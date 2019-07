Wie sich die Ereignisse doch gleichen Von Wolfgang Behr

https://www.nachdenkseiten.de/?p=53444

Wie sich doch die Ereignisse gleichen.

Gastbeitrag von Wolfgang Behr

Nach dem 11.September machte Angela Merkel ihren Kotau vor George W. Busch und schämte sich für die schlechten Deutschen, die nicht mit in den Irakkrieg ziehen wollten. Mit ihrer Kriegsbrandrede im Deutschen Bundestag trat sie noch einmal nach.

Danach war sie für das Imperium die ideale Erfüllungsgehilfin der US-amerikanischen Geopolitik. Die von ihr erklärte Staatsraison, d.h. die bedingungslose Solidarität mit Israel, auch ganz im Sinne des Imperiums, festigte zusätzlich ihre Macht.

Und nun Annegret Kamp-Karrenbauer:

In einem Vortrag bei der Deutsch-Amerikanischen Konferenz hat sie über Verteidigungsfähigkeit und die Herausforderung der westlichen Werte durch das undemokratische China gesprochen, was die Amerikaner schon einmal für sie erwärmen konnte. Auch beim Thinktank Atlantikbrücke, der dafür Sorge trägt, dass Deutschland auf der Linie des Imperiums bleibt, hat AKK mit ihrer Einführung durch Merz schon punkten können. Dort verwahrte sie sich dagegen, Trump mit Putin und Erdogan in einem Atemzug zu nennen. Sie plädierte ferner für eine Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben, wie von der NATO gefordert, auf 2% und befürwortet den Einsatz deutscher Bodentruppen in Syrien. Ihre Ernennung zur Verteidigungsministerin war also folgerichtig. Für mich heißt sie nunmehr Annegret Krampf-Knarrenbauer.

So ist für ihre Karriere in der „Westlichen Wertegemeinschaft“ auch mit Hilfe der Leitmedien gesorgt und Merkel hat wieder einmal in ihrer undurchsichtigen Art für die Fortsetzung der Geopolitik des Imperiums und die wahrscheinliche künftige Kanzlerschaft von AKK gesorgt.