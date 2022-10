https://scheerpost.com/2022/10/24/101st-airborne-deployed-to-ukraines-border-ready-to-fight-tonight/

Screenshot aus einem CBS-Bericht.



101st Airborne im Einsatz an der ukrainischen Grenze “Bereit für den Kampf heute Nacht”



Von Kyle Anzalone / Antiwar.com

24. Oktober 2022

Das Weiße Haus hat Tausende von amerikanischen Soldaten nur wenige Kilometer von der Ukraine entfernt stationiert, um sich auf einen Krieg vorzubereiten, wie CBS News berichtet. Offiziere, die mit dem Sender sprachen, enthüllten, dass sie für den Kampf gegen Russland dort waren.

Brigadegeneral John Lubas bestätigte, dass fast 5.000 Soldaten der 101st Airborne vor kurzem zu den 100.000 amerikanischen Soldaten hinzugekommen sind, die bereits in Europa stationiert sind. Lubas bezeichnete seine Truppen als “voll einsatzfähig”, und sie bereiten sich auf den Kampf gegen russische Soldaten in der Ukraine vor. “Dies ist kein Trainingseinsatz, sondern ein Kampfeinsatz für uns. Wir wissen, dass wir heute Abend kampfbereit sein müssen”, sagte er.

CBS-Reporter Charlie D’Agata war bei den amerikanischen Streitkräften eingebettet, als diese – auf einem vorgeschobenen Stützpunkt – nur vier Meilen von der ukrainischen Grenze entfernt militärische Übungen durchführten. Die 101st Airborne ist an gemeinsamen Übungen mit rumänischen Streitkräften beteiligt, bei denen der Kampf ukrainischer Soldaten gegen russische Truppen simuliert wird.

https://www.youtube.com/watch?v=e-kOgRK_ZSc&t=162s

Oberst Edwin Matthaidess sagte, dass seine Truppen die russischen Soldaten “genau beobachten”, “Ziele aufbauen, um dagegen zu üben” und Kriegsspiele durchführen, die “genau das wiedergeben, was in der Ukraine vor sich geht”.

CBS News berichtete: “[Russlands] Ziel ist es, den ukrainischen Zugang zum Meer abzuschneiden, so dass das Land und seine Streitkräfte vom Festland abgeschnitten sind”. CBS News gab keine Quelle für diese Behauptung an. Der Kreml hat öffentlich erklärt, sein Kriegsziel sei auf die Ostukraine beschränkt.

Lubas erklärte, die Division sei “bereit, jeden Zentimeter des NATO-Bodens zu verteidigen”. Moskau hat jedoch noch nie damit gedroht, in ein NATO-Land einmarschieren zu wollen. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Als Präsident Selenskyj letzten Monat erklärte, die Ukraine solle in das nordatlantische Bündnis aufgenommen werden, lehnten der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Vorschlag Kiews ab.

Die 101st Airborne ist eine leichte Infanterie-Division. Sie trägt den Spitznamen “Screaming Eagles” (schreiende Adler), da das Pentagon die 101. als Truppe einsetzt, die innerhalb von Stunden weltweit eingesetzt werden kann. Lubas beschrieb, dass seine Division eine “einzigartige Fähigkeit mitbringt, nämlich unsere Luftangriffsfähigkeit… Wir sind eine leichte Infanterie-Einheit, aber auch hier bringen wir diese Mobilität mit, für unsere Flugzeuge und Luftangriffe.”

Der rumänische Generalmajor Lulian Berdila sagte gegenüber CBS News, dass die Anwesenheit amerikanischer Truppen an den Zweiten Weltkrieg erinnere: “Für mich ist die Anwesenheit amerikanischer Truppen so, als ob man in der Normandie Verbündete hätte, bevor der Feind da war.” Die 101. hat seit dem letzten Weltkrieg keinen Einsatz mehr in Europa absolviert. Übersetzt mit Deepl.com

Kyle Anzalone ist der Meinungsredakteur von Antiwar.com, Nachrichtenredakteur des Libertarian Institute und Co-Moderator von Conflicts of Interest.

