. Nicht nur, weil er weiß, dass er in dem Moment, in dem er die Balfour Street verlässt, vor Gericht steht und dann höchstwahrscheinlich ins Gefängnis kommt. Zweifellos ist diese Angst klirrend, aber es gibt eine noch größere Angst.

Alle Gaben, die er erhalten hat, und all der Druck, den er – rechtswidrig, nach den Anklagen – auf die Medien ausgeübt hat, um ihn günstiger zu bedecken, werden angesichts dieses Auftragssinns gerechtfertigt. Soll der Abgesandte der Geschichte wegen ein paar Zigarren auf die Anklagebank gesetzt werden?

Netanyahus Geschichte nicht zu kaufen.

Aber die letzten Wahlen, sowohl im April als auch noch mehr im September, haben gezeigt, dass die Wähler in Israel diese Geschichte nicht wirklich von Netanyahu kaufen. Sie sehen ihn nicht als Abgesandten der Geschichte. Die meisten von ihnen, vertreten durch 65 Knesset-Sitze, wollen ihn nicht als Premierminister.

Schlimmer noch, sein Hauptgegner, Benny Gantz, hat nicht ausgeschlossen, dass er „mit den Arabern“ eine Minderheitsregierung bildet, die von der Gemeinsamen Liste unterstützt wird.

Dies würde nicht nur zu Netanyahus Ausstieg aus der Balfour Street führen, sondern auch zur völligen Auslöschung seines gesamten Erbes, das darauf ausgerichtet war, dem palästinensischen Volk jeden Platz zwischen dem Jordan und dem Meer, im Westjordanland und in Gaza sowie innerhalb der souveränen Grenzen Israels zu verwehren.

Die Verabschiedung des nationalstaatlichen Gesetzes, die Schwächung der Statur des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas und der Palästinensischen Autonomiebehörde – das sind die Eckpfeiler dieses Erbes. Dies sind die Ursprünge all der jüngsten Eskalationen von Netanyahu und dem Unternehmen.

Aber die jüdische Öffentlichkeit ist nicht ausreichend bewegt worden. Zwar sind die Pro-Netanyahu Petah Tikva-Proteste in den letzten Wochen größer geworden und werden aggressiver, aber sie betreffen immer noch nur wenige tausend Demonstranten.

Zumindest für die Gegenwart sind die meisten israelischen Straßen gegenüber Netanyahus Überlebensbemühungen ziemlich gleichgültig. Diejenigen, die sich einschalten, um der Sache zu helfen, so Naftali Bennett sind Wähler für das so genannte national-religiöse Lager, ein Block kleiner rechtsextremer Parteien, die das Siedlungsprojekt Israels unterstützen.

Nicht zufällig hat Yamina – ein Bündnis rechter Parteien, das bei der letzten Wahl nur sieben Sitze gewann und von denen zwei Führer, Bennett und Ayelet Shaked, im April die Wahlschwelle nicht überschritten haben – drei Minister in der Regierung und im Kabinett.

Ein tödlicher Schlag“.

Dies erklärt, wie Amit Segal, ein hochrangiger politischer Kommentator für Kanal 12 und eine prominente Figur im national-religiösen Lager, der auf einer Siedlung eines Vaters geboren wurde, der an Terroranschlägen gegen Palästinenser beteiligt war, von Netanyahus Verteidigungsteam angeworben wurde, indem er seine Stellung als rechter politischer Kommentator riskierte und möglicherweise zerstörte.

Das ist auch das, was hinter Bennetts Facebook-Post im letzten Monat steckt, in dem er sagte: „Wenn es der Justiz gelingt, Netanyahu zu stürzen, wird das ein tödlicher Schlag für das gesamte nationale Lager sein.“

Bennett ist, wie Segal und Bezalel Smotrich und viele andere bekannte nationale religiöse Persönlichkeiten, zumindest zutiefst besorgt über jede Regierung, die nicht vollständig von Netanyahu geführt wird.

Sie können sich vorstellen, ihren Sonderstatus zu verlieren – völlig unverhältnismäßig zu ihrem politischen Gewicht – den sie seit einem Jahrzehnt unter Netanyahu genießen, vor allem in der letzten Regierung.

Aber er zählt auch nicht die Israelis und Palästinenser, die mit ihrem Leben bezahlen müssen, für eine weitere Runde dieser Gewalt, die ganz auf Initiative Israels eingeleitet wurde.

Somit wird jede andere Betrachtung ausgeklammert. Die Erhaltung des Netanyahu-Vermächtnisses, vor allem die Aufrechterhaltung der jüdischen Vorherrschaft, hat Vorrang vor allem anderen.

Fast jeder politische Pandit und offensichtlich auch die meisten israelischen Bürger, selbst unter den Anhängern der rechten Parteien, verstehen, dass die Entscheidung, Abu al-Atta zu töten – was keine Antwort auf einen erneuten Angriff war – sowie die Wiederaufnahme der Politik der „gezielten Ermordung“ nach einem Zwischenspiel von fünf Jahren, zunächst eine politische Entscheidung ist, die es Benny Gantz erschweren soll, überhaupt die Bildung einer von der Gemeinsamen Liste unterstützten Minderheitsregierung in Erwägung zu ziehen.

Dass dies um den Preis des Lebens von Abu al-Atta’s Frau und al-Ajouri’s Sohn geschah, wird weder von Netanyahu noch von der überwältigenden Mehrheit der Juden in Israel berücksichtigt.

Aber er zählt auch nicht die Israelis und Palästinenser, die mit ihrem Leben bezahlen müssen, für eine weitere Runde dieser Gewalt, die ganz auf Initiative Israels begonnen wurde.

Er zählt auch nicht die Schäden, die dem täglichen Leben in Gaza und auch in Israel entstanden sind. Zum ersten Mal seit dem Golfkrieg 1991 wurden Schulen im Großraum Tel Aviv geschlossen – und nicht für einen Feiertag.

Diese jüngste Provokation mag innerhalb weniger Tage abgeklungen sein, aber was wird passieren, wenn es nicht genug ist, wenn die von Netanyahu verursachte systemische Störung nicht den Zug entgleisen lässt, mit dem seine Gegner ihn aus der Stadt zu vertreiben versuchen?

Netanjahu hat offensichtlich nicht die Absicht, nachzugeben. Der Erfolg ist ungewiss und das Gelände vor uns ist gefährlich. Übersetzt mit Deepl.com

