Wladimir Putin: “Konnten Terroranschlag gegen die Krimbrücke nicht ohne Antwort lassen”

Um 13 Uhr Moskauer Zeit hat Wladimir Putin den öffentlichen Teil der Sitzung mit den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates der Russischen Föderation eröffnet – und dabei den überaus intensiven Angriff mit Lenkflugkörpern auf Objekte der ukrainischen Infrastruktur seitens der russischen Streitkräfte bestätigt. Den Grund hierfür habe Kiew mit dem Sprengstoffanschlag gegen die Brücke über die Meeresstraße von Kertsch gegeben, so der russische Staatschef mit Verweis auf den Vorsitzenden des russischen Ermittlungskomitees Alexander Bastrykin:

“Daten des kriminalistischen Amtes und anderer Expertengutachten nebst Aufklärungsdaten zeugen davon, dass die Explosion vom achten Oktober ein Terroranschlag ist – ein Anschlag zur Zerstörung kritisch wichtiger ziviler Infrastruktur Russlands. Es liegt außerdem offen auf der Hand, dass die Auftraggeber, Organisatoren und Ausführende des Terroranschlags die ukrainischen Geheimdienste sind. Das Kiewer Regime nutzt schon seit langer Zeit terroristische Methoden. Das sind Morde an Personen des öffentlichen Lebens, an Journalisten, Wissenschaftlern – und zwar in Russland genauso wie in der Ukraine. Das sind auch terroristische Beschüsse der Städte des Donbass, die seit über acht Jahren fortgesetzt werden. Das sind auch Akte des nuklearen Terrorismus – damit meine ich die Raketen- und Artillerieangriffe auf das Atomkraftwerk Saporoschje.”