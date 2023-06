https://consortiumnews.com/2023/06/06/netanyahu-promoting-armed-intifada-in-west-bank/?eType=EmailBlastContent&eId=d862b6a6-f218-4d0e-a47e-a6aff037f9eaI

Indem er eine extremistische religiöse Wählerschaft befriedigt, verwandelt der Premierminister Israel in ein Land mit Führern, die entschlossen sind, einen Religionskrieg zu beginnen, sagt Ramzy Baroud.

Netanjahu propagiert bewaffnete Intifada im Westjordanland



Von Ramzy Baroud

MintPress Nachrichten

6. Juni 2023

Nach der Unterzeichnung eines Militärdekrets am 18. Mai, das es illegalen israelischen Siedlern erlaubt, die verlassene Siedlung Homesh im nördlichen besetzten Westjordanland zurückzuerobern, hat die israelische Regierung der Regierung Biden mitgeteilt, dass sie das Gebiet nicht in eine neue Siedlung umwandeln wird.

Letzteres wurde von Axios am 23. Mai berichtet. Dieser Widerspruch ist kaum überraschend. Während Israels rechtsextreme Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich genau wissen, was sie wollen, versucht Premierminister Benjamin Netanjahu, einen unmöglichen politischen Akt zu vollführen: Er will alle Wünsche von Ben-Gvir und Smotrich erfüllen, ohne jedoch von der politischen Agenda der USA im Nahen Osten abzuweichen und ohne die Umstände zu schaffen, die schließlich zum Sturz der Palästinensischen Behörde führen könnten.

Darüber hinaus will Netanjahu sich mit den arabischen Regierungen normalisieren und gleichzeitig Palästina weiter kolonisieren, die Siedlungen ausbauen und die vollständige Kontrolle über die Al-Aqsa-Moschee und andere palästinensische muslimische und christliche Heiligtümer ausüben.

Schlimmer noch, er will auf Drängen von Ben-Gvir und seiner extremistischen religiösen Wählerschaft Homesh wieder besiedeln und neue Außenposten errichten, während er einen bewaffneten Aufstand im Westjordanland verhindern will.

3. Oktober 2013: Das Land des Dorfes Burqua, das einst von der israelischen Siedlung Homesh eingenommen wurde, kehrt 35 Jahre später zurück. (Yossi Gurvitz, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Gleichzeitig will Netanjahu gute Beziehungen zu den Arabern und Muslimen, während er ständig Araber und Muslime demütigt, unterdrückt und tötet.

In der Tat ist ein solches Kunststück praktisch unmöglich.

Netanjahu ist kein unerfahrener Politiker, dem es nicht gelingt, alle seine Zielgruppen gleichzeitig zu beschwichtigen. Er ist ein rechter Ideologe, der die zionistische Ideologie und die Religion als Grundlage für seine politische Agenda nutzt. Überall sonst, insbesondere in der westlichen Welt, wäre Netanjahu als rechtsextremer Politiker wahrgenommen worden.

Diplomatisches Engagement

Einer der Gründe dafür, dass der Westen Netanjahu noch nicht als solchen gebrandmarkt hat, ist, dass es schwierig wäre, mit ihm diplomatisch zu verhandeln, wenn man sich einig ist, dass Netanjahu ein Affront gegen die Demokratie ist.

Während die rechtsextreme italienische Regierung von Giorgia Meloni Netanjahu im vergangenen März zu Gast hatte, hat US-Präsident Joe Biden den israelischen Staatschef noch nicht persönlich getroffen, Monate nachdem dieser seine neue Regierung aus rechtsextremen Religiösen gebildet hat.

Netanjahu ist sich all dieser Herausforderungen bewusst und weiß, dass das Ansehen seines Landes, selbst bei Verbündeten, in Mitleidenschaft gezogen ist. Der israelische Regierungschef ist jedoch entschlossen, um seiner selbst willen durchzuhalten.

Es hat fünf Wahlen in vier Jahren gebraucht, bis Netanjahu eine relativ stabile Regierung zusammenstellen konnte. Neuwahlen sind mit Risiken verbunden, da der Oppositionsführer Yair Lapid bei einer sechsten Wahl die Mehrheit der Sitze gewinnen dürfte.

Aber wenn Ben-Gvir und andere zufrieden sind, wird Israel zu einem Land, das von populistischen, nationalistischen Führern regiert wird, die entschlossen sind, einen Religionskrieg zu führen. Nach den Anzeichen vor Ort zu urteilen, könnten sie bekommen, was sie wollen.

Itamar Ben-Gvir und der rechtsradikale politische Aktivist Bentzi Gopstein in Sheikh Jarrah, Ostjerusalem im Februar 2022. (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Die Wahrheit ist, dass weder Ben-Gvir noch Smotrich über Netanjahus politischen Verstand oder Erfahrung verfügen. Vielmehr sind sie das politische Äquivalent von Stieren in einem chinesischen Laden. Sie wollen die Saat des Chaos säen und das Chaos nutzen, um ihre Agenda voranzutreiben: mehr illegale Siedlungen, mehr ethnische Säuberung der Palästinenser und letztlich einen Religionskrieg.

Aufgrund dieses Drucks ist Netanjahu mit seiner eigenen expansionistischen Agenda nicht in der Lage, einen klaren Plan zu verfolgen, wie er große Teile des Westjordanlandes vollständig annektieren und die Palästinenser dauerhaft staatenlos machen kann.

Er kann keine konsistente Strategie entwickeln und beibehalten, weil seine Verbündeten eine eigene Strategie haben. Und im Gegensatz zu Netanjahu scheren sie sich wenig darum, ihre Grenzen gegenüber Washington, Brüssel, Kairo oder Amman zu überschreiten.

Balanceakt

Dies muss frustrierend für Netanjahu sein, der in über 15 Jahren im Amt eine effektive Strategie entwickelt hat, die auf mehreren Gleichgewichten beruht. Während er das Westjordanland langsam kolonisierte und eine Belagerung und gelegentliche Kriege im Gazastreifen aufrechterhielt, lernte er auch, international die Sprache des Friedens und der Versöhnung vorzutäuschen.

Obwohl er in der Vergangenheit seine eigenen Probleme mit Washington hatte, setzte sich Netanjahu oft mit Unterstützung des US-Kongresses durch. Und obwohl er bei zahlreichen Gelegenheiten arabische, muslimische und afrikanische Länder provozierte, gelang es ihm dennoch, die Beziehungen zu vielen von ihnen zu normalisieren.

15. September 2020: Von links: Der Außenminister der VAE, Abdullah bin Zayed Al Nahyani, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der Außenminister von Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al-Zay und

US-Präsident Donald Trump während der Unterzeichnungszeremonie des Abraham-Abkommens. (Weißes Haus, Joyce N. Boghosian)

Es war eine erfolgreiche Strategie, mit der er sich bei jedem Wahlkampf schamlos brüstete. Aber es scheint, dass die Party endgültig vorbei ist.

[Zum Thema: Was Netanjahu wirklich denkt]

Netanjahus neue politische Agenda hat nur noch ein einziges Ziel: sein eigenes Überleben bzw. das seiner Familie, von der mehrere Mitglieder unter dem Vorwurf der Korruption und Vetternwirtschaft stehen.

Wenn die derzeitige israelische Regierung unter dem Gewicht ihrer eigenen Widersprüche und ihres Extremismus zusammenbricht, wäre es für Netanjahu fast unmöglich, seine Position wiederzuerlangen. Wenn rechtsextreme Parteien Netanjahus Likud verlassen, wird Israel noch tiefer in eine scheinbar nicht enden wollende politische Krise und soziale Unruhen versinken.

Vorerst wird Netanjahu seinen Kurs beibehalten müssen, d. h. unprovozierte Kriege, tödliche Überfälle auf das Westjordanland, Angriffe auf heilige Stätten, die Wiederbesiedlung oder Errichtung neuer illegaler Siedlungen, die Erlaubnis, dass bewaffnete Siedler täglich Gewalt gegen Palästinenser ausüben, und so weiter, ungeachtet der Folgen dieser Handlungen.

Bewaffnete Rebellion

Eine dieser Folgen ist die Ausweitung der bewaffneten Rebellion auf den Rest des besetzten Westjordanlandes.

Seit einigen Jahren nimmt das Phänomen des bewaffneten Kampfes im gesamten Westjordanland zu. In Gebieten wie Nablus und Dschenin haben die bewaffneten Widerstandsgruppen so viel Macht erlangt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde kaum noch Kontrolle über diese Regionen hat.

El-Funoun, eine palästinensische Volkstanzgruppe, führt im Juli 2007 eine Satire über die Notlage der Palästinenser auf. Ein Grabstein zeigt die Zahl der Opfer der zweiten Intifada; hinter den Gräbern sind die Reste der Phrase “nationale Einheit” zu sehen. (glichfield, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Dieses Phänomen ist auch eine Folge des Fehlens einer echten palästinensischen Führung, die mehr in die Vertretung und den Schutz der Palästinenser vor israelischer Gewalt investiert als in die “Sicherheitskoordination” mit dem israelischen Militär.

Jetzt, da die Anhänger von Ben-Gvir und Smotrich im Westjordanland ohne jeglichen Schutz für die palästinensische Zivilbevölkerung Verwüstungen anrichten, übernehmen palästinensische Kämpfer die Rolle von Beschützern. Die Höhle der Löwen ist ein direkter Ausdruck dieser Realität.

Für die Palästinenser ist der bewaffnete Widerstand eine natürliche Reaktion auf die militärische Besetzung, die Apartheid und die Gewalt der Siedler. Er ist nicht per se eine politische Strategie. Für Israel hingegen ist die Gewalt eine Strategie.

Für Netanjahu sind die häufigen tödlichen Angriffe auf palästinensische Städte und Flüchtlingslager ein politischer Vorteil, der es ihm ermöglicht, seine extremistischen Anhänger bei Laune zu halten. Aber das ist ein kurzfristiges Denken.

Wenn Israels unkontrollierte Gewalt weitergeht, könnte es im Westjordanland bald zu einem totalen militärischen Aufstand gegen Israel und zu einer offenen Rebellion gegen die Palästinensische Autonomiebehörde kommen.

Dann kann kein Zaubertrick oder Balanceakt von Netanjahu die Folgen kontrollieren. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben hat, ist “Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle kommen zu Wort”. Zu seinen weiteren Büchern gehören “Mein Vater war ein Freiheitskämpfer” und “Die letzte Erde”. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Zentrum für Islam und Globale Angelegenheiten (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Dieser Artikel stammt von MPN.news, einer preisgekrönten investigativen Nachrichtenredaktion.

