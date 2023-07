The madness of the Israeli right-wing Once again, the extreme religious right in Israel demonstrates its never-ending racism, violence and inhumanity towards the Palestinian people. Once again, the current Israeli government led by Benjam…

Menschen versammeln sich am 4. Februar 2023 vor dem Haus des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog in Westjerusalem, um gegen das Gesetz des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zu protestieren, das die Befugnisse der Justiz und seine rechtsgerichtete Politik einschränkt [Saeed Qaq – Anadolu Agency].

Der Wahnsinn der israelischen Rechten

Von Amr Hamzawy

7. Juli 2023

Einmal mehr demonstriert die extreme religiöse Rechte in Israel ihren nicht enden wollenden Rassismus, ihre Gewalt und Unmenschlichkeit gegenüber dem palästinensischen Volk. Einmal mehr zeigt die derzeitige israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu, dass sie der direkte politische Ausdruck des Wahnsinns des religiösen Extremismus ist, der die Ausweitung der Siedlungen in Ostjerusalem und im Westjordanland als existenzielle Frage betrachtet und kriminelle Praktiken fördert, deren Kern die Vertreibung der Palästinenser aus ihren Städten und Dörfern und die Vorenthaltung ihrer Grundrechte als Politik im Dienste Groß-Israels ist.

Die Angriffe auf das Lager Jenin und die fortschreitende Siedlungsexpansion sind nicht überraschend. Die Angriffe der israelischen Polizei auf die Gläubigen und die sich in der Al-Aqsa-Moschee aufhaltenden Menschen und ihre Vertreibung, damit Gruppen religiöser Extremisten die Moschee stürmen können, sind nichts anderes als ein Verbrechen, das sich jedes Jahr während des heiligen Monats Ramadan und auch außerhalb des Ramadans wiederholt.

Die Morde in Dschenin, die Ausweitung der Siedlungen und die Anschläge rund um Al-Aqsa sind die Realität des organischen Bündnisses zwischen der extremen religiösen Rechten und der Regierung Netanjahu. Die fortgesetzte Besiedlung und die Verfolgung der Palästinenser sind unbestreitbar, ebenso wie die “Justizreformen” (oder die Revolution, wie die Rechte sie nennt) die Übereinkunft der beiden Parteien zeigen, dem Jüdischsein Israels Vorrang vor dem liberal-demokratischen Charakter des 1948 geschaffenen politischen Systems zu geben. Es sorgte für ein Gleichgewicht zwischen Legislative, Exekutive und Judikative und garantierte den jüdischen Bürgern (nicht den Arabern in den 1948 besetzten Gebieten) grundlegende Rechte und Freiheiten.

Während viele jüdische Bürger, die befürchten, dass Israel von der extremen religiösen Rechten vereinnahmt wird, ihre Ablehnung der “Justizreformen” zum Ausdruck gebracht haben, mit denen die Netanjahu-Regierung versucht, die Unabhängigkeit der Justiz abzuschaffen, zeigten sie nicht das gleiche Interesse daran, den Rassismus und die Gewalt der Rechten gegenüber den Palästinensern und die Beteiligung der Regierung am Ignorieren von Siedlerverbrechen (z. B. in Huwara) oder deren Ermöglichung (z. B. die Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee) zu verurteilen. Die Bürger Israels, die zur Verteidigung der Demokratie, des Gleichgewichts zwischen den Mächten, der Rechtsstaatlichkeit und in Ablehnung eines von der religiösen Rechten beherrschten Staates protestieren, die sich auf den Plätzen und Straßen versammeln, um gegen die Politik und die Entscheidungen der Regierung Netanjahu zu protestieren, tun dies zur Verteidigung ihrer Grundrechte und -freiheiten, für die sie die Regierung nie ernsthaft unter Druck gesetzt haben, um sie den Palästinensern innerhalb der Grenzen der 1948 besetzten Gebiete, in Ost-Jerusalem und im Westjordanland, die seit 1967 besetzt sind, oder im Gazastreifen, den Israel belagert, zu garantieren. Stattdessen setzen sie sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf den Plätzen und Straßen von Tel Aviv ein, d. h. für die Rechte und Freiheiten, die die jüdischen Bürger seit jeher genießen und die den Palästinensern stets verwehrt wurden.

Es ist die Unterstützung liberaler Werte, die die Regierung Netanjahu zu beseitigen versucht, damit die Rechten in Bezug auf das Judentum des Staates und die Unterdrückung der Palästinenser machen können, was sie wollen. Es geht auch darum, dass Netanjahu an der Macht bleiben kann, ohne wiederholt strafrechtlich verfolgt zu werden. In diesem Widerspruch zwischen der verzweifelten Verteidigung der liberalen Demokratie innerhalb Israels und der Akzeptanz von Rassismus, Gewalt und Verfolgung gegenüber dem palästinensischen Volk, das seit langem den Verbrechen der Besiedlung, Vertreibung und Belagerung ausgeliefert ist, liegt die existenzielle Schwäche der säkularen, liberalen und fortschrittlichen linken Gruppen, die gegen die “Justizreformen” von Netanjahu, Ben-Gvir, Smotrich und ihren Verbündeten protestieren und die Verbrechen an den Palästinensern nicht beanstanden.

Deshalb befahl Netanjahu der israelischen Armee, den Gazastreifen anzugreifen, sobald vor einigen Wochen einige Raketen aus dem Südlibanon auf Israel abgefeuert worden waren. Der militärische Angriff auf den Gazastreifen zur Abwehr der “Gefahr” durch die palästinensischen Gruppierungen stellt im Allgemeinen einen Treffpunkt zwischen den Anhängern der Rechten und Netanjahus und seinen demokratischen und säkularen Gegnern dar. Zum jetzigen Zeitpunkt und nach Wochen intensiver Polarisierung aufgrund der “Justizreformen” zeichnet sich eine optimale Strategie ab, um einen gewissen gesellschaftlichen Konsens wiederherzustellen und einen Teil der Popularität der derzeitigen Regierung zu retten. Netanjahu, Ben-Gvir, Smotrich und ihre Verbündeten machen sich die demokratische, säkulare und fortschrittliche Linke zunutze, die die Kühnheit besitzt, das Gleichgewicht der Mächte und die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen und den Angriff auf den Gazastreifen und die Anwendung übermäßiger Gewalt gegen ihn zu unterstützen. Sie verbindet auch die Sorge um die Rechte und Freiheiten der jüdischen Bürger mit der Akzeptanz der vollständigen Abschaffung der Rechte und Freiheiten der Palästinenser innerhalb der Grenzen von 1948 sowie in Jerusalem und im Westjordanland, wo sie rechtlich und politisch an den Rand gedrängt werden, während sie im Westjordanland mit Siedlern und den Verbrechen der Vertreibung konfrontiert sind.

Mit anderen Worten: Solange die israelische Gesellschaft mit ihren Säkularisten, Progressiven und Verfechtern der liberalen Demokratie auf der einen Seite und ihrer extremen religiösen Rechten, den Siedlergruppen und der traditionellen rechten Elite, die bereit ist, sich mit dem Teufel zu verbünden, um an der Macht zu bleiben, auf der anderen Seite die Fortsetzung der Besatzung, der Besiedlung, der Belagerung und der Abschaffung der Rechte und Freiheiten der Palästinenser akzeptiert, wird die Rechte weiter auf dem Vormarsch sein, und ihre Bemühungen, die Jüdischkeit Israels und die Krise der liberalen demokratischen Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit voranzutreiben, werden weitergehen.

Die Akzeptanz von Besatzung, Besiedlung, Angriffen und der Erstürmung der Al-Aqsa als normale Angelegenheiten schafft ein gesellschaftliches und politisches Umfeld, das bereit ist, extremistische Ideologie und ihre verschiedenen Folgen zu akzeptieren. Dazu gehören die Abschaffung der Unabhängigkeit der Justiz, die Änderung der Schul- und Hochschulbildungssysteme, der Ausschluss säkularer und fortschrittlicher Juden und die Einführung der Apartheid als alleinige Politik gegenüber allen Palästinensern, ob innerhalb der Grenzen von 1948 oder in den 1967 besetzten Gebieten. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien auf Arabisch in Arabi21 am 4. Juli 2023

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …