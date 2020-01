 Wird Israel jetzt in Den Haag ‚einmarschieren‘? Von Asa Winstanley

Will Israel ‚invade The Hague‘ now? A supposed Israeli „civil rights“ lawyer once wrote an opinion piece in the Jerusalem Post under the headline „Israel needs to invade The Hague“. The writer was Nitsana Darshan-Leitner, then the founder-director and now the president of Shurat HaDin – the Israel Law Centre – which is actually a front for Israeli spy agencies.

Wird Israel jetzt in Den Haag ‚einmarschieren‘?

6. Januar 2020

Von Asa Winstanley

Ein vermeintlicher israelischer „Bürgerrechtsanwalt“ schrieb einmal einen Meinungsartikel in der Jerusalem Post unter der Überschrift „Israel muss in Den Haag einmarschieren“. Die Autorin war Nitsana Darshan-Leitner, damals die Gründerin und Direktorin und heute Präsidentin des Shurat HaDin – des Israelischen Rechtszentrums – das eigentlich eine Fassade für israelische Spionageagenturen ist.

Wenn jemand meint, wir sollten Darshan-Leitner die allzu übliche „Ich habe die Schlagzeile nicht geschrieben“-Verteidigung erlauben und den Verdacht haben sollte, dass sie nicht ganz für eine buchstäbliche Invasion des Internationalen Strafgerichtshofs eintritt, dann hat der Text ihres vor genau zehn Jahren verfassten Gutachtens ganz klar gemacht: Sie hat genau dafür argumentiert.

Ich habe noch einmal über das alte Stück von Darshan-Leitner vom letzten Monat nachgedacht, als die Chefanklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, schließlich – nach einer fünfjährigen Voruntersuchung – verkündete, dass sie eine formelle Untersuchung der in Palästina begangenen Kriegsverbrechen einleiten würde. Israels fanatisch rechter Premierminister Benjamin Netanjahu reagierte streitlustig und behauptete, der IStGH habe keine Gerichtsbarkeit in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Steht Israel also kurz davor, in Den Haag einzufallen, der niederländischen Stadt, die den IStGH und andere internationale Justizbehörden beherbergt? Obwohl seltsamere Dinge geschehen sind, scheint es unwahrscheinlich, was es nur noch bizarrer macht, dass der Führer eines israelischen „Rechtszentrums“ 2009 solch unverschämte Drohungen aussprechen würde.

Darshan-Leitner machte ihr absurdes Argument, das auf einem Gesetz basiert, das die George W. Bush-Regierung 2002 in die Statuenbücher eingetragen hatte. Das neue Gesetz mit dem Spitznamen „Den Haager Invasionsgesetz“ bedeutete, dass die USA sich einseitig das Recht gegeben hatten, in jedes Land einzufallen, um einen vom Gericht festgehaltenen US-Bürger zu befreien.

READ: Bedeutet die ICC-Entscheidung über Israel-Palästina wirklich einen schwarzen Tag für Wahrheit und Gerechtigkeit?

Kurz vor dem unvorhergesehenen Aufstieg eines unabhängigen, antiimperialistischen, sozialistischen Führers, der in Amsterdam an die Macht kommt, ist die Aussicht auf eine US-Invasion in den Niederlanden – einem kleinen europäischen Land, das den Amerikanern genau null Bedrohung bietet – verschwindend gering. Der American Service-Members‘ Protection Act war jedoch ein Versuch der USA, die Gründung des IStGH zu bedrohen, zu stören und abzubrechen.

Die USA hatten damals, wie Israel heute, aufgrund ihrer langen Geschichte von Militärinvasionen und Kriegsverbrechen, einschließlich der damals bevorstehenden neuen Kriegsverbrechen, die sie bei der Invasion im Irak einige Monate später begangen haben, Angst vor einer Strafverfolgung der Offiziere und Politiker ihrer Streitkräfte.

Israel solle dem Beispiel Washingtons folgen und ein ähnliches Gesetz erlassen, das ihm die gleichen aggressiven, einseitigen Kräfte zuweist, so Darshan-Leitner: „Die Regierung sollte befugt sein, alle notwendige Gewalt anzuwenden, um sich jedem Versuch zu widersetzen, IDF [Israelische Verteidigungskräfte] Offiziere zu verhaften, die der Kriegsverbrechen überall auf der Welt beschuldigt werden. Das Ausland sollte verstehen, dass wir es ernst meinen.“ Der letztere Satz – „wir meinen es ernst“ – ist die Sprache der Gangster und Schläger, die in etwa das zusammenfasst, was die israelische und die US-Regierung sind.

Demonstranten, die Palästinenser unterstützen, veranstalten eine Demonstration gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor seinem Besuch in Den Haag, Niederlande, am 6. September 2016. [Paco Núñez – Agentur Anadolu]

Darshan-Leitners Stück befürwortete eine buchstäbliche Invasion von Den Haag, gerade weil die Bedrohung durch die Verfolgung von Kriegsverbrechen etwas war, das Israel ernst nahm. Das an sich bleibt ein stillschweigendes Eingeständnis, dass seine Handlungen im Laufe der Jahre tatsächlich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beinhalten, wie sie durch internationale Gesetze und Konventionen klar definiert sind.

Dass Darshan-Leitner ein halbverdeckter Vertreter der israelischen Staatsmacht ist, wird nicht mehr bestritten. Im Jahr 2013 wurde ihre Organisation Shurat HaDin als im Wesentlichen eine Frontgruppe für den Mossad und andere israelische Spionageagenturen entlarvt. Obwohl sie sich selbst als unabhängige Bürgerrechtsorganisation vermarktet, die „keiner politischen Partei oder Regierungsstelle angegliedert ist“, bewies ein geheimes Dokument der US-Botschaft, das von WikiLeaks veröffentlicht wurde, dass Shurat HaDin „die Richtung nahm … welche Fälle verfolgt werden sollten“ und vom Mossad und dem Nationalen Sicherheitsrat Israels „Beweise erhält“.

Darüber hinaus zeigen alle Aktionen von Shurat HaDin im Laufe der Jahre, dass er eine harte zionistische Agenda hat, die mit der des fanatischen israelischen Geheimdienst-Sicherheitsapparates voll kompatibel ist. Seine Ziele für „Lawfare“ sind auch die Ziele des Staates: bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppen und zivilgesellschaftliche palästinensische Widerstandsgruppen, wie die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), gleichermaßen.

Das sind die Aktionen eines Aussteigers der Staatsmacht, nicht die Aktionen einer unabhängigen Bürgerrechtsgruppe. Darshan-Leitner erklärte die Notwendigkeit einer solchen Täuschung im Jahr 2012: „Die israelische Regierung hat einige Zwänge, hat einige Probleme: sie müssen politisch korrekt sein. Sie haben Auslandsbeziehungen, sie haben internationale Verträge, die sie unterzeichnet haben, und sie können nicht tun, was private Anwälte tun können.“

LESEN: Die Entscheidung der ICC stellt eine letzte Chance dar, Israel vor sich selbst zu retten

Nachdem WikiLeaks ihre Tarnung auffliegen ließ, ließ Darshan-Leitner schließlich die Täuschung fallen. In ihrem Buch Harpoon von 2017 gab sie zu, dass ihre Gruppe von Anfang an eng mit dem Mossad verbunden war. Diese Kontakte „entwickelten sich zu regelmäßigen Briefings, die in ruhigen Cafés stattfanden“ und sie würden „Hinweise auf verdächtige Finanzen erhalten, auf die sie sich während der Entdeckungs-Anhörungen der US-Gerichte konzentrieren sollten“.

Shurat HaDin ist berüchtigt für Angriffe auf palästinensische Solidaritätsorganisationen mit leichtfertigen Klagen. Rechtlich gesehen scheitert es fast immer. Dabei gelingt es ihm jedoch, pro-palästinensischen Aktivisten große Probleme zu bereiten, und genau das ist sein Ziel.

Was Darshan-Leitner 2009 zum Artikel veranlasste, war etwas, das sowohl Shurat HaDin als auch der Mossad beunruhigt hat: Dass Israel für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. Im Jahr 2005 hatte sie geschrieben, dass „eine Katastrophe in Großbritannien gerade knapp abgewendet worden sei“. Dies war ein Hinweis auf den Zeitpunkt, als Doron Almog, ein israelischer Generalmajor, „von einem El Al-Flug in London ausstieg, als er im letzten Moment vom Militärattaché der Botschaft gewarnt wurde, dass ein britischer Richter einen Haftbefehl für seine Verhaftung wegen angeblicher Verletzung der Genfer Konvention bei der Durchführung von Hauszerstörungen in Gaza ausgestellt hatte“. Während der zweiten Intifada zerstörte die israelische Armee ganze Stadtviertel in Gaza und im Westjordanland, eine besonders grausame Form der Kollektivstrafe.

„Almog blieb im Flugzeug und kehrte unverletzt nach [Israel] zurück“, erklärte der Mossad-Ausschnitt. „Obwohl sich der britische Außenminister Jack Straw schließlich für den Vorfall entschuldigte und der Haftbefehl aufgehoben wurde, sind die IDF-Offiziere immer noch skeptisch gegenüber einem Besuch in Großbritannien.

Hoffentlich werden israelische Armeeoffiziere, wenn die ICC-Untersuchung zu einer wirklichen Strafverfolgung führt, wieder Angst haben, Großbritannien oder irgendwo anders zu besuchen, wenn es darum geht. Hoffen wir, dass dies noch sehr lange der Fall sein wird. Übersetzt mit Deepl.com

