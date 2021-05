Dank an Paul Edwards für diesen wichtigen Kommentar

Israels wahrer Charakter als fremdenfeindlicher, apartheidischer Horror von einem Staat.

Das zionistische Israel hat seitdem den Holocaust als Rechtfertigung für Überraschungsangriffe auf benachbarte arabische Staaten benutzt, um seinen Lebensraum zu erweitern und ein “Groß-Israel” zu errichten

Zionistischer Mordbetrug

Von Paul Edwards

28. Mai 2021 “Information Clearing House”

Weil die Palästinenser sich dagegen wehrten, dass ihnen ihr Land und ihre Häuser von den Israelis gestohlen wurden, verübte die zionistische Regierung einen weiteren in ihrer Serie von mörderischen Angriffen auf dieses gefangene, geopferte Volk. Diese Barbarei gibt sie vor, mit dem Argument der “Selbstverteidigung” zu rechtfertigen.

Obwohl ein Kind die eklatante Unehrlichkeit dieser absurden Behauptung durchschauen kann, können die amerikanischen Medien das nicht. Der PR-Arm unseres korrupten, täuschenden Tiefen Staates stellt das jüngste israelische Massaker – wie schon immer – als einen Wettkampf von Gleichen, von ebenbürtigen Gegnern dar, nicht als einen klaren Fall der sadistischen zionistischen Armee, die auf Fische in einem Fass schießt.

Israel versucht, Kritik an der abscheulichen Brutalität seines Einsatzgruppen-Militärstils mit der Begründung abzulenken, dass Kritik an diesem kranken, bösen, mörderischen Staat verwerflicher “Antisemitismus” sei. Diese Phrase, die von der Holocaust-Industrie erfunden wurde und die sie seit diesem grausamen Nazi-Horror eifrig kultiviert, wird immer dann hochgehalten, wenn zionistische Regierungen Deckung für die kriminelle, rassistische Gewalt brauchen, die sie nach Belieben an dämonisierten Palästinensern verüben.

Es ist so ethisch korrupt, so logisch nichtig und rational falsch, dass es lachhaft wäre, wenn es nicht als Waffe eingesetzt würde, um mutige, ehrliche, ehrenhafte Kritiker anzugreifen, zu verleumden und zum Schweigen zu bringen und gültige Kritik an diesem zutiefst grausamen, tollwütigen, rassistischen Staat und Gesellschaft zu unterbinden.

Bedenken Sie: Ich bin ein Amerikaner, der von der mörderischen, imperialistischen/militaristischen Gewalt meiner eigenen Regierung angewidert ist, die ich energisch verurteile. Bedeutet das, dass ich meine amerikanischen Mitbürger hasse? Dass ich “antiamerikanisch” bin? Macht mich der Hass auf die Regime von Bolsonaro, Modi und bin Salman zu einem “Anti-Brasilianer”, “Anti-Inder” oder “Anti-Saudi”? Das zu sagen, wäre natürlich eine böswillige, unehrliche Verleumdung, genau das, was Israels falsche Anschuldigungen des “Antisemitismus” sind.

Dieser zynische Schwindel – der nicht einmal von den zionistischen Schlangenölhändlern geglaubt wird, die damit hausieren gehen – entlarvt Israels wahren Charakter als einen fremdenfeindlichen, apartheidalen Horror von einem Staat. Es ist nicht nur möglich, heftig gegen Israel zu sein, aber nicht antisemitisch – es ist ethisch zwingend für eine Person mit Gewissen, dies zu sein, angesichts der unendlichen Brutalität und schamlosen, unmenschlichen Grausamkeit Israels gegenüber den Palästinensern.

Tragisch für die Palästinenser ist, dass die westlichen Regierungen selbst in den Antisemitismus-Unsinn verwickelt sind, aus ernsthafter Schuld über die Nazi-Holocaust-Gräueltaten, da keine einzige mächtige Nation eine Hand hob, um sie zu verhindern. Die Zionisten haben diese Schuld in einen illegalen De-facto-Titel auf ein Land umgemünzt, das einem unschuldigen ansässigen Volk gestohlen wurde, das an der Dezimierung der europäischen Juden völlig schuldlos war.

Jetzt, nach Jahren der Komplizenschaft mit den israelischen Verbrechen und eingebunden in lukrative militärische/finanzielle Verbindungen, sind die Regierungen der USA und Großbritanniens überschwemmt von Ergüssen spöttischer Besorgnis über die Vergewaltigung, die sie ermöglichten und finanzierten, während dieses mächtige faschistische Monster, ihr Protegé und Partner, seine ungezügelte Feindseligkeit an seinem alles andere als ohnmächtigen gefangenen Volk ausübt. Und Amerika ist der Blickfang dieser Heuchelei.

Es könnte gar nicht anders sein. Nach dem Start des zionistischen Projekts mit der britischen Balfour-Deklaration kam es zu blutigen Kämpfen zwischen dem britischen Militär und den jüdischen Terrorguerillas der Haganah, Irgun und der Stern-Bande, als das britische Mandat endete und die Mörder Palästina überfielen. Als die Briten flohen, übernahmen die Vereinigten Staaten die Rolle des Verfechters dieser mordenden, vergewaltigenden Invasoren, indem sie stillschweigend jeden Schrecken zionistischer Gewalt unterstützten und ein Auge zudrückten bei der blutigen Verwüstung der Palästinenser im Albtraum der Nakba.

Bei diesem Massaker vertrieben die Zionisten 700.000 unschuldige Palästinenser mit vorgehaltener Waffe aus ihrer Heimat, löschten 500 ihrer Dörfer aus und raubten, vergewaltigten und ermordeten Hunderte von hilflosen Menschen.

Das zionistische Israel hat den Holocaust seither als Rechtfertigung für Überraschungsangriffe auf benachbarte arabische Staaten benutzt, um seinen Lebensraum zu erweitern und ein “Groß-Israel” zu errichten, wobei es mit Waffengewalt Gebiete in Jordanien, Syrien und Ägypten besetzte.

All ihre räuberischen, so genannten “Kriege” wurden der Welt als verzweifelte Reaktionen und heldenhafte Verteidigung des armen, geopferten Israels verkauft, und die amerikanische Regierung und die Presse bestätigten dies, selbst wenn Amerikas eigene Truppen Opfer israelischer Gewalt wurden.

Israelische Kampfflugzeuge griffen die USS Liberty, von der sie wussten, dass sie ein amerikanisches Spionageschiff war, im Sechstagekrieg an und beschossen sie, wobei 34 Seeleute getötet und 171 verwundet wurden. Dass das zionistische Oberkommando dies als Fehler bezeichnete, war kein Schock; dass die US-Regierung – wissend, dass es eine Lüge war – dies zuließ, es verbarg und die Amerikaner darüber belog, schon.

Der Kotau vor diesem Schurkenstaat – der geleugnet hat, Atomwaffen zu besitzen, von denen die ganze Welt weiß, dass er sie hat, und der sich geweigert hat, den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen – ist in die amerikanische Politik eingeflossen. Der Grund, einst einfach, wenn auch unehrlich, ist jetzt komplex und unehrlich.

Seit Israels Vergewaltigung Palästinas haben die USA Milliarden von Dollar in kommerzielle, industrielle und militärische Wohltätigkeit gesteckt, um einen angeheuerten Verbündeten aufzubauen, der die amerikanische Hegemonie im Nahen Osten stützt. Während dies einst machbar schien, haben die Ereignisse der letzten Jahrzehnte entscheidend bewiesen, dass Israel, mit seinen jetzt verdächtigen militärischen Fähigkeiten, weit mehr eine Belastung für die USA ist als ein Vorteil, und dass es eine so lose Kanone sein kann, dass es Amerika in eine Katastrophe hineinziehen wird, die das Wenige, was von unserer aus dem Bauch heraus errungenen Dominanz dort übrig ist, in Stücke sprengen wird.

Also, wenn Israels Rolle als US-Marschall in der Levante zweifelhaft ist, was hält das mörderische zionistische Regime auf die USA nehmen? Nun, was ist es, das unseren korrupten, schwachsinnigen Kongress geölt, kniend und unterwürfig gegenüber Israel hält? Steht das überhaupt in Frage? Haben Sie in letzter Zeit die politischen Spenden des AIPAC gesehen, oder die Zugladungen von Geld, die von verbündeten PACs, Einzelpersonen und Unternehmen verteilt werden? All diese Beute kommt von superreichen, rechtsradikalen, zionistischen amerikanischen Juden für die Verteidigung ihres geliebten kriminellen Israel. Indem sie es finanzieren, unterwandern und verraten sie uns und unsere Zukunft.

Oh, das darf ich nicht sagen? Es ist antisemitisch? Bullshit! Übersetzt mit Deepl.com

Paul Edwards ist ein Schriftsteller und Filmemacher in Montana. Er kann erreicht werden unter: hgmnude@bresnan.net

--

