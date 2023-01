Wie viele Leopard-Panzer kann der Westen eigentlich liefern? von Thomas Röper

Waffenlieferungen

von Thomas Röper

23. Januar 2023

Die mögliche Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine beherrscht die Schlagzeilen. Aber über wie viele Panzer reden wir eigentlich?

Der Streit um die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine beherrscht derzeit die Schlagzeilen. Der ukrainische Generalstabschef hat verkündet, er brauche 300 westliche Kampfpanzer (und noch viele gepanzerte Fahrzeuge und Haubitzen), um die russische Armee zu besiegen. Da viele der Panzer seit Jahrzehnten eingelagert sind, dauert es lange, sie wieder einsatzbereit zu machen. Daher stellt sich die Frage, wie viele Panzer der Westen tatsächlich bis wann liefern kann.

Der Spiegel hat vor einigen Tagen schon einen Artikel zu dem Thema veröffentlicht, in dem man erfahren konnte, dass zum Beispiel die Bundeswehr von ihren 312 Leopard-2-Panzern (100 davon sind nicht einsatzfähig) tatsächlich wohl nur 19 Stück (nämlich die ältesten vom Typ Leopard-2A5) an die Ukraine liefern kann. Der Leopard-2A5 ist die verbesserte Version des Leopard-2A4, der bis 1987 produziert wurde und den Polen der Ukraine liefern möchte.

Eine italienische Zeitung hat derartige Meldungen aus ganz Europa zusammengesammelt und daraus berechnet, wie viele Leopard-2-Panzer der Westen der Ukraine tatsächlich in den nächsten Monaten liefern könnte. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Medien: Der Westen kann der Ukraine nur eine kleine Anzahl von Leopard-Panzern liefern

Nach Angaben von Quotidiano Nazionale könnte die Ukraine wahrscheinlich 19 Leopard-2-Panzer aus Deutschland, 14 aus Polen, 10 aus Finnland und etwa 40 aus den Niederlanden erhalten.

Die westlichen Länder können der Ukraine weit weniger Leopard-Panzer liefern, als Kiew anfordert. Diese Schätzung wurde von der italienischen Zeitung Quotidiano Nazionale am Sonntag veröffentlicht.

Nach ihren Berechnungen könnte die Ukraine bis zum Frühjahr zwischen 33 und 73 Stück und bis zum Frühsommer insgesamt 87 Stück erhalten, was „weit weniger als die von der Ukraine geforderten 300 Stück“ ist. Der Zeitung zufolge können 22 weitere Leopard-2-Panzer und 88 Leopard-1-Panzer direkt vom Hersteller hinzukommen, die man jedoch erst Ende 2023 oder Anfang 2024 bekommen kann. Rheinmetall-Chef Armin Papperger erklärte in einem am 15. Januar in der Bild am Sonntag veröffentlichten Interview, dass die Vorbereitung der Panzer für Kiew ein Jahr dauern werde.

So schätzt Quotidiano Nazionale, dass Kiew wahrscheinlich 19 Leopard-2-Panzer aus Deutschland, 14 aus Polen und 10 aus Finnland erhalten könnte, während die Niederlande rund 40 Stück zur Verfügung stellen könnten. Die Zeitung räumt ein, dass auch Dänemark und Portugal diese Art von Kampffahrzeugen entsenden könnten.