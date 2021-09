Was für ein infamer Affront, der einmal mehr beweist wie das zionistische Regime die Loyalität von jüdischen Diaspora Bürgern zu ihren Heimat Staaten sieht, noch ein Grund mehr diesen jüdischen Apartheidstaat endlich zu boykottieren! Stellen wir uns einmal vor, dass wäre der türkische Außenminister gewesen und er hätte in einer Moschee gepredigt? Nicht die Moscheen und ihre Imame sollten beobachtet werden, sondern einmal die Synagogen und die Inhalte der Rabbiner Predigten, die sich vollständig mit dem “jüdischen Besatzerstaat” solidarisieren, wären einmal dran! Soviel zu mehr als kritikwürdigen Doppelstandards, zwischen Juden und Muslimen!



https://mondoweiss.net/2021/09/we-interrupt-this-rosh-hashanah-service-for-a-political-message-from-the-israeli-foreign-minister/



An Rosch Haschana erklärt Israels Außenminister Yair Lapid den Gemeindemitgliedern der Park Avenue Synagoge, dass Israel die amerikanischen Juden liebt und auf sie wartet, um nach Israel zu kommen.

Wir unterbrechen den Rosh Hashanah-Gottesdienst für eine politische Rede des israelischen Außenministers



Von Philip Weiss



9. September 2021



Der israelische Außenminister Yair Lapid spricht in der Park Avenue Synagoge an Rosch Haschana, 7. September 2021. Screenshot vom Livestream.

In einer Zeit, in der einige amerikanisch-jüdische Gemeinden das Thema Israel als spalterisch empfinden, hat die Park Avenue Synagogue in New York ihre Unterstützung für den “jüdischen Staat” verdoppelt, und diese Unterstützung wurde vor zwei Tagen mitten im Rosch Haschana-Gottesdienst mit einer Videoansprache von Israels Außenminister Yair Lapid belohnt.

Lapid erklärte der konservativen Gemeinde, dass Israel die amerikanischen Juden liebe und darauf warte, dass sie nach Israel kämen.

Lapid, der von Rabbiner Elliot Cosgrove vorgestellt wurde, erzählte nach fast zwei Stunden des Gottesdienstes, dass er Cosgrove im Juni 2015 zum ersten Mal getroffen habe:

“Seit diesem Tag habe ich mit Rabbi Cosgrove gesprochen. Wir haben über Glauben und Politik, Führung und Gemeinschaft, Israel und die Diaspora gesprochen. Ich habe von ihm gelernt und bin stolz darauf, ihn einen Freund nennen zu dürfen. Aber es gab eine Frage, die er an diesem Tag stellte, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Es war eine Frage im Namen Ihrer Gemeinschaft und im Namen vieler anderer. Sie ließ mein Herz für einen Moment stillstehen. Rabbi Cosgrove sagte, dass wir uns manchmal, zu oft, fragen müssen, ob Israel uns so sehr liebt, wie wir Israel lieben. An diesem Tag war ich Mitglied der Knesset in der Opposition. Heute, etwas mehr als sechs Jahre später, bin ich Außenminister Israels und ich habe eine Antwort für Sie, Rabbi. Ja, wir lieben Sie so sehr, wie Sie Israel lieben. Ja, Sie sind ein Teil von uns, ein vollständiger und gleichberechtigter Teil von uns. Ja, wir sind eine Familie. Orthodoxe, Konservative, Reformierte oder Säkulare, diejenigen, die einmal in der Woche in die Synagoge gehen, und diejenigen, die einmal im Jahr gehen, diejenigen, die auf Hebräisch beten, diejenigen, die auf Englisch beten, und diejenigen, die überhaupt nicht beten.

Deshalb habe ich dieses Jahr eine Botschaft für Sie. Israel liebt euch und wir warten auf euch. Aus dem Land Israel und von einem Mitglied der Familie zum anderen möchte ich Ihnen allen l’shana tova wünschen.

Lapid sprach die Probleme bei der Anbetung der Klagemauer in Jerusalem an, die zu Spannungen zwischen Israel und amerikanisch-jüdischen Organisationen geführt haben. Aber auch die Palästina-Frage hat einige amerikanische Juden gespalten.

Im Anschluss an seine Rede sangen der Kantor und die Tochter der Synagoge ein Gebet für den Staat Israel.

Die Nähe des Rabbiners und des Außenministers ist bezeichnend für die langjährige Unterstützung des Landes durch die Park Avenue. Die Synagoge hat einige der größten Reisen von US-Synagogen nach Israel durchgeführt, darunter 61 Vorstandsmitglieder im Jahr 2018. Im vergangenen Mai, als Israel den Gazastreifen bombardierte und mehr als 200 Menschen tötete, hielt ein Rabbiner der Park Avenue eine Gottesdienstpredigt über die Waffe, die sein Sohn bei den israelischen Verteidigungsstreitkräften trägt. Ein anderer Rabbiner der Park Avenue sagte, dass die Synagoge diese Unterstützung ganz bewusst leistet, in einer Zeit, in der andere sich zurückgezogen haben: “In einer Zeit, in der Israel in einigen Teilen der jüdischen Welt zu einem spaltenden Thema geworden ist, haben die Geistlichen, die Berufs- und die ehrenamtlichen Führungskräfte unserer Synagoge die Bedeutung dieser Erfahrung als Ausdruck unseres anhaltenden Engagements für Israel trotz seiner politischen und spirituellen Unterschiede und Herausforderungen betont.” Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...