Worum es bei Israels Abriss von 70 palästinensischen Häusern wirklich ging?

Von Gideon Levy Haaretz

03. August 2019



Israels Zerstörung von 10 Mehrfamilienhäusern in Ost-Jerusalem, die vom Obersten Gerichtshof genehmigt wurde, hatte nichts mit der Sicherheit zu tun.

Die Verwüstung ist durch sein Bürofenster gut sichtbar: der Ort einer Explosion. Die Überreste eines zerstörten Mehrfamilienhauses, sein Lebenswerk, ein Kartenhaus, das explodierte. Er hatte geplant, hier 13 Stockwerke zu bauen, und hatte neun fertiggestellt, aber letzte Woche fegten die Zerstörungskräfte über das Gelände und brachten es und neun andere Gebäude zum Einsturz. Sie ließen nur die unteren beiden Stockwerke intakt, aber die Explosion, die von Soldaten der israelischen Streitkräfte über sie gebracht wurde, mit Kisten mit Sprengstoff, die auf jedem Stockwerk verstreut waren, was zu einem enormen Nachbeben führte, macht es unmöglich, den Rest der unteren Stockwerke zu benutzen.

Der Gebäudeeigentümer wirft einen traurigen Blick über die Ruinen, seine Augen sind feucht und rot aus Schlafmangel, und er sagt leise, nicht zum ersten Mal: „Ich möchte Meni Mazuz fragen, wie das der Sicherheit dienen soll“ – unter Bezugnahme auf den Richter, der die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, den Abriss fortzusetzen, geschrieben hat.

Die Frage liegt reumütig in der Luft. Die ganze Welt von Muhammad Abu Tair, dem das gestürzte Gebäude gehörte, liegt in Ruinen zusammen mit der Struktur selbst. „Es gibt keine Gerechtigkeit am High Court of Justice“, sagt er. „Seit Jahren höre ich Leute das sagen, und jetzt habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Ich werde nie wieder zum Obersten Gerichtshof gehen. Seine Urteile werden von der IDF und dem Verteidigungsinstitut geschrieben, nicht vom Gericht.“

Die Rückseite eines Lebensmittelgeschäfts am Rande von Sur Baher, einem Dorf in der südöstlichen Ecke Jerusalems, wurde in einen Kommandoposten umgewandelt. An den Wänden hängen die belastenden Dokumente, die nach Angaben des Eigentümers die Tiefe der Ungerechtigkeit und die Höhe der Absurdität zeigen: Baugenehmigungen der Palästinensischen Autonomiebehörde, die das ausschließliche Recht hat, sie hier zu erteilen, eine offizielle Erklärung Israels, die bestätigt, dass sie hier keine Kontrollbefugnisse hat. Das Ergebnis ragt verhängnisvoll aus dem Fenster: Gebäude, die an einem Tag mit Zustimmung des Obersten Gerichtshofs abgerissen wurden, eines der mächtigsten Instrumente der Besatzung und einer der konformsten Mitarbeiter.

In Israel interessierte sich letzte Woche niemand für Bilder, die nur an die Ereignisse in Syrien und im Gazastreifen erinnern konnten. Im immer noch erhaltenen Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses versucht Abu Tair, den schwerwiegenden Schaden zu schätzen – die 9 Millionen Schekel (2,6 Millionen Dollar), die er in das Gebäude investiert hat, während die Kosten für den Abriss und die Trümmerbeseitigung weitere 2 Millionen Schekel bringen werden, sagt er. Er erwähnt auch, wie er versucht, seine Zukunft zu planen, die jetzt von Unsicherheit getrübt ist. Seine Rede bricht von Zeit zu Zeit abrupt ab, wie ein Trauma-Opfer.

Im Namen der Sicherheit verstieß Israel gegen das Osloer Abkommen, seine eigenen Planungs- und Bauvorschriften und die Prinzipien der natürlichen Gerechtigkeit. Die Gebäude befanden sich nach israelischem Geschmack zu nahe am Trennzaun, und der Oberste Gerichtshof trat stillschweigend dem Vergehen bei. Abu Tair’s Vorschlag – auf seine Kosten eine hohe Betonmauer zu bauen, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten und den Bereich mit Sicherheitskameras zu überwachen, ebenfalls auf seine Kosten – wurde von Israel entschieden abgelehnt.

Aber die von den Soldaten und der Polizei, die an dem Abriss teilgenommen haben, verursachten Verletzungen des Zauns waren diese Woche noch da, ohne dass sich jemand die Mühe gemacht hätte, sie zu reparieren: Stumme Beweise für die Lüge „Sicherheitsbedenken“. Jedes Kind in Sur Baher weiß, dass diese Zerstörung nichts mit Sicherheit zu tun hatte. Israel benutzt dies nur als Vorwand, um seine Politik des stillen Bevölkerungstransfers in Jerusalem umzusetzen.

Sur Baher ist ein Theater des Absurden: ein palästinensisches Dorf, das von Israel an Jerusalem angegliedert wurde. Ein Teil des Gebietes liegt innerhalb der Gemeindegrenzen der Stadt, der Rest liegt im Bereich der Palästinensischen Autonomiebehörde, und die Sicherheitsbarriere verläuft am Stadtrand. Die Gebiete A und B, die in Jerusalem unter der Kontrolle der PA stehen, ihre Bewohner tragen israelische blaue Personalausweise, ihre Autos tragen gelbe israelische Nummernschilder, angeblich unter der Kontrolle der PA, und das alles auf der israelischen Seite des Trennzauns.

Die Gemeinde Jerusalem erbringt hier keine Dienstleistungen, das Gebiet liegt außerhalb ihrer Zuständigkeit, aber der PA ist es verboten, Dienstleistungen zu erbringen – das ist Jerusalem, wissen Sie. Nur die PA kann hier Baugenehmigungen erteilen, nicht Israel, aber Israel zerstört immer noch Gebäude, die von der PA genehmigt wurden. Limbus im Nirgendwo im Land.

Das Viertel Wadi Hummus war Schauplatz des Abbruchrennens der vergangenen Woche, bei dem 10 Gebäude mit 70 Wohnungen zerstört wurden. Auf dem Weg dorthin durchquert man riesige Erdarbeiten, die mit der Erweiterung dessen verbunden sind, was seit jordanischer Zeit als „amerikanische Straße“ bekannt ist, die im Begriff ist, eine weitere Siedlerautobahn zu werden, die Ma’aleh Adumim mit dem Siedlungsblock Gush Etzion verbindet. Nicht weit von hier befindet sich ein weiteres palästinensisches Dorf, das zu Jerusalem gehört, Umm Tuba – seine Bewohner sind diejenigen, die bauen und nach Wadi Hummus ziehen.

1994 wurde das Land der Umm Tuba enteignet, um die Siedlung Har Homa zu errichten, und neun Jahre später fand eine zweite Enteignung statt, diesmal zum Bau der Straße, die zur Siedlung Nokdim führt, der Heimat des ehemaligen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman. Insgesamt verlor Umm Tuba, dessen 5.000 Einwohner zum Abu Tair Clan gehören, etwa 1.000 Dunams (250 Morgen), den größten Teil seines Gebietes.

Es war nirgendwo mehr zu bauen. Im Jahr 2008 begannen junge Menschen aus dem Dorf, Land im Wadi Hummus zu kaufen und dort zu bauen. Es war der einzige Ort, an dem eine Baugenehmigung erteilt werden konnte – unter der Kontrolle der PA – und die Baukosten sind in der Nachbarschaft relativ günstig. Es sah nach einer guten Lösung aus, und bald zogen mehr Menschen nach Wadi Hummus.

An der Wand der Büros von Muhammad Abu Tair befindet sich ein Dokument: Protokoll einer Sitzung des Aufsichtsausschusses des Obersten Planungsrates der israelischen Zivilverwaltung im Westjordanland. In dem Dokument vom 22. August 2010 heißt es: „Das ist Bereich A und keine militärischen Befehle verbieten den Bau dort. Von der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellte Baugenehmigungen wurden für das Gebiet erteilt, in dem die Behörde nach dem Planungs- und Baurecht bei der PA angesiedelt ist. Gelöst: Wir beschließen, diesen Fall abzuschließen.“

Die Entscheidung bezieht sich auf das Mehrfamilienhaus, in dessen Erdgeschoss wir uns jetzt befinden. Im Jahr 2011 kauften Abu Tair und mehrere Familienmitglieder das Land, auf dem das heute abgerissene Gebäude steht. Als sie begannen, auf dem Gelände zu graben, erließ die Zivilverwaltung einen Stop-Work-Auftrag. Es stellt sich heraus, dass Israel nach dem Bau der Trennbarriere beschloss, den Bau zwischen 250 und 350 Metern (383 Yards) von ihr entfernt zu verbieten.

Der Stillstandsauftrag ist jedoch am 31. Dezember 2014 ausgelaufen. Abu Tair und seine Partner warteten, und als der Auftrag abgelaufen war und kein neuer Auftrag eingegangen war, begannen sie mit dem Bau. Ende 2015, als der Bau auf dem Höhepunkt war, erhielt er einen Abbruchauftrag. Er fuhr fort, im Zuge der Entscheidung der Zivilverwaltung von 2010 zu bauen, und beantragte beim Obersten Gerichtshof gegen den Beschluss.

In den nächsten zweieinhalb Jahren hielt das Gericht vier Anhörungen ab. Abu Tair sagt, dass er aus jedem von ihnen mit einem sehr guten Gefühl herausgekommen ist. „Ich fühlte, dass die Richter meine Anwälte waren.“

Dann kam die Entscheidung, die die Gültigkeit der Abbruchverfügung bestätigte und allen Forderungen der IDF nachkam. Ein Antrag auf Verschiebung des Abrisses auf eine weitere Petition wurde ebenfalls abgelehnt. Die Richter Menachem Mazuz, Uzi Vogelman und Isaac Amit akzeptierten die Argumente des Verteidigungsministeriums und schrieben in ihrer Entscheidung: „Weiteres Bauen ohne Genehmigung in unmittelbarer Nähe des Sicherheitszauns schränkt die betriebliche Bewegungsfreiheit in der Nähe des Zauns ein und erhöht die Reibung mit der lokalen Bevölkerung. Ein solcher Bau kann auch als Versteck für Terroristen oder Personen dienen, die sich illegal innerhalb einer unbeteiligten Zivilbevölkerung aufhalten, und es Terroristen ermöglichen, Waffen zu schmuggeln oder sogar aus diesem Gebiet nach Israel einzureisen…. Es besteht die Notwendigkeit der militärischen Sicherheit, den Bau neben dem Zaun einzuschränken, um dieses Risiko zu verhindern“. Sicherheit – natürlich nur für Israelis – ist eine Überlegung, die alle anderen übertrifft.

Abu Tair erhielt einen Monat Zeit, um das Gebäude abzureißen. „Ich werde es nicht zerstören“, antwortete er. Am Montag letzter Woche, um 2:30 Uhr, klingelte das Telefon im Haus von Abu Tair. Er ist 43 Jahre alt, Vater von vier Kindern und beschäftigte sich in den letzten zwei Jahren ausschließlich mit dem bevorstehenden Abriss seines Mehrfamilienhauses. In der Leitung stand sein Bruder, der ihm sagte, dass die Soldaten den Trennzaun durchbrochen hätten und dass ein großes Kontingent von Streitkräften in die Nachbarschaft unterwegs sei.

Er kam innerhalb weniger Minuten an. Er hatte in den vier vorangegangenen Nächten überhaupt nicht geschlafen – seit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, der eine weitere Verschiebung des Abrisses ausschloss. Er wartete einfach darauf, dass sie ankamen und den Abrissprozess begannen. Die Grenzpolizei hatte den Zugang zum unvollendeten Gebäude bereits abgeriegelt und versuchte, ihn am Betreten zu hindern. „Ich dachte, der Krieg sei ausgebrochen.“ Hunderte von Polizisten und Soldaten nahmen in der Nachbarschaft Positionen ein, sagt er.

Er schaffte es, in die Struktur einzudringen. Grenzpolizisten brachten ihn mit Gewalt heraus, verhafteten ihn und brachten ihn zur Polizeistation in Atarot, im Norden Jerusalems. Inzwischen war es 5 Uhr morgens. Bevor der Militärjeep abfuhr, sah er Soldaten, die sich durch das Gebäude zerstreuten und Sprengstoff pflanzten. Die Polizei beschuldigte ihn, sich in Ausübung seines Dienstes in die Polizeibeamten eingemischt zu haben; später kam eine Anklage hinzu. Er wurde gegen Kaution um 17.00 Uhr freigelassen und befohlen, sich drei Tage lang außerhalb von Wadi Hummus aufzuhalten. An diesem Abend sah er im Fernsehen sein Gebäude, sein Lebenswerk, in die Luft fliegen.

Er sah auch das abscheuliche Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, in dem ein IDF-Kapitän und zwei Polizisten jubeln und umarmen, um den Abriss zu feiern. Das, sagt er, war der schwierigste Moment. „Als ich sah, wie die Leute über die Explosion glücklich waren – das war schwieriger, als zu sehen, wie mein Gebäude in die Luft gejagt wurde“, sagt er.

„Der Polizist, der mich im Gebäude festgehalten hat, sagte: „Ich bin Polizist, ich entscheide nicht, es ist eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs und ich mache nur meine Arbeit. Ich sagte zu ihm: „Ein Terrorist sagt dasselbe. Er geht in die Luft und sagt: „Ich wurde geschickt. Aber als ich den Offizier und die Polizisten jubelnd sehe, sind sie nicht nur gekommen, um ihre Arbeit zu tun. Sie waren glücklich, zu kommen und zu zerstören, glücklich, einen Menschen zu töten.“

Wir machen eine Tour durch die Ruinen. Ein beeindruckendes 13-stöckiges Gebäude aus rötlichem Stein, das nur wenige Dutzend Meter vom umgestürzten Turm entfernt und letzte Woche unbeschädigt war, war das Modell für sein Projekt, von dem alle 40 geplanten Wohnungen bereits verkauft waren. Ein bescheidener Kinderpool liegt verlassen in der Nähe der Ruinen, Eingang 20 Schekel ($5,70). Die Bewohner der benachbarten Gebäude waren zu Hause, als die IDF die 10 Gebäude abgerissen hat. Sie beobachteten die Zerstörung von ihren Balkonen aus. In einigen Fällen wurden nur die oberen Stockwerke abgerissen. Heute sind 24 Menschen, die bereits in fünf der Wohnungen lebten, obdachlos; die anderen Wohnungen befanden sich noch im Bau.

Hunde schnüffeln in den Ruinen herum und verleihen dem Bild eine apokalyptische Note. Die zerstörten Gebäude liegen auf beiden Seiten des Trennzauns. Die Barriere besteht hier aus zwei Zaunabschnitten und einer Sicherheitsstraße. Jeder kann den Zaun in ein paar Minuten überqueren, sagt Abu Tair. Die IDF hinterließ ein Schild an den verwüsteten Stellen: „Gefahr, Zerstörung! Zutritt verboten.“ Abu Tair zeigt auf die Überreste seines Wohnhauses und sagt: „Ich möchte Meni Mazuz fragen: Wie hilft das der Sicherheit? Da bist du ja, es ist abgerissen. Ist die Sicherheit jetzt besser? Ich will eine Antwort von Meni Mazuz, der beschlossen hat, 40 Familien zu zerstören.“

Eines Tages in dieser Woche, nach Mitternacht, schickte Abu Tair eine SMS: „Wir denken, dass uns jeder ausgetrickst hat. Die IDF und das High Court haben schnell abgerissen, damit Netanyahu mehr Sitze in der Knesset gewinnen konnte. Warum? Die Rechte ist großartig darin, die arabische Bevölkerung zu verarschen.“ Übersetzt mit Deepl.com

